Pflegegrad 2 verloren: Höherstufungsantrag geht nach hinten los

Wer einen höheren Pflegegrad beantragt, rechnet mit zwei möglichen Ergebnissen: Die Pflegekasse stimmt zu oder lehnt den Antrag ab. Es gibt jedoch eine dritte Möglichkeit – und die ist mit einem harten finanziellen Einschnitt verbunden.

Die Neuprüfung kann dazu führen, dass die Pflegekasse den Pflegegrad nicht erhöht, sondern herabsetzt.

Genau das geschah in einem Fall vor dem Hessischen Landessozialgericht. Eine Versicherte hatte bereits Pflegegrad 2 und beantragte eine Höherstufung. Der Medizinische Dienst stellte bei der erneuten Begutachtung jedoch einen geringeren Hilfebedarf fest. Am Ende erhielt die Frau nicht mehr, sondern weniger: Die Pflegekasse stufte sie auf Pflegegrad 1 herab.

Das Hessische LSG hielt diese Herabstufung mit Beschluss vom 10. Februar 2026 für rechtlich möglich (L 6 P 78/25 B ER). Eine Operation und anschließende Rehabilitation hatten den Pflegebedarf wesentlich verringert, so der Standpunkt der Richter.

Wer mehr Pflegegrad beantragt, löst eine neue Begutachtung aus

Ein Höherstufungsantrag richtet den Blick erneut auf die Selbstständigkeit und die Fähigkeiten des Pflegebedürftigen. Der Medizinische Dienst prüft nicht nur, ob zusätzliche Einschränkungen hinzugekommen sind.

Er bewertet vielmehr den aktuellen Pflegebedarf als Ganzes. Dabei kann sich auch zeigen, dass Einschränkungen geringer ausfallen als zuvor. Die neue Prüfung kann auch Zweifel daran wecken, ob der bereits anerkannte Pflegegrad weiterhin gerechtfertigt ist.

Das bedeutet allerdings noch nicht, dass die Pflegekasse den bestehenden Pflegegrad allein aufgrund eines niedrigeren Ergebnisses streichen darf.

Ein neues Gutachten mit weniger Punkten reicht nicht

Ein bereits bewilligter Pflegegrad stellt eine laufende Leistungsentscheidung dar. Will die Pflegekasse diese Entscheidung wegen späterer Veränderungen für die Zukunft aufheben, muss sie die Voraussetzungen des § 48 SGB X erfüllen.

Danach benötigt die Kasse eine wesentliche Änderung der tatsächlichen oder rechtlichen Verhältnisse. Der Hilfebedarf muss sich seit der früheren Entscheidung real so verändert haben, dass der bisherige Pflegegrad nicht mehr erreicht wird.

Eine andere Gutachterin darf also nicht dieselben Einschränkungen wie zuvor nur anders bewerten und deshalb den Pflegegrad senken. Genau diesen Unterschied sollten Betroffene bei jeder Herabstufung prüfen.

Die Kasse muss Alt und Neu miteinander vergleichen

Die Pflegekasse muss klären, welche Einschränkungen bei der früheren Bewilligung bestanden und was sich seitdem verändert hat. Sie benötigt einen belastbaren Vergleich zwischen dem früheren und dem aktuellen Zustand.

Gerichte haben dazu klargestellt: Bleiben die tatsächlichen Verhältnisse gleich und beurteilt ein neuer Gutachter lediglich denselben Hilfebedarf anders, liegt keine wesentliche Änderung vor.

Die objektive Beweislast für eine tatsächliche Verbesserung trägt grundsätzlich die Pflegekasse. Das ist für einen Widerspruch ein zentraler Ansatz.

Hier gab es eine Verbesserung

Die Versicherte hatte im Mai 2021 zunächst Pflegegrad 2 erhalten. Der Medizinische Dienst hatte damals 30 gewichtete Punkte ermittelt.

Am 30. September 2021 beantragte sie eine Höherstufung. Bei einer Begutachtung im Oktober kam der Medizinische Dienst jedoch nur noch auf 12,5 gewichtete Punkte und sah lediglich die Voraussetzungen für Pflegegrad 1.

Eine weitere Begutachtung führte später zu 16,25 Punkten. Auch damit blieb es bei Pflegegrad 1. Die Pflegekasse hob schließlich die frühere Bewilligung von Pflegegrad 2 für die Zukunft auf.

Das Gericht akzeptierte die Herabstufung aber nicht allein deshalb, weil der Medizinische Dienst jetzt weniger Punkte vergeben hatte.

Knieoperation und Reha machten den Unterschied

Die Frau hatte sich im September 2021 einer Knieoperation unterzogen und anschließend eine Rehabilitation absolviert. Medizinische Unterlagen dokumentierten danach eine verbesserte Mobilität und mehr Selbstständigkeit.

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Sie konnte sich nach der Operation selbstständig an Gehstützen bewegen. Reha-Unterlagen belegten außerdem Verbesserungen bei alltäglichen Verrichtungen. Das Gericht sah deshalb einen tatsächlichen Rückgang des Pflegebedarfs.

Für das LSG konnte eine konkrete gesundheitliche Entwicklung erkennen: Die Operation und die Rehabilitation hatten die Fähigkeiten der Versicherten verbessert. Deshalb durfte die Pflegekasse § 48 SGB X anwenden.

Höherstufungsantrag bedeutet nicht Verzicht auf den alten Pflegegrad

Der Antrag selbst beseitigt den bestehenden Bescheid nicht. Die Pflegekasse darf einen bestandskräftigen Pflegegrad also nicht allein deshalb herabsetzen, weil der Versicherte durch seinen Höherstufungsantrag eine neue Prüfung verlangt.

Die neue Begutachtung kann aber Tatsachen ans Licht bringen, die eine Herabstufung rechtfertigen. Dieses Risiko ist real.

Das Gericht muss dann unterscheiden: Hat sich der Pflegebedarf tatsächlich wesentlich verringert oder bewertet der neue Gutachter lediglich denselben Zustand strenger?

Eine andere Punktevergabe ist noch keine Verbesserung

Dieser Unterschied spielt in der Praxis eine enorme Rolle. Pflegebegutachtungen enthalten Wertungen. Zwei Gutachter können dieselbe Alltagssituation unterschiedlich einschätzen.

Der eine hält eine Person beim Duschen für überwiegend unselbstständig, der andere für überwiegend selbstständig. Eine solche neue Bewertung beweist noch nicht, dass sich der Zustand verbessert hat.

Die Pflegekasse sollte deshalb konkret benennen können, welche Fähigkeiten hinzugekommen sind, welche Hilfen weggefallen sind und seit wann diese Veränderung besteht.

Fehlt dieser Vergleich, sollten Betroffene die Herabstufung nicht hinnehmen.

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Besonders genau auf Verbesserungen nach Reha oder Operation achten

Das hessische Verfahren zeigt, wann die Pflegekasse gute Argumente für eine Herabstufung hat. Operationen, erfolgreiche Rehabilitationen oder andere Therapien können die Selbstständigkeit tatsächlich erhöhen. Das gilt etwa, wenn Betroffene anschließend wieder ohne Unterstützung gehen, sich selbst anziehen, selbstständig die Toilette benutzen oder ihre Körperpflege wieder übernehmen können.

Entscheidend bleibt jedoch nicht die Behandlung an sich. Maßgeblich bleibt, wie sich die Selbstständigkeit im Alltag tatsächlich entwickelt hat.

Pflegegrad 2 auf Pflegegrad 1 bedeutet Verlust des Pflegegeldes

Die finanziellen Folgen können erheblich sein. Pflegebedürftige mit Pflegegrad 2 können 2026 bei selbst organisierter häuslicher Pflege monatlich 347 Euro Pflegegeld erhalten.

Pflegegrad 1 vermittelt dagegen keinen Anspruch auf Pflegegeld. Wer von Pflegegrad 2 auf Pflegegrad 1 zurückgestuft wird, kann deshalb allein beim Pflegegeld 347 Euro im Monat (4.164 Euro innerhalb eines Jahres) verlieren.

Pflegegrad 1 bietet zwar weiterhin bestimmte Leistungen, darunter den Entlastungsbetrag von bis zu 131 Euro monatlich. Er ersetzt jedoch nicht die Leistungen des Pflegegrades 2.

Eine Herabstufung ändert also die gesamte Organisation der häuslichen Versorgung.

Vor dem Höherstufungsantrag den aktuellen Hilfebedarf prüfen

Wer einen höheren Pflegegrad beantragen möchte, sollte nicht nur neue Diagnosen sammeln. Für den Pflegegrad zählt, wie stark Beeinträchtigungen die Selbstständigkeit im Alltag einschränken.

Betroffene sollten vor dem Antrag prüfen, in welchen Bereichen sich ihr Hilfebedarf seit der letzten Einstufung verstärkt hat. Genauso wichtig ist allerdings die Gegenfrage: Haben sich andere Bereiche verbessert?

Das gilt besonders nach Operationen, Rehabilitationen, erfolgreichen Therapien oder dem Einsatz neuer Hilfsmittel.

Betroffene müssen wissen, dass der Medizinische Dienst das Gesamtbild bewertet. Eine Verbesserung bedeutet nicht zwangsläufig, dass ein Höherstufungsantrag aussichtslos ist. Verschlechterungen in anderen Modulen können trotzdem zu einem höheren Gesamtpflegegrad führen.

Pflegetagebuch kann Unterschiede sichtbar machen

Vor einer beantragten Höherstufung sollten Sie den täglichen Hilfebedarf über einen längeren Zeitraum genau dokumentieren. Sie sollten im Pflegetagebuch nicht nur festhalten, welche Tätigkeiten schwierig sind. Entscheidend ist, ob eine andere Person Sie unterstützen, anleiten, beaufsichtigen oder Tätigkeiten übernehmen muss.

Notieren Sie besonders Veränderungen seit der letzten Begutachtung. Je genauer sich der frühere Zustand, zwischenzeitliche Veränderungen und der heutige Hilfebedarf voneinander abgrenzen lassen, desto leichter lässt sich später eine Herabstufung prüfen.

Nach einer Herabstufung sofort das Gutachten verlangen

Wer statt der gewünschten Höherstufung plötzlich einen niedrigeren Pflegegrad erhält, sollte sich zuerst das aktuelle Gutachten des Medizinischen Dienstes beschaffen und es mit der Begutachtung vergleichen, auf der der bisherige Pflegegrad beruhte.

Die entscheidende Frage lautet nicht nur: Warum fehlen heute Punkte?Betroffene sollten vielmehr prüfen: Welche tatsächliche Verbesserung behauptet die Pflegekasse?

Steht im neuen Gutachten eine andere Bewertung derselben Einschränkungen, ist das ein Angriffspunkt. Dasselbe gilt, wenn die Kasse Einschränkungen aus dem früheren Gutachten gar nicht mehr erwähnt, ohne dass diese weggefallen sind.

Widerspruch gegen die Herabstufung kann sich lohnen

Gegen einen Bescheid können Betroffene innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch einlegen. Im Widerspruch sollten Sie die von der Kasse behaupteten Verbesserungen Punkt für Punkt angreifen.

Hilfreich sind Arztberichte, Therapieberichte, Pflegedokumentationen und Stellungnahmen von Pflegepersonen. Je konkreter diese zeigenm welche Hilfe weiterhin notwendig ist, umso besser ist ihre Argumentation.

Das hessische Urteil zeigt allerdings umgekehrt, warum medizinische Unterlagen auch der Pflegekasse helfen können: Dort dokumentierten Klinik- und Rehaberichte gerade die Verbesserung, auf die sich die Herabstufung stützte.

Das Urteil schützt trotzdem vor willkürlichen Herabstufungen

Die Entscheidung wirkt hart: Eine Versicherte beantragt einen höheren Pflegegrad und verliert anschließend sogar ihren bisherigen. Ein entscheidender Aspekt des Urteils ist jedoch rechtlich zugunsten anderer Pflegebedürftiger.

Die Pflegekasse darf eine bestehende Einstufung nicht nur deshalb korrigieren, weil ein neuer Gutachter weniger Punkte vergibt. Sie muss bei einer Herabstufung eine wesentliche tatsächliche Änderung nachweisen.

FAQ: Höherstufung und Herabsetzung des Pflegegrads

Kann ich durch einen Antrag auf Höherstufung meinen bisherigen Pflegegrad verlieren?

Ja, das ist möglich. Die erneute Begutachtung kann ergeben, dass der aktuelle Hilfebedarf sogar geringer ausfällt. Die Pflegekasse darf einen bestehenden Pflegegrad aber nicht allein wegen einer neuen, strengeren Bewertung herabsetzen. Für eine Aufhebung nach § 48 SGB X braucht sie eine wesentliche Änderung der tatsächlichen Verhältnisse.

Reicht ein niedrigerer Punktwert des Medizinischen Dienstes für die Herabstufung?

Nein. Ein niedrigerer Punktwert allein belegt noch keine wesentliche Veränderung. Die Pflegekasse muss grundsätzlich nachvollziehbar zeigen, dass sich Selbstständigkeit oder Fähigkeiten seit der maßgeblichen früheren Bewilligung tatsächlich verbessert haben.

Was sollte ich tun, wenn die Kasse nach meinem Höherstufungsantrag den Pflegegrad senkt?

Fordern Sie das neue Gutachten an und vergleichen Sie es mit der früheren Begutachtung. Prüfen Sie besonders, welche konkrete Verbesserung die Pflegekasse behauptet. Gegen den Bescheid können Sie innerhalb eines Monats Widerspruch einlegen.

Quellen

Bundesgesundheitsministerium, Häusliche Pflege und Pflegegeld, Leistungsbeträge 2026

Hessisches Landessozialgericht, Beschluss vom 10. Februar 2026 – L 6 P 78/25 B ER

Landessozialgericht Mecklenburg-Vorpommern, Beschluss vom 19. Januar 2022 – L 6 P 9/21 B ER

Sozialgesetzbuch X, § 48

Sozialgesetzbuch XI, §§ 14, 15, 37