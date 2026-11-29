Bürgergeld Miete – Tabelle für 2023 und alle Mietobergrenzen

Wie viel Miete das Jobcenter beim Grundsicherungsgeld, dem früheren Bürgergeld, anerkennt, hängt vom Wohnort, der Haushaltsgröße und dem Einzelfall ab. Die folgenden Tabellen zeigen die örtlichen Richtwerte für 15 Städte.

Karenzzeit im ersten Jahr: Was seit Juli 2026 gilt

Die Karenzzeit für die Unterkunft dauert nach § 22 SGB II grundsätzlich ein Jahr ab dem ersten Bezugsmonat. Seit Juli 2026 erkennt das Jobcenter auch währenddessen grundsätzlich keine Unterkunftskosten an, soweit sie mehr als das Eineinhalbfache des örtlichen Richtwerts betragen.

Im Einzelfall kann es höhere Kosten berücksichtigen, wenn sie unabweisbar sind oder in einer Bedarfsgemeinschaft mit Kindern anfallen. Auch eine einschlägige örtliche Quadratmeterobergrenze und eine gegebenenfalls anwendbare Mietpreisbremse sind gesondert zu prüfen.

Nimmt der kommunale Träger einen Verstoß gegen die Mietpreisbremse an, muss er die Mieterin oder den Mieter auffordern, ihn gegenüber dem Vermieter zu rügen. Die Vorschrift zur Karenzzeit betrifft die Unterkunft, nicht die Heizkosten.

Faustregel zur Bestimmung der Größe

In vielen Städten liegt die Rechengröße für eine Person bei 45 bis 50 Quadratmetern, für zwei Personen bei 60 bis 65 Quadratmetern. Das ist keine bundesweit verbindliche Obergrenze; eine größere Wohnung kann bei entsprechend niedrigen Kosten angemessen sein.

Bei Bedarf an barrierefreiem Wohnraum, regelmäßigem Umgang mit Kindern oder anderen besonderen Umständen kann ein höherer Wohnbedarf zu prüfen sein.

Wie hoch darf die Miete beim Grundsicherungsgeld sein?

Meist gilt der Richtwert für die Bruttokaltmiete, also Grundmiete und kalte Betriebskosten ohne Heizung. Stuttgart weist in seiner Tabelle die Nettokaltmiete aus.

Der Richtwert ist keine Pauschale und ersetzt keine Zusicherung für eine neue Wohnung. Legen Sie vor dem Abschluss des Mietvertrags das vollständige Angebot vor; unser Ratgeber zu Umzugskosten erklärt, welche Zusicherungen Sie brauchen.

Berlin: Mietobergrenzen beim Jobcenter

AV-Wohnen seit Januar 2026; für Härtefälle und bestimmte Sozialwohnungen gelten gesonderte Regeln.

Richtwerte für Berlin Haushaltsgröße Bruttokaltmiete im Monat 1 Person 449,00 Euro 2 Personen 543,40 Euro 3 Personen 668,80 Euro 4 Personen 752,40 Euro 5 Personen 903,72 Euro Jede weitere Person + 106,32 Euro

Amtliche Richtwerte für Berlin

Hamburg: Mietobergrenzen beim Jobcenter

Richtwerte seit 28. April 2026 einschließlich kalter Betriebskosten und Wasser.

Richtwerte für Hamburg Haushaltsgröße Bruttokaltmiete im Monat 1 Person 574,00 Euro 2 Personen 697,80 Euro 3 Personen 860,25 Euro 4 Personen 1.036,80 Euro 5 Personen 1.480,50 Euro 6 Personen 1.668,00 Euro Jede weitere Person + 208,50 Euro

Amtliche Richtwerte für Hamburg

München: Mietobergrenzen beim Jobcenter

Richtwerte seit 1. Januar 2026.

Richtwerte für München Haushaltsgröße Bruttokaltmiete im Monat 1 Person 911,00 Euro 2 Personen 1.108,00 Euro 3 Personen 1.286,00 Euro 4 Personen 1.569,00 Euro 5 Personen 1.939,00 Euro 6 Personen 2.188,00 Euro Jede weitere Person + 310,00 Euro

Amtliche Richtwerte für München

Köln: Mietobergrenzen beim Jobcenter

Richtwerte aus der Übersicht des Jobcenters für 2026.

Richtwerte für Köln Haushaltsgröße Bruttokaltmiete im Monat 1 Person 677,00 Euro 2 Personen 820,00 Euro 3 Personen 976,00 Euro 4 Personen 1.139,00 Euro 5 Personen 1.302,00 Euro Jede weitere Person + 164,00 Euro

Amtliche Richtwerte für Köln

Frankfurt am Main: Mietobergrenzen beim Jobcenter

Die amtliche Übersicht auf Grundlage des Mietspiegels 2026 führt zusätzlich einen Quadratmeterhöchstpreis auf.

Richtwerte für Frankfurt am Main Haushaltsgröße Bruttokaltmiete im Monat 1 Person 718,00 Euro 2 Personen 826,00 Euro 3 Personen 989,00 Euro 4 Personen 1.139,00 Euro 5 Personen 1.301,00 Euro 6 Personen 1.465,00 Euro 7 Personen 1.629,00 Euro 8 Personen 1.793,00 Euro 9 Personen 1.957,00 Euro 10 Personen 2.121,00 Euro 11 Personen 2.285,00 Euro 12 Personen 2.449,00 Euro 13 Personen 2.613,00 Euro 14 Personen 2.776,00 Euro 15 Personen 2.940,00 Euro 16 Personen 3.104,00 Euro Jede weitere Person + 164,00 Euro

Amtliche Richtwerte für Frankfurt am Main

Dresden: Mietobergrenzen beim Jobcenter

Richtwerte für 2025 und 2026. Ein Mehrbedarf an Wohnraum, etwa bei Behinderung, kann Abweichungen rechtfertigen.

Richtwerte für Dresden Haushaltsgröße Bruttokaltmiete im Monat 1 Person 450,50 Euro 2 Personen 557,64 Euro 3 Personen 715,73 Euro 4 Personen 813,85 Euro 5 Personen 962,50 Euro Jede weitere Person + 116,60 Euro

Amtliche Richtwerte für Dresden

Nürnberg: Mietobergrenzen beim Jobcenter

Werte aus dem Merkblatt des Jobcenters Nürnberg-Stadt. Bei notwendigem barrierefreiem Wohnraum sind höhere Werte möglich.

Richtwerte für Nürnberg Haushaltsgröße Bruttokaltmiete im Monat 1 Person 522,00 Euro 2 Personen 649,00 Euro 3 Personen 747,00 Euro 4 Personen 917,00 Euro 5 Personen 1.065,00 Euro Jede weitere Person + 102,00 Euro

Amtliche Richtwerte für Nürnberg

Stuttgart: Mietobergrenzen beim Jobcenter

Die Stadt gibt für 2025 und 2026 Nettokaltmieten an. Die Zahlen enthalten weder kalte Betriebskosten noch Heizkosten und sind deshalb nicht direkt mit anderen Städten vergleichbar.

Richtwerte für Stuttgart Haushaltsgröße Nettokaltmiete im Monat 1 Person 563,00 Euro 2 Personen 665,00 Euro 3 Personen 788,00 Euro 4 Personen 940,00 Euro 5 Personen 1.104,00 Euro 6 Personen 1.450,00 Euro Jede weitere Person + 181,20 Euro

Amtliche Richtwerte für Stuttgart

Düsseldorf: Mietobergrenzen beim Jobcenter

Richtwerte seit 1. November 2026, ohne Heizung.

Richtwerte für Düsseldorf Haushaltsgröße Bruttokaltmiete im Monat 1 Person 599,00 Euro 2 Personen 710,00 Euro 3 Personen 859,00 Euro 4 Personen 1.097,00 Euro 5 Personen 1.425,00 Euro Jede weitere Person + 194,00 Euro

Amtliche Richtwerte für Düsseldorf

Leipzig: Mietobergrenzen beim Jobcenter

Die Tabelle fasst die Grundmiete und kalten Nebenkosten aus der Übersicht des Jobcenters mit Stand Dezember 2025 zusammen.

Richtwerte für Leipzig Haushaltsgröße Bruttokaltmiete im Monat 1 Person 357,62 Euro 2 Personen 466,30 Euro 3 Personen 602,60 Euro 4 Personen 689,67 Euro 5 Personen 802,48 Euro Jede weitere Person + 84,48 Euro

Amtliche Richtwerte für Leipzig

Dortmund: Mietobergrenzen beim Jobcenter

Bei Bedarf an barrierefreiem Wohnraum kann das Jobcenter höhere Kosten prüfen.

Richtwerte für Dortmund Haushaltsgröße Bruttokaltmiete im Monat 1 Person 610,00 Euro 2 Personen 740,00 Euro 3 Personen 910,00 Euro 4 Personen 1.110,00 Euro 5 Personen 1.340,00 Euro 6 Personen 1.500,00 Euro

Amtliche Richtwerte für Dortmund

Essen: Mietobergrenzen beim Jobcenter

Richtwerte seit 1. September 2026.

Richtwerte für Essen Haushaltsgröße Bruttokaltmiete im Monat 1 Person 499,00 Euro 2 Personen 649,00 Euro 3 Personen 798,50 Euro 4 Personen 948,50 Euro 5 Personen 1.098,00 Euro 6 Personen 1.198,00 Euro 7 Personen 1.297,50 Euro 8 Personen 1.397,50 Euro 9 Personen 1.497,00 Euro Jede weitere Person + 100,00 Euro

Amtliche Richtwerte für Essen

Hannover: Mietobergrenzen beim Jobcenter

Die Werte gelten seit dem 1. Juli 2026 für die Stadt Hannover. Für andere Städte und Gemeinden der Region nennt das Jobcenter eigene Richtwerte.

Richtwerte für Hannover Haushaltsgröße Bruttokaltmiete im Monat 1 Person 499,00 Euro 2 Personen 634,00 Euro 3 Personen 755,00 Euro 4 Personen 901,00 Euro 5 Personen 1.022,00 Euro Jede weitere Person + 125,00 Euro

Amtliche Richtwerte für Hannover

Duisburg: Mietobergrenzen beim Jobcenter

Werte der Stadt seit 1. August 2025. Bei besonderem Wohnflächenbedarf kann die Stadt von den Richtwerten abweichen.

Richtwerte für Duisburg Haushaltsgröße Bruttokaltmiete im Monat 1 Person 446,00 Euro 2 Personen 538,20 Euro 3 Personen 644,00 Euro 4 Personen 776,15 Euro 5 Personen 947,10 Euro

Amtliche Richtwerte für Duisburg

Bremen: Mietobergrenzen beim Jobcenter

Richtwerte für die Stadt Bremen mit Stand März 2026. Je nach Lage und persönlicher Situation sind unter Umständen Zuschläge möglich.

Richtwerte für Bremen Haushaltsgröße Bruttokaltmiete im Monat 1 Person 568,00 Euro 2 Personen 593,00 Euro 3 Personen 731,00 Euro 4 Personen 833,00 Euro 5 Personen 1.027,00 Euro 6 Personen 1.245,00 Euro Jede weitere Person + 114,00 Euro

Amtliche Richtwerte für Bremen

Was passiert, wenn die Miete zu hoch ist?

Hält das Jobcenter die Kosten für unangemessen, muss es darüber nach § 22 Abs. 1a SGB II informieren. Ist eine Kostensenkung nicht möglich oder nicht zumutbar, erkennt es die tatsächlichen Kosten grundsätzlich weiter an, in der Regel längstens sechs Monate; für Unterkunftskosten greift diese Regel nach der Karenzzeit, für Heizkosten auch unabhängig davon.

Sechs Monate sind keine starre Frist. Davon zu unterscheiden ist die gesetzliche 150-Prozent-Regel im ersten Bezugsjahr.

Die Differenz aus eigenen Mitteln zahlen

Ein niedrigerer Betrag im Bescheid verpflichtet nicht automatisch zum Umzug, aber die vertragliche Miete bleibt fällig. Prüfen Sie, wie lange Sie eine mögliche Mietlücke tragen können.

Widerspruch einlegen

Prüfen Sie die Berechnungsgrundlage, den örtlichen Richtwert und die Rechtsbehelfsbelehrung. Gegen einen fehlerhaften Bescheid können Sie in der Regel binnen eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch einlegen.

Kein Umzug möglich

Wer keine passende Wohnung im verlangten Preisbereich findet, sollte Angebote, Anfragen und Absagen dokumentieren. Auch Pflege, Behinderung oder eine an den Wohnort gebundene Betreuung können gegen einen Umzug sprechen.

Eine Kostensenkung kann auch anders als durch einen Umzug gelingen, etwa durch eine rechtlich mögliche und zumutbare Untervermietung. Eine Absenkung muss nicht gefordert werden, wenn sie unter Berücksichtigung der Umzugskosten unwirtschaftlich wäre.

Wann die Karenzzeit nicht schützt

Eine neue Karenzzeit setzt grundsätzlich voraus, dass zuvor mindestens drei Jahre keine Leistungen nach dem SGB II oder SGB XII bezogen wurden. Die Übergangsregel in § 65 Abs. 4 SGB II kann die Karenzzeit ausschließen, wenn für die aktuelle Unterkunft zuvor schon nur die angemessenen Kosten berücksichtigt wurden.

Nach einem Umzug werden unangemessen hohe Unterkunftskosten nur mit vorheriger Zusicherung anerkannt. Bei einem nicht erforderlichen Umzug innerhalb desselben Vergleichsgebiets kann die Anerkennung auf den bisherigen Bedarf begrenzt sein.

Waren die Aufwendungen vor dem Tod eines Mitglieds der Bedarfs- oder Haushaltsgemeinschaft angemessen, ist eine Senkung für die weiter bewohnte Unterkunft mindestens zwölf Monate nach dem Sterbemonat unzumutbar. In dieser Situation gilt die Begrenzung auf das Eineinhalbfache nicht.

Praxisbeispiel: 620 Euro Bruttokaltmiete in Hannover

Ein Paar findet in der Stadt Hannover eine Wohnung für 620 Euro bruttokalt. Der bisherige Richtwert von 587 Euro hätte nicht gereicht; die seit Juli 2026 geltenden 634 Euro liegen 14 Euro über der angebotenen Miete.

Das Paar legt vor der Unterschrift das Wohnungsangebot mit getrennt ausgewiesenen Heizkosten vor. Erst dann kann das Jobcenter prüfen, ob es die Unterkunftskosten zusichert.

Fünf Fragen zu den Mietobergrenzen

Ist die Mietobergrenze die Warmmiete?

Meist nein. Die meisten Tabellen zeigen die Bruttokaltmiete; Heizkosten werden getrennt geprüft.

Ist im ersten Bezugsjahr jede Miete geschützt?

Nein. Grundsätzlich gilt die 150-Prozent-Grenze; Ausnahmen sieht das Gesetz unter anderem für unabweisbare Kosten und Bedarfsgemeinschaften mit Kindern vor.

Ist eine größere Wohnung automatisch zu teuer?

Nein. Es kommt auf die Kosten, die örtlichen Vorgaben und einen möglichen besonderen Wohnbedarf an.

Zahlt das Jobcenter eine zu hohe Miete immer sechs Monate weiter?

Nein. Es kommt darauf an, ob und wann eine Kostensenkung möglich und zumutbar ist; die sechs Monate sind eine gesetzliche Regeldauer, keine Garantie.

Wo finde ich den richtigen Wert für meine Gemeinde?

Fragen Sie beim zuständigen Jobcenter oder der Kommune nach der aktuellen Tabelle für Ihre Haushaltsgröße. Lassen Sie ein konkretes Angebot vor der Unterschrift prüfen.

Quellen

§ 22 SGB II: Unterkunft und Heizung · § 65 SGB II: Übergangsregeln. Die amtlichen Tabellen sind unter der jeweiligen Stadt verlinkt.