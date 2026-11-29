Bürgergeld – Folgen von Nichterreichbarkeit

Wer sich außerhalb des näheren Bereichs aufhält, braucht grundsätzlich die Zustimmung des Jobcenters, damit das Grundsicherungsgeld weiterläuft. Davon zu unterscheiden ist die Regel über drei versäumte Meldetermine: Sie kann auch greifen, wenn jemand die ganze Zeit zu Hause war.

Inhaltsverzeichnis

Sinn der Zustimmung

Die Zustimmung gibt also Sicherheit darüber, auch während der Abwesenheit weiter Leistungen zu erhalten.

Ob die Voraussetzungen vorliegen, prüft das Jobcenter bei den erwerbsfähigen Mitgliedern einer Bedarfsgemeinschaft einzeln.

Unerlaubte Ortsabwesenheit

Fehlt eine erforderliche Zustimmung und kommt auch keine nachträgliche Zustimmung infrage, kann der Anspruch für die ungenehmigten Tage entfallen. Eine nachträgliche Zustimmung kommt nach § 4 Abs. 2 ErrV in Betracht, wenn ein vorheriger Antrag nicht oder nicht rechtzeitig möglich war und unverzüglich nachgeholt wird.

Der Wegfall betrifft zunächst die betreffende Person. Welche Unterkunftskosten und welches Einkommen bei den anderen Mitgliedern der Bedarfsgemeinschaft berücksichtigt werden, muss das Jobcenter gesondert berechnen.

Folgen für die Krankenversicherung

Fällt der Leistungsanspruch weg, kann auch die Beitragszahlung des Jobcenters enden. Klären Sie frühzeitig mit Ihrer Krankenkasse, ob etwa eine Beschäftigung, eine Familienversicherung oder eine freiwillige Versicherung den Schutz sicherstellt.

Längere Abwesenheit als drei Wochen

Bei Abwesenheit ohne wichtigen Grund sollen in der Regel höchstens drei Wochen pro Kalenderjahr genehmigt werden. Stimmt das Jobcenter nur für einen Teil der Reise zu, schützt die Zustimmung den Anspruch nicht für die übrigen Tage.

Kontakt während der Abwesenheit

Geben Sie beim Antrag an, auf welchem Weg das Jobcenter Sie am Aufenthaltsort erreichen kann. Für manche Aufenthalte ist keine Zustimmung nötig, etwa bei einer rein auf das Wochenende beschränkten Reise unter den Voraussetzungen des § 4 ErrV.

Was passiert nach drei versäumten Meldeterminen?

Nach § 7b Abs. 4 SGB II gilt eine erwerbsfähige Person als nicht erreichbar, wenn sie drei aufeinanderfolgende Meldeaufforderungen trotz schriftlicher Rechtsfolgenbelehrung oder Kenntnis der Folgen nicht befolgt und keinen wichtigen Grund darlegt und nachweist. Der erste betroffene Kalendermonat folgt auf die Feststellung des dritten Versäumnisses; nach der Weisung der Bundesagentur muss der Aufhebungsbescheid im Vormonat zugehen.

Im ersten Monat bleibt bei sonst erfüllten Voraussetzungen Grundsicherungsgeld ohne Regelbedarf möglich, etwa für anerkannte Unterkunft und Heizung oder Mehrbedarfe. Wer sich noch in diesem Monat persönlich beim zuständigen Jobcenter meldet, gilt rückwirkend als erreichbar; der Regelbedarf bleibt für diesen Monat aber um 30 Prozent gemindert.

Ohne persönliche Meldung kann ab dem zweiten Monat die Leistung für die betroffene Person vollständig entfallen. Wer sich erst später, aber noch im ursprünglichen Bewilligungszeitraum persönlich meldet, kann nach der BA-Weisung bei erfüllten Voraussetzungen ab diesem Tag wieder Leistungen erhalten.

Weitere Informationen zur Erreichbarkeit

Weitere Teile dieser Artikel-Serie zur Erreichbarkeit im Bürgergeld findest du im Einführungsartikel verlinkt.

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Praxisbeispiel: Was eine persönliche Meldung im ersten Monat ändert

Das Jobcenter stellt das dritte Versäumnis im November fest und der Bescheid geht noch im November zu. Die betroffene Person meldet sich am 8. Dezember persönlich in der Eingangszone; dort wird die Vorsprache dokumentiert.

Bei einem Regelbedarf von 563 Euro bleiben für Dezember nach 30 Prozent Minderung noch 394,10 Euro Regelbedarf, sofern die übrigen Voraussetzungen erfüllt sind und keine weitere Verrechnung greift. Anerkannte Wohnkosten sind davon getrennt zu betrachten.

Fünf Fragen und Antworten

Genügt eine E-Mail nach dem dritten versäumten Termin?

Nein. Die BA verlangt die dokumentierte persönliche Meldung beim zuständigen Jobcenter; ein Anruf, eine E-Mail oder ein Gespräch nur mit dem Sicherheitsdienst reichen nicht.

Muss ich warten, bis ich einen Termin bekomme?

Für die persönliche Meldung genügt nach der BA-Weisung eine dokumentierte Vorsprache während der Öffnungszeiten, etwa in der Eingangszone. Bitten Sie um eine Bestätigung.

Was gilt, wenn ich einen wichtigen Grund hatte?

Teilen Sie den Grund möglichst umgehend mit und reichen Sie Nachweise ein. Die Regel zu drei versäumten Terminen setzt voraus, dass kein wichtiger Grund dargelegt und nachgewiesen wurde.

Brauche ich bei späterer Vorsprache einen neuen Antrag?

Nach der BA-Weisung ist nach der vollständigen Aufhebung in einer Ein-Personen-Bedarfsgemeinschaft ein neuer Antrag nötig. Erhalten andere Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft weiter Leistungen, ist ein neuer Antrag in dieser Konstellation nicht erforderlich.

Kann ich gegen den Bescheid vorgehen?

Ja. Prüfen Sie die Rechtsbehelfsbelehrung und legen Sie bei Fehlern fristgerecht Widerspruch ein; in akuten Notlagen kommt gerichtlicher Eilrechtsschutz infrage.

Quellen

§ 7b SGB II: Erreichbarkeit

§ 32 SGB II: Meldeversäumnisse

§ 4 ErrV: Zustimmungsverfahren

Bundesagentur für Arbeit: Fachliche Weisungen zu § 7b SGB II