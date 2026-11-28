Beratungsschein für kostenlose Rechtsberatung beantragen

Bürgergeld und Sozialhilfe sind komplexe rechtliche Verwaltungsverfahren, die für Laien oft schwer nachvollziehbar sind. Insbesondere wenn es zu Auseinandersetzungen mit dem Jobcenter kommt, sitzen Bürgergeld-Empfangende oft am kürzeren Hebel, da sie ihre Rechte und die Möglichkeiten diese durchzusetzen nicht kennen. Betroffene können mit einem Beratungsschein jedoch Beratungshilfe beantragen.

Mithilfe eines Beratungsscheins können Sie sich anwaltlich beraten lassen. In diesem Ratgeber erfahren Sie, unter welchen Voraussetzungen ein Beratungshilfeschein beantragt werden kann.

Was ist ein Beratungsschein?

Der Beratungshilfeschein ist der Nachweis, dass das Amtsgericht Beratungshilfe bewilligt hat. Sie umfasst anwaltliche Beratung und bei Bedarf außergerichtliche Vertretung, etwa bei einem Widerspruch gegen einen Jobcenter-Bescheid.

Die Landeskasse übernimmt die Vergütung; die Kanzlei darf eine Eigengebühr von 15 Euro verlangen oder darauf verzichten. Für die Vertretung in einem gerichtlichen Verfahren kommt stattdessen Prozesskostenhilfe infrage.

Beratungsschein: Das Wichtigste in Kürze

Über einen Beratungsschein können Menschen mit geringem Einkommen Beratungshilfe beantragen. Folgende wichtigste Aspekte sind dabei zu beachten:

Das Beratungshilfegesetz (BerHG) stellt die rechtliche Grundlage für eine staatlich finanzierte Beratungshilfe dar.

Bei Bewilligung übernimmt der Staat die Beratungskosten.

Über einen Beratungsschein können Beratungen bei Anwälten, Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern, vereidigten Buchprüfern, Rentenberatern oder Amtsgerichten beansprucht werden.

Ein Beratungsschein muss beim zuständigen Amtsgericht beantragt werden.

Der Antrag kann mündlich oder schriftlich erfolgen.

Die Antragstellenden müssen beim Amtsgericht nachweisen, dass sie die Beratungskosten nicht selbst finanzieren können.

Die Rechtsberatung sollte vor einem Gerichtsverfahren erfolgen.

Beratungshilfegesetz als rechtliche Grundlage

Das Beratungshilfegesetz (BerHG) ist die rechtliche Grundlage für Beratungsscheine. Das Gesetz soll Bürgerinnen und Bürgern mit geringem Einkommen eine rechtliche Beratung und Vertretung außerhalb eines gerichtlichen Verfahrens ermöglichen. Das Verfahren zur Beantragung und Gewährung dieser Hilfe ist klar definiert und soll einen gerechten Zugang zum Rechtssystem für alle Menschen in Deutschland sicherstellen.

Welche Voraussetzungen gibt es für einen Beratungsschein?

Die Beratungshilfe zielt darauf ab, Personen mit geringem Einkommen Zugang zu rechtlicher Beratung zu ermöglichen. Sie haben Anspruch auf Beratungshilfe, wenn Sie rechtliche Unterstützung außerhalb eines gerichtlichen Verfahrens benötigen. Das bedeutet, das für die Angelegenheit, für die die Beratung in Anspruch genommen werden soll, noch kein Prozess bei Gericht anhängig ist.

Weiterhin müssen Sie nachweisen, dass Sie die erforderlichen Mittel für eine rechtliche Beratung oder Vertretung aufgrund Ihrer persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse nicht selbst aufbringen können.

Es darf auch keine anderen zumutbaren Hilfsmöglichkeiten geben, wie beispielsweise Unterstützung durch einen Mieterverein, eine Rechtsschutzversicherung, Schuldnerberatung oder das Jugendamt.

Zudem darf die Wahrnehmung Ihrer Rechte nicht als mutwillig angesehen werden. Dies ist der Fall, wenn auch eine wirtschaftlich besser gestellte Person in einer vergleichbaren Situation keine Rechtsberatung auf eigene Kosten einholen würde.

Dem Gesetzestext zufolge wird eine „Hilfe für die Wahrnehmung von Rechten“ auf Antrag gewährt, wenn:

Rechtsuchende die erforderlichen Mittel nach ihren persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen nicht aufbringen können, keine anderen Möglichkeiten für eine Hilfe zur Verfügung stehen, deren Inanspruchnahme den Rechtsuchenden zuzumuten ist, die Inanspruchnahme der Beratungshilfe nicht mutwillig erscheint.

Finanzielle Voraussetzungen für einen Beratungsschein

Die finanziellen Umstände, unter denen eine Person die Mittel für rechtliche Beratung oder Vertretung nicht selbst aufbringen kann, sind im Beratungshilfegesetz festgelegt.

Wichtig: Die Antragsteller müssen nachweisen, dass ihr Einkommen und Vermögen nicht ausreichen, um die Kosten für eine rechtliche Beratung oder Vertretung zu decken.

Dies beinhaltet in der Regel, dass das Einkommen und das Vermögen der antragstellenden Person unter einem bestimmten Grenzwert liegen. Bei Empfängerinnen und Empfängern von Bürgergeld trifft das in den meisten Fällen zu, da eine Hilfebedürftigkeit ja die Grundvoraussetzung für den Erhalt dieser Leistungen ist.

Die genauen Einkommens- und Vermögensgrenzen sowie weitere Details zur Beurteilung der finanziellen Verhältnisse können variieren und werden regelmäßig angepasst. Aktuell geltende Voraussetzungen sollten Sie daher direkt bei dem zuständigen Amtsgericht erfragen.

Weitere Voraussetzungen

Darüber hinaus sollte es keine anderen Möglichkeiten für Hilfe geben, die dem Rechtsuchenden zumutbar sind. Das bedeutet, es darf keine alternativen Quellen für kostenlose oder kostengünstige rechtliche Beratungen geben, die für die betreffende Person zugänglich und angemessen ist. Bei Problemen mit dem Jobcenter prüft das Amtsgericht zum Beispiel, ob die Angelegenheit auch von einer Beratungsstelle gelöst werden könnte.

Außerdem darf die Inanspruchnahme der Beratungshilfe nicht mutwillig erscheinen. Als mutwillig gilt ein Antrag beispielsweise, wenn eine Person, die keinen Anspruch auf einen Beratungsschein hat, in der gleichen Situation normalerweise keine selbstfinanzierte rechtliche Beratung in Anspruch nehmen würde.

Was umfasst die Beratungshilfe?

Die Beratungshilfe umfasst sowohl Beratung als auch, falls notwendig, Vertretung in Rechtsfragen in folgenden Bereichen:

Zivilrecht,

Vertragsrecht,

Familien- und Erbrecht,

Arbeitsrecht,

Verfassungsrecht,

Verwaltungsrecht,

Steuerrecht.

Sonderfall: Im Bereich Strafrecht und Ordnungswidrigkeitenrecht ist mit einem Beratungsschein nur eine Rechtsberatung möglich. Eine gesetzliche Vertretung kann über den Beratungsschein in diesem Fall nicht gestellt werden.

Sie können über den Beratungsschein nicht nur die Dienste von Anwaltskanzleien in Anspruch nehmen. Die Beratungshilfe gilt auch für

Steuerberater,

Wirtschaftsprüfer,

vereidigte Buchprüfer,

Rentenberater,

Amtsgerichte.

Wie beantrage ich einen Beratungsschein?

Zuständig ist grundsätzlich das Amtsgericht an Ihrem Wohnort. Sie können dort persönlich vorsprechen, den Antrag per Post einreichen oder ihn über Ihre Kanzlei stellen lassen.

Auf Justiz-Services können Sie den Antrag online ausfüllen und anschließend etwa über „Mein Justizpostfach“ einreichen. Das bloße Ausfüllen des Formulars ist noch keine Antragstellung.

Wenn Sie sich direkt an eine Kanzlei wenden, können Sie den Beratungshilfeantrag nachreichen. Er muss spätestens vier Wochen nach Beginn der Beratungshilfetätigkeit gestellt werden (§ 6 Abs. 2 BerHG).

Welche Unterlagen werden für einen Beratungsschein benötigt?

Egal ob Sie den Beratungsschein mündlich oder schriftlich beantragen, das Amtsgericht wird von Ihnen folgende Unterlage fordern, um über die Bewilligung entscheiden zu können:

Personalausweis oder Reisepass,

Unterlagen, aus denen die Ursache für die benötigte Beratungshilfe hervorgeht, wie zum Beispiel Verträge, Schriftwechsel, Rechnungen oder Ähnliches,

Nachweise über laufende Einkommen, wie beispielsweise Lohnabrechnungen, Bürgergeld-, Renten- oder Wohngeld-Bescheide,

Zahlungsbelege zu laufenden Kosten, wie zum Beispiel Miete, Nebenkosten, Heizkosten, Versicherungen und Zahlungsverpflichtungen,

Nachweise über das vorhandene Vermögen, wie beispielsweise Kontoauszüge, Sparbücher, Versicherungen mit Rückkaufwert oder Grundstück-Papiere.

Beratungshilfegebühr

Der Antrag beim Amtsgericht ist kostenlos. Für die Beratungshilfe darf die Kanzlei 15 Euro verlangen (Nr. 2500 des Vergütungsverzeichnisses zum RVG), sie kann die Gebühr aber erlassen.

Ein Beispiel aus der Praxis

Eine Grundsicherungsbezieherin möchte einen Rückforderungsbescheid prüfen lassen. Sie reicht ihren Leistungsbescheid, das Schreiben des Jobcenters und die verlangten Nachweise beim Amtsgericht ein; den Widerspruch legt sie unabhängig davon fristgerecht ein.

Fünf Fragen und Antworten

Wo beantrage ich Beratungshilfe?

In der Regel beim Amtsgericht an Ihrem Wohnort. Das Justizportal erklärt auch den digitalen Übermittlungsweg.

Kostet die Beratung immer 15 Euro?

Nein. Die Kanzlei darf 15 Euro verlangen, kann die Gebühr aber erlassen.

Welche Nachweise brauche ich?

Je nach Fall einen Leistungsbescheid oder Einkommens- und Vermögensnachweise sowie die Unterlagen zu Ihrem Rechtsproblem.

Gilt der Beratungsschein auch für eine Klage?

Nein. Er betrifft die außergerichtliche Hilfe; für ein Gerichtsverfahren kommt Prozesskostenhilfe in Betracht.

Hemmt der Antrag meine Widerspruchsfrist?

Nein. Legen Sie den Widerspruch rechtzeitig ein, auch wenn das Amtsgericht noch nicht entschieden hat.

Quellen

Justiz-Services: Beratungshilfe

RVG-Vergütungsverzeichnis, Nr. 2500