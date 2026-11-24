Wer Grundsicherungsgeld bezieht, bekommt die Miete nicht automatisch in voller Höhe vom Jobcenter. Seit dem 1. Juli 2026 kann auch im ersten Bezugsjahr eine Lücke entstehen, wenn die Wohnkosten mehr als 150 Prozent des örtlichen Richtwerts betragen.

Wie viel das Jobcenter anerkennt, hängt vom Wohnort, von der Haushaltsgröße und vom Einzelfall ab. Für Heizkosten gilt die Karenzzeit nicht, und bei einem Umzug kommen weitere Regeln hinzu.

Welche Wohnkosten übernimmt das Jobcenter?

Bei einer Mietwohnung zählen die Nettokaltmiete und die kalten Betriebskosten, etwa für Wasser und Müllabfuhr, zur Bruttokaltmiete. Die Heizkosten kommen hinzu und werden grundsätzlich nur in angemessener Höhe berücksichtigt.

Den örtlichen Richtwert für Ihre Haushaltsgröße nennt Ihnen das Jobcenter oder die Kommune. Fragen Sie nach der geltenden Tabelle und lassen Sie sich erklären, welchen Betrag das Jobcenter für Ihre Wohnung zugrunde legt.

Haushaltsstrom bezahlen Sie grundsätzlich aus dem Regelbedarf; nachweisbarer Strom zum Heizen zählt dagegen zu den Heizkosten. Wird Warmwasser in der Wohnung beispielsweise mit einem Durchlauferhitzer erzeugt und nicht über die Heizkosten berücksichtigt, kommt ein Mehrbedarf nach § 21 Abs. 7 SGB II infrage.

Karenzzeit: Wann die 150-Prozent-Grenze greift

Die Karenzzeit beginnt mit dem Monat, für den Sie erstmals Leistungen nach dem SGB II beziehen, und dauert grundsätzlich ein Jahr. In dieser Zeit erkennt das Jobcenter die tatsächlichen Unterkunftskosten im Regelfall bis zum Eineinhalbfachen der örtlichen Angemessenheitsgrenze an.

Volle Monate ohne Leistungsbezug verlängern eine bereits laufende Karenzzeit. Eine neue Karenzzeit beginnt erst, wenn Sie zuvor mindestens drei Jahre keine Leistungen nach dem SGB II oder SGB XII bezogen haben.

Für eine bereits vor Juli 2026 begonnene Karenzzeit enthält § 65a SGB II keinen allgemeinen Bestandsschutz für die Wohnkosten. Wenn das Jobcenter einen laufenden Bescheid ändert, lassen Sie die Begründung und den Zeitpunkt der Kürzung prüfen.

Höhere Kosten können während der Karenzzeit im Einzelfall berücksichtigt werden, wenn sie unabweisbar sind oder in einer Bedarfsgemeinschaft mit Kindern anfallen. Kinder im Haushalt allein garantieren keine vollständige Übernahme; erläutern Sie dem Jobcenter, warum Sie die höheren Kosten nicht vermeiden können.

Die 150-Prozent-Grenze ist keine Garantie für jede Miete unterhalb dieses Werts. Hat die Kommune eine besondere Quadratmeterobergrenze festgelegt oder übersteigt die vereinbarte Miete die vor Ort geltende Mietpreisbremse, kann der Karenzschutz nach § 22 Abs. 1 SGB II für den übersteigenden Teil entfallen.

Bei einem angenommenen Verstoß gegen die Mietpreisbremse fordert der zuständige Träger Sie auf, den Verstoß gegenüber dem Vermieter zu rügen. Lassen Sie vor diesem Schritt bei einer Mieterberatung prüfen, ob die Mietpreisbremse für Ihren Vertrag gilt.

Nach der Karenzzeit: Nicht automatisch sechs Monate Zeit

Nach der Karenzzeit ist grundsätzlich die normale örtliche Angemessenheitsgrenze der Ausgangspunkt. Sind die Kosten im Einzelfall zu hoch, sieht das Gesetz eine weitere Anerkennung vor, solange eine Senkung unmöglich oder unzumutbar ist, in der Regel aber längstens für sechs Monate.

Die 150-Prozent-Grenze ist im Gesetz nicht auf die Karenzzeit beschränkt. Wie sie danach mit dem Schutz bei einer unmöglichen oder unzumutbaren Kostensenkung zusammenspielt, hat das Landessozialgericht Hamburg in einem Eilverfahren vom 20. November 2026 nicht abschließend entschieden (L 4 AS 471/26 B ER). In diesem Fall musste das Jobcenter vorläufig höhere Leistungen zahlen. Ein pauschales Recht auf sechs weitere Monate lässt sich daraus nicht ableiten.

Wenn das Jobcenter Ihre Wohnkosten für zu hoch hält, muss es Sie darüber informieren und erläutern, wie lange und unter welchen Voraussetzungen höhere Kosten anerkannt werden. Bewahren Sie Wohnungsangebote und Absagen auf und teilen Sie dem Jobcenter frühzeitig mit, wenn etwa Krankheit, fehlende barrierefreie Wohnungen oder Kündigungsfristen eine schnelle Kostensenkung verhindern.

Vor dem Umzug: Erst die Kosten klären, dann unterschreiben

Holen Sie vor der Unterschrift eine schriftliche Zusicherung beim für die neue Wohnung zuständigen Jobcenter ein. Eine höhere als die angemessene Miete wird nach einem Umzug nur bei vorheriger schriftlicher Zusicherung anerkannt; bei einem nicht erforderlichen Umzug im selben Angemessenheitsgebiet kann die Anerkennung auf den bisherigen Bedarf begrenzt bleiben.

Für Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten ist grundsätzlich das bisher zuständige Jobcenter Ansprechpartner, für die Mietkaution das Jobcenter am neuen Wohnort. Wer unter 25 Jahre alt ist und aus dem Elternhaus ausziehen will, sollte die Zusicherung besonders früh klären: Sie ist grundsätzlich Voraussetzung dafür, dass das Jobcenter die neuen Wohn- und Heizkosten anerkennt.

Was gilt für Wohneigentum?

Auch bei einem selbst bewohnten Haus oder einer Eigentumswohnung kann das Jobcenter Unterkunftskosten berücksichtigen, etwa Grundsteuer, Wohngebäudeversicherung und angemessene Schuldzinsen. Kredit-Tilgungsraten werden in der Regel nicht übernommen; für unabweisbare Reparaturen gelten besondere Regeln nach § 22 Abs. 2 SGB II.

Was tun, wenn das Jobcenter weniger zahlt?

Prüfen Sie den schriftlichen Bescheid: Welchen örtlichen Richtwert und welche Haushaltsgröße legt das Jobcenter zugrunde, wie wurden die Heizkosten berechnet und hat es Ihre persönlichen Gründe berücksichtigt? Gegen einen fehlerhaften Bescheid können Sie in der Regel innerhalb eines Monats ab Bekanntgabe Widerspruch einlegen.

Drohen Rückstände oder der Verlust der Wohnung, holen Sie sich frühzeitig Hilfe bei einer Sozial- oder Mieterberatung; in dringenden Fällen kommt ein Eilantrag beim Sozialgericht infrage. Mehr zu Anspruch, Antrag und Leistungen erklärt unser Ratgeber zum Grundsicherungsgeld.

Praxisbeispiel: 80 Euro fehlen trotz Karenzzeit

Für einen Einpersonenhaushalt erkennt das Jobcenter am Wohnort von Frau Özdemir regulär 600 Euro Bruttokaltmiete als angemessen an. Ihre bestehende Wohnung kostet 980 Euro bruttokalt; 150 Prozent des Richtwerts sind 900 Euro.

Greift keine Ausnahme und kommt keine weitere Begrenzung hinzu, berücksichtigt das Jobcenter in der Karenzzeit 900 Euro für die Unterkunft. Damit bleiben 80 Euro monatlich offen; die Heizkosten prüft es getrennt.

Häufige Fragen zur Miete beim Jobcenter

Gibt es eine bundesweite Mietobergrenze?

Nein. Der Richtwert richtet sich unter anderem nach dem örtlichen Wohnungsmarkt und der Zahl der Personen im Haushalt.

Werden die Heizkosten im ersten Jahr vollständig übernommen?

Nein, für Heizkosten gibt es keine Karenzzeit. Das Jobcenter prüft ihre Angemessenheit von Beginn an und muss dabei die Umstände des Einzelfalls berücksichtigen.

Kann das Jobcenter mich zum Auszug zwingen?

Das Jobcenter kann Sie zur Kostensenkung auffordern, aber nicht den Mietvertrag kündigen oder Sie zum Auszug zwingen. Erkennt das Jobcenter weniger an, als Sie laut Mietvertrag zahlen müssen, bleibt die Differenz zunächst bei Ihnen.

Quellen: § 22 SGB II; Bundesagentur für Arbeit: Wohnen und Miete; Volltext des Hamburger Eilbeschlusses.