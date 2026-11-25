Bürgergeld: Renovierungskosten vom Jobcenter erstatten lassen

Eine Wohnung ohne nutzbaren Bodenbelag oder ein Mietvertrag mit Renovierungspflichten kann den Umzug teuer machen. Das Jobcenter kann notwendige und angemessene Renovierungskosten übernehmen, aber weder jeder Anstrich noch jede Forderung des Vermieters begründet einen Anspruch.

Wann zahlt das Jobcenter die Renovierung beim Einzug?

Notwendige Kosten für eine Einzugsrenovierung können zu den Unterkunftskosten nach § 22 Abs. 1 SGB II gehören. Das gilt nach dem Bundessozialgericht auch dann, wenn im Mietvertrag keine ausdrückliche Pflicht zur Einzugsrenovierung steht (Urteil vom 16. Dezember 2008, B 4 AS 49/07 R).

Nach dem Urteil ist zu prüfen, ob die Arbeiten nötig sind, um die Wohnung bewohnbar zu machen, ob im örtlichen unteren Preissegment renovierte Wohnungen in nennenswertem Umfang verfügbar sind und ob die Kosten für einen einfachen Standard angemessen sind. Ein fehlender einfacher Wand- oder Bodenbelag kann erheblich sein; ein anderer Farbton nach persönlichem Geschmack genügt nicht.

Was gilt beim Auszug oder in einer bewohnten Wohnung?

Beim Auszug oder während der Mietzeit kommt eine Übernahme insbesondere in Betracht, wenn fällige Schönheitsreparaturen wirksam auf den Mieter übertragen wurden und die Aufwendungen angemessen sind. Mieter müssen nicht allein deshalb streichen, weil der Vermieter es verlangt.

Grundsätzlich ist der Vermieter für den Erhalt der Wohnung verantwortlich (§ 535 BGB). Eine Formularklausel, die laufende Schönheitsreparaturen auf den Mieter abwälzt, ist bei unrenoviert übergebener Wohnung ohne angemessenen Ausgleich nach dem BGH-Urteil vom 18. März 2015, VIII ZR 185/14 unwirksam.

Schäden, gewöhnliche Abnutzung und Schönheitsreparaturen sind außerdem nicht dasselbe. Lassen Sie die Vertragsklausel und das Übergabeprotokoll prüfen, bevor Sie auf eine pauschale Zahlungsforderung eingehen.

Welche Kosten kommen in Betracht?

Position Worauf es ankommt Farbe, Tapete und Arbeitsmaterial Notwendige Menge und ortsüblicher Preis für eine einfache Ausführung. Einfacher Fußbodenbelag Kann infrage kommen, wenn ein nutzbarer Belag fehlt und die weiteren Voraussetzungen einer Einzugsrenovierung vorliegen. Handwerkerkosten Begründen und belegen, warum Eigenleistung nicht möglich oder nicht zumutbar ist und keine realistische günstigere Möglichkeit zur Verfügung steht. Wunschrenovierung oder hochwertiger Ausbau Ein Anspruch folgt daraus grundsätzlich nicht.

Es gibt keinen einheitlichen bundesweiten Eurobetrag für eine Renovierung. Beschreiben Sie Zustand und Flächen der betroffenen Räume und verwenden Sie aktuelle Preise; alte Gutachtensätze oder lokale Pauschalen beantworten nicht jeden Einzelfall.

Wie beantrage ich das Geld, ohne vorzustrecken?

Beantragen Sie die Anerkennung der konkret beschriebenen Kosten möglichst vor dem Einkauf oder der Beauftragung und bitten Sie um einen schriftlichen Bescheid. Fügen Sie je nach Fall Fotos, das Übergabeprotokoll, die Mietvertragsklausel und einen Kostenvoranschlag oder eine Materialaufstellung bei.

Unterscheiden Sie die Renovierung von der Zusicherung für die laufende Miete der neuen Wohnung und von Umzugskosten und Mietkaution. Eine Zusage für einen Posten umfasst die anderen nicht automatisch.

Wenn das Jobcenter ablehnt oder nur einen Teil anerkennt, vergleichen Sie die Begründung mit den eingereichten Nachweisen. Gegen einen ablehnenden Bescheid können Sie grundsätzlich innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch einlegen.

Praxisbeispiel: Der Boden fehlt, die neue Wandfarbe ist Geschmackssache

Frau Beck zieht in eine Wohnung, in deren Wohnzimmer laut Übergabeprotokoll nur der rohe Estrich vorhanden ist; das Schlafzimmer ist hingegen bereits nutzbar und gestrichen. Sie reicht Fotos und ein Angebot für einen einfachen Bodenbelag ein, während sie den gewünschten neuen Anstrich des Schlafzimmers nicht als notwendigen Aufwand ansetzt.

Sechs Fragen und Antworten zu Renovierungskosten

Reicht die Zusage für die neue Miete?

Nein. Bitten Sie darum, dass das Jobcenter die einmaligen Renovierungskosten ausdrücklich prüft und beziffert.

Kann ich Farbe und Werkzeug vorab beantragen?

Ja. Reichen Sie eine nachvollziehbare Aufstellung mit Preisen ein, bevor Sie die Sachen kaufen; eine Vorauszahlung ist damit noch nicht zugesichert.

Übernimmt das Jobcenter einen Malerbetrieb?

Das kommt infrage, wenn die Arbeit notwendig ist und Sie sie nicht selbst oder mit zumutbarer Hilfe erledigen können. Legen Sie nach Möglichkeit ein konkretes Angebot und geeignete Nachweise für Ihre Einschränkungen vor.

Ist ein fehlender Bodenbelag Teil der Erstausstattung?

Ein einfacher Bodenbelag, der erst die Bewohnbarkeit herstellt, kann zu den Unterkunftskosten gehören. Möbel und Haushaltsgeräte prüft das Jobcenter nach den Regeln zur Wohnungserstausstattung.

Muss ich beim Auszug immer alles weiß streichen?

Nein. Prüfen Sie, ob die Vertragsklausel wirksam ist und die Arbeiten tatsächlich fällig sind; ein pauschales Verlangen des Vermieters reicht nicht.

Ist ein Antrag nach dem Einkauf ausgeschlossen?

Nicht automatisch, besonders wenn bereits ein laufender SGB-II-Antrag oder -Bezug besteht. Reichen Sie Belege und eine Erklärung zur Notwendigkeit umgehend ein, statt sich auf eine spätere Erstattung zu verlassen.