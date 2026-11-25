Wer vom Jobcenter einen Ein-Euro-Job zugewiesen bekommt, sollte genau hinsehen: Welche Arbeiten sind vorgesehen, wie lange dauert der Einsatz und welche Kosten entstehen? Ein regulärer Arbeitsplatz darf durch die Maßnahme nicht verdrängt werden.

Der Name führt in die Irre: Für die Arbeitsgelegenheit gelten weder ein fester Stundensatz von einem Euro noch der gesetzliche Mindestlohn. Wer weiterhin Anspruch auf Grundsicherungsgeld hat, bekommt die Entschädigung für den Mehraufwand zusätzlich.

Wann das Jobcenter einen Ein-Euro-Job zuweisen darf

Ein Ein-Euro-Job ist eine Arbeitsgelegenheit nach § 16d SGB II. Sie soll erwerbsfähigen Leistungsberechtigten helfen, ihre Beschäftigungsfähigkeit zu erhalten oder wiederzuerlangen, wenn der Weg in eine reguläre Beschäftigung noch nicht offensteht.

Die Arbeit muss zusätzlich sein, der Allgemeinheit zugutekommen und darf den Wettbewerb nicht verzerren. Ein gemeinnütziger Träger allein macht die Tätigkeit noch nicht zulässig: Entscheidend ist, welche Aufgaben Teilnehmende dort tatsächlich übernehmen.

Arbeiten, die ohnehin erledigt würden, sind in der Regel nicht zusätzlich. Für gesetzlich vorgeschriebene oder für öffentliche Träger übliche Arbeiten gelten strengere Anforderungen; sie kommen grundsätzlich nur infrage, wenn sie ohne Förderung voraussichtlich erst nach zwei Jahren erledigt würden.

Förderangebote, die eine reguläre Beschäftigung unmittelbar unterstützen, haben Vorrang. Das Jobcenter muss daher prüfen, ob ein Ein-Euro-Job im konkreten Fall sinnvoll ist oder eine andere Förderung näher an einen Arbeitsplatz heranführt.

Wie lange der Einsatz dauern darf

Ab dem Eintritt in die erste Arbeitsgelegenheit läuft ein Fünfjahreszeitraum. Darin sind grundsätzlich insgesamt 24 Monate zulässig, auch wenn sich diese auf mehrere Einsätze verteilen.

Nach diesen 24 Monaten darf das Jobcenter bis zu zwölf weitere Monate zuweisen, wenn es erneut prüft und die Voraussetzungen nach § 16d Absätze 1 und 5 weiterhin vorliegen. Die Verlängerung ist keine automatische Folge des ersten Einsatzes.

Für die Wochenstunden gibt es nach den Fachlichen Weisungen der Bundesagentur für Arbeit keine starre Spanne von 15 bis 30 Stunden. Der Umfang ist im Einzelfall festzulegen; ob die Maßnahme zumutbar ist, richtet sich nach § 10 SGB II, etwa bei gesundheitlichen Einschränkungen, Kinderbetreuung oder Angehörigenpflege.

Was das Jobcenter für Fahrt und Arbeitskleidung zahlt

Die Mehraufwandsentschädigung wird nicht auf das Grundsicherungsgeld angerechnet. Einen bundesweit einheitlichen Stundensatz gibt es nicht: Die Entschädigung richtet sich nach dem notwendigen zusätzlichen Aufwand, etwa für Fahrtkarten oder nicht gestellte Arbeitskleidung.

Das Jobcenter kann einen Pauschalbetrag bewilligen. Deckt er die nötigen Mehrkosten nicht, können Sie nach den BA-Weisungen die Differenz formlos schriftlich beantragen und mit Belegen nachweisen; bereits gestellte Fahrkarten dürfen nicht doppelt abgerechnet werden.

Welche Rechte Sie während der Maßnahme haben

Eine Arbeitsgelegenheit begründet kein reguläres Arbeitsverhältnis. Die Vorschriften zum Arbeitsschutz und zum Urlaub gelten aber entsprechend; Urlaub ist möglich, Urlaubsentgelt gibt es nicht.

Teilnehmende stehen nach § 2 Absatz 1 Nummer 14 Buchstabe b SGB VII unter gesetzlichem Unfallversicherungsschutz. Nach den Weisungen der Bundesagentur wird die Mehraufwandsentschädigung nur für tatsächliche Teilnahmezeiten gezahlt, nicht für Urlaubstage oder krankheitsbedingte Fehlzeiten.

Wann eine Ablehnung Folgen haben kann

Ein Eintrag im Kooperationsplan ist noch nicht dasselbe wie eine verbindliche Zuweisung. Das Jobcenter kann die Teilnahme durch schriftlichen Bescheid verbindlich machen; daraus sollte hervorgehen, bei welchem Träger Sie welche Arbeit zu welchen Zeiten verrichten sollen und wie hoch die Entschädigung ist.

Wer eine zumutbare, verbindlich zugewiesene Maßnahme trotz schriftlicher Rechtsfolgenbelehrung oder Kenntnis der Folgen ohne wichtigen Grund nicht antritt oder abbricht, riskiert seit Juli 2026 grundsätzlich eine Kürzung um 30 Prozent des persönlichen Regelbedarfs für drei Monate. Bei späterer Teilnahme oder ernsthafter Bereitschaft dazu kann die Kürzung vorzeitig enden, frühestens nach einem Monat.

Eine außergewöhnliche Härte schließt die Kürzung aus. Ein Ein-Euro-Job ist keine reguläre Arbeit, deren willentliche Verweigerung zum vollständigen Wegfall des Regelbedarfs führen kann; mehr dazu im Ratgeber zu Jobcenter-Sanktionen sowie in § 31, § 31a und § 31b SGB II.

Was Sie bei einer zweifelhaften Zuweisung tun können

Beanstanden Sie Unklarheiten oder Hindernisse frühzeitig schriftlich und reichen Sie vorhandene Nachweise ein, statt einfach fernzubleiben. Gegen einen Zuweisungsbescheid können Sie bei ordnungsgemäßer Rechtsbehelfsbelehrung in der Regel binnen eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch einlegen.

Der Widerspruch stoppt die Zuweisung nach § 39 SGB II nicht automatisch. Steht der Beginn unmittelbar bevor, kann ein Eilantrag beim Sozialgericht infrage kommen.

Praxisbeispiel: Die Pauschale reicht nicht für den Bus

Frau Kaya bekommt für ihren Einsatz eine Pauschale von 30 Euro im Monat, muss aber nachweislich 48 Euro für notwendige Busfahrten ausgeben. Sie legt dem Jobcenter die Fahrkarten vor und beantragt schriftlich die fehlenden 18 Euro.

Sechs Fragen und Antworten zum Ein-Euro-Job

Muss das Jobcenter mir genau einen Euro pro Stunde zahlen?

Nein. Es muss eine angemessene Entschädigung für den notwendigen Mehraufwand bewilligen; ein fester Satz steht nicht im Gesetz.

Kann mir das Jobcenter nach zwei Jahren noch einen Ein-Euro-Job zuweisen?

Ja, unter bestimmten Voraussetzungen sind bis zu zwölf weitere Monate möglich. Das Jobcenter muss vor einer erneuten Zuweisung prüfen, ob die Arbeitsgelegenheit weiterhin geeignet ist und keine vorrangige Hilfe in Betracht kommt.

Kann ich die Teilnahme verweigern, wenn ich keine Kinderbetreuung habe?

Wenn die Arbeit die Betreuung oder Erziehung Ihres Kindes gefährden würde, kann die Maßnahme unzumutbar sein. Teilen Sie dem Jobcenter Ihre Betreuungs- und Wegezeiten möglichst vor Beginn schriftlich mit, legen Sie Nachweise vor und lassen Sie einen verbindlichen Bescheid gegebenenfalls prüfen.

Bekomme ich die Entschädigung zusätzlich zum Grundsicherungsgeld?

Ja. § 16d Absatz 7 SGB II sieht eine angemessene Entschädigung für zusätzliche notwendige Ausgaben vor, etwa für Fahrten, die Ihnen nicht bereits bezahlt werden.

Habe ich in einem Ein-Euro-Job Anspruch auf bezahlten Urlaub?

Die urlaubsrechtlichen Vorschriften gelten entsprechend, aber ohne Urlaubsentgelt. Auch die Mehraufwandsentschädigung wird nach den Weisungen der Bundesagentur für Arbeit für Urlaubstage nicht gezahlt.

Muss ich trotz Widerspruch erst einmal zur Maßnahme?

Ein Widerspruch gegen den Zuweisungsbescheid stoppt dessen Vollziehung nicht automatisch. Wenn der Beginn unmittelbar bevorsteht, kann ein Eilantrag beim Sozialgericht infrage kommen.