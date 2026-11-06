Bürgergeld-Bezieher hat nur Anspruch auf Gutscheine – Gerichtsurteil

Der Eilantrag scheiterte vor Gericht

Kein Geld für Lebensmittel, die Rücklagen aufgebraucht und vom Jobcenter lediglich zwei Gutscheine über jeweils 50 Euro: Ein Mann wollte vor dem Sozialgericht Nürnberg eine schnelle Zahlung erreichen. Doch sein Eilantrag scheiterte, weil seine Hilfebedürftigkeit aus Sicht des Gerichts nicht ausreichend belegt war.

Nach vier Jahren waren die Ersparnisse nach eigenen Angaben verbraucht

Der 1985 geborene Antragsteller hatte am 6. Januar 2026 online Bürgergeld beantragt. Nach seiner Darstellung hatte er zuvor vier Jahre von Ersparnissen gelebt und konnte seine laufenden Ausgaben nun nicht mehr bezahlen.

Er wohnte in einer eigenen Immobilie und war privat kranken- und pflegeversichert. Als monatliche Unterkunftskosten nannte er 100 Euro Schuldzinsen ohne Tilgung und 180 Euro Betriebskosten sowie zusätzlich 140 Euro für selbst beschafftes Heizöl.

Am 14. Januar verlangte das Jobcenter weitere Nachweise, darunter Kontoauszüge der vergangenen drei Monate und Belege zu den Unterkunftskosten. Am 30. Januar gingen nur unvollständige Unterlagen ein; zugleich stellte der Mann seinen Online-Antrag erneut.

Zwei Lebensmittelgutscheine, aber keine weitere Zahlung

Am 16. Februar beantragte der Mann einen Vorschuss beim Jobcenter und suchte gleichzeitig Eilrechtsschutz beim Sozialgericht. Sein Konto sei ausgeschöpft, Lebensmittel und Fixkosten könne er nicht mehr bezahlen, Unterstützung von anderen erhalte er nicht.

Bei einer persönlichen Vorsprache am 20. Februar bekam er zwei Lebensmittelgutscheine über jeweils 50 Euro. Eine weitere Leistung bewilligte das Jobcenter nicht, weil es den Anspruch ohne die noch fehlenden Nachweise nicht prüfen könne.

Auch eine vorläufige Bewilligung lehnte die Behörde unter diesen Umständen ab. Das Sozialgericht Nürnberg wies den Eilantrag schließlich mit Beschluss vom 13. April 2026 zurück, Aktenzeichen S 4 AS 243/26 ER.

Das Gericht hielt die Bedürftigkeit für nicht ausreichend belegt

Für Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts reicht es nicht, einen Antrag zu stellen und auf Geldmangel hinzuweisen. Ob Hilfebedürftigkeit vorliegt, hängt insbesondere davon ab, welche anrechenbaren Einnahmen und verwertbaren Vermögenswerte tatsächlich vorhanden sind.

Genau diese Prüfung blieb im Nürnberger Fall offen. Ohne vollständige Kontoauszüge und die angeforderten Belege zu den Unterkunftskosten sah das Gericht keine ausreichende Grundlage, um die begehrte Zahlung anzuordnen.

Daraus folgt weder, dass der Mann heimlich Einkommen bezog, noch, dass seine Ersparnisse tatsächlich noch ausreichten. Die gerichtliche Aussage war enger: Er hatte seine behauptete Bedürftigkeit für dieses Eilverfahren nicht ausreichend glaubhaft gemacht.

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Ein Eilantrag braucht einen nachvollziehbaren Anspruch und aktuelle Dringlichkeit

Mit einer einstweiligen Anordnung nach § 86b Absatz 2 Sozialgerichtsgesetz kann das Sozialgericht eine vorläufige Zahlung ermöglichen. Dafür sind grundsätzlich ein glaubhaft gemachter Leistungsanspruch und eine besondere Dringlichkeit erforderlich.

Der sogenannte Anordnungsanspruch betrifft die Frage, ob die verlangte Leistung voraussichtlich zusteht. Beim Anordnungsgrund geht es darum, welche wesentlichen Nachteile drohen, wenn Betroffene auf eine reguläre Entscheidung warten müssen.

Für beide Fragen können aktuelle Kontoauszüge, Angaben zu weiteren verfügbaren Mitteln und Belege über fällige Ausgaben Bedeutung haben. Auch ein bereits auf gegen-hartz.de dargestellter Fall zeigt, warum alte Kontoauszüge im Eilverfahren nicht ausreichen können.

Warum auch der Vorschuss nicht durchgesetzt werden konnte

Ein Vorschuss nach § 42 SGB I setzt voraus, dass der Anspruch auf eine Geldleistung dem Grunde nach besteht und die Feststellung ihrer Höhe voraussichtlich länger dauert. Unter diesen Voraussetzungen muss der Leistungsträger auf Antrag Vorschüsse zahlen.

Die Vorschusszahlung beginnt dann spätestens nach Ablauf eines Kalendermonats nach Eingang des Vorschussantrags. Die Vorschrift verlangt keine generelle Wartezeit von einem Monat; eine frühere Zahlung ist möglich.

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Im Nürnberger Verfahren war jedoch bereits ungeklärt, ob überhaupt ein Leistungsanspruch bestand. Deshalb scheiterte auch das hilfsweise verfolgte Vorschussbegehren an den fehlenden Grundlagen für die Prüfung.

Der praktische Unterschied ist erheblich: Eine noch offene Berechnung ist etwas anderes als eine ungeklärte Bedürftigkeit. Wie Betroffene ihren Antrag begründen können, erläutert der Beitrag Bürgergeld-Vorschuss durchsetzen – mit Mustertext.

Vorläufige Bewilligung: Fehlende Unterlagen rechtfertigen nicht jede Ablehnung

Neben dem Vorschuss sieht § 41a SGB II eine vorläufige Entscheidung vor. Sie ist unter anderem vorgesehen, wenn die vollständige Prüfung länger dauert, die Anspruchsvoraussetzungen aber bereits mit hinreichender Wahrscheinlichkeit vorliegen.

Der pauschale Hinweis auf eine noch nicht vollständige Akte beantwortet deshalb nicht jede Frage nach einer schnellen Zahlung. Allerdings schließt das Gesetz eine vorläufige Entscheidung aus, wenn Leistungsberechtigte die Umstände zu vertreten haben, die einer sofortigen abschließenden Entscheidung entgegenstehen.

Auch auf Nachfragen des Gerichts blieb eine Antwort aus

Nach der vorliegenden Falldarstellung hörte das Gericht seit Eingang des Eilantrags am 16. Februar nichts mehr vom Antragsteller. Mehrere postalische Erinnerungen blieben ohne Erfolg, telefonisch war er ebenfalls nicht erreichbar.

Das Gericht äußerte deshalb zusätzlich Zweifel an der Eilbedürftigkeit. Abschließend entscheiden musste es darüber nicht, weil es bereits den geltend gemachten Leistungsanspruch für nicht ausreichend glaubhaft gemacht hielt.

Warum der Mann nicht reagierte, lässt sich daraus nicht sicher ableiten. Für das Verfahren fehlten damit aber weiterhin die Informationen, die seine finanzielle Lage hätten nachvollziehbar machen können.

Existenzsicherung darf nicht an überzogenen Anforderungen scheitern

Der Beschluss ist kein Freibrief, Menschen wegen jeder fehlenden Bescheinigung ohne Unterstützung zu lassen. Bei existenzsichernden Leistungen müssen Gerichte den drohenden Nachteilen besonderes Gewicht geben und dürfen die Anforderungen an die Glaubhaftmachung nicht überspannen.

Lässt sich die Sach- und Rechtslage im Eilverfahren nicht ausreichend klären, kann eine Abwägung der Folgen einer Zahlung oder Nichtzahlung erforderlich sein. Das hebt die Bedeutung verfügbarer Nachweise und der Mitwirkung bei der Aufklärung jedoch nicht auf.

Unterlagen nachreichen und die Notlage konkret beschreiben

Ein Antrag kann gestellt werden, bevor sämtliche Belege vorliegen. Die Bundesagentur für Arbeit weist ausdrücklich darauf hin, dass Nachweise nachgereicht werden können, möglichst aber frühzeitig vorgelegt werden sollten.

Wer dringend Geld benötigt, sollte außerdem die aktuelle Lage belegen und erklären, welche Ausgaben unmittelbar anstehen. Kontoauszüge aus dem Antragsmonat können bei einem späteren Eilantrag allein zu wenig über die inzwischen bestehende Notlage aussagen.

Lässt sich ein angefordertes Dokument nicht rechtzeitig beschaffen, sollte dies dem Jobcenter und gegebenenfalls dem Gericht unverzüglich mitgeteilt werden. Bereits vorhandene Ersatzbelege und eine konkrete Erklärung zum Beschaffungshindernis helfen, die Lage einzuordnen.

Kontoauszüge vorlegen bedeutet nicht, jedes private Detail offenzulegen

Bei Ausgaben dürfen bestimmte besonders geschützte Angaben geschwärzt werden, etwa wenn der Zahlungsempfänger Rückschlüsse auf eine politische Überzeugung oder Gewerkschaftszugehörigkeit zulässt. Einnahmen und die für die Leistungsprüfung erforderlichen Zahlungsinformationen müssen dagegen nachvollziehbar bleiben.

Beträge oder ganze Buchungen zu verdecken, kann die Prüfung erschweren. Welche Angaben geschützt bleiben können, erläutert gegen-hartz.de im Beitrag Kontoauszüge richtig schwärzen fürs Jobcenter.