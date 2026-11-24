Bürgergeld-Antrag stellen: Alle Anträge, Formulare und Ratgeber

Wer auf Geld vom Jobcenter angewiesen ist, sollte nicht erst alle Nachweise zusammensuchen. Ein formloser Antrag noch im laufenden Monat kann den Leistungsanspruch für diesen Monat sichern, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind.

Seit dem 1. Juli 2026 heißt die Geldleistung nach dem SGB II Grundsicherungsgeld. Der Begriff Bürgergeld steht noch in älteren Bescheiden und Formularen, die deshalb nicht automatisch ungültig sind.

Wo und wie stelle ich den Antrag?

Wenden Sie sich möglichst direkt an das Jobcenter, das für Ihren Wohnort zuständig ist. Der Antrag ist nicht an ein bestimmtes Formular gebunden: Sie können ihn online, schriftlich, persönlich oder telefonisch stellen.

Geht der Antrag bei einer Gemeinde oder einem anderen Sozialleistungsträger ein, muss die Stelle ihn weiterleiten. Für das Antragsdatum zählt dann der erste Eingang (§ 16 SGB I).

Wenn es eilt, genügt für den Anfang etwa: „Hiermit beantrage ich Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem SGB II.“ Geben Sie Ihren Namen und Ihre Anschrift an und sichern Sie den Eingangsnachweis, etwa die Versandbestätigung des Portals oder eine abgestempelte Kopie.

Warum der Antragsmonat so wichtig ist

Ein Antrag auf Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts wirkt auf den ersten Tag des Monats zurück, in dem er eingeht. Gezahlt wird für den Zeitraum, in dem die Anspruchsvoraussetzungen tatsächlich vorliegen (§ 37 Abs. 2 SGB II).

Kommt der Antrag erst im Folgemonat an, ist der Vormonat grundsätzlich verloren. Warten Sie deshalb nicht auf die Arbeitsbescheinigung, die letzte Lohnabrechnung oder eine Entscheidung über Wohngeld.

Anträge und Formulare im Überblick

Für den Erstantrag benötigen Sie den Hauptantrag, für die Verlängerung den Weiterbewilligungsantrag. Welche Anlagen hinzukommen, hängt davon ab, wer zu Ihrer Bedarfsgemeinschaft gehört und welche Angaben das Jobcenter prüfen muss.

Formular Wofür es gedacht ist Hauptantrag (HA) Wenn Sie die Leistung erstmals oder nach einer Unterbrechung neu beantragen. Weiterbewilligungsantrag (WBA) Wenn Ihr Bewilligungszeitraum endet und Sie weiter Leistungen benötigen. Anlage Vermögen (VM) Für die Vermögensangaben der gesamten Bedarfsgemeinschaft. Der aktuelle Papier-WBA verlangt die Anlage einmal für die gesamte Bedarfsgemeinschaft. Veränderungsmitteilung (VÄM) Wenn sich etwa Einkommen, Miete oder Haushaltsverhältnisse ändern. Das Papierformular erhalten Sie beim Jobcenter. Anlage Einkommen (EK) und Anlage EKS EK erfasst die Einkommensverhältnisse einer Person ab 15 Jahren, EKS die Einnahmen und Ausgaben aus selbstständiger oder freiberuflicher Tätigkeit. Anlagen KDU, KI und WEP KDU erfasst Unterkunft und Heizung, KI Kinder unter 15 Jahren und WEP weitere Personen der Bedarfsgemeinschaft ab 15 Jahren. Anlagen VE, HG und UH1 bis UH3 Für Angaben zur Verantwortungs- und Einstehensgemeinschaft, zur Haushaltsgemeinschaft oder zur Prüfung von Unterhaltsansprüchen. Anlagen BB, MEB und SV Für einen unabweisbaren besonderen Bedarf, einen Mehrbedarf wegen kostenaufwendiger Ernährung oder Angaben zur Sozialversicherung. Arbeitsbescheinigung, Einkommensbescheinigung, Unfallfragebogen (UF) und Erklärung SE Weitere Unterlagen je nach Fall. Die Erklärung SE gehört zum Unfallfragebogen und ist keine allgemeine Anlage für jeden Antrag.

Die vollständigen Downloads und die ergänzenden Anlagen finden Sie im Formularverzeichnis der Bundesagentur für Arbeit unter „Grundsicherungsgeld“. Dort stehen auch die amtlichen Ausfüllhinweise.

Online beantragen und Unterlagen nachreichen

Über die Antragsseite der Bundesagentur für Arbeit gelangen Sie zum Online-Antrag. Nach dem Absenden erhalten Sie eine Bestätigung; speichern Sie diese und gegebenenfalls auch die Bestätigung für nachgereichte Unterlagen.

Ein Personalausweis mit aktivierter Online-Funktion ist nicht die einzige Möglichkeit, sich im BA-Portal anzumelden. Die Bundesagentur nennt mehrere Anmeldewege, darunter Passkey, BundID oder die Anmeldung mit einem zweiten Faktor.

Das Jobcenter benötigt je nach Fall Nachweise zu Identität und Aufenthalt, Einkommen, Vermögen sowie Miete und Heizkosten. Bei einem Antrag werden nach Angaben der Bundesagentur grundsätzlich auch die Kontoauszüge der letzten drei Monate verlangt.

Endet gerade ein Beschäftigungsverhältnis, können Kündigung oder Aufhebungsvertrag, die letzte Lohnabrechnung und eine Arbeitsbescheinigung wichtig sein. Reichen Sie fehlende Unterlagen nach und reagieren Sie rechtzeitig, wenn das Jobcenter dafür eine Frist setzt.

Wer kann Grundsicherungsgeld bekommen?

Grundsicherungsgeld kommt für Menschen infrage, die mindestens 15 Jahre alt sind, die gesetzliche Altersgrenze noch nicht erreicht haben, erwerbsfähig und hilfebedürftig sind sowie ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben. Erwerbsfähig ist grundsätzlich, wer unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarkts auf absehbare Zeit mindestens drei Stunden täglich arbeiten kann (§ 7 und § 8 SGB II).

Auch wer arbeitet, kann bei zu geringem Einkommen Anspruch haben. Das Jobcenter prüft den Bedarf und berücksichtigt anrechenbare Einkünfte und Vermögen nach Abzug der geltenden Freibeträge.

Nicht erwerbsfähige Angehörige können unter bestimmten Voraussetzungen Leistungen über eine Bedarfsgemeinschaft mit einer erwerbsfähigen leistungsberechtigten Person erhalten. Eine Wohngemeinschaft allein ist keine Bedarfsgemeinschaft.

Für Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit gelten zusätzliche Regeln, die unter anderem vom Aufenthaltsrecht abhängen. Wer nach dem Asylbewerberleistungsgesetz leistungsberechtigt ist, ist von Leistungen nach dem SGB II ausgeschlossen.

Wann ist das Sozialamt statt des Jobcenters zuständig?

Wer eine Altersrente bezieht, erhält selbst kein Grundsicherungsgeld vom Jobcenter, auch wenn andere Personen der Bedarfsgemeinschaft Leistungen nach dem SGB II bekommen. Reicht die Rente nicht aus oder liegt eine dauerhafte volle Erwerbsminderung vor, kann das Sozialamt prüfen, ob Grundsicherung nach dem SGB XII oder eine andere Sozialhilfeleistung infrage kommt.

Ein stationärer Aufenthalt bedeutet nicht automatisch, dass jemand nicht erwerbsfähig ist. Für die Zuständigkeit beim Leistungsbezug gibt es eigene Regeln und Ausnahmen, etwa bei einem voraussichtlich weniger als sechs Monate dauernden Krankenhausaufenthalt oder bei einer Erwerbstätigkeit von mindestens 15 Wochenstunden unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarkts.

Vermögen, Miete und Heizkosten: Das gilt seit Juli 2026

Für Bewilligungszeiträume ab dem 1. Juli 2026 gibt es keine allgemeine Vermögenskarenz mehr. Die altersabhängigen Freibeträge reichen von 5.000 bis 20.000 Euro pro Person; für vorher begonnene Bewilligungszeiträume gilt übergangsweise noch die bisherige Vermögensregelung (§ 12 und § 65a SGB II).

Bei den Unterkunftskosten gilt weiterhin eine einjährige Karenzzeit, allerdings mit einer Obergrenze: Das Jobcenter erkennt grundsätzlich höchstens das Eineinhalbfache der örtlichen Angemessenheitsgrenze an. In bestimmten Fällen, etwa bei unabweisbar höheren Kosten oder in Bedarfsgemeinschaften mit Kindern, sind Ausnahmen möglich (§ 22 SGB II).

Heizkosten sind nicht von der Karenzzeit erfasst und werden grundsätzlich in angemessener Höhe berücksichtigt. Selbst genutztes Wohneigentum bleibt während der Unterkunftskarenz bei der Vermögensprüfung außer Betracht.

Was zahlt das Jobcenter?

Das Jobcenter ermittelt den Regelbedarf sowie die berücksichtigungsfähigen Kosten für Unterkunft und Heizung und zieht anrechenbares Einkommen ab. Je nach Lebenslage kommen zusätzliche Leistungen hinzu, etwa ein Mehrbedarf für Alleinerziehende oder eine gesondert zu beantragende Erstausstattung.

Ist der Anspruch dem Grunde nach geklärt, dauert die Berechnung der Höhe aber voraussichtlich länger, können Sie einen Vorschuss nach § 42 SGB I beantragen. Fehlt dagegen eine bereits bewilligte und fällige Rate, verlangen Sie die Auszahlung dieser Rate.

Was tun, wenn das Jobcenter den Antrag ablehnt?

Lassen Sie sich am Schalter nicht mit dem Hinweis abweisen, möglicherweise sei eine andere Leistung vorrangig. Reichen Sie den Antrag nachweisbar ein und bitten Sie um eine schriftliche Entscheidung, wenn das Jobcenter den Anspruch verneint.

Gegen einen ablehnenden oder fehlerhaften Bescheid können Sie in der Regel innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch einlegen (§ 84 SGG). Bei akuter Not kann zusätzlich ein Eilantrag beim Sozialgericht infrage kommen (§ 86b SGG).

Praxisbeispiel: Die Arbeitsbescheinigung fehlt

Frau Yilmaz erfüllt im November die Voraussetzungen für Grundsicherungsgeld, doch ihr früherer Arbeitgeber hat die Arbeitsbescheinigung noch nicht geschickt. Sie stellt am 27. November nachweisbar einen formlosen Antrag und reicht die Bescheinigung im Dezember nach.

Für den Leistungsbeginn zählt der Antrag im November, nicht der spätere Eingang der Bescheinigung. Hätte Frau Yilmaz bis Dezember gewartet, hätte sie den November grundsätzlich nicht mehr sichern können.

Häufige Fragen zum Antrag

Muss ich für den ersten Antrag persönlich zum Jobcenter?

Nein, Sie können den Antrag auch online, schriftlich oder telefonisch stellen. Ein späterer persönlicher Termin, etwa zur Klärung Ihrer Situation, ist davon zu unterscheiden.

Kann ich ein Formular verwenden, auf dem noch Bürgergeld steht?

Ja, laut Bundesagentur bleiben bisherige Formulare verwendbar. Nutzen Sie nach Möglichkeit trotzdem die aktuelle Fassung, damit die abgefragten Angaben zum geltenden Verfahren passen.

Verlängert sich die Leistung automatisch?

Nein, für den nächsten Bewilligungszeitraum brauchen Sie einen Weiterbewilligungsantrag. Schicken Sie ihn möglichst vor Ablauf des aktuellen Bescheids ab und heben Sie den Eingangsnachweis auf.