Bürgergeld-Mythos: Mehr als die Hälfte der Berechtigten sind garnicht arbeitslos

Wer Grundsicherung erhält, ist arbeitslos und sucht einen Job. Diese Vorstellung hält sich hartnäckig. Doch die Bundesagentur für Arbeit zeigt mit neuen Zahlen, dass sie auf mehr als die Hälfte der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten nicht zutrifft.

Von rund 3,8 Millionen erwerbsfähigen Menschen in der Grundsicherung gelten etwa zwei Millionen nicht als arbeitslos. Das entspricht 54 Prozent. Die am 4. November 2026 veröffentlichten Zahlen zeigen, was tatsächlich hinter dieser Gruppe steckt.

Zwei Millionen Leistungsberechtigte sind nicht arbeitslos

Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit gelten rund 46 Prozent der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten als arbeitslos. Die übrigen 54 Prozent werden statistisch nicht als arbeitslos geführt.

Die Unterscheidung ist wichtig. Denn der Bezug von Grundsicherungsleistungen bedeutet nicht, dass jemand ohne Beschäftigung ist oder jederzeit eine Arbeit aufnehmen muss.

Hinzu kommt, dass die rund 3,8 Millionen ausschließlich erwerbsfähige Leistungsberechtigte umfassen. Jüngere Kinder und andere nicht erwerbsfähige Familienmitglieder sind in dieser Zahl nicht enthalten.

Die Arbeitsagentur meldete für Oktober 2026 außerdem rund 1,8 Millionen Arbeitslose im Rechtskreis SGB II. Das waren etwa 36.000 weniger als im Oktober des Vorjahres.

Arbeit, Kinderbetreuung und Pflege erklären große Teile der Zahl

Die Bundesagentur hat die Gruppe der nicht arbeitslosen Leistungsberechtigten genauer aufgeschlüsselt.

33 Prozent dieser Menschen besuchen eine Schule, studieren, betreuen kleine Kinder oder pflegen Angehörige. Sie stehen dem Arbeitsmarkt deshalb häufig nicht oder nur eingeschränkt zur Verfügung.

Weitere 22 Prozent nehmen an arbeitsmarktpolitischen Fördermaßnahmen teil. Dazu können Qualifizierungen und Maßnahmen zur beruflichen Eingliederung gehören.

18 Prozent dieser Gruppe üben eine Erwerbstätigkeit aus. Sie benötigen ergänzende Leistungen, weil ihr Einkommen nicht ausreicht, um den Lebensunterhalt ihrer Bedarfsgemeinschaft zu sichern.

Die übrigen Anteile entfallen auf weitere Konstellationen, beispielsweise vorübergehende Arbeitsunfähigkeit und andere statistische Statusgruppen.

Wichtig ist, dass sich die Prozentangaben auf die rund zwei Millionen nicht arbeitslos gemeldeten Leistungsberechtigten beziehen. Sie beschreiben nicht die Zusammensetzung aller Menschen im Grundsicherungsbezug.

Warum erwerbsfähig nicht dasselbe wie arbeitslos bedeutet

Nach § 8 SGB II gilt als erwerbsfähig, wer gesundheitlich unter den üblichen Bedingungen des Arbeitsmarktes mindestens drei Stunden täglich arbeiten kann.

Ob jemand als arbeitslos geführt wird, richtet sich dagegen nach anderen Kriterien. Nach § 16 SGB III muss die Person insbesondere beschäftigungslos sein, eine versicherungspflichtige Arbeit suchen und der Vermittlung zur Verfügung stehen.

Wer mindestens 15 Stunden wöchentlich arbeitet, gilt in der Arbeitslosenstatistik nicht als beschäftigungslos. Trotzdem kann das Einkommen so niedrig sein, dass ergänzende Grundsicherung benötigt wird.

Auch Teilnehmer an Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik gelten nach § 16 Absatz 2 SGB III nicht als arbeitslos. Das bedeutet keineswegs, dass sie bereits eine Beschäftigung gefunden haben.

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Hinzu kommen die Zumutbarkeitsregeln nach § 10 SGB II. Wer beispielsweise ein kleines Kind betreut oder einen Angehörigen pflegt, muss unter bestimmten Voraussetzungen keine Arbeit aufnehmen, solange die Betreuung oder Pflege nicht anders sichergestellt werden kann.

Was die Statistik über Grundsicherungsbeziehende aussagt

Die Zahlen widerlegen die pauschale Gleichsetzung von Grundsicherungsbezug und Arbeitslosigkeit. Sie beweisen allerdings auch nicht, dass alle zwei Millionen nicht arbeitslosen Leistungsberechtigten berufstätig sind.

Ein Teil arbeitet bereits, andere befinden sich in Ausbildung oder Qualifizierung. Wieder andere übernehmen Betreuungsaufgaben oder sind vorübergehend gesundheitlich eingeschränkt.

Das ist auch für die Diskussion über strengere Jobcenter-Regeln wichtig. Eine höhere Zahl an Leistungsberechtigten lässt sich nicht ohne Prüfung ihrer Lebenssituation mit einer ebenso hohen Zahl verfügbarer Arbeitskräfte gleichsetzen.

Bereits in unserem Beitrag Bürgergeld und das Faul-Klischee haben wir erklärt, warum die amtlichen Begriffe in öffentlichen Debatten häufig missverstanden werden.

Die aktuellen Daten vom November 2026 bestätigen die zentrale Unterscheidung. Wer Grundsicherung benötigt, kann arbeiten, eine Ausbildung absolvieren, Angehörige versorgen oder arbeitslos sein. Diese Situationen verlangen unterschiedliche Unterstützung durch das Jobcenter.

Häufige Fragen zur Grundsicherung und Arbeitslosigkeit

Sind 54 Prozent der Grundsicherungsbeziehenden berufstätig?

Nein. Die 54 Prozent umfassen die erwerbsfähigen Leistungsberechtigten, die statistisch nicht als arbeitslos gelten. Dazu gehören neben Erwerbstätigen auch Menschen in Ausbildung, Fördermaßnahmen oder mit Betreuungsaufgaben.

Warum bekommen Menschen mit Arbeit Grundsicherung?

Wenn das anrechenbare Einkommen nicht ausreicht, um den gesetzlich anerkannten Bedarf der Bedarfsgemeinschaft zu decken, können Erwerbstätige ergänzende Leistungen erhalten.

Muss jeder erwerbsfähige Leistungsberechtigte sofort eine Arbeit annehmen?

Nein. Die gesetzlichen Zumutbarkeitsregeln berücksichtigen unter anderem gesundheitliche Einschränkungen, notwendige Kinderbetreuung und die Pflege von Angehörigen. Welche Pflichten bestehen, hängt von den individuellen Umständen ab.

Quellen

Bundesagentur für Arbeit, Presseinformation Nr. 43 vom 4. November 2026, Weniger Arbeitslose in Grundsicherung

Bundesagentur für Arbeit, Statistik erklärt, Grundsicherung für Arbeitsuchende

Bundesagentur für Arbeit, Definition von Arbeitslosigkeit

§ 8 SGB II, Erwerbsfähigkeit

§ 10 SGB II, Zumutbarkeit einer Beschäftigung

§ 16 SGB III, Definition von Arbeitslosigkeit

§ 138 SGB III, Arbeitslosigkeit und 15-Stunden-Grenze