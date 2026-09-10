Wohngeld: Dieser kleine Antragsfehler kostet schnell mehrere Monate

Beim Wohngeld können zwei formale Fehler viel Geld kosten. Wer nur ein Formular anfordert, hat noch keinen Wohngeldantrag gestellt und kann dadurch mehrere Monatszahlungen verlieren. Wer später angeforderte Unterlagen nicht einreicht, riskiert wiederum eine Versagung wegen fehlender Mitwirkung.

Zwei Urteile aus dem Jahr 2026 zeigen die entscheidende Trennlinie: Ein verspäteter Antrag lässt sich für vergangene Monate meist nicht mehr ausgleichen. Fehlende Mitwirkung können Betroffene dagegen häufig noch nachholen.

Fehler 1: Formular angefordert – aber noch kein Wohngeld beantragt

Das Verwaltungsgericht Gera entschied am 27. Februar 2026, dass die bloße Bitte um Zusendung eines Wohngeldformulars noch keinen Antrag darstellt (6 K 2208/25 Ge).

Aus der Erklärung muss hervorgehen, dass der Betroffene tatsächlich Wohngeld verlangt. Wer lediglich schreibt „Bitte schicken Sie mir die Antragsunterlagen“, bereitet einen möglichen Antrag nur vor.

Das kann mehrere Monatszahlungen kosten. Wohngeld beginnt grundsätzlich mit dem Monat, in dem der Antrag gestellt wird. Wer im Januar nur ein Formular anfordert, aber erst im Juni eindeutig Wohngeld beantragt, kann deshalb die Monate Januar bis Mai verlieren.

Musterantrag: So sichern Sie den Antragsmonat

Betroffene müssen nicht warten, bis sie das vollständige Formular ausgefüllt und alle Nachweise zusammengetragen haben. Wichtig ist zunächst eine eindeutige Antragserklärung.

Diesen Mustertext können Sie verwenden:

Hiermit beantrage ich Wohngeld ab dem laufenden Monat. Bitte bestätigen Sie mir den Eingang meines Antrags. Die erforderlichen Formulare und Nachweise reiche ich schnellstmöglich nach.

Damit erklären Sie unmissverständlich, dass Sie Wohngeld beantragen. Sie fordern nicht lediglich Informationen oder Formulare an.

Gerade am Monatsende zählt das. Wer am 30. September nur Unterlagen anfordert und erst am 1. Oktober tatsächlich Wohngeld beantragt, kann den September verlieren.

Sichern Sie deshalb auch den Zugang des Antrags, etwa durch eine elektronische Eingangsbestätigung oder eine bestätigte Kopie bei persönlicher Abgabe.

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Fehler 2: Unterlagen fehlen – Krankheit reicht als Erklärung nicht automatisch

Das Verwaltungsgericht Bayreuth entschied am 21. Januar 2026 über einen Antragsteller, der verlangte Unterlagen und Erklärungen nicht vollständig eingereicht hatte (B 8 K 25.432). Er verwies dabei auf gesundheitliche Probleme.

Das genügte dem Gericht nicht. Eine Krankheit hebt die Mitwirkungspflicht nicht grundsätzlich auf. Entscheidend ist vielmehr, ob die konkrete Einschränkung gerade die verlangte Handlung unmöglich oder unzumutbar macht.

Wer also Kontoauszüge, Einkommensnachweise oder andere Dokumente nicht einreichen konnte, muss präzise erklären und belegen, warum ihm genau diese Aufgabe gesundheitlich nicht möglich war.

Eine Diagnose allein reicht oft nicht

Ein Attest mit einer Diagnose beantwortet diese Frage noch nicht. Auch eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung sagt regelmäßig wenig darüber aus, ob jemand Schriftverkehr bearbeiten, Unterlagen zusammensuchen oder Dokumente verschicken konnte.

Im Bayreuther Fall halfen auch ältere medizinische Unterlagen nicht. Aus ihnen ergab sich nämlich, ob der Betroffene gerade im entscheidenden Zeitraum außerstande war, die verlangten Nachweise einzureichen.

Das sollte im Attest stehen

Kann ein Betroffener wegen seiner Erkrankung eine Frist nicht einhalten, sollte das Attest den konkreten Zeitraum und die tatsächlichen Einschränkungen beschreiben.

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Hilfreich sind Angaben dazu, ob die Erkrankung etwa Konzentration, Organisation, Kommunikation oder die Fähigkeit beeinträchtigt, Behördenpost zu bearbeiten und Unterlagen zusammenzustellen.

Je genauer der Arzt den Zusammenhang zwischen Erkrankung und fehlender Mitwirkung beschreibt, desto besser lässt sich begründen, warum die verlangte Handlung nicht möglich oder nicht zumutbar war.

Betroffene sollten außerdem die Wohngeldstelle möglichst früh informieren und um eine Fristverlängerung bitten.

Kein Antrag und fehlende Mitwirkung haben unterschiedliche Folgen

Hier liegt der wichtigste Unterschied zwischen beiden Urteilen.

Kein wirksamer Antrag: Der Bewilligungszeitraum beginnt grundsätzlich erst mit dem tatsächlichen Antragsmonat. Frühere Monate können dadurch endgültig verloren gehen.

Fehlende Mitwirkung: Die Behörde kann die Leistung versagen, wenn entscheidende Unterlagen fehlen. Holt der Betroffene die Mitwirkung später nach, kann die Behörde das Wohngeld nach § 67 SGB I nachträglich ganz oder teilweise zahlen.

Deshalb sollten Betroffene einen Versagungsbescheid nicht einfach hinnehmen. Sie sollten fehlende Unterlagen möglichst schnell nachreichen und eine erneute Entscheidung verlangen.

Die Wohngeldstelle darf nicht sofort versagen

Auch die Behörde muss Voraussetzungen beachten. Nach § 66 SGB I kommt eine Versagung wegen fehlender Mitwirkung nur in Betracht, wenn die fehlenden Angaben die Aufklärung erheblich erschweren und sich die Anspruchsvoraussetzungen deshalb nicht feststellen lassen.

Die Behörde muss außerdem grundsätzlich schriftlich auf die möglichen Folgen hinweisen und eine angemessene Frist zur Mitwirkung setzen.

Ein einzelner fehlender Nachweis kostet daher nicht unbedingt das Wohngeld. Gefährlich wird es, wenn entscheidende Unterlagen fehlen, und das trotz konkreter Aufforderung und Frist.

Diese drei Regeln schützen Ihren Anspruch

Stellen Sie Wohngeld ausdrücklich und möglichst früh im Monat. Nutzen Sie im Zweifel den Musterantrag und reichen Sie fehlende Unterlagen später nach.

Sichern Sie den Eingang Ihres Antrags.

Reagieren Sie auf jede Mitwirkungsaufforderung. Können Sie eine Frist wegen Krankheit nicht einhalten, teilen Sie das sofort mit und belegen Sie möglichst konkret, warum Ihnen die verlangte Handlung nicht möglich war.

FAQ: Formfehler, die das Wohngeld kosten

Reicht die Bitte um Zusendung eines Wohngeldformulars als Antrag?

Nein. Nach dem Urteil des VG Gera muss eindeutig hervorgehen, dass Sie Wohngeld beantragen. Die reine Anforderung eines Formulars genügt nicht.

Kann die Wohngeldstelle wegen fehlender Unterlagen die Leistung versagen?

Ja, wenn entscheidende Nachweise fehlen und sich der Anspruch deshalb nicht feststellen lässt. Die Behörde muss zuvor grundsätzlich auf die Folgen hinweisen und eine angemessene Frist setzen.

Entschuldigt Krankheit automatisch eine versäumte Mitwirkung?

Nein. Betroffene müssen möglichst nachvollziehbar belegen, warum ihnen gerade die verlangte Handlung im maßgeblichen Zeitraum krankheitsbedingt nicht möglich oder nicht zumutbar war.

Quellen

Bundesministerium der Justiz: Sozialgesetzbuch Erstes Buch, §§ 65 bis 67 SGB I

Bundesministerium der Justiz: Wohngeldgesetz, §§ 22 und 25 WoGG

Verwaltungsgericht Bayreuth, Urteil vom 21. Januar 2026 – B 8 K 25.432

Verwaltungsgericht Gera, Urteil vom 27. Februar 2026 – 6 K 2208/25 Ge