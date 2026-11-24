Sanktionen und Strafen im Bürgergeld

Ein verpasster Termin, eine nicht nachgewiesene Bewerbung und ein ausgeschlagenes Jobangebot haben nicht dieselben Folgen. Seit der Reform der Grundsicherung für Arbeitsuchende gibt es je nach Fall keine Kürzung, 30 Prozent weniger Regelbedarf oder vorübergehend gar keinen Regelbedarf.

Besonders folgenreich sind drei versäumte Meldetermine hintereinander: Das Jobcenter kann die betroffene Person dann als nicht erreichbar einstufen. Das ist etwas anderes als eine gewöhnliche Kürzung und kann auch die Zahlung der Wohnkosten für diese Person beenden.

Die Folgen im Überblick

Leistungsminderungen und Nichterreichbarkeit nach dem SGB II Was vorgeworfen wird Mögliche Folge Erster versäumter Meldetermin Keine Kürzung allein wegen dieses Termins; er kann aber bei weiteren Versäumnissen mitzählen. Wiederholtes Meldeversäumnis 30 Prozent des persönlichen Regelbedarfs für einen Monat, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind. Pflichtverletzung, etwa bei verbindlich geforderten Bewerbungen In der Regel 30 Prozent des persönlichen Regelbedarfs für drei Monate; bei nachgeholter Mitwirkung kann die Kürzung früher enden. Willentliche Weigerung, eine konkret verfügbare und zumutbare Arbeit aufzunehmen Der persönliche Regelbedarf kann für einen bis höchstens zwei Monate entfallen. Drei aufeinanderfolgende versäumte Meldetermine Unter den Voraussetzungen des § 7b Abs. 4 SGB II gilt die betroffene Person als nicht erreichbar; im ersten Monat bleiben die übrigen Leistungsbestandteile bei bestehendem Anspruch noch erhalten.

Für Pflichtverletzungen und Meldeversäumnisse vor dem 1. Juli 2026 gelten die damaligen Rechtsfolgen weiter. Für bestimmte ältere Belehrungen zu Eigenbemühungen gibt es außerdem eine Sonderregel in § 65a Abs. 3 SGB II.

Versäumter Termin: Wann 30 Prozent fehlen

Beim ersten Meldeversäumnis greift noch keine Kürzung nach § 32 SGB II. Beim wiederholten Versäumnis sind es 30 Prozent für einen Monat, sofern die Person schriftlich über die Folgen belehrt wurde oder diese kannte und keinen wichtigen Grund nachweisen kann.

Für diese 30-Prozent-Kürzung müssen die Termine nicht unmittelbar aufeinanderfolgen. Nach der Weisung der Bundesagentur für Arbeit kann ein früheres Versäumnis bei ununterbrochenem Leistungsbezug auch dann mitzählen, wenn dazwischen Termine wahrgenommen wurden.

Drei Termine hintereinander: Warum es auf den ersten Monat ankommt

Wer drei Meldetermine hintereinander trotz Belehrung oder Kenntnis der Folgen ohne nachgewiesenen wichtigen Grund versäumt, kann nach § 7b Abs. 4 SGB II als nicht erreichbar gelten. Das Jobcenter soll zuvor Gelegenheit zur persönlichen Anhörung geben.

Ab dem Monat nach der Feststellung des dritten Versäumnisses entfällt der Regelbedarf zunächst; bei sonst bestehendem Anspruch werden zum Beispiel die anerkannten Wohn- und Heizkosten für einen Monat weitergezahlt. Wer sich in diesem ersten Monat persönlich beim zuständigen Jobcenter meldet, gilt rückwirkend als erreichbar und erhält den Regelbedarf für den Monat grundsätzlich abzüglich der Minderung um 30 Prozent.

Bleibt die persönliche Meldung aus, können anschließend auch die Wohnleistungen der betroffenen Person entfallen. Warten Sie deshalb nicht bis zum Monatsende und lassen Sie sich die persönliche Meldung bestätigen.

Fehlende Bewerbung und abgelehnter Job sind nicht dasselbe

Wer eine verbindlich verlangte Eigenbemühung nicht nachweist oder eine zumutbare Maßnahme ohne wichtigen Grund abbricht, muss nach § 31 SGB II und § 31a SGB II grundsätzlich mit 30 Prozent weniger Regelbedarf für drei Monate rechnen. Die frühere allgemeine Staffel von 10, 20 und 30 Prozent gilt für neue Verstöße nicht mehr.

Holt die Person die Mitwirkung nach oder erklärt sie ernsthaft und nachhaltig, die Pflicht künftig zu erfüllen, kann die Minderung früher enden, jedoch frühestens nach einem Monat. Bei sich überschneidenden gewöhnlichen Minderungen werden insgesamt nicht mehr als 30 Prozent des persönlichen Regelbedarfs abgezogen (§ 31b SGB II und § 31a Abs. 4 SGB II).

Der vollständige Entfall des Regelbedarfs setzt mehr voraus: Die zumutbare Arbeit muss tatsächlich und unmittelbar aufgenommen werden können und willentlich verweigert worden sein. Eine frühere Pflichtverletzung ist dafür nicht nötig; anerkannte Wohn- und Heizkosten bleiben in diesem Fall bestehen und sollen direkt an den Vermieter oder andere Empfangsberechtigte gezahlt werden.

Wichtiger Grund, Härtefall und Widerspruch

Reagieren Sie auf die Anhörung und erklären Sie konkret, warum Sie nicht erscheinen oder die Pflicht nicht erfüllen konnten. Eine akute Erkrankung kann ein wichtiger Grund sein; legen Sie verfügbare Nachweise vor und weisen Sie auch auf eine außergewöhnliche Härte hin.

Sie können eine persönliche Anhörung verlangen. Kennt das Jobcenter eine psychische Erkrankung oder gibt es Hinweise, dass Sie sich schriftlich nicht ausreichend äußern können, soll es Sie grundsätzlich persönlich anhören.

Gegen einen Minderungsbescheid ist in der Regel binnen eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch möglich. Weil dieser die Kürzung nach § 39 SGB II nicht automatisch stoppt, kommt bei akuter Not zusätzlich ein Eilantrag beim Sozialgericht infrage.

Praxisbeispiel: Beim zweiten verpassten Termin fehlen 168,90 Euro

Ein Alleinstehender mit 563 Euro Regelbedarf versäumt während des laufenden Bezugs zum zweiten Mal einen wirksam angekündigten Meldetermin ohne wichtigen Grund. Sind alle Voraussetzungen erfüllt, sinkt sein Regelbedarf für einen Monat um 168,90 Euro auf 394,10 Euro.

Die anerkannten Wohn- und Heizkosten werden durch diese Kürzung nicht geringer. Bei einem weiteren Termin kommt es für die strengere Erreichbarkeitsregel darauf an, ob tatsächlich drei Versäumnisse unmittelbar aufeinanderfolgen.

Häufige Fragen zu Jobcenter-Sanktionen

Wird der Regelbedarf meiner Kinder mitgekürzt?

Nein, die Sanktion gegen einen Elternteil kürzt nicht den eigenen Regelbedarf seiner Kinder. Besondere Auswirkungen auf Kinder sollte das Jobcenter bei der Prüfung eines Härtefalls berücksichtigen.

Beginnt eine gewöhnliche Kürzung sofort nach dem Termin?

Nein, in der Regel beginnt sie im Kalendermonat nach Wirksamwerden des Minderungsbescheids. Das Jobcenter darf die Minderung grundsätzlich nur innerhalb von sechs Monaten nach dem Verstoß feststellen.

Reicht ein Anruf nach dem dritten versäumten Termin?

Für die rückwirkende Wiederherstellung der Erreichbarkeit im ersten Monat verlangt das Gesetz eine persönliche Meldung beim zuständigen Jobcenter. Ein Anruf allein ersetzt diese Meldung nicht.