Erreichbarkeit im Bürgergeld – auch per Post, Telefon oder Email?

Erwerbsfähige Leistungsberechtigte müssen Mitteilungen und Aufforderungen des zuständigen Jobcenters werktäglich zur Kenntnis nehmen können. Sie müssen den Briefkasten nicht persönlich öffnen, aber eine hinterlegte Telefonnummer oder E-Mail-Adresse allein ersetzt die Kenntnisnahmemöglichkeit nicht.

Indirekte Erreichbarkeit

Eine Vertrauensperson kann die Post mit Ihrer Erlaubnis öffnen und Sie zeitnah über den vollständigen Inhalt informieren. Stimmen Sie eine abweichende Postadresse mit dem Jobcenter ab, wenn Schreiben dorthin gehen sollen.

Die Weitergabe muss zuverlässig funktionieren. Wer sich außerhalb des näheren Bereichs aufhält, wird aber nicht allein dadurch erreichbar, dass jemand die Post weiterleitet.

Keine Mitteilungspflicht bei Aufenthalt im näheren Bereich

Wer sich weiterhin im näheren Bereich aufhält und Mitteilungen rechtzeitig zur Kenntnis nehmen kann, braucht allein wegen dieses Aufenthalts keine Zustimmung. Ob die zuständige Dienststelle praktisch erreichbar ist, richtet sich nach § 1 ErrV.

Einladung zu Terminen

Bei Einladungen des Jobcenters zu Terminen muss diesen aber selbstverständlich auch bei einem Aufenthalt im näheren Bereich nachgekommen werden. Auch wenn dies einen größeren Aufwand (und Kosten) bedeutet.

Werktägliche Erreichbarkeit

Als Werktage zählen Montag bis Samstag, gesetzliche Feiertage ausgenommen. Geht ein Schreiben am Samstag oder am Tag vor einem gesetzlichen Feiertag zu, genügt die Möglichkeit der Kenntnisnahme vor Beginn des nächsten Werktags.

Digitale Erreichbarkeit und Bekanntgabe von Bescheiden

Klären Sie mit dem Jobcenter, welche Nachrichten digital und welche weiterhin per Brief kommen. Nutzen Sie bei vereinbarter elektronischer Kommunikation den vereinbarten Kanal und sorgen Sie dafür, dass Sie auch postalisch versandte Schreiben zuverlässig erreichen.

Die Pflicht zur Erreichbarkeit ist nicht mit der rechtlichen Bekanntgabe eines Bescheids gleichzusetzen. Ein im Inland per Post versandter Bescheid gilt grundsätzlich am vierten Tag nach Aufgabe zur Post als bekannt gegeben, außer er geht nicht oder später zu; für elektronische Übermittlung und Portalabruf enthält § 37 SGB X eigene Regeln.

Weitere Informationen zur Erreichbarkeit

Weitere Teile dieser Artikel-Serie zur Erreichbarkeit im Bürgergeld findest du im Einführungsartikel verlinkt.

Twitter (X)

Meine hier veröffentlichten Artikel findet ihr (ähnlich) auch bei Twitter, das heute ja X genannt werden will. Zum Abschluss noch der Link zum Twitter-Thread für Rückfragen, Ergänzungen oder alles was ihr sonst dazu sagen wollt – natürlich auch gerne zum Retweeten: hier

Praxisbeispiel: Der Brief kommt am Samstag

Während eines Besuchs im näheren Bereich schaut der Nachbar mit Erlaubnis in den Briefkasten und leitet ein am Samstag eingegangenes Schreiben am Sonntagabend vollständig weiter. Ist Montag der nächste Werktag, liegt die Kenntnisnahmemöglichkeit damit rechtzeitig vor.

Fünf Fragen und Antworten

Muss ich jeden Tag persönlich in den Briefkasten schauen?

Nein. Eine Person Ihres Vertrauens kann die Post entgegennehmen und Sie rechtzeitig über den Inhalt informieren.

Zählt der Samstag als Werktag?

Ja, außer er ist ein gesetzlicher Feiertag. Für samstags eingehende Schreiben gilt die Sonderregel bis vor Beginn des nächsten Werktags.

Reicht es, dass das Jobcenter meine Handynummer kennt?

Nein. Eine Nummer allein stellt nicht sicher, dass Sie Mitteilungen über die tatsächlich genutzten Kanäle rechtzeitig zur Kenntnis nehmen können.

Kann ich mit nachgesandter Post ohne Zustimmung verreisen?

Postweitergabe ersetzt eine erforderliche Zustimmung zum Aufenthalt außerhalb des näheren Bereichs nicht. Prüfen Sie vorab, welche Ausnahme auf Ihre Reise zutrifft.

Was mache ich, wenn ein Bescheid verspätet ankommt?

Notieren Sie das tatsächliche Eingangsdatum, bewahren Sie den Umschlag auf und teilen Sie den verspäteten Zugang bei Bedarf mit. Die Bekanntgabevermutung gilt bei nachweislich späterem Zugang nicht.

Quellen

§ 7b SGB II: Erreichbarkeit

§ 2 ErrV: Werktägliche Kenntnisnahme

§ 37 SGB X: Bekanntgabe

Bundesagentur für Arbeit: Fachliche Weisungen