Pflegegrad in 2026 beantragen oder erhöhen: Antrag wegen Pflegereform noch dieses Jahr stellen

Wer bereits dauerhaft Hilfe im Alltag benötigt, sollte einen Erstantrag auf Pflegeleistungen nicht allein wegen der laufenden Reformdebatte aufschieben. Ein früher Antrag kann nach dem derzeitigen Entwurf wichtig werden, weil für Anträge noch das Recht gelten soll, das am Tag der Antragstellung in Kraft ist.

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Das ist jedoch kein Versprechen auf Pflegegrad 1, 2 oder 3. Ob überhaupt ein Pflegegrad und bei einem Höherstufungsantrag ein höherer Grad anerkannt wird, hängt weiterhin von den nachgewiesenen Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit und Fähigkeiten ab.

Ebenso wichtig ist die politische Einordnung: Das Pflegeneuordnungsgesetz liegt bislang als Referentenentwurf des Bundesgesundheitsministeriums vor. Die geplanten Änderungen sind noch nicht beschlossen und können im weiteren Verfahren geändert, verschoben oder gestrichen werden.

Warum der Antragstermin nach dem Entwurf wichtig werden könnte

Der Entwurf sieht vor, die Punkteschwellen für die Pflegegrade 1 bis 3 zum 1. Januar 2027 anzuheben. Zusätzlich sollen die Bewertungsgrenzen in mehreren Bereichen des Begutachtungsinstruments verändert werden.

Nach der Stellungnahme des Medizinischen Dienstes Bund würde dies sowohl den erstmaligen Zugang zu Pflegeleistungen als auch den Wechsel in einen höheren Pflegegrad erschweren. Besonders betroffen wären demnach ältere und alleinlebende Menschen sowie Personen mit vorwiegend körperlichen Beeinträchtigungen.

Für laufende Anträge enthält der geplante § 142b SGB XI eine wichtige Übergangsregel. Danach soll die Feststellung der Pflegebedürftigkeit nach dem Recht erfolgen, das im Zeitpunkt der Antragstellung gilt.

Ein am 30. Dezember 2026 eingegangener Erstantrag oder Höherstufungsantrag wäre nach dieser Fassung noch anhand der bisherigen Regeln zu prüfen. Das soll selbst dann gelten, wenn die Begutachtung oder der Bescheid erst im Jahr 2027 erfolgt.

Diese Punkteschwellen gelten 2026 und diese Änderungen sind geplant

Im Jahr 2026 gelten weiterhin die bisherigen Grenzen aus § 15 SGB XI. Die nachfolgende Gegenüberstellung beschreibt den Referentenentwurf und damit noch kein geltendes Recht für 2027.

Pflegegrad Geltende Grenze 2026 Geplante Grenze ab 2027 Praktische Bedeutung Pflegegrad 1 12,5 bis unter 27 Punkte 15 bis unter 30 Punkte Der erstmalige Zugang würde schwieriger Pflegegrad 2 27 bis unter 47,5 Punkte 30 bis unter 50 Punkte Mehr Punkte wären für Pflegegeld und weitere Leistungen nötig Pflegegrad 3 47,5 bis unter 70 Punkte 50 bis unter 70 Punkte Eine Höherstufung von Pflegegrad 2 könnte schwerer werden Pflegegrad 4 70 bis unter 90 Punkte Unverändert Keine Anhebung der Gesamtpunkteschwelle vorgesehen Pflegegrad 5 90 bis 100 Punkte Unverändert Keine Anhebung der Gesamtpunkteschwelle vorgesehen

Die geplante Verschärfung beschränkt sich nicht auf die Zahlen in der Tabelle. Auch die Umrechnung der Einzelpunkte in den Bereichen Mobilität, Selbstversorgung und Gestaltung des Alltagslebens soll teilweise geändert werden.

Eine Person könnte deshalb bei unveränderten Einschränkungen künftig weniger gewichtete Punkte erreichen. Wer sich einen Überblick über das aktuell geltende Verfahren verschaffen möchte, findet weitere Einzelheiten im Gegen-Hartz-Ratgeber „Pflegegrad 2026: Einstufung, Leistungen und Antrag“.

Wann ein Erstantrag noch 2026 sinnvoll ist

Ein Erstantrag ist sinnvoll, wenn gesundheitlich bedingte Beeinträchtigungen voraussichtlich mindestens sechs Monate bestehen und regelmäßig Unterstützung erfordern. Entscheidend ist nicht allein eine Diagnose, sondern wie selbstständig die betroffene Person ihren Alltag tatsächlich bewältigen kann.

Wer beim Waschen, Ankleiden, Essen, Gehen, bei Medikamenten oder bei der Tagesgestaltung wiederkehrend Hilfe benötigt, sollte den Bedarf prüfen lassen. Das gilt auch bei Demenz, psychischen Erkrankungen oder schwankenden Beschwerden, die an schlechten Tagen erhebliche Unterstützung notwendig machen.

Nach § 33 SGB XI werden Leistungen grundsätzlich ab der Antragstellung gewährt, frühestens jedoch ab dem Zeitpunkt, an dem alle Voraussetzungen vorliegen. Wird erst in einem späteren Monat ein Antrag gestellt, beginnt die Leistung grundsätzlich erst mit dem Beginn dieses Antragsmonats.

Schon deshalb kann unnötiges Warten Geld kosten. Hinzu kommt der mögliche Vorteil der Übergangsregel, falls die strengeren Grenzen tatsächlich zum 1. Januar 2027 in Kraft treten.

📚 Lesen Sie auch: Pflegegeld vor dem Aus? Das plant die Bundesregierung für 2027

Ein vorsorglicher Antrag ohne erkennbaren Pflegebedarf schafft dagegen keinen Anspruch. Wer derzeit noch weitgehend selbstständig ist oder nur vorübergehend nach einer Operation Hilfe benötigt, erhält nicht allein wegen eines Antragsdatums einen Pflegegrad.

Wann ein Höherstufungsantrag geprüft werden sollte

Ein Höherstufungsantrag kommt in Betracht, wenn sich der Gesundheitszustand seit der letzten Begutachtung verschlechtert hat oder mehr Unterstützung erforderlich geworden ist. Typische Veränderungen sind häufigere Hilfe bei der Körperpflege, zusätzliche nächtliche Unterstützung, eine schlechtere Mobilität oder ein gestiegener Betreuungsbedarf.

Die Pflegekasse prüft bei einem solchen Antrag nicht nur den zusätzlichen Hilfebedarf. Der Medizinische Dienst bewertet die gesamte Situation erneut, weshalb das Ergebnis höher, unverändert oder niedriger ausfallen kann.

Eine Antragstellung im Jahr 2026 garantiert deshalb keine Höherstufung. Sie kann nach dem Entwurf lediglich sichern, dass für diesen Antrag noch die derzeitigen Punkteschwellen und Bewertungsregeln angewendet werden.

Wer erst kürzlich einen aus seiner Sicht zu niedrigen Bescheid erhalten hat, sollte außerdem zwischen Widerspruch und Höherstufungsantrag unterscheiden. Gegen einen fehlerhaften Bescheid läuft regelmäßig eine einmonatige Widerspruchsfrist, während ein Höherstufungsantrag vor allem eine spätere Verschlechterung erfasst.

Weitere Hinweise bietet der Beitrag „Pflegegrad-Tipp zur Erhöhung: Widerspruch und Neuantrag gleichzeitig stellen“. Wie Betroffene auf eine Ablehnung oder eine zu niedrige Einstufung reagieren können, erklärt zudem der Ratgeber „Pflegegrad abgelehnt oder zu niedrig“.

Für wen sich eine Prüfung vor Jahresende besonders anbietet

Ausgangslage Einordnung Noch kein Pflegegrad, aber dauerhafter Hilfebedarf Ein Erstantrag sollte nicht allein wegen der unsicheren Reformlage auf 2027 verschoben werden Bestehender Pflegegrad und nachweisbare Verschlechterung Eine Höherstufung kann noch 2026 geprüft werden Frischer, möglicherweise falscher Bescheid Zuerst die Widerspruchsfrist und das Gutachten prüfen Keine Veränderung des Pflegebedarfs Allein die Reformdebatte ist kein Grund für einen Höherstufungsantrag Nur kurzfristiger Unterstützungsbedarf Die gesetzlich verlangte Dauerprognose von mindestens sechs Monaten kann gegen einen Pflegegrad sprechen

Der frühe Antrag ist somit kein Trick, um Leistungen ohne ausreichende Voraussetzungen zu erhalten. Er verhindert vielmehr, dass ein bereits bestehender und belegbarer Pflegebedarf aus Zeitgründen erst unter möglicherweise strengeren Regeln geprüft wird.

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Der bestehende Pflegegrad soll nicht automatisch verloren gehen

Menschen mit einem bereits anerkannten Pflegegrad müssen nach dem Entwurf nicht allein aus Angst vor den neuen Grenzen einen Antrag stellen. Der geplante Bestandsschutz soll verhindern, dass ein bestehender Pflegegrad nur wegen der geänderten Punkteschwellen oder der neuen Bewertungssystematik entzogen wird.

Dieser Schutz wäre allerdings keine lebenslange Einstufungsgarantie. Hat sich die Selbstständigkeit tatsächlich verbessert, kann eine spätere Neubegutachtung auch weiterhin zu einer Herabstufung führen.

Bei einem Höherstufungsantrag bleibt daher eine sorgfältige Vorbereitung wichtig. Mehr zum geplanten Schutz bietet der Beitrag „Pflegegrad ab 2027: Neuer Schutz soll Herabstufung verhindern“.

So lässt sich das Antragsdatum nachweisen

Der Antrag auf Leistungen der Pflegeversicherung kann nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums auch telefonisch gestellt werden. Weil das Eingangsdatum bei der geplanten Übergangsregel besonders wichtig wäre, ist eine nachweisbare Form dennoch empfehlenswert.

Geeignet sind etwa das Onlineportal der Pflegekasse, eine E-Mail, ein Fax mit Sendebericht oder ein Schreiben mit dokumentiertem Zugang. Aus dem Text sollte eindeutig hervorgehen, ob erstmals Pflegeleistungen oder wegen einer Verschlechterung ein höherer Pflegegrad beantragt werden.

Die Pflegekasse versendet anschließend meist weitere Formulare und beauftragt den Medizinischen Dienst. Der eigentliche Antragstag geht dadurch nicht verloren, sofern bereits zuvor unmissverständlich Leistungen beantragt wurden.

Gute Vorbereitung ist wichtiger als ein taktischer Antrag

Die Begutachtung erfasst sechs Lebensbereiche, die unterschiedlich gewichtet werden. Besonders stark fließen die Selbstversorgung, der Umgang mit krankheits- oder therapiebedingten Anforderungen sowie kognitive, psychische und alltagsbezogene Einschränkungen ein.

Hilfreich sind aktuelle Arzt- und Entlassungsberichte, Medikamentenpläne, Angaben zu Hilfsmitteln und eine realistische Dokumentation des täglichen Unterstützungsbedarfs. Auch die Pflegeperson sollte möglichst an der Begutachtung teilnehmen, weil Betroffene ihre Einschränkungen aus Scham oder Gewöhnung häufig zu gering darstellen.

Beschwerden mit guten und schlechten Tagen müssen über einen längeren Zeitraum beschrieben werden. Ein ungewöhnlich guter Tag darf nicht den Eindruck erwecken, die betroffene Person könne alle wichtigen Tätigkeiten dauerhaft sicher und ohne Hilfe bewältigen.

Die Pflegekasse soll über einen Antrag grundsätzlich innerhalb von 25 Arbeitstagen entscheiden. Ein Antrag kurz vor Jahresende kann deshalb erst 2027 beschieden werden, ohne dass dies nach der geplanten Übergangsvorschrift automatisch zur Anwendung des neuen Rechts führen würde.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Herr Weber lebt allein und benötigt seit dem Sommer 2026 täglich Hilfe beim Duschen, Ankleiden, Treppensteigen und bei der Medikamenteneinnahme. Seine Tochter dokumentiert die Unterstützung und stellt für ihn am 18. Dezember 2026 schriftlich einen Erstantrag bei der Pflegekasse.

Der Begutachtungstermin findet erst im Januar 2027 statt. Tritt die Reform wie im Entwurf vorgesehen in Kraft, wäre für den Antrag trotzdem das am 18. Dezember 2026 geltende Recht anzuwenden.

Herr Weber erhält dadurch aber nicht automatisch einen Pflegegrad. Erst die Begutachtung entscheidet, ob seine Einschränkungen die erforderliche Punktzahl erreichen und seit mindestens sechs Monaten bestehen oder voraussichtlich so lange andauern werden.

Häufige Fragen und Antworten

1. Sollte jeder vorsorglich noch 2026 einen Pflegegrad beantragen?

Nein. Ein Antrag ist sinnvoll, wenn bereits gesundheitlich bedingte und voraussichtlich mindestens sechs Monate andauernde Beeinträchtigungen bestehen. Reine Sorge vor einer Reform genügt nicht für einen Leistungsanspruch.

2. Garantiert ein Antrag im Jahr 2026 die Einstufung nach den bisherigen Regeln?

Nach dem derzeitigen Referentenentwurf soll das Recht am Tag der Antragstellung gelten. Eine Garantie gibt es aber erst, wenn eine entsprechende Übergangsregel tatsächlich beschlossen und in Kraft gesetzt wird.

3. Bedeutet die Anwendung der alten Regeln automatisch einen Pflegegrad?

Nein. Auch nach den Regeln des Jahres 2026 müssen die tatsächlichen Einschränkungen die jeweilige Punkteschwelle erreichen. Die Antragstellung allein ersetzt weder die Begutachtung noch die medizinische und pflegerische Prüfung.

4. Kann ein Höherstufungsantrag zu einem niedrigeren Ergebnis führen?

Ja, denn bei der Begutachtung wird die gesamte Selbstständigkeit neu bewertet. Eine Herabstufung kommt insbesondere in Betracht, wenn sich Fähigkeiten tatsächlich verbessert haben oder der frühere Pflegebedarf nicht mehr besteht.

5. Muss die Begutachtung noch 2026 stattfinden?

Nach der im Entwurf vorgesehenen Übergangsregel wäre für einen Antrag das Eingangsdatum bei der Pflegekasse entscheidend. Die Begutachtung und der Bescheid könnten dann auch erst 2027 erfolgen.

6. Was ist bei einem kürzlich abgelehnten oder zu niedrigen Pflegegrad zu tun?

Betroffene sollten das Gutachten prüfen und die Widerspruchsfrist beachten, die regelmäßig einen Monat beträgt. Ein neuer Höherstufungsantrag ersetzt den Widerspruch gegen einen bereits bei Erlass fehlerhaften Bescheid nicht ohne Weiteres.

Quellen und rechtlicher Stand

Grundlage der Reformdarstellung ist der Referentenentwurf zum Pflegeneuordnungsgesetz mit den veröffentlichten Stellungnahmen. Die Auswirkungen auf Erst- und Höherstufungsanträge sowie die geplante Übergangsregel werden in der Stellungnahme des Medizinischen Dienstes Bund erläutert.

Für das geltende Recht wurden insbesondere § 15 SGB XI, § 33 SGB XI und § 18c SGB XI herangezogen. Hinweise zum praktischen Antragsverfahren bietet das Bundesgesundheitsministerium.