Mit 18 dürfen Sie ausziehen. Wer aber unter 25 ist und für die neue Wohnung Geld vom Jobcenter braucht, sollte den Mietvertrag in der Regel erst nach der Zusicherung unterschreiben.

Auch wer bei den Eltern bleibt, kann Anspruch auf Grundsicherungsgeld haben, das früher Bürgergeld hieß. Ob und wie viel das Jobcenter zahlt, hängt von der Wohnsituation, dem Einkommen und den anzuerkennenden Kosten ab.

Wann Ihre Eltern zur Bedarfsgemeinschaft gehören

Unverheiratete Kinder unter 25, die bei ihren Eltern leben und ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenem Einkommen oder Vermögen decken können, gehören regelmäßig zur elterlichen Bedarfsgemeinschaft. Nach § 7 SGB II kann eine Bedarfsgemeinschaft auch entstehen, wenn ein erwerbsfähiges Kind selbst leistungsberechtigt ist und seine Eltern keinen eigenen Anspruch auf die Leistung für Erwerbsfähige haben.

Innerhalb der Bedarfsgemeinschaft berücksichtigt das Jobcenter nach § 9 SGB II unter anderem das anrechenbare Einkommen und Vermögen der Eltern, wenn es den Anspruch des Kindes berechnet. Das ist nicht mit der zivilrechtlichen Unterhaltspflicht gleichzusetzen, die sich nicht allein nach dem Alter richtet.

Deckt Ihr Einkommen Ihren eigenen Bedarf einschließlich Ihres Wohnkostenanteils, gehören Sie grundsätzlich nicht mehr als Kind zur Bedarfsgemeinschaft der Eltern. Ob das Jobcenter in einem gemeinsamen Haushalt Unterstützung unter Verwandten vermuten darf, ist eine gesonderte Frage; die Vermutung nach § 9 Absatz 5 lässt sich widerlegen.

Wie hoch ist der Regelbedarf unter 25?

Die Regelbedarfe für 2026 sind keine Auszahlungsbeträge. Anerkannte Kosten für Unterkunft und Heizung sowie mögliche Mehrbedarfe kommen hinzu; anrechenbares Einkommen kann den Anspruch mindern.

Monatliche Regelbedarfe für typische Fälle im Jahr 2026 Lebenssituation Regelbedarf 15 bis 17 Jahre, im Elternhaushalt 471 Euro 18 bis 24 Jahre, ohne eigenen Haushalt bei den Eltern und ohne Partner in der Bedarfsgemeinschaft 451 Euro Volljährig, alleinstehend im anerkannten eigenen Haushalt 563 Euro Volljährige Partner in einer Bedarfsgemeinschaft Je 506 Euro

Eigene Wohnung: Erst Zusicherung einholen, dann unterschreiben

Wenn Sie als leistungsberechtigte Person unter 25 in eine neue Mietwohnung oder in ein WG-Zimmer ziehen, beantragen Sie die schriftliche Zusicherung zur Kostenübernahme vor dem Vertragsabschluss. Reichen Sie ein konkretes Mietangebot mit Grundmiete, Neben- und Heizkosten ein und begründen Sie, warum der Umzug erforderlich ist.

Nach § 22 Absatz 5 SGB II muss die Zusicherung erteilt werden, wenn schwerwiegende soziale Gründe gegen das Wohnen bei den Eltern sprechen, die Unterkunft für die Eingliederung in den Arbeitsmarkt erforderlich ist oder ein ähnlich schwerwiegender Grund vorliegt. Welche Kosten für die Wohnung anerkannt werden können, sollten Sie ebenfalls vorab klären.

Fehlt eine erforderliche Zusicherung, werden Unterkunft und Heizung nach dem Umzug grundsätzlich bis zum 25. Geburtstag nicht als Bedarf anerkannt. Für alleinstehende Volljährige kann dann nach § 20 Absatz 3 SGB II statt des vollen Regelbedarfs der niedrigere Satz von 451 Euro gelten.

War die vorherige Zusicherung aus einem wichtigen Grund nicht zumutbar, kann das Jobcenter bei Vorliegen eines gesetzlichen Umzugsgrundes darauf verzichten. Bei akuter Gewalt geht Sicherheit vor; halten Sie anschließend möglichst fest, weshalb Sie nicht auf die Entscheidung warten konnten.

Kaution, Umzugskosten und eine gegebenenfalls notwendige Erstausstattung sollten Sie gesondert beantragen, bevor Kosten entstehen. Was dabei zu beachten ist, erläutert der Ratgeber zu Umzugskosten und Kaution.

Schule, Ausbildung und Nebenjob: Wann mehr vom Verdienst bleibt

Der erhöhte Grundabsetzbetrag nach § 11b Absatz 2b SGB II liegt 2026 bei 603 Euro im Monat. Er gilt für bestimmte erwerbsfähige Leistungsberechtigte unter 25, etwa Schülerinnen und Schüler mit einem Nebenjob sowie Menschen in einer dem Grunde nach förderfähigen Ausbildung oder einem gesetzlich geregelten Freiwilligendienst.

Einnahmen aus einem reinen Schulferienjob bleiben für Schülerinnen und Schüler unter 25 nach § 11a Absatz 7 SGB II unberücksichtigt; eine Ausbildungsvergütung fällt nicht unter diese Ferienjobregel. Melden Sie dem Jobcenter die Einnahmen trotzdem und weisen Sie nach, wann Sie gearbeitet haben.

Eine Ausbildung oder ein Studium kann den regulären Leistungsanspruch ausschließen, auch wenn im Einzelfall Ausnahmen oder besondere Leistungen möglich sind. Welche Hilfe neben Berufsausbildungsbeihilfe oder BAföG in Betracht kommt, erklärt der Ratgeber zur Grundsicherung in der Ausbildung.

Was bei Leistungskürzungen für unter 25-Jährige gilt

Eine eigene, schärfere Kürzungsstaffel nur wegen des Alters gibt es nicht. Nach Feststellung einer Leistungsminderung soll das Jobcenter unter 25-Jährigen aber innerhalb von vier Wochen ein Beratungsgespräch anbieten, um den Kooperationsplan zu überprüfen.

Welche Folgen ein versäumter Meldetermin oder eine andere Pflichtverletzung haben kann, hängt vom konkreten Fall ab. Mehr dazu steht im Ratgeber zu Sanktionen und in § 31a SGB II.

Praxisbeispiel: Eine Ausbildung ist vom Elternhaus aus nicht erreichbar

Die 21-jährige Jana bekommt einen Ausbildungsplatz, kann den Betrieb von der Wohnung ihrer Eltern aber nicht rechtzeitig zum Schichtbeginn erreichen. Bevor sie den Mietvertrag für ein Zimmer am Ausbildungsort unterschreibt, reicht sie beim Jobcenter Mietangebot, Ausbildungszusage und Fahrpläne ein und bittet um eine schriftliche Zusicherung.

Das Jobcenter prüft, ob die neue Unterkunft für die Ausbildung erforderlich ist und welche Wohnkosten es anerkennen kann. Jana lässt außerdem klären, ob ihr Berufsausbildungsbeihilfe oder ergänzende Unterstützung zusteht.

Sechs Fragen zur Grundsicherung unter 25

Kann ich mit 16 selbst einen Antrag stellen?

Ja, grundsätzlich können Sie ab 15 selbst Sozialleistungen beantragen und entgegennehmen. Nach § 36 SGB I soll das Jobcenter die gesetzliche Vertretung darüber informieren; ein eigener Antrag ändert nicht automatisch die Bedarfsgemeinschaft.

Was gilt, wenn ich schon vor dem Antrag allein gewohnt habe?

Allein der erstmalige Leistungsantrag löst für die bereits bewohnte Wohnung keine Pflicht zur vorherigen Zusicherung aus. Das Jobcenter kann die Wohnkosten aber ablehnen, wenn Sie vor dem Antrag in der Absicht umgezogen sind, die Voraussetzungen für die Leistung herbeizuführen.

Was ändert sich am 25. Geburtstag, wenn ich bei meinen Eltern bleibe?

Sie gehören ab dem 25. Geburtstag nicht mehr als Kind zur Bedarfsgemeinschaft Ihrer Eltern und sollten Ihren Anspruch rechtzeitig selbst beim Jobcenter geltend machen. Das Jobcenter prüft dann Ihre eigene Bedarfsgemeinschaft und gegebenenfalls, ob Unterstützung im Haushalt erfolgt.

Gehöre ich mit eigenem Baby noch zur Bedarfsgemeinschaft meiner Eltern?

Sind Sie selbst erwerbsfähig und leben mit Ihrem Baby bei Ihren Eltern, bilden Sie mit dem Kind in der Regel eine eigene Bedarfsgemeinschaft. § 9 Absatz 3 SGB II schützt zudem ein schwangeres Kind oder ein Kind, das sein eigenes Kind bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahres betreut, vor der Anrechnung des elterlichen Einkommens nach § 9 Absatz 2 Satz 2.

Kann ich als 23-Jähriger ohne Ausbildung 603 Euro aus einem Nebenjob behalten?

Allein das Alter reicht für den erhöhten Absetzbetrag nicht. Wenn keine der gesetzlichen Voraussetzungen vorliegt, gelten in der Regel die allgemeinen Freibeträge für Erwerbseinkommen.

Was kann ich tun, wenn das Jobcenter die Zusicherung verweigert?

Verlangen Sie eine schriftliche Entscheidung und prüfen Sie die Frist für einen Widerspruch. Wenn eine Wohnung wegen einer kurzen Angebotsfrist verloren zu gehen droht, kann zusätzlich einstweiliger Rechtsschutz vor dem Sozialgericht infrage kommen.