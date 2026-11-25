Bürgergeld Mehrbedarf als Härtefall – Anspruch und Vorraussetzungen

Wer sein Kind regelmäßig besuchen will und sich die Fahrt nicht leisten kann, sollte die Kosten dem Jobcenter melden. Für solche besonderen Ausgaben kann ein zusätzlicher Anspruch bestehen, wenn der Regelbedarf sie nicht abdeckt und es keine zumutbare andere Lösung gibt.

Wann das Jobcenter einen Härtefall anerkennen muss

Die Grundlage ist § 21 Absatz 6 SGB II. Ist ein besonderer Bedarf im Einzelfall unabweisbar, muss das Jobcenter den nötigen, ungedeckten Betrag anerkennen.

Die Ausgaben müssen erheblich vom üblichen Bedarf abweichen. Außerdem prüft das Jobcenter, ob zumutbare Einsparungen, tatsächlich verfügbare Hilfe von Dritten oder Leistungen anderer Stellen die Kosten abdecken.

Eine allgemeine Eurogrenze gibt es nach den Fachlichen Weisungen der Bundesagentur für Arbeit nicht. Ob ein Betrag erheblich ist, hängt vom konkreten Bedarf ab; eine günstigere Abhilfe muss für Sie auch tatsächlich nutzbar sein.

Einmalige Kosten sind nicht grundsätzlich ausgeschlossen

Das Bundesverfassungsgericht beanstandete 2010 eine Lücke bei unvermeidbaren, laufenden Sonderbedarfen. Das heutige Gesetz erfasst unter zusätzlichen Voraussetzungen auch einmalige Ausgaben.

Bei einem einmaligen Bedarf muss ein Darlehen nach § 24 Absatz 1 SGB II ausnahmsweise unzumutbar oder wegen der Art des Bedarfs nicht möglich sein. Warum das so ist, sollten Sie dem Jobcenter konkret erklären und möglichst belegen.

Für andere Leistungen gelten eigene Vorschriften, etwa für eine Erstausstattung der Wohnung oder Umzugskosten und Mietkaution. Auch ein notwendiger Auszug unter 25 Jahren und die Frage, ob eine Sanktion eine außergewöhnliche Härte wäre, sind nach anderen Vorschriften zu prüfen.

Besuche beim Kind: Welche Fahrtkosten infrage kommen

Wenn ein Kind beim anderen Elternteil lebt, können die notwendigen Kosten für regelmäßige Besuche einen Mehrbedarf begründen. Die Bundesagentur für Arbeit nennt dafür zum Beispiel einen Gerichtsbeschluss oder eine Umgangsvereinbarung als Nachweis.

Im Gesetz steht keine feste Obergrenze von zwei Fahrten pro Monat. Dokumentieren Sie den tatsächlichen Rhythmus, die Strecke und den Preis einer günstigen und zumutbaren Verbindung; eine teurere Fahrt sollten Sie begründen.

Hygieneartikel und Hilfe zu Hause: Wer zuerst zuständig ist

Für regelmäßig benötigte Hygieneartikel, die wegen einer Erkrankung zusätzliche Kosten auslösen, kommt ein Mehrbedarf infrage. Eine ärztliche Bescheinigung und Belege über den Verbrauch helfen, die Notwendigkeit und die tatsächlichen Kosten nachzuweisen.

Bei Medikamenten, Hilfsmitteln oder einer Haushaltshilfe sollten Sie zuerst klären, ob die Krankenkasse, die Pflegekasse oder ein anderer Träger zahlen muss. Eine Ablehnung dieser Stelle verpflichtet das Jobcenter nicht automatisch zur Zahlung; es muss prüfen, ob ein besonderer Bedarf nach § 21 Absatz 6 SGB II vorliegt.

So machen Sie den besonderen Bedarf geltend

Wenn Sie bereits Grundsicherungsgeld beziehen, umfasst Ihr Leistungsantrag grundsätzlich auch diesen Mehrbedarf. Melden Sie ihn trotzdem schriftlich und nachweisbar, damit das Jobcenter weiß, ab wann und in welcher Höhe die Ausgaben anfallen.

Nennen Sie die benötigte Leistung, die voraussichtlichen Kosten und weshalb keine günstigere oder anderweitig finanzierte Lösung zur Verfügung steht. Fügen Sie passende Nachweise bei, etwa Fahrpreise, Rechnungen, eine ärztliche Bescheinigung oder den Bescheid des anderen Trägers.

Lehnt das Jobcenter ab, können Sie bei ordnungsgemäßer Rechtsbehelfsbelehrung in der Regel binnen eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch einlegen. Wenn eine Entscheidung nicht warten kann, etwa weil ein notwendiger Besuch unmittelbar bevorsteht und kein Geld für die Fahrt da ist, kommt ein Eilantrag beim Sozialgericht infrage.

Praxisbeispiel: Geld für die Fahrten zur Tochter

Herr Özdemir besucht seine Tochter nach der Vereinbarung mit der Mutter an zwei Wochenenden im Monat. Die günstigste für ihn nutzbare Verbindung kostet 24 Euro je Hin- und Rückfahrt, also 48 Euro im Monat.

Er reicht die Umgangsvereinbarung und die Fahrpreise ein und erklärt, warum er die Kosten nicht anderweitig decken kann. Das Jobcenter prüft daraufhin die notwendigen Ausgaben im Einzelfall; 48 Euro sind hier ein Rechenbeispiel und keine Pauschale.

Sechs Fragen und Antworten zum Härtefall-Mehrbedarf

Genügt es, wenn mein Geld am Monatsende nicht reicht?

Nein. Sie müssen erklären, welcher besondere, notwendige Bedarf entstanden ist und weshalb er sich nicht anderweitig decken lässt.

Kann ein Härtefall-Mehrbedarf auch nur einmal gezahlt werden?

Ja, wenn die Kosten die allgemeinen Voraussetzungen erfüllen und ein Darlehen ausnahmsweise unzumutbar oder wegen der Art des Bedarfs nicht möglich ist.

Muss ich für Umgangskosten einen Gerichtsbeschluss vorlegen?

Ein Gerichtsbeschluss ist nicht zwingend. Nach den Hinweisen der Bundesagentur für Arbeit kommt beispielsweise auch eine Vereinbarung mit dem anderen Elternteil als Nachweis infrage.

Bekomme ich die Fahrt mit dem Auto bezahlt?

Das hängt davon ab, ob Sie für den Umgang auf das Auto angewiesen sind oder eine günstigere Verbindung tatsächlich nutzen können. Legen Sie bei Bedarf dar, warum etwa die Fahrzeiten oder fehlende Anschlüsse gegen Bus und Bahn sprechen.

Ist der besondere Mehrbedarf dasselbe wie ein Jobcenter-Darlehen?

Nein. Anerkannter Mehrbedarf wird als Leistung gezahlt; ein Darlehen muss dagegen grundsätzlich zurückgezahlt werden.

Schützt ein bewilligter Härtefall-Mehrbedarf automatisch vor einer Sanktion?

Nein. Ob eine konkrete Minderung eine außergewöhnliche Härte wäre, muss das Jobcenter getrennt nach § 31a SGB II prüfen.