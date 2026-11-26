Eine Behinderung allein erhöht das Grundsicherungsgeld nicht. Ein Mehrbedarf von 35 Prozent des eigenen Regelbedarfs kommt infrage, wenn eine erwerbsfähige Person eine der in § 21 SGB II Absatz 4 genannten Leistungen tatsächlich erhält.

Mehrbedarf für erwerbsfähige Menschen mit einer Behinderung

Dazu gehören bestimmte Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 49 SGB IX, sonstige Hilfen für einen geeigneten Arbeitsplatz oder Eingliederungshilfen zur Teilhabe an Bildung nach § 112 SGB IX. Leistungen zur Berufsvorbereitung und beruflichen Ausbildung nach § 49 Abs. 3 Nr. 2 und 5 SGB IX sind hier ausdrücklich ausgenommen.

So weisen Sie die Leistung beim Jobcenter nach

Reichen Sie den Bescheid des zuständigen Trägers und gegebenenfalls einen Nachweis über Beginn und Dauer ein. Ein bloß möglicher Anspruch auf Reha, eine Beratung oder ein Schwerbehindertenausweis reichen nicht.

Mehrbedarfe bei Ausbildung bei Behinderung

Ist Ihre Ausbildung dem Grunde nach BAföG-förderfähig und sind Sie deshalb vom regulären SGB-II-Bezug ausgeschlossen, bekommen Sie den Zuschlag nicht über § 27 Abs. 2 SGB II. Für nicht erwerbsfähige Personen können bei Hilfen zur Schul- oder Berufsausbildung nach § 112 SGB IX besondere Regeln des § 23 SGB II greifen.

Nach Ende einer berücksichtigungsfähigen Leistung kann das Jobcenter den Mehrbedarf für eine angemessene Übergangszeit weiter anerkennen, etwa während der Einarbeitung. Das Gesetz nennt keine pauschale Dreimonatsfrist.

Höhe des Mehrbedarfs für erwerbsfähige Personen

35 Prozent Mehrbedarf nach Regelbedarfsstufe, 2026 Regelbedarfsstufe Regelbedarf im Monat Mehrbedarf im Monat 1 563 Euro 197,05 Euro 2 506 Euro 177,10 Euro 3 451 Euro 157,85 Euro

Mehrbedarf bei voller Erwerbsminderung

Für nicht erwerbsfähige Personen, die nach dem Rentenrecht voll erwerbsgemindert sind und das Merkzeichen G im Schwerbehindertenausweis haben, können im SGB II 17 Prozent Mehrbedarf nach § 23 SGB II Nr. 4 infrage kommen. Der Zuschlag wird nicht zusätzlich gezahlt, wenn bereits ein dort genannter behinderungsbedingter Mehrbedarf besteht.

Mehrbedarf für die Größe der Wohnung

Es gibt keinen bundesweiten pauschalen Zuschlag von 15 Quadratmetern bei einem bestimmten Merkzeichen. Ein nachweisbarer zusätzlicher Wohnraumbedarf kann bei den angemessenen Unterkunftskosten im Einzelfall berücksichtigt werden.

Mehrbedarf für Härtefälle

Für einen erheblichen, unabweisbaren und anderweitig nicht gedeckten Bedarf kommt unter eigenen Voraussetzungen ein Härtefall-Mehrbedarf infrage. Bei einmaligen Ausgaben muss ein Darlehen zusätzlich unzumutbar oder wegen der Art des Bedarfs nicht möglich sein.

Gesetzliche Grundlagen sind § 21 SGB II und § 23 SGB II sowie § 49 SGB IX und § 112 SGB IX.

Beispiel aus der Praxis

Frau Demir lebt allein und erhält Grundsicherungsgeld. Während sie eine bewilligte berufliche Weiterbildung erhält, die unter § 21 Abs. 4 SGB II fällt, berücksichtigt das Jobcenter 197,05 Euro zusätzlich im Monat.

Fünf Fragen und Antworten

Genügt ein Schwerbehindertenausweis für 35 Prozent Mehrbedarf?

Nein. Sie müssen eine der gesetzlich erfassten Leistungen tatsächlich erhalten.

Gilt der Zuschlag schon ab Beantragung der Reha?

Ein Antrag allein genügt nicht. Teilen Sie dem Jobcenter mit, ab wann Sie die bewilligte Leistung tatsächlich erhalten.

Wie viel bekomme ich bei einem Regelbedarf von 506 Euro?

35 Prozent davon sind 177,10 Euro im Monat, wenn die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind.

Endet der Mehrbedarf automatisch am letzten Tag der Maßnahme?

Er kann für eine angemessene Übergangszeit weiterlaufen. Legen Sie dar, wie lange die Einarbeitung oder der Übergang dauert.

Wird der Zuschlag für das Merkzeichen G zusätzlich zu den 35 Prozent gezahlt?

Nein. Besteht bereits ein in § 23 Nr. 4 SGB II genannter Mehrbedarf, kommt dieser 17-Prozent-Zuschlag nicht noch dazu.