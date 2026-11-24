Ist das Konto gepfändet, können selbst Miete und Einkäufe zum Problem werden. Auf einem Pfändungsschutzkonto, kurz P-Konto, sind seit dem 1. Juli 2026 grundsätzlich 1.590 Euro je Kalendermonat automatisch geschützt; wer etwa Unterhalt leistet, Kindergeld erhält oder eine Nachzahlung erwartet, kann unter Umständen mehr Geld sichern.

Warum auf dem P-Konto 1.590 Euro geschützt sind

Die Pfändungsfreigrenzenbekanntmachung 2026 nennt 1.587,40 Euro als monatlichen Grundbetrag für die Pfändung von Arbeitseinkommen. Auf dem P-Konto wird dieser Betrag nach § 899 ZPO auf den nächsten vollen Zehn-Euro-Betrag aufgerundet: 1.590 Euro.

Bis zum geschützten Betrag können Sie über das vorhandene Guthaben verfügen, egal ob es aus Lohn, Rente, Sozialleistungen oder einer Überweisung stammt. Der Schutz auf dem Konto ist von der Pfändung beim Arbeitgeber zu unterscheiden: Dort gelten die Regeln für Arbeitseinkommen.

Das P-Konto verhindert die Pfändung nicht; es hält einen Teil des Guthabens verfügbar. Geht es bei der Pfändung um bestimmte Unterhaltsschulden oder um Schadensersatz aus einer vorsätzlich begangenen unerlaubten Handlung, kann der im Pfändungsbeschluss festgelegte Schutzbetrag vom üblichen Freibetrag abweichen (§ 906 ZPO).

P-Konto-Tabelle: So steigt der Freibetrag bei Unterhalt

Wer einer Person aufgrund gesetzlicher Verpflichtung tatsächlich Unterhalt gewährt, kann den Freibetrag um 597,42 Euro erhöhen lassen. Für jede weitere berücksichtigte Person kommen 332,83 Euro hinzu, bis zu insgesamt fünf Personen.

Monatlicher Schutz auf dem P-Konto seit 1. Juli 2026, ohne zusätzliche Beträge etwa für Kindergeld Personen, für die ein Erhöhungsbetrag zählt Geschütztes Guthaben je Kalendermonat Keine 1.590,00 Euro 1 Person 2.187,42 Euro 2 Personen 2.520,25 Euro 3 Personen 2.853,08 Euro 4 Personen 3.185,91 Euro 5 Personen 3.518,74 Euro

Die pauschalen Beträge können auch zählen, wenn Sie bestimmte Sozialleistungen für Personen entgegennehmen, mit denen Sie zusammenleben und denen Sie keinen gesetzlichen Unterhalt schulden. Ob die Voraussetzungen erfüllt sind, richtet sich nach § 902 ZPO; die Bank benötigt einen Nachweis.

Wie Sie Kindergeld und Sozialleistungen zusätzlich schützen

Kindergeld und andere gesetzliche Leistungen für Kinder können in der Regel zusätzlich geschützt werden. Das gilt beim Kindergeld nicht, wenn gerade wegen einer Unterhaltsforderung des Kindes gepfändet wird, für das die Zahlung bestimmt ist.

Auch für bestimmte einmalige Sozialleistungen und eigene Zahlungen nach dem SGB II, dem SGB XII oder dem Asylbewerberleistungsgesetz oberhalb des Grundfreibetrags kann zusätzlicher Schutz bestehen. Geht Sozialhilfe auf dem Konto ein, genügt der Zahlungseingang allein nicht, um den Freibetrag bei der Bank zu erhöhen.

Reichen Sie eine P-Konto-Bescheinigung ein, etwa von der Familienkasse, dem zuständigen Sozialleistungsträger oder einer anerkannten Schuldnerberatungsstelle. Die Bank muss die Angaben ab dem zweiten Geschäftstag nach Vorlage berücksichtigen (§ 903 ZPO).

Bitten Sie zuerst die Stelle, die das Geld zahlt, um die Bescheinigung für ihre Leistung. Können Sie den Nachweis trotz entsprechender Bemühungen nicht bekommen, kann das Vollstreckungsgericht den Erhöhungsbetrag auf Antrag festsetzen (§ 905 ZPO); bei Pfändungen durch Behörden kann deren Vollstreckungsstelle zuständig sein.

Was bei einer Nachzahlung gilt

Nachzahlungen bestimmter Leistungen, etwa Grundsicherungsgeld, Sozialhilfe oder Kindergeld, können mit einer Bescheinigung auch dann geschützt werden, wenn sie höher als 500 Euro sind. Die 500-Euro-Grenze betrifft andere laufende Sozialleistungen und Arbeitseinkommen.

Übersteigt eine Nachzahlung aus dieser zweiten Gruppe 500 Euro, prüft das Vollstreckungsgericht auf Antrag, welcher Teil in den Monaten geschützt gewesen wäre, für die das Geld bestimmt war (§ 904 ZPO). Halten Sie den Bescheid mit den Nachzahlungsmonaten, den Kontoauszug mit dem Eingang und die Auszüge der betroffenen Monate bereit.

Wie sich das auswirkt, zeigt unser Beitrag zu Krankengeld-Nachzahlungen auf dem P-Konto. Ist nach einer Lohnpfändung beim Arbeitgeber ein höherer unpfändbarer Betrag aufs Konto geflossen, kann ebenfalls eine individuelle Freigabe infrage kommen.

So wandeln Sie Ihr Konto um, auch wenn bereits gepfändet wird

Verlangen Sie bei Ihrer Bank oder Sparkasse, dass Ihr Einzelkonto als P-Konto geführt wird, und lassen Sie sich den Eingang bestätigen. Dafür gibt es ein kostenloses Musterschreiben der Justiz-Services; auch ein Konto im Minus lässt sich umwandeln.

Ist Guthaben bereits gepfändet, können Sie nach § 850k ZPO verlangen, dass die Bank das Konto ab Beginn des vierten Geschäftstags nach Ihrem Antrag als P-Konto führt. Der Schutz greift auch für die bereits erfolgte Pfändung, wenn die Umwandlung vor Ablauf eines Monats seit der Zustellung des Überweisungsbeschlusses an die Bank erfolgt (§ 899 Abs. 1 ZPO).

Warten Sie deshalb nicht auf den letzten Tag und erfragen Sie bei der Bank das Zustellungsdatum. Auch nach Ablauf der Frist bleibt eine Umwandlung möglich, sichert aber nicht rückwirkend das bereits von der früheren Pfändung erfasste Guthaben.

Jede natürliche Person darf nur ein P-Konto führen; das gilt auch für Selbstständige, eine GmbH kann dagegen kein P-Konto führen. Die Bank darf die Einrichtung einer Auskunftei zur Kontrolle melden, ob bereits ein P-Konto besteht, ist dazu aber nicht verpflichtet (§ 909 ZPO).

Was beim Gemeinschaftskonto oder ohne eigenes Konto hilft

Ein Gemeinschaftskonto lässt sich nicht direkt in ein P-Konto umwandeln. Bei einer Pfändung können die Kontoinhaber grundsätzlich innerhalb eines Monats ab Zustellung des Überweisungsbeschlusses an die Bank ihren jeweiligen Anteil auf ein eigenes Konto bei demselben Institut übertragen lassen; die gepfändete Person sollte in dieser Frist auch die Führung ihres Einzelkontos als P-Konto verlangen (§ 850l ZPO).

Ohne nutzbares Zahlungskonto kommt ein Basiskonto infrage, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Im Antragsformular für das Basiskonto können Sie direkt angeben, dass es als P-Konto geführt werden soll.

Nur vorhandenes Guthaben lässt sich in den nächsten Monat mitnehmen

Bleibt von Ihrem bereits gutgeschriebenen, geschützten Geld am Monatsende etwas auf dem Konto, ist dieser Rest zusätzlich in den nächsten drei Kalendermonaten geschützt. Ein lediglich nicht ausgeschöpfter Freibetrag ohne entsprechendes Guthaben lässt sich dagegen nicht ansparen.

Die Bank verrechnet Ausgaben mit dem ältesten zuerst gutgeschriebenen Guthaben. Wer geschütztes Bargeld abhebt und später wieder einzahlt, erzeugt einen neuen Geldeingang; damit kann der Schutzbetrag im Einzahlungsmonat überschritten werden.

Was tun, wenn die Bank geschütztes Geld trotzdem sperrt?

Verlangen Sie schriftlich eine Aufschlüsselung des verfügbaren Betrags und die Freigabe des geschützten Guthabens. Fügen Sie die einschlägige Bescheinigung und Zahlungsbelege bei und wenden Sie sich bei akuter Geldnot an eine anerkannte Schuldnerberatung oder die zuständige Vollstreckungsstelle.

Wer in den letzten sechs Monaten ganz überwiegend nur unpfändbare Beträge auf dem P-Konto erhalten hat und das auch für die nächsten sechs Monate glaubhaft machen kann, kann beim Vollstreckungsgericht beantragen, das Kontoguthaben für bis zu zwölf Monate von Pfändungen auszunehmen. Ob der Antrag Erfolg hat, hängt auch von den Belangen der Gläubiger ab (§ 907 ZPO).

Praxisbeispiel: Ein Kind erhöht den Kontoschutz auf 2.446,42 Euro

Frau Weber bekommt in einem Monat 2.150 Euro auf ihr gepfändetes P-Konto überwiesen und erhält für ihr Kind zusätzlich 259 Euro Kindergeld. Insgesamt gehen 2.409 Euro ein, während ohne Bescheinigung zunächst nur der Grundbetrag von 1.590 Euro geschützt ist.

Frau Weber gewährt ihrem Kind gesetzlichen Unterhalt und weist sowohl den Erhöhungsbetrag von 597,42 Euro als auch das Kindergeld nach. Damit sind 2.446,42 Euro geschützt: Sobald die Bank die Bescheinigung berücksichtigt, kann sie bei einer gewöhnlichen Kontopfändung über den gesamten Zahlungseingang verfügen.

Häufige Fragen zum P-Konto

Kostet die Umwandlung in ein P-Konto Geld?

Nein, die Umwandlung ist kostenlos; nur für die reguläre Kontoführung können weiterhin die vereinbarten Gebühren anfallen. Einen Aufpreis allein für den Pfändungsschutz darf die Bank nicht verlangen (Justiz-Services).

Brauche ich für die 1.590 Euro eine Bescheinigung?

Nein, der gesetzliche Grundbetrag gilt automatisch, sobald das Konto als P-Konto geführt wird. Eine Bescheinigung brauchen Sie in der Regel erst für zusätzliche Beträge, etwa für nachgewiesene Unterhaltspflichten oder Kindergeld.

Kann ich ein P-Konto wieder in ein normales Girokonto umwandeln?

Ja, die Rückumwandlung können Sie mit einer Frist von mindestens vier Geschäftstagen zum Monatsende verlangen. Prüfen Sie vorher, ob noch eine Pfändung besteht, denn ohne P-Konto entfällt der besondere Schutz nach § 899 ZPO.