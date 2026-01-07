Rente Auszahlung 2026: Alle Auszahlungstermine

Lesedauer 4 Minuten

Die gesetzliche Rente wird 2026 in der Regel am letzten Bankarbeitstag überwiesen. Dabei geht es nicht um „den letzten Kalendertag“, sondern um den Tag, an dem Banken den Zahlungsverkehr regulär abwickeln.

Genau diese Unterscheidung erklärt, warum Renten manchmal schon vor dem Monatsende eingehen.

Der Grundsatz: Auszahlung am letzten Bankarbeitstag

Für die Rentenzahlung zählt der letzte Bankarbeitstag im Zahlungsverkehr. Fällt das Monatsende auf ein Wochenende, liegt der Auszahlungstermin entsprechend früher. Am Jahresende kommt hinzu, dass der „letzte Bankarbeitstag“ für Überweisungen häufig vor dem 31. Dezember liegt. 2026 wird die Dezemberrente daher regelmäßig am 30.12.2026 ausgezahlt.

Nachschüssig oder vorschüssig: Warum es zwei Zahlungssysteme gibt

Ob die Rente am Monatsende für den laufenden Monat oder schon im Voraus für den Folgemonat überwiesen wird, hängt primär vom Beginn der Rente ab.

Bei Renten mit Rentenbeginn ab dem 01.04.2004 ist der Regelfall die nachschüssige Zahlung. Das bedeutet: Die Rente für einen Monat wird am Monatsende dieses Monats gezahlt. Die Zahlung Ende Januar ist also die Rente für den Januar.

Bei Renten mit Rentenbeginn bis einschließlich 31.03.2004 gilt häufig die vorschüssige Zahlung. Das bedeutet: Die Rente für einen Monat wird am Monatsende des Vormonats überwiesen. Die „Januarrente“ kommt dann bereits Ende Dezember.

Ein häufig Sonderfall betrifft Hinterbliebenenrenten: Schließt eine Hinterbliebenenrente nahtlos an eine solche Bestandsrente an, bleibt es in der Praxis oft bei der Zahlungsweise der vorherigen Rente. Verlässlich ist hier nicht das Bauchgefühl, sondern die Frage, wie die Zahlung im Bescheid beziehungsweise im Zahlungsrhythmus geführt wird.

Auszahlungstermine 2026: Nachschüssige Renten (Rentenbeginn ab 01.04.2004)

In dieser Übersicht steht jeweils der Termin, an dem die Rente für den genannten Monat üblicherweise überwiesen wird.

Rentenmonat 2026 Auszahlung (nachschüssig) Januar 30.01.2026 (Fr) Februar 27.02.2026 (Fr) März 31.03.2026 (Di) April 30.04.2026 (Do) Mai 29.05.2026 (Fr) Juni 30.06.2026 (Di) Juli 31.07.2026 (Fr) August 31.08.2026 (Mo) September 30.09.2026 (Mi) Oktober 30.10.2026 (Fr) November 30.11.2026 (Mo) Dezember 30.12.2026 (Mi)

Auszahlungstermine 2026: Vorschüssige Renten (Rentenbeginn bis 31.03.2004)

Hier gilt: Die Zahlung erfolgt im Voraus. Der angegebene Termin ist der Tag, an dem die Rente für den genannten Monat üblicherweise eingeht.

Rentenmonat 2026 Auszahlung (vorschüssig) Januar 30.12.2025 (Di) Februar 30.01.2026 (Fr) März 27.02.2026 (Fr) April 31.03.2026 (Di) Mai 30.04.2026 (Do) Juni 29.05.2026 (Fr) Juli 30.06.2026 (Di) August 31.07.2026 (Fr) September 31.08.2026 (Mo) Oktober 30.09.2026 (Mi) November 30.10.2026 (Fr) Dezember 30.11.2026 (Mo)

Typischer Irrtum: „Die Januarrente kam schon im Dezember“

Wenn die Rente für Januar 2026 bereits am 30.12.2025 einging, ist das in aller Regel kein Fehler, sondern ein Hinweis auf vorschüssige Zahlung. Bei nachschüssiger Zahlung gilt das Gegenteil: Dann kommt die Januarrente am 30.01.2026, also am Monatsende des Januars.

Wer seine Zahlungsart einmal eindeutig zugeordnet hat, kann die Termine für 2026 zuverlässig nutzen und vermeidet unnötige Rückfragen bei Bank, Rentenservice oder DRV.

Jahresende 2026: Warum die Dezemberrente am 30.12. kommt

Viele orientieren sich am Kalender und erwarten eine Auszahlung „am 31.“. Für die Rentenzahlung zählt jedoch die bankpraktische Abwicklung im Zahlungsverkehr. Am Jahresende wird der letzte Überweisungstag häufig vor dem 31.12. angesetzt.

Deshalb liegt der Auszahlungstermin 2026 am 30.12.2026. Das ist wichtig für alle, die Miete, Strom oder Versicherungen zum Monatsende disponieren und mit einem „31.12.-Eingang“ rechnen.

Infografik: Rentenauszahlung 2026

Wichtige Umstellung: Ab 2026 Auszahlung nur noch per Überweisung auf ein Konto

2026 ist nicht nur der Kalender entscheidend, sondern auch der Zahlungsweg. Die bisherige Möglichkeit, Renten ohne eigenes Girokonto über eine Zahlungsanweisung abzuwickeln, endet. Praktisch bedeutet das: Für die Rentenzahlung wird eine Kontoverbindung benötigt.

Wer bislang kein Konto genutzt hat, sollte das frühzeitig klären. Denn auch wenn die Rente bewilligt ist, kann es zu einer Auszahlungslücke kommen, solange keine Bankverbindung vorliegt. Es geht dabei nicht um den Anspruch, sondern um die technische Auszahlung.

Basiskonto: Der Weg, wenn eine Bank ablehnt

Wer befürchtet, kein Konto zu bekommen, sollte sich nicht vertrösten lassen. In Deutschland besteht ein gesetzlicher Anspruch auf ein Basiskonto, das den grundlegenden Zahlungsverkehr ermöglicht. Für viele Betroffene ist das die entscheidende Absicherung, damit die Rente 2026 überhaupt zuverlässig ausgezahlt werden kann.

Kontoänderung ohne Risiko: Warum die Rentenversicherungsnummer mitentscheiden kann

Zahlungsausfälle entstehen in der Praxis oft nicht, weil „etwas gestrichen“ wurde, sondern weil Zahlungen nicht eindeutig zugeordnet werden können. Bei einer Kontoänderung ist deshalb entscheidend, dass die Mitteilung vollständig ist und die Rentenversicherungsnummer korrekt angegeben wird.

Wer die Bankverbindung wechselt, sollte außerdem dokumentieren, wann und auf welchem Weg die Änderung übermittelt wurde.

Wenn die Rente am Zahltag nicht sichtbar ist: Was das bedeutet – und was nicht

Auch bei korrektem Auszahlungstermin kann es sein, dass das Geld nicht sofort morgens im Onlinebanking steht. Banken buchen eingehende Überweisungen in internen Läufen, daher kann die Anzeige im Tagesverlauf variieren.

Bleibt die Zahlung jedoch auch am nächsten Bankarbeitstag aus, sollte rasch geprüft werden, ob eine Kontoverbindung fehlt, eine Kontoänderung nicht verarbeitet wurde oder eine Zahlung als „Rückläufer“ zurückging.

Wenn die Rentenzahlung ausbleibt: So gehen Betroffene sinnvoll vor

Zuerst lohnt sich der Blick auf die eigene Zahlungsart: Wer vorschüssig bezahlt wird, darf Ende Januar nicht auf „Januarrente“ warten, weil sie bereits Ende Dezember kam. Danach sollte geprüft werden, ob es kürzlich eine Kontoänderung gab oder ob Kontodaten fehlen.

Wenn die Daten stimmen und die Zahlung dennoch nicht eingeht, ist eine zeitnahe Klärung mit Rentenservice beziehungsweise DRV sinnvoll, weil sich Rückläufer oder Zuordnungsprobleme meist nur dort nachvollziehen lassen.

Quellenübersicht