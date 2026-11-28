Bürgergeld – Nichterreichbarkeit ohne wichtigen Grund (Urlaub)

Wer Grundsicherungsgeld bekommt und ohne wichtigen Grund verreisen möchte, braucht in der Regel vorher die Zustimmung des Jobcenters. Drei Wochen je Kalenderjahr sind die Regeldauer, kein automatischer Urlaubsanspruch.

Inhaltsverzeichnis

Länger als 3 Wochen weg?

Das Jobcenter kann bei besonderen Umständen auch länger als drei Wochen zustimmen. Wird die Rückkehr wegen einer Erkrankung unmöglich, informieren Sie das Jobcenter unverzüglich und reichen Sie einen Nachweis nach.

Sozialversicherungspflichtig Arbeitende

Bei aufstockendem Grundsicherungsgeld neben einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung ist die Zustimmung für die Dauer des arbeitsvertraglichen Urlaubsanspruchs zu erteilen, auch wenn er länger als drei Wochen ist. Beantragen Sie sie vor der Abreise und weisen Sie den Urlaub bei Bedarf nach.

Die Sonderregel gilt für die beschäftigte Person. Weitere erwerbsfähige Leistungsberechtigte in der Bedarfsgemeinschaft sollten ihre Abwesenheit gesondert klären.

Empfänger von Arbeitslosengeld 1

Wer parallel Arbeitslosengeld 1 und aufstockend Bürgergeld bezieht, der muss seinen Antrag bei der Agentur für Arbeit stellen.

Stimmt diese zu, gilt auch die Zustimmung des Jobcenters als erteilt.

Bei Ablehnung muss das Jobcenter aber selbst noch einmal prüfen.

Voraussetzung der Zustimmung zum “Urlaub”

Das Jobcenter stimmt einer Abwesenheit ohne wichtigen Grund zu, wenn die Eingliederung in Ausbildung oder Arbeit nicht wesentlich beeinträchtigt wird. Ein bevorstehender Termin, eine konkrete Vermittlungsmöglichkeit oder eine laufende Maßnahme kann bei der Entscheidung wichtig sein.

Fristen für den Antrag auf Zustimmung

Beantragen Sie die Zustimmung in der Regel spätestens fünf Werktage vor der Abreise. Warten Sie die Entscheidung ab; ein Antrag allein ersetzt die Zustimmung nicht.

Abwesenheit am Wochenende

Wer ausschließlich an Samstagen, Sonntagen oder Feiertagen weg ist, braucht keine Zustimmung, sofern Mitteilungen und Aufforderungen vor dem nächsten Werktag zur Kenntnis genommen werden können. Beginnt die Reise schon am Freitag oder dauert sie bis Montagabend, greift diese Ausnahme nicht allein deshalb, weil ein Wochenende dazwischenliegt.

Berechnung der 3 Wochen

Bei einer zusammenhängenden genehmigten Reise zählen auch Wochenenden und Feiertage innerhalb des Reisezeitraums mit. Reisen aus wichtigem Grund richten sich nach anderen Voraussetzungen; lassen Sie den bewilligten Zeitraum schriftlich bestätigen.

Formulierungsvorschlag für einen Antrag auf Ortsabwesenheit ohne wichtigen Grund

Sehr geehrte Damen und Herren, ich beantrage die Zustimmung zur Abwesenheit außerhalb des näheren Bereichs vom … bis … nach § 7b Absatz 3 SGB II. Bitte teilen Sie mir Ihre Entscheidung vor der Abreise schriftlich mit.

Mit freundlichen Grüßen

Formulierungsvorschlag “Antrag” für sozialversicherungpflichtig Tätige

Sehr geehrte Damen und Herren, ich beziehe Grundsicherungsgeld ergänzend zu meiner sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung und beantrage die Zustimmung vom … bis … nach § 7 Absatz 2 ErrV. Für diese Zeit hat mein Arbeitgeber Urlaub gewährt.

Mit freundlichen Grüßen

Ein Beispiel aus der Praxis

Eine Leistungsberechtigte möchte von Freitagmorgen bis Montagabend ihre Familie besuchen. Weil sie nicht nur am Wochenende weg wäre, sollte sie die Zustimmung vorab beantragen und die Entscheidung abwarten.

Fünf Fragen und Antworten

Darf ich jedes Jahr drei Wochen ohne Nachfrage verreisen?

Nein. Die drei Wochen sind die Regeldauer für genehmigte Abwesenheit ohne wichtigen Grund.

Brauche ich für Samstag und Sonntag eine Zustimmung?

Nicht bei reiner Wochenendabwesenheit, wenn Sie Mitteilungen vor dem nächsten Werktag lesen können.

Wie früh sollte ich die Abwesenheit melden?

Beantragen Sie die Zustimmung in der Regel spätestens fünf Werktage zuvor.

Was gilt, wenn ich sozialversicherungspflichtig arbeite und aufstocke?

Für Ihren arbeitsvertraglichen Urlaubsanspruch ist die Zustimmung zu erteilen. Das kann auch mehr als drei Wochen umfassen.

Was kann ohne Zustimmung passieren?

Für die Zeit der Nichterreichbarkeit kann der Leistungsanspruch entfallen. Das Jobcenter kann bereits gezahlte Leistungen zurückfordern.

Rechtsgrundlagen

§ 7b SGB II: Erreichbarkeit

§ 4 ErrV: Antrag und Wochenendausnahme

§ 7 ErrV: Dauer und Urlaub bei Erwerbstätigkeit

Bundesagentur für Arbeit: Abwesenheit und Erreichbarkeit

Weitere Informationen zur Erreichbarkeit

Weitere Teile dieser Artikel-Serie zur Erreichbarkeit im Bürgergeld findest du im Einführungsartikel verlinkt.

Twitter (X)

Meine hier veröffentlichten Artikel findet ihr (ähnlich) auch bei Twitter, das heute ja X genannt werden will. Zum Abschluss noch der Link zum Twitter-Thread für Rückfragen, Ergänzungen oder alles was ihr sonst dazu sagen wollt – natürlich auch gerne zum Retweeten: hier