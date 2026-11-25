Bürgergeld Zuschuss für die Erstausstattung für ein Baby

Ein Babybett, die erste Kleidung und ein Kinderwagen lassen sich aus einem knappen Monatsbudget oft nicht bezahlen. Wer die notwendige Ausstattung nicht selbst finanzieren kann, sollte beim Jobcenter einen eigenen Antrag stellen, auch wenn bislang kein Grundsicherungsgeld fließt.

Wer die Baby-Erstausstattung vom Jobcenter bekommen kann

Die Erstausstattung bei Schwangerschaft und Geburt ist nach § 24 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 SGB II eine einmalige Leistung außerhalb des Regelbedarfs. Wer die Voraussetzungen erfüllt, muss die erste notwendige Ausstattung also nicht aus dem monatlichen Grundsicherungsgeld, früher Bürgergeld, finanzieren.

Auch Haushalte ohne laufende Zahlungen können einen Anspruch haben, wenn sie nach dem SGB II leistungsberechtigt sind und den besonderen Bedarf nicht vollständig aus eigenen Mitteln decken können. In diesem Fall darf das Jobcenter auch Einkommen berücksichtigen, das innerhalb von bis zu sechs Monaten nach Ablauf des Entscheidungsmonats zufließt.

Für bestimmte Auszubildende und Studierende, die vom regulären Grundsicherungsgeld ausgeschlossen sind, eröffnet § 27 Absatz 2 SGB II eine eigene Möglichkeit. Wer Sozialhilfe bezieht, wendet sich wegen einmaliger Bedarfe nach § 31 SGB XII an das Sozialamt.

Welche Anschaffungen das Jobcenter berücksichtigt

Beantragen Sie, was bis zur Geburt und für die erste Zeit mit dem Kind tatsächlich fehlt. Dazu können die erste Babykleidung, ein geeignetes Bett mit Matratze, ein Kinderwagen und je nach Bedarf einfache Gegenstände zur Pflege des Babys gehören.

Welche Hilfe für welche Ausgaben infrage kommt Bedarf Was Sie beantragen oder klären sollten Umstandskleidung Erstausstattung bei Schwangerschaft ausdrücklich mitbeantragen, wenn passende Kleidung fehlt. Erste Babykleidung und Schlafplatz Fehlende Kleidung, Bett und Matratze konkret nennen und vorhandene Sachen angeben. Kinderwagen und weitere Ausstattung Den Bedarf erläutern und prüfen, ob es dafür zusätzlich zur Grundpauschale eine eigene Leistung gibt. Laufender Verbrauch nach der Geburt Regelmäßig benötigte Windeln oder andere laufende Ausgaben werden nicht dauerhaft als einmalige Erstausstattung bezahlt.

Ein Hochstuhl, ein Laufstall oder eine Babyschale werden nicht automatisch in jedem Fall übernommen. Erklären Sie bei solchen Gegenständen, warum sie notwendig sind und ab wann Sie sie brauchen.

Wann und wie Sie den Antrag stellen

Beantragen Sie die Erstausstattung nach § 37 Absatz 1 SGB II gesondert beim zuständigen Jobcenter, am besten frühzeitig vor dem Geburtstermin und vor dem Einkauf. Halten Sie den Eingang fest und fragen Sie nach den vor Ort verlangten Nachweisen.

Eine bundesweit geltende Antragsgrenze ab der zwölften Schwangerschaftswoche steht nicht im Gesetz. Manche Jobcenter unterscheiden zwischen dem Antrag und dem Zeitpunkt der Bewilligung: Augsburg-Stadt nennt für die Baby-Erstausstattung beispielsweise zwölf Wochen vor dem errechneten Geburtstermin als frühesten Bewilligungszeitpunkt.

Formulierung für den Antrag: „Ich beantrage Erstausstattung bei Schwangerschaft und Geburt nach § 24 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 SGB II. Der errechnete Geburtstermin ist am [Datum]; eine Aufstellung der noch fehlenden Gegenstände liegt bei.“

Eine Bescheinigung mit dem voraussichtlichen Geburtstermin kann den Antrag stützen; ohne laufenden Leistungsbezug kann das Jobcenter zusätzlich Nachweise zu Einkommen und Vermögen verlangen. Wenn eine notwendige Anschaffung nicht warten kann, erklären Sie das schriftlich, statt auf eine spätere Erstattung zu vertrauen.

Wie viel Geld das Jobcenter zahlt

Das Jobcenter kann Geld, Sachleistungen oder Gutscheine bewilligen und darf geeignete Pauschalen verwenden. Es gibt keinen bundesweit einheitlichen Betrag; Pauschalen müssen sich auf nachvollziehbare Erfahrungswerte und geeignete Angaben zu den erforderlichen Ausgaben stützen.

Fragen Sie, welche Anschaffungen die bewilligte Pauschale umfasst. Reicht sie für notwendige Gegenstände nicht aus, belegen Sie die Lücke mit konkreten Angeboten und prüfen Sie bei einer Ablehnung, ob Sie Widerspruch einlegen.

Welche weiteren Hilfen es gibt

Die Baby-Erstausstattung ist nicht dasselbe wie der monatliche Mehrbedarf in der Schwangerschaft. Dieser beträgt nach § 21 Absatz 2 SGB II 17 Prozent des jeweils geltenden Regelbedarfs nach Ablauf der zwölften Schwangerschaftswoche bis zum Ende des Entbindungsmonats.

In einer finanziellen Notlage kann die Bundesstiftung Mutter und Kind ergänzend helfen, wenn andere Leistungen fehlen, zu spät kommen oder nicht ausreichen. Den Stiftungsantrag stellen Sie vor der Geburt über eine Schwangerschaftsberatungsstelle; die Stiftungshilfe zählt nach § 5 MuKStiftG nicht als Einkommen bei einkommensabhängigen Sozialleistungen.

Praxisbeispiel: Für das zweite Kind fehlt ein Schlafplatz

Frau Schneider erwartet ihr zweites Kind und hat noch passende Babykleidung, doch das bisherige Kinderbett wird vom älteren Geschwisterkind weiterhin genutzt. Sie beantragt vor dem Kauf einen Schlafplatz und einen Kinderwagen, den sie nicht mehr hat, und erklärt ausdrücklich, welche Ausstattung bereits vorhanden ist.

Sechs Fragen und Antworten zur Baby-Erstausstattung

Muss ich gerade Grundsicherungsgeld beziehen?

Nein. Auch wer laufend ohne Leistungen auskommt, kann einen Anspruch haben, wenn die Voraussetzungen des SGB II erfüllt sind und die eigenen Mittel für die Ausstattung nicht reichen.

Kann ich den Antrag erst nach der Geburt stellen?

Ein Jobcenter-Antrag kann auch nach der Geburt infrage kommen, wenn die notwendige Erstausstattung noch fehlt. Für Hilfen der Bundesstiftung muss der Antrag hingegen vor der Geburt gestellt werden.

Bekomme ich Geld für Babysachen zurück, die ich schon gekauft habe?

Verlassen Sie sich nicht auf eine Erstattung: Ein bereits gedeckter Bedarf wird normalerweise nicht nachträglich finanziert. Haben Sie nach dem Antrag wegen einer dringenden Situation selbst gekauft, legen Sie Belege vor und lassen Sie den Einzelfall prüfen.

Gibt es auch für das zweite Kind eine Erstausstattung?

Ja, soweit notwendige Gegenstände tatsächlich fehlen, nicht mehr verwendbar sind oder für Geschwister noch gebraucht werden. Eine neue vollständige Ausstattung gibt es nicht automatisch bei jeder Geburt.

Bekomme ich für Zwillinge automatisch die doppelte Pauschale?

Nein, eine bundesweit feste Verdoppelung gibt es nicht. Geben Sie an, welche Sachen jedes Kind einzeln benötigt und was gemeinsam genutzt werden kann.

Muss ich die bewilligte Erstausstattung zurückzahlen?

Eine rechtmäßig bewilligte Erstausstattung nach § 24 Absatz 3 SGB II ist grundsätzlich kein Darlehen. Bewahren Sie den Bescheid und bei einer zweckgebundenen Geldleistung die Kaufbelege auf.