Das Jobcenter kann zu viel gezahltes Grundsicherungsgeld, früher Bürgergeld, auch dann zurückfordern, wenn Sie keinen Fehler gemacht haben. Ob Sie überhaupt etwas schulden und wie viel das Jobcenter monatlich von Ihrer laufenden Leistung abziehen darf, sind aber zwei verschiedene Fragen.

Rückforderung und Aufrechnung sind verschiedene Entscheidungen

Eine Rückforderung legt fest, welchen Betrag Sie erstatten sollen. Bei einer Aufrechnung behält das Jobcenter einen Teil Ihrer laufenden Leistungen ein, um diese Schuld zu tilgen.

In einem Schreiben können drei Entscheidungen stehen: Das Jobcenter korrigiert die frühere Bewilligung, setzt den Erstattungsbetrag fest und ordnet den monatlichen Abzug an. Prüfen Sie, welche Entscheidungen der Bescheid tatsächlich enthält.

Wann das Jobcenter auch ohne Ihr Verschulden Geld zurückfordern darf

War der Bewilligungsbescheid schon bei seinem Erlass rechtswidrig, muss das Jobcenter bei einer rückwirkenden Korrektur die Voraussetzungen des § 45 SGB X prüfen. Der Vertrauensschutz kann besonders dann wichtig sein, wenn Sie richtige und vollständige Angaben gemacht, den Fehler nicht erkannt und das Geld bereits verbraucht haben.

War der Bescheid zunächst richtig und haben sich die Verhältnisse erst danach geändert, gilt § 48 SGB X. Führt später zugeflossener Lohn zu einem geringeren Anspruch, kann das Jobcenter die Bewilligung rückwirkend aufheben und den zu viel gezahlten Betrag nach § 50 SGB X zurückfordern, auch wenn Sie den Lohn rechtzeitig gemeldet haben.

War die Leistung nur vorläufig bewilligt, gelten bei der abschließenden Abrechnung die Sonderregeln des § 41a SGB II. Das Jobcenter verrechnet Überzahlungen mit etwaigen Nachzahlungen für andere Monate desselben Bewilligungszeitraums.

Unter 50 Euro: Wann die Bagatellgrenze greift

Nach § 40 Absatz 1 SGB II darf das Jobcenter einen Bescheid grundsätzlich nicht rückwirkend aufheben, wenn sich daraus ausschließlich Erstattungsforderungen von insgesamt weniger als 50 Euro für die gesamte Bedarfsgemeinschaft ergeben würden. Genau 50 Euro liegen nicht mehr unter der Grenze.

Bei einer abschließenden Entscheidung nach vorläufiger Bewilligung prüft das Jobcenter die 50-Euro-Schwelle für die gesamte Bedarfsgemeinschaft erst nach dem Ausgleich von Über- und Nachzahlungen desselben Zeitraums. Die Bagatellgrenze bestimmt nicht, wie hoch ein monatlicher Abzug sein darf, und gilt nicht für die Tilgung eines Darlehens.

Wie viel das Jobcenter pro Monat abziehen darf

§ 43 SGB II erlaubt eine Aufrechnung nur für die dort genannten Forderungen; der Einbehalt muss schriftlich verfügt werden. Die Prozentsätze beziehen sich auf Ihren persönlichen Regelbedarf und nicht auf die Gesamtauszahlung einschließlich der Miete.

Monatlicher Abzug bei 563 Euro Regelbedarf im Jahr 2026 Grund für den Einbehalt Gesetzlicher Satz Rechenbeispiel Rückforderung wegen später hinzugekommenen Einkommens oder Vermögens nach § 48 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 SGB X oder nach abschließender Abrechnung gemäß § 41a SGB II 10 Prozent 56,30 Euro Andere von § 43 SGB II erfasste Erstattungs- oder Ersatzforderungen 30 Prozent 168,90 Euro Tilgung eines Jobcenter-Darlehens nach § 42a SGB II Grundsätzlich 5 Prozent 28,15 Euro

Die Beträge gelten nur, soweit noch mindestens so viel offen ist und keine weiteren Grenzen greifen. Eine zusätzliche Aufrechnung nach § 43 darf zusammen mit bereits laufenden Aufrechnungen nach § 43 und § 42a insgesamt nicht über 30 Prozent des Regelbedarfs führen.

Bei einer laufenden Leistungsminderung nach § 31b Absatz 1 Satz 1 SGB II darf die Aufrechnung nach § 43 nur die Differenz bis 30 Prozent ausschöpfen. Erreicht die Minderung bereits 30 Prozent, ist in diesem Zeitraum keine weitere Aufrechnung nach § 43 zulässig; für ein Jobcenter-Darlehen gelten die besonderen Regeln des § 42a SGB II.

Seit Juli 2026 ist die Aufrechnung in bestimmten Fällen Pflicht

Das Jobcenter entscheidet grundsätzlich nach Ermessen, ob es nach § 43 aufrechnet. Seit dem 1. Juli 2026 muss es jedoch für die dort genannten Forderungen aufrechnen, wenn es nach der 70-Euro-Regel des § 24 Absatz 2 Nummer 7 SGB X von einer Anhörung absehen kann.

Die Gesetzesbegründung nennt dafür Rückforderungen unter 70 Euro je Person. Die 70-Euro-Regel entscheidet nicht darüber, ob eine Rückforderung überhaupt entstehen darf, und ändert nichts an den Grenzen für den monatlichen Abzug.

So reagieren Sie auf einen fehlerhaften Bescheid

Vergleichen Sie die Monate und Beträge im Schreiben mit den alten Bescheiden, Ihren Kontoauszügen und den Nachweisen über gemeldete Änderungen. Benennen Sie in Ihrem Widerspruch ausdrücklich, ob Sie die Aufhebung, die Erstattungsforderung, die Aufrechnung oder mehrere dieser Entscheidungen angreifen.

Bei ordnungsgemäßer Rechtsbehelfsbelehrung beträgt die Widerspruchsfrist in der Regel einen Monat ab Bekanntgabe. Ein Widerspruch hemmt die Vollziehung einer Erstattungsforderung oder Aufrechnung grundsätzlich, eine zugleich verfügte Aufhebung der Bewilligung aber regelmäßig nicht (§ 86a SGG, § 39 SGB II).

Wird trotz Widerspruchs weiter einbehalten oder fehlt Ihnen durch eine sofort vollziehbare Aufhebung Geld zum Leben, kommt ein Eilantrag beim Sozialgericht in Betracht. Ist die Widerspruchsfrist abgelaufen, kann ein Überprüfungsantrag sinnvoll sein; er stoppt den Einzug nicht automatisch.

Praxisbeispiel: 60 Euro zu viel gezahlt

Eine Alleinstehende meldet ihren neuen Lohn sofort, aber das Jobcenter zahlt nach dem alten Bescheid zunächst 60 Euro zu viel. Weil die Rückforderung auf später hinzugekommenem Einkommen beruht und die 50-Euro-Grenze erreicht ist, kann das Jobcenter die Überzahlung auch ohne Verschulden zurückfordern.

Bei einem Regelbedarf von 563 Euro ergibt die Aufrechnung zu 10 Prozent im ersten Monat 56,30 Euro, sofern keine andere Begrenzung greift. Im zweiten Monat bleiben 3,70 Euro zur Tilgung übrig.

Sechs Fragen und Antworten zu Rückforderungen

Was bedeutet die 50-Euro-Grenze für Paare und Familien?

Es zählt die Summe im jeweiligen Prüffall, nicht eine eigene 50-Euro-Grenze pro Person. Ergeben sich etwa für zwei Mitglieder einer Bedarfsgemeinschaft je 30 Euro Erstattung, liegt die Summe von 60 Euro nicht unter der Grenze.

Wie lange darf das Jobcenter aufrechnen?

Nach § 43 Absatz 4 SGB II endet die Aufrechnung spätestens drei Jahre nach dem Monat, der auf die Bestandskraft der zugrunde liegenden Entscheidung folgt; Zeiten ohne Vollziehbarkeit verlängern den Zeitraum. Eine Restschuld entfällt damit nicht automatisch, denn für die Verjährung der Erstattungsforderung gelten eigene Regeln.

Was kann ich tun, wenn ich kein Grundsicherungsgeld mehr beziehe und nicht alles auf einmal zahlen kann?

Wenden Sie sich vor Ablauf der Zahlungsfrist an die im Schreiben genannte Einzugsstelle und fragen Sie nach Ratenzahlung oder Stundung. Beruht die Erstattungsforderung nach § 50 SGB X auf der Aufnahme einer bedarfsdeckenden sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung, sieht § 40 Absatz 10 SGB II monatliche Raten von 10 Prozent des einschlägigen Regelbedarfs vor; das gilt nicht, wenn vor vollständiger Tilgung erneut Hilfebedürftigkeit eintritt.

Darf das Jobcenter ohne schriftlichen Bescheid Geld vom Grundsicherungsgeld abziehen?

Eine Aufrechnung nach § 43 SGB II muss das Jobcenter Ihnen gegenüber schriftlich durch Bescheid erklären. Prüfen Sie, auf welche Forderung sich der Abzug bezieht und wie hoch er ausfallen soll.

Wann beträgt der Abzug 10 Prozent und wann 30 Prozent?

Nach § 43 Absatz 2 SGB II gelten 10 Prozent etwa bei einer Rückforderung wegen nachträglich erzielten Einkommens oder nach einer abschließenden Festsetzung gemäß § 41a SGB II. Für die übrigen Forderungen nach § 43 gelten grundsätzlich 30 Prozent, vorbehaltlich der gesetzlichen Begrenzungen.

Kann das Jobcenter trotz einer Sanktion zusätzlich aufrechnen?

Bei einer Minderung um 30 Prozent des persönlichen Regelbedarfs ist eine Aufrechnung nach § 43 SGB II in diesem Zeitraum ausgeschlossen. Bei einer geringeren Minderung darf der Abzug nur die Differenz bis 30 Prozent ausschöpfen.