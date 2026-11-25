Sozialhilfe – Antrag, Anspruch und Regelsätze

Eine niedrige Rente, eine längere Erkrankung oder ungedeckte Pflegekosten können das Sozialamt auf den Plan rufen. Welche Leistung infrage kommt, hängt davon ab, ob der Lebensunterhalt fehlt, die Erwerbsminderung auf Dauer besteht oder ein besonderer Bedarf wie Pflege bezahlt werden muss.

Wer bekommt Sozialhilfe und wer Leistungen vom Jobcenter?

Die Sozialhilfe steht im SGB XII. Wer grundsätzlich mindestens drei Stunden täglich unter den üblichen Bedingungen des Arbeitsmarkts arbeiten kann, kommt bei Hilfebedürftigkeit eher für die Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II infrage, sofern auch die übrigen Voraussetzungen erfüllt sind.

Wer vorübergehend voll erwerbsgemindert ist und den Lebensunterhalt nicht decken kann, kommt für Hilfe zum Lebensunterhalt infrage. Lebt die Person in einer Bedarfsgemeinschaft mit einer erwerbsfähigen leistungsberechtigten Person, kann stattdessen das Jobcenter zuständig sein.

Wer die gesetzliche Altersgrenze erreicht hat oder ab 18 Jahren dauerhaft voll erwerbsgemindert ist, kann bei finanzieller Bedürftigkeit Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung erhalten. Eine Erwerbsminderungsrente ist keine Voraussetzung; umgekehrt belegt nicht jede volle Erwerbsminderungsrente bereits eine dauerhafte volle Erwerbsminderung im Sinne der Grundsicherung.

Wie hoch ist die Sozialhilfe 2026?

Der Regelsatz deckt unter anderem Ernährung, Kleidung, Körperpflege und Haushaltsstrom ab. Anerkannte Ausgaben für Unterkunft und Heizung kommen hinzu, ebenso gegebenenfalls Mehrbedarfe, etwa bei Alleinerziehung oder bei bestimmten Behinderungen.

Monatliche Regelbedarfe nach dem SGB XII im Jahr 2026 Stufe Für wen gilt sie typischerweise? Betrag 1 Alleinstehende oder Alleinerziehende in einer Wohnung 563 € 2 Erwachsene Partner, jeweils; auch bestimmte besondere Wohnformen 506 € 3 Erwachsene, deren Lebensunterhalt sich nach § 27b SGB XII richtet 451 € 4 Jugendliche von 14 bis 17 Jahren 471 € 5 Kinder von 6 bis 13 Jahren 390 € 6 Kinder bis einschließlich 5 Jahre 357 €

Die Stufen stehen in der Anlage zu § 28 SGB XII. Die Tabelle zeigt den Bedarf vor der Anrechnung von Einkommen, nicht die Auszahlung für jeden Einzelfall.

Bei der Unterkunft kommt es auf die Wohnsituation und die örtlichen Angemessenheitsgrenzen an. Für neue Leistungsfälle kann nach § 35 SGB XII eine Karenzzeit für die Unterkunftskosten gelten; auf die Heizkosten erstreckt sie sich nicht.

Wie wirken sich Rente, Ersparnisse und andere Einnahmen aus?

Das Sozialamt zieht das anrechenbare Einkommen vom anerkannten Bedarf ab. Bei mindestens 33 Jahren Grundrentenzeiten kann etwa ein Teil der gesetzlichen Rente frei bleiben: 100 Euro plus 30 Prozent des darüber liegenden Rentenbetrags, höchstens die Hälfte des Regelsatzes der Stufe 1.

Auch verwertbares Vermögen wird geprüft, aber nicht jedes Ersparte muss aufgebraucht werden. Für kleinere Barbeträge und Geldwerte gelten nach der Durchführungsverordnung zu § 90 SGB XII grundsätzlich 10.000 Euro je berücksichtigter volljähriger Person; weitere Schutzregeln können hinzukommen.

Was ist mit Pflegekosten und anderen besonderen Notlagen?

Reichen Leistungen der Pflegekasse und eigene Mittel für die notwendige Pflege nicht, kann das Sozialamt Hilfe zur Pflege prüfen. Auch bei Pflegegrad 1 sind begrenzte Leistungen möglich, etwa für Pflegehilfsmittel oder zur Verbesserung des Wohnumfelds.

Zum SGB XII zählen außerdem unter anderem Hilfen zur Gesundheit und Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten. Die Eingliederungshilfe ist dagegen heute im SGB IX geregelt.

Wie beantrage ich die Leistung?

Melden Sie sich beim örtlichen Sozialamt, sobald der Lebensunterhalt nicht mehr gedeckt ist. Bei Hilfe zum Lebensunterhalt kommt es grundsätzlich darauf an, wann der Träger von der Notlage erfährt; Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung muss dagegen beantragt werden.

Der Antrag auf Grundsicherung wirkt bei erfüllten Voraussetzungen grundsätzlich auf den Ersten des Antragsmonats zurück. Reichen Sie den Antrag deshalb frühzeitig ein, auch wenn der Rentenbescheid, Kontoauszüge oder Nachweise zu Miete und Heizkosten erst nachgereicht werden können.

Der geänderte Entwurf zum Haushaltsbegleitgesetz 2027 sieht vor, die nächste Anpassung der Regelbedarfe auf Juli 2028 zu verschieben. Dieser Vorschlag ist von den geltenden Beträgen für 2026 zu unterscheiden.

Praxisbeispiel: Wenn die Rente nicht bis zum Monatsende reicht

Frau Berger lebt allein und hat die gesetzliche Altersgrenze erreicht. Bei einem Regelbedarf von 563 Euro und vollständig anerkannten Wohn- und Heizkosten von zusammen 520 Euro ergibt sich ein Bedarf von 1.083 Euro.

Rechnet das Amt 780 Euro Einkommen an und liegt kein einzusetzendes Vermögen vor, bleiben in diesem vereinfachten Beispiel 303 Euro Grundsicherung im Monat. Hat Frau Berger Grundrentenzeiten, sollte sie prüfen lassen, ob ein Freibetrag ihr anrechenbares Einkommen weiter mindert.

Sechs Fragen zur Sozialhilfe

Muss ich erst eine Erwerbsminderungsrente beziehen?

Nein. Das Sozialamt kann die dauerhafte volle Erwerbsminderung unter den gesetzlichen Voraussetzungen prüfen lassen, auch wenn kein Anspruch auf eine Rente besteht.

Bekomme ich automatisch den vollen Regelsatz ausgezahlt?

Nein. Die Zahlung ergibt sich aus dem anerkannten Gesamtbedarf abzüglich des anrechenbaren Einkommens, sofern auch die übrigen Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind.

Übernimmt das Sozialamt meinen normalen Haushaltsstrom extra?

Grundsätzlich nicht: Er ist im Regelbedarf enthalten. Strom für eine Heizung oder die dezentrale Warmwasserbereitung muss davon getrennt betrachtet werden.

Müssen meine erwachsenen Kinder für mich zahlen?

Unterhaltsansprüche gegen Kinder oder Eltern bleiben in der Sozialhilfe grundsätzlich unberücksichtigt, wenn deren jeweiliges jährliches Gesamteinkommen 100.000 Euro nicht übersteigt. Das Einkommen eines im selben Haushalt lebenden Partners ist davon getrennt zu prüfen.

Kann ich neben der Grundsicherung Wohngeld bekommen?

Wer Grundsicherung mit berücksichtigten Unterkunftskosten erhält, ist für dieselbe Person in der Regel vom Wohngeld ausgeschlossen. Wer keine Grundsicherung bezieht und seinen Lebensunterhalt sonst decken kann, sollte prüfen, ob Wohngeld infrage kommt.

Was tun, wenn der Bescheid falsch ist?

Vergleichen Sie den Bescheid mit Ihren tatsächlichen Wohnkosten, Einnahmen und möglichen Freibeträgen. Gegen einen Bescheid ist in der Regel binnen eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch möglich; beachten Sie die Rechtsbehelfsbelehrung.