Ein Pflegegrad verschafft Zugang zu Leistungen, die im Alltag einen Unterschied machen: Geld für selbst organisierte Pflege, Hilfe durch einen Pflegedienst oder eine Vertretung, wenn Angehörige ausfallen. Welche Unterstützung die Pflegekasse zahlt, hängt davon ab, wie selbstständig die betroffene Person ihren Alltag bewältigen kann.

Welche Voraussetzungen gelten für einen Pflegegrad?

Pflegebedürftig im Sinne des § 14 SGB XI ist, wer aus gesundheitlichen Gründen Hilfe benötigt und voraussichtlich mindestens sechs Monate entsprechend beeinträchtigt ist. Niemand muss erst sechs Monate warten, bevor ein Antrag gestellt werden darf.

Für Leistungen der sozialen Pflegeversicherung muss die betroffene Person in den zehn Jahren vor dem Antrag grundsätzlich mindestens zwei Jahre selbst oder familienversichert gewesen sein. Für versicherte Kinder kann die Vorversicherungszeit eines Elternteils genügen.

Wie wird der Pflegegrad berechnet?

Bei gesetzlich Versicherten begutachtet in der Regel der Medizinische Dienst, bei privat Versicherten meist Medicproof. Geprüft werden Mobilität, Denken und Kommunikation, Verhalten und psychische Belastungen, Selbstversorgung, der Umgang mit Krankheit und Therapie sowie die Gestaltung des Alltags und sozialer Kontakte.

Selbstversorgung zählt mit 40 Prozent, der Umgang mit Krankheit und Therapie mit 20 Prozent, die Alltagsgestaltung mit 15 Prozent und Mobilität mit 10 Prozent. Von den Bereichen Denken und Kommunikation sowie Verhalten und Psyche fließt nur der höhere der beiden gewichteten Werte mit bis zu 15 Prozent ein.

Pflegegrade und monatliche Leistungsbeträge 2026 Pflegegrad Punkte Pflegegeld Ambulante Sachleistungen bis Heimpauschale 1 12,5 bis unter 27 – – 131 € 2 27 bis unter 47,5 347 € 796 € 805 € 3 47,5 bis unter 70 599 € 1.497 € 1.319 € 4 70 bis unter 90 800 € 1.859 € 1.855 € 5 90 bis 100 990 € 2.299 € 2.096 €

Bei besonderem, außergewöhnlich hohem Hilfebedarf ist nach § 15 SGB XI Pflegegrad 5 auch unter 90 Punkten möglich. Bei Kindern erfolgt die Bewertung im Vergleich zu altersentsprechend entwickelten Kindern; für Kinder bis 18 Monate gelten besondere Einstufungsregeln.

Welche Leistungen gibt es zu Hause und im Heim?

Pflegegeld kommt ab Pflegegrad 2 infrage, wenn die häusliche Pflege selbst sichergestellt wird. Wer nur einen Teil des Sachleistungsbudgets für einen zugelassenen Pflegedienst ausschöpft, kann den ungenutzten Prozentsatz als Anteil des Pflegegeldes erhalten.

Bei häuslicher Pflege stehen ab Pflegegrad 1 bis zu 131 Euro monatlich als Entlastungsbetrag für erstattungsfähige Angebote zur Verfügung. Dazu gehören je nach Leistung etwa anerkannte Alltagshilfen oder Kosten der Tages- und Kurzzeitpflege; die 131 Euro Heimpauschale bei vollstationärer Pflege mit Pflegegrad 1 sind eine andere Leistung.

Für anerkannte Verbrauchspflegehilfsmittel stehen bis zu 42 Euro im Monat bereit, für einen notwendigen pflegegerechten Wohnungsumbau bis zu 4.180 Euro je Maßnahme. Die Leistungsübersicht des Bundesgesundheitsministeriums zeigt auch die gesonderten Ansprüche für Tages- und Nachtpflege.

Im Pflegeheim deckt die Pauschale nicht die gesamte Rechnung. Ab Pflegegrad 2 kommen Zuschläge von 15, 30, 50 oder 75 Prozent zum pflegebedingten Eigenanteil hinzu, abhängig von der Bezugsdauer; Unterkunft, Verpflegung und Investitionskosten werden dadurch nicht bezuschusst.

Verhinderungspflege: Die Wartezeit ist abgeschafft

Für notwendige Ersatzpflege und Kurzzeitpflege gibt es ab Pflegegrad 2 einen gemeinsamen Jahresbetrag von bis zu 3.539 Euro. Seit Juli 2025 muss die Pflegeperson vor einer Verhinderungspflege nicht mehr sechs Monate gepflegt haben.

Übernimmt eine nah verwandte oder im Haushalt lebende Person die Ersatzpflege nicht erwerbsmäßig, gilt für die reine Pflegeleistung regelmäßig die Grenze von zwei Monatsbeträgen Pflegegeld. Nachgewiesene notwendige Aufwendungen wie Fahrtkosten oder Verdienstausfall können innerhalb des noch verfügbaren Jahresbetrags hinzukommen.

Ein Antrag vor Beginn der Ersatzpflege ist nicht nötig. Für 2026 erbrachte Ersatzpflege muss der Erstattungsantrag samt Kostennachweisen nach § 39 SGB XI bis Ende 2027 bei der Pflegekasse eingehen.

Antrag, Begutachtung und Widerspruch

Beantragen Sie die Leistungen bei der Pflegekasse, die bei Ihrer Krankenkasse angesiedelt ist, und dokumentieren Sie den Eingang. Wird der Antrag erst in einem späteren Monat als dem Eintritt der Pflegebedürftigkeit gestellt, beginnen Leistungen bei erfüllten Voraussetzungen grundsätzlich mit dem Antragsmonat.

Halten Sie für die Begutachtung fest, wobei Hilfe nötig ist: etwa beim Waschen, bei der Medikamenteneinnahme oder nachts zur Orientierung. Arztbriefe und ein Medikamentenplan helfen, ersetzen aber nicht die Beschreibung des üblichen Alltags.

Die Pflegekasse muss den Bescheid grundsätzlich binnen 25 Arbeitstagen nach Antragseingang mitteilen. Bei einer zurechenbaren Überschreitung können 70 Euro pro begonnener Woche fällig werden; das Gesetz sieht Ausnahmen und in bestimmten Fällen kürzere Begutachtungsfristen vor.

Ist der Pflegegrad zu niedrig, können gesetzlich Versicherte in der Regel binnen eines Monats nach Bekanntgabe des Bescheids Widerspruch einlegen und die Begründung nachreichen. Welche Punkte im Gutachten Sie prüfen sollten, erklärt unser Ratgeber zum Widerspruch bei zu niedrigem Pflegegrad.

Was gilt für Angehörige und bei einem Krankenhausaufenthalt?

Wer ab Pflegegrad 2 ausschließlich Pflegegeld bezieht, muss grundsätzlich einmal pro Halbjahr einen Beratungsbesuch in Anspruch nehmen. Bei vollstationärer Krankenhausbehandlung wird das bisherige Pflegegeld im Regelfall bis zu acht Wochen weitergezahlt.

Für nicht erwerbsmäßig Pflegende kann die Pflegekasse Rentenbeiträge zahlen, wenn sie einen Menschen mit mindestens Pflegegrad 2 zu Hause wenigstens zehn Stunden wöchentlich an regelmäßig mindestens zwei Tagen pflegen und daneben regelmäßig höchstens 30 Stunden erwerbstätig sind. Ob auch Ansprüche auf Pflegezeit oder Familienpflegezeit bestehen, hängt unter anderem von der Betriebsgröße ab.

Die Beträge in der Tabelle gelten für 2026. Das Pflegeneuordnungsgesetz befindet sich noch im parlamentarischen Verfahren.

Praxisbeispiel: Pflegegrad 2 und ein Pflegedienst

Herr Neumann hat Pflegegrad 2 und nutzt monatlich 398 Euro der möglichen 796 Euro für einen Pflegedienst. Weil er damit die Hälfte des Sachleistungsbudgets verbraucht, stehen ihm bei dieser Kombination zusätzlich 173,50 Euro Pflegegeld zu.

Sechs Fragen zum Pflegegrad

Reicht eine Demenzdiagnose für einen Pflegegrad?

Die Diagnose allein reicht nicht. Entscheidend ist etwa, ob jemand ohne Anleitung essen, sich orientieren oder die Medikamente richtig einnehmen kann.

Kann man mit Pflegegrad 1 Pflegegeld bekommen?

Nein, reguläres Pflegegeld beginnt ab Pflegegrad 2. Bei häuslicher Pflege kann der Entlastungsbetrag aber bereits ab Pflegegrad 1 für geeignete Angebote eingesetzt werden.

Muss ich für die Pflege durch Angehörige einen Pflegedienst beauftragen?

Nein. Für reines Pflegegeld muss die häusliche Pflege sichergestellt sein; die vorgeschriebenen Beratungsbesuche bleiben Pflicht.

Was tun, wenn die Einschränkungen nach dem Bescheid zunehmen?

Beantragen Sie eine Höherstufung und dokumentieren Sie, was sich seit der letzten Begutachtung verändert hat. Eine feste Wartezeit gibt es dafür nicht.

Deckt die Pflegekasse den gesamten Heimplatz?

Nein. Wenn Einkommen und Vermögen nicht für die verbleibenden notwendigen Pflegekosten reichen, kann das Sozialamt Hilfe zur Pflege prüfen.

Müssen Angehörige sechs Monate pflegen, bevor Ersatzpflege möglich ist?

Nein. Diese frühere Voraussetzung ist seit dem 1. Juli 2025 entfallen.