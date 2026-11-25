Schwangerschaft und Bürgergeld

Wer Grundsicherungsgeld bezieht, bekommt in der Schwangerschaft mehr Geld vom Jobcenter. Der monatliche Zuschlag und die einmalige Erstausstattung sind aber zwei verschiedene Leistungen: Für den Zuschlag müssen Sie die Schwangerschaft nachweisen, die Erstausstattung müssen Sie gesondert beantragen.

Ab der 13. Schwangerschaftswoche gibt es 17 Prozent mehr

Nach § 21 Absatz 2 SGB II steht werdenden Müttern nach der zwölften Schwangerschaftswoche ein Mehrbedarf von 17 Prozent ihres persönlichen Regelbedarfs zu. Der Anspruch läuft bis zum Ende des Monats, in dem das Kind geboren wird.

Bei einem Regelbedarf von 563 Euro sind das 2026 monatlich 95,71 Euro, bei einem Regelbedarf von 506 Euro sind es 86,02 Euro. Der Zuschlag erhöht den anerkannten Bedarf; wie viel das Jobcenter tatsächlich überweist, hängt auch von Wohnkosten und anrechenbarem Einkommen ab.

Wer bereits Leistungen erhält, meldet die Schwangerschaft dem Jobcenter und reicht einen geeigneten Nachweis ein, etwa eine Bescheinigung über die Schwangerschaft und den voraussichtlichen Entbindungstermin. Prüfen Sie danach, ob der Zuschlag im Bescheid für die richtigen Tage und Monate berücksichtigt ist.

Umstandskleidung und Babyausstattung gesondert beantragen

Für notwendige Erstausstattungen bei Schwangerschaft und Geburt sieht § 24 Absatz 3 SGB II eine eigene Leistung vor. Je nach Bedarf kommen etwa Umstandskleidung, ein Kinderwagen, ein Babybett oder die erste Babykleidung infrage.

Beschreiben Sie im Antrag auf Babyausstattung, was fehlt und wann Sie es brauchen. Stellen Sie ihn möglichst vor dem Kauf: Das Jobcenter kann Geld, eine Pauschale oder Sachleistungen bewilligen; eine bundesweit einheitliche Summe gibt es nicht.

Auch ohne laufende Leistungen kann das Jobcenter helfen, wenn das Einkommen zwar für den laufenden Lebensunterhalt reicht, die notwendige Erstausstattung aber nicht selbst finanziert werden kann. Bei einem Leistungsausschluss wegen Ausbildung oder Studium sind Schwangerschaftsmehrbedarf und Erstausstattung unter den Voraussetzungen des § 27 Absatz 2 SGB II ebenfalls möglich.

Arbeit, Termine und Kinderbetreuung: Was das Jobcenter verlangen darf

Eine Schwangerschaft befreit nicht automatisch von allen Pflichten gegenüber dem Jobcenter. Ob ein konkretes Arbeitsangebot zumutbar ist, hängt unter anderem von gesundheitlichen Einschränkungen und den Mutterschutzfristen ab.

Wer wegen einer ärztlich bestätigten Einschränkung oder eines anderen wichtigen Grundes nicht zu einem Termin kommen kann, sollte dem Jobcenter frühzeitig Bescheid geben und um Verlegung bitten. Die Regeln für ein Meldeversäumnis unterscheiden sich von denen für andere Pflichtverletzungen.

Die frühere Orientierung am dritten Geburtstag gilt nicht mehr: Seit dem 1. Juli 2026 geht § 10 Absatz 1 Nummer 3 SGB II nach Vollendung des 14. Lebensmonats in der Regel davon aus, dass Arbeit die Erziehung nicht gefährdet, sofern die Betreuung sichergestellt ist. Die Bundesagentur für Arbeit wendet die Regel laut ihren Fachlichen Weisungen auch auf laufende Fälle an.

Ein Kita-Anspruch auf dem Papier genügt nicht: Entscheidend ist, ob die tatsächliche Betreuung zu Arbeits- und Wegezeiten passt. Eine arbeitsrechtliche Elternzeit gilt unabhängig davon und macht eine Tätigkeit gegenüber dem Jobcenter nicht automatisch unzumutbar; ein Beispiel mit Betreuungszeiten und Arbeitsweg zeigt, worauf es ankommt.

Umzug und Leistungen nach der Geburt

Eine Schwangerschaft begründet keinen pauschalen Anspruch auf ein zusätzliches Zimmer oder eine bestimmte Wohnungsgröße. Wer wegen der Geburt umziehen muss, sollte vor der Unterschrift klären, welche Wohnkosten das Jobcenter für die wachsende Familie anerkennt, und nötige Zusicherungen für Umzug oder Kaution einholen.

Melden Sie die Geburt dem Jobcenter, damit es den Bedarf des Kindes berücksichtigt und prüft, ob ein Mehrbedarf für Alleinerziehende hinzukommt. Kindergeld beantragen Sie bei der Familienkasse; es beträgt 2026 monatlich 259 Euro pro Kind und wird im SGB II grundsätzlich als Einkommen berücksichtigt.

Elterngeld wird in der Grundsicherung grundsätzlich angerechnet. Wenn vor der Geburt Erwerbseinkommen in die Elterngeldberechnung eingeflossen ist, bleibt nach § 10 Absatz 5 BEEG ein Betrag bis zu 300 Euro beim Basiselterngeld beziehungsweise bis zu 150 Euro beim ElterngeldPlus monatlich anrechnungsfrei.

Praxisbeispiel: Mehrbedarf und ein Zuschuss fürs Babybett

Eine alleinstehende Schwangere hat 2026 einen Regelbedarf von 563 Euro und meldet ihre Schwangerschaft dem Jobcenter. Für einen vollen Monat im Anspruchszeitraum setzt das Jobcenter weitere 95,71 Euro an, insgesamt also 658,71 Euro aus Regelbedarf und Schwangerschaftsmehrbedarf vor Berücksichtigung von Wohnkosten und Einkommen.

Ein Babybett und den Kinderwagen beantragt sie zusätzlich und vor dem Kauf. Der monatliche Mehrbedarf wird dadurch nicht ersetzt.

Sechs Fragen und Antworten zur Schwangerschaft

Endet der Schwangerschaftsmehrbedarf am Tag der Geburt?

Nein. Er läuft bis zum Ende des Monats weiter, in dem das Kind geboren wird.

Reicht der normale Antrag beim Jobcenter für die Babyausstattung?

Nein, die Erstausstattung ist nach § 37 Absatz 1 SGB II gesondert zu beantragen. Für den Schwangerschaftsmehrbedarf genügt bei einem laufenden Leistungsbezug in der Regel, die Schwangerschaft nachzuweisen.

Muss ich direkt nach dem 14. Lebensmonat Vollzeit arbeiten?

Nein. Das Jobcenter muss für das konkrete Angebot prüfen, ob die Betreuung einschließlich der Wegezeiten gesichert ist und ob andere wichtige Gründe entgegenstehen.

Wie hoch ist der Mehrbedarf bei 563 Euro Regelbedarf?

Der Zuschlag beträgt 17 Prozent des eigenen Regelbedarfs. Bei 563 Euro sind das für einen vollen Anspruchsmonat 95,71 Euro.

Kann ich Babyausstattung beantragen, wenn ich kein Bürgergeld bekomme?

Ja, wenn Sie die Voraussetzungen des SGB II erfüllen und die Erstausstattung nicht vollständig aus eigenen Mitteln bezahlen können. Das Jobcenter prüft den konkreten Bedarf und Ihre finanziellen Verhältnisse.

Gibt es nach der Geburt zugleich einen Zuschlag für Alleinerziehende?

Das ist möglich, wenn Sie mit dem Kind zusammenleben und allein für seine Pflege und Erziehung sorgen. Der Schwangerschaftszuschlag endet trotzdem mit Ablauf des Geburtsmonats.