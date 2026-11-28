Bürgergeld: Miete zu hoch – Was passiert bei unangemessener Miete?

Das Jobcenter berücksichtigt beim Grundsicherungsgeld, dem früheren Bürgergeld, die Kosten für Unterkunft und Heizung. In der einjährigen Karenzzeit gilt seit Juli 2026 für die Unterkunft grundsätzlich eine Grenze von 150 Prozent des örtlich als angemessen geltenden Betrags.

Unangemessene Mietkosten: Das Wichtigste in Kürze

Die örtliche Angemessenheitsgrenze richtet sich nach Haushaltsgröße und Wohnort; ein Mietspiegel allein entscheidet nicht. Für die Miete und kalten Betriebskosten gelten andere Regeln als für die Heizung.

Welche Mietkosten sind beim Bezug von Bürgergeld angemessen?

In der Regel vergleichen Sie die Nettokaltmiete plus kalte Betriebskosten mit der örtlichen Grenze für Ihren Haushalt. Fragen Sie beim Jobcenter nach der aktuellen Richtlinie und nach einer nachvollziehbaren Berechnung für Ihre Wohnung.

Karenzzeit: Schonphase im ersten Jahr

Das erste Bezugsjahr schützt nicht mehr jede Bruttokaltmiete. In der Karenzzeit kann das Jobcenter höhere Kosten als 150 Prozent insbesondere bei unabweisbaren Aufwendungen oder einer Bedarfsgemeinschaft mit Kindern im Einzelfall anerkennen.

Das Gesetz regelt außerdem Sonderfälle bei einer örtlichen Quadratmeterobergrenze und bei einem Verstoß gegen die Mietpreisbremse. Die Heizkosten sind von der Karenzzeit ausgenommen und werden auf Angemessenheit geprüft.

Was passiert nach der Karenzzeit?

Hält das Jobcenter die Unterkunft für zu teuer, muss es über die Überschreitung und die Voraussetzungen der weiteren Anerkennung informieren. Die tatsächlichen Kosten sind so lange anzuerkennen, wie eine Senkung nicht möglich oder nicht zumutbar ist, in der Regel längstens sechs Monate.

Die Zeit der Karenz wird darauf nicht angerechnet. Niemand muss allein wegen des Schreibens umziehen; nach einer rechtmäßigen Kürzung kann jedoch eine Lücke zur Vertragsmiete entstehen.

Wann übernimmt das Jobcenter Mieten über den Obergrenzen?

Eine Behinderung, notwendige Barrierefreiheit, akute Wohnungslosigkeit oder fehlender bezahlbarer Wohnraum können für die Einzelfallprüfung wichtig sein. Pauschale Zuschläge aus einer kommunalen Richtlinie gelten nicht automatisch bundesweit.

Wer keine günstigere Wohnung findet, sollte Anfragen, Absagen und angebotene Mieten dokumentieren. Nach dem Tod eines Haushaltsmitglieds kann eine Kostensenkung bei zuvor angemessenen Kosten für mindestens zwölf Monate nach dem Sterbemonat unzumutbar sein.

Umzug wegen zu hoher Mietkosten

Falls Sie zur Kostensenkung in eine günstigere Wohnung umziehen, können notwendige Umzugskosten nach vorheriger Zusicherung übernommen werden. Die Bürgergeld-Beziehenden sind jedoch in erster Linie dazu angehalten, den Umzug in Eigenregie durchzuführen.

Kosten für ein Umzugsunternehmen werden nur übernommen, wenn Sie nachweisen können, dass Sie den Umzug nicht aus eigener Kraft bewältigen können. Folgende Kosten übernimmt das Jobcenter bei einem Umzug:

Umzugskartons,

Verpackungsmaterial,

Umzugswagen,

Pauschalen für selbst organisierte Umzugshelfer,

Verpflegungskosten für die Helfenden,

Materialkosten für die Renovierung der alten Wohnung.

Achtung: Das Jobcenter muss dem Umzug erst zugestimmt haben, bevor die Kosten für den Umzug und die Kosten für die neue Wohnung übernommen werden. Klären Sie erst alles mit dem zuständigen Jobcenter ab, bevor sie aktiv werden. Weitere Informationen zum Umzug erhalten Sie in unserem Ratgeber „Umzugskosten: Umzug beim Bürgergeld – Das zahlt das Jobcenter“.

Wohnen in der eigenen Immobilie

Falls Sie Bürgergeld beziehen und im eigenen Haus oder der eigenen Wohnung leben, haben Sie ebenfalls einen Anspruch auf finanzielle Unterstützung vom Jobcenter. Der Leistungsträger übernimmt hier beispielsweise angemessene Kosten für

Grundsteuer,

Wohngebäudeversicherung,

nicht vermeidbare Instandhaltungen und Reparaturen,

Schuldzinsen für Hypotheken.

Auch beim Wohneigentum sind die Unterkunftskosten von der Frage zu trennen, ob die Immobilie als Vermögen geschützt ist. Das Jobcenter übernimmt jedoch generell keine Tilgungsraten für einen Kredit, der für eine nicht abbezahlte Immobilie aufgenommen wurde, da dies indirekt zu einem Aufbau von Vermögen führen würde.

Ein Beispiel aus der Praxis

Das Jobcenter hält für einen Einpersonenhaushalt 500 Euro Bruttokaltmiete für angemessen. Bei 790 Euro Vertragsmiete liegt die rechnerische Karenzzeitgrenze bei 750 Euro; ob auch die übrigen 40 Euro übernommen werden, hängt von gesetzlichen Ausnahmen und dem konkreten Fall ab.

Fünf Fragen und Antworten

Wird in der Karenzzeit die ganze Miete bezahlt?

Nicht zwingend. Als Regelfall gilt eine Obergrenze von 150 Prozent des örtlichen Angemessenheitswerts; das Gesetz kennt Ausnahmen und weitere Begrenzungen.

Gilt die Grenze auch für die Heizung?

Nein. Die Heizkosten werden separat beurteilt; für sie gibt es keine Karenzzeit.

Muss ich nach sechs Monaten ausziehen?

Nein. Prüfen Sie aber, ob das Jobcenter die anerkannten Kosten senken darf und ob Sie nachweislich eine günstigere Wohnung finden können.

Was mache ich mit einer Kostensenkungsaufforderung?

Lassen Sie sich den Richtwert und seine Berechnung erklären. Sichern Sie Wohnungsgesuche, Absagen und Nachweise für besondere Wohnbedürfnisse.

Wer übernimmt die Umzugskosten?

Klären Sie vor Vertragsabschluss mit dem zuständigen Träger schriftlich, welche Kosten er zusichert.

Quellen

§ 22 SGB II: Unterkunft und Heizung

Bundesagentur für Arbeit: Reform der Grundsicherung