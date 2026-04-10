Berufsunfähigkeitsversicherung 2026: Kosten, Leistung und worauf man achten muss

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Stand: April 2026

Wer durch Krankheit oder Unfall seinen Beruf nicht mehr ausüben kann, verliert nicht nur die tägliche Routine – sondern oft auch die finanzielle Existenzgrundlage. Die Berufsunfähigkeitsversicherung (BU) schützt genau davor: Sie zahlt eine monatliche Rente, wenn du deinen Beruf dauerhaft oder für längere Zeit nicht mehr ausüben kannst.

Statistisch wird etwa jeder Vierte im Laufe seines Arbeitslebens berufsunfähig. Trotzdem haben viele Berufstätige keine BU-Versicherung – oft aus Unwissen, wegen der Kosten oder weil sie ihr persönliches Risiko unterschätzen. Auf dieser Seite erfährst du alles, was du über die Berufsunfähigkeitsversicherung wissen musst: von den Grundlagen über die Kosten bis zum Verhalten im Leistungsfall.

Was ist eine Berufsunfähigkeitsversicherung?

Die Berufsunfähigkeitsversicherung ist eine private Versicherung, die dir eine monatliche Rente zahlt, wenn du deinen zuletzt ausgeübten Beruf aus gesundheitlichen Gründen zu mindestens 50 Prozent nicht mehr ausüben kannst. Die Rechtsgrundlage findet sich in den §§ 172 bis 177 des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG).

Der entscheidende Punkt: Die BU-Versicherung bezieht sich auf deinen konkreten Beruf. Wenn du als Chirurgin deine Hände nicht mehr ruhig halten kannst, bist du berufsunfähig – auch wenn du theoretisch noch als Dozentin arbeiten könntest. Diese Unterscheidung ist zentral und grenzt die private BU-Versicherung fundamental von der gesetzlichen Erwerbsminderungsrente ab.

Die Versicherung zahlt in der Regel ab dem Zeitpunkt, an dem die Berufsunfähigkeit ärztlich festgestellt wird. Die BU-Rente fließt so lange, wie die Berufsunfähigkeit andauert – maximal bis zum vertraglich vereinbarten Endalter, meist 67 Jahre.

Die Höhe der monatlichen Rente legst du bei Vertragsabschluss selbst fest. Anders als bei einer Kapitallebensversicherung oder einem Sparplan bekommst du am Ende der Laufzeit kein Geld zurück, wenn du nie berufsunfähig wirst. Die BU ist eine reine Risikoversicherung – vergleichbar mit einer Kfz-Haftpflicht, die du hoffentlich auch nie brauchst.

Unterschied zwischen Berufsunfähigkeit und Erwerbsminderung

Viele verwechseln Berufsunfähigkeit mit Erwerbsminderung. Die Unterschiede sind gravierend und können im Ernstfall über Tausende Euro pro Monat entscheiden.

Berufsunfähigkeit (privates Versicherungsrecht): Du kannst deinen konkreten, zuletzt ausgeübten Beruf zu mindestens 50 Prozent nicht mehr ausüben. Es spielt keine Rolle, ob du theoretisch einen anderen Beruf ausüben könntest. Die Definition orientiert sich an deinem tatsächlichen Berufsbild – nicht nur an der Stellenbezeichnung, sondern an den konkreten Tätigkeiten, die du täglich ausübst.

Erwerbsminderung (Sozialrecht, § 43 SGB VI): Du kannst auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt weniger als sechs Stunden (teilweise EM) oder weniger als drei Stunden (volle EM) täglich arbeiten – egal in welchem Beruf. Eine gelernte Architektin kann also auf eine einfache Bürotätigkeit verwiesen werden, solange sie diese noch ausüben könnte.

Beispiel: Thomas, 45, ist Fliesenleger und leidet an chronischen Rückenschmerzen. Seinen Beruf kann er nicht mehr ausüben – schweres Heben, langes Knien und die Arbeit in gebückter Haltung sind ihm unmöglich.

Die BU-Versicherung würde zahlen: Er ist zu mehr als 50 Prozent berufsunfähig. Für die gesetzliche Erwerbsminderungsrente könnte er dagegen leer ausgehen. Wenn ein Gutachter feststellt, dass Thomas noch sechs Stunden täglich eine leichte Pförtnertätigkeit verrichten könnte, besteht kein Anspruch auf Erwerbsminderungsrente – obwohl er seinen erlernten Beruf nie wieder ausüben kann.

Seit der Rentenreform 2001 gibt es für alle nach dem 1. Januar 1961 Geborenen keine gesetzliche Berufsunfähigkeitsrente mehr. Der Gesetzgeber hat den Schutz auf die deutlich engere Erwerbsminderungsrente reduziert. Wer seinen konkreten Beruf nicht mehr ausüben kann, aber theoretisch noch irgendeiner Arbeit nachgehen könnte, steht ohne private BU-Versicherung mit leeren Händen da.

Warum ist die Berufsunfähigkeitsversicherung so wichtig?

Deine Arbeitskraft ist dein wertvollstes Kapital. Wer mit 30 Jahren noch 37 Berufsjahre vor sich hat und 3.000 Euro netto verdient, wird im Laufe seines Lebens über eine Million Euro verdienen. Fällt dieses Einkommen durch Berufsunfähigkeit weg, ist die finanzielle Existenz bedroht – und zwar nicht erst im Alter, sondern möglicherweise schon mit Mitte 30.

Der Staat fängt diesen Ausfall kaum auf. Die Erwerbsminderungsrente hat strenge Voraussetzungen und bietet selbst im besten Fall nur eine Grundabsicherung. Wer sich ausschließlich auf den Staat verlässt, riskiert den sozialen Abstieg.

Die häufigsten Ursachen für Berufsunfähigkeit

Ein weit verbreiteter Irrglaube: Berufsunfähigkeit trifft nur Menschen mit schwerer körperlicher Arbeit. Die Statistik zeichnet ein völlig anderes Bild. Die Ratingagentur Morgen & Morgen erhebt jährlich die Ursachen – die Ergebnisse für 2025 sind eindeutig:

Ursache Anteil Psychische Erkrankungen / Nervenkrankheiten 35,75 % Erkrankungen des Bewegungsapparates 17,85 % Krebs und bösartige Geschwülste 16,96 % Sonstige Erkrankungen 16,32 % Unfälle 6,96 % Herz- und Gefäßerkrankungen 6,16 %

Quelle: Morgen & Morgen, M&M Rating Berufsunfähigkeit 2025

Psychische Erkrankungen dominieren mit über einem Drittel aller Fälle – Tendenz steigend. 2010 lag der Anteil noch unter 25 Prozent, mittlerweile sind es über 35 Prozent. Depressionen, Burnout, Angststörungen und andere psychische Leiden treffen alle Berufsgruppen: Lehrer, Führungskräfte, IT-Fachleute, Pflegekräfte, Selbstständige. Der Alltagsstress im Beruf, Leistungsdruck, die Verdichtung von Arbeit und fehlende Erholung fordern ihren Tribut.

Erkrankungen des Bewegungsapparats – Rückenprobleme, Bandscheibenvorfälle, Gelenkerkrankungen – stehen mit knapp 18 Prozent an zweiter Stelle. Betroffen sind nicht nur Handwerker: Auch jahrelanges Sitzen am Schreibtisch kann zu chronischen Beschwerden führen.

Krebserkrankungen machen fast 17 Prozent aus und haben in den letzten Jahren zugenommen. Unfälle dagegen sind mit unter 7 Prozent eine vergleichsweise seltene Ursache. Wer glaubt, eine Unfallversicherung könne die BU ersetzen, unterschätzt das Risiko massiv – über 93 Prozent aller Berufsunfähigkeiten entstehen durch Krankheiten, nicht durch Unfälle.

Die Versorgungslücke ohne BU-Versicherung

Was passiert finanziell, wenn du ohne BU-Versicherung berufsunfähig wirst? Schauen wir uns den typischen Verlauf an:

Phase 1 – Krankengeld (bis 78 Wochen): Dein Arbeitgeber zahlt sechs Wochen Entgeltfortzahlung. Danach springt die Krankenkasse ein – das Krankengeld beträgt etwa 70 Prozent deines Bruttos (maximal 90 Prozent des Nettos). Für maximal 78 Wochen innerhalb von drei Jahren für dieselbe Erkrankung.

Phase 2 – Aussteuerung: Nach 78 Wochen endet das Krankengeld. Die Krankenkasse meldet dich bei der Agentur für Arbeit. Ab jetzt hast du kein laufendes Einkommen mehr aus deiner Beschäftigung. Möglicherweise bekommst du Arbeitslosengeld I, wenn du theoretisch noch als arbeitsfähig giltst und dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehst – aber nur, wenn du bereit bist, jede zumutbare Arbeit anzunehmen. Wer ärztlich als arbeitsunfähig gilt, hat keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld und muss den schwierigen Übergang zur Erwerbsminderungsrente bewältigen – eine Phase, die Monate dauern kann.

Phase 3 – Erwerbsminderungsrente: Wenn du einen Antrag auf Erwerbsminderungsrente stellst und dieser bewilligt wird, erhältst du eine monatliche Rente. Die Bearbeitung dauert durchschnittlich drei bis sechs Monate. Die durchschnittliche volle Erwerbsminderungsrente lag 2023 bei rund 1.059 Euro pro Monat – brutto.

Nach Abzug von Kranken- und Pflegeversicherung (rund 11 Prozent) bleiben oft nur 900 bis 950 Euro übrig. Und das auch nur, wenn die volle Erwerbsminderung anerkannt wird – wer noch drei bis sechs Stunden arbeiten kann, bekommt nur die halbe Rente.

Phase 4 – Grundsicherung: Reicht die Erwerbsminderungsrente nicht zum Leben – und das ist bei einer durchschnittlichen Rente von unter 1.000 Euro netto häufig der Fall –, bleibt der Gang zum Sozialamt. Der Antrag auf Grundsicherung bei Erwerbsminderung nach § 41 SGB XII bedeutet:

Dein Vermögen wird angerechnet (Schonvermögen: 10.000 Euro), dein Lebensstandard bricht zusammen, du bist auf staatliche Fürsorge angewiesen. Für Menschen, die jahrzehntelang gearbeitet und Steuern gezahlt haben, ist das ein harter Einschnitt.

Beispiel: Sabine, 38, verdient als Marketingmanagerin 3.200 Euro netto. Sie wird wegen schwerer Depressionen berufsunfähig. Nach der Entgeltfortzahlung bekommt sie Krankengeld – etwa 2.600 Euro netto. Nach 78 Wochen: nichts mehr.

Ihr Antrag auf volle Erwerbsminderungsrente wird bewilligt. Sie bekommt 1.100 Euro brutto – nach Abzügen bleiben gut 960 Euro. Es fehlen ihr jeden Monat über 2.200 Euro. Mit einer BU-Versicherung über 2.500 Euro monatlich hätte sie die Lücke fast geschlossen.

Noch dramatischer trifft es Sabines Kollegin, deren Erwerbsminderung nur als teilweise eingestuft wird – sie bekommt die Hälfte, also rund 480 Euro netto. Oder Selbstständige, die gar nicht in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen und deshalb weder Krankengeld noch Erwerbsminderungsrente erhalten. Ihnen bleibt ohne BU-Versicherung nur der Bürgergeld-Antrag.

Der typische Weg in die Berufsunfähigkeit

Berufsunfähigkeit kommt selten von heute auf morgen. In den meisten Fällen ist es ein schleichender Prozess, der sich über Monate oder Jahre hinzieht. Der typische Verlauf sieht so aus:

Am Anfang stehen erste Beschwerden – Rückenschmerzen, Erschöpfung, Schlafstörungen, wiederkehrende Kopfschmerzen. Viele ignorieren die Symptome, arbeiten weiter und hoffen, dass es besser wird. Irgendwann folgt die erste Krankschreibung – zwei Wochen, dann vier, dann acht. Der Hausarzt überweist zum Facharzt, die Diagnose wird konkreter: Bandscheibenvorfall, Depression, Burnout, chronisches Schmerzsyndrom.

Es folgen Therapieversuche: Physiotherapie, Psychotherapie, Reha-Maßnahmen. Manche führen zur Besserung, manche nicht. Der Arbeitgeber wird ungeduldig. Nach sechs Wochen endet die Entgeltfortzahlung, das Krankengeld springt ein. Der Druck steigt – die Krankenkasse schickt Fragebögen, der Medizinische Dienst wird eingeschaltet, die Rede ist von stufenweiser Wiedereingliederung.

Wenn nach Monaten der Therapie klar wird, dass eine Rückkehr in den alten Beruf nicht möglich ist, beginnt die entscheidende Phase. Wer eine BU-Versicherung hat, meldet den Leistungsfall und bekommt nach Prüfung eine monatliche Rente. Wer keine hat, steht nach maximal 78 Wochen Krankengeld vor dem Nichts – und muss hoffen, dass der Antrag auf Erwerbsminderungsrente bewilligt wird.

Beispiel: Jens, 47, arbeitet seit 20 Jahren als IT-Projektleiter. Der permanente Termindruck, die Erreichbarkeit rund um die Uhr und mehrere gescheiterte Projekte führen zu einer schweren depressiven Episode. Zuerst ist er zwei Wochen krankgeschrieben, dann sechs Wochen, dann dauerhaft.

Die ambulante Psychotherapie hilft nicht ausreichend, eine stationäre Reha folgt. Nach einem Jahr steht fest: Jens kann seinen Beruf nicht mehr ausüben. Mit einer BU-Versicherung über 2.500 Euro erhält er jetzt eine monatliche Rente. Ohne BU müsste er von Krankengeld und später möglicherweise von Erwerbsminderungsrente leben – mit einer Lücke von weit über 1.500 Euro pro Monat.

Wer braucht eine Berufsunfähigkeitsversicherung?

Kurz gesagt: Jeder, der von seinem Arbeitseinkommen lebt. Das betrifft Angestellte, Beamte, Selbstständige und Freiberufler gleichermaßen. Auch Schüler, Studenten und Auszubildende profitieren von einem frühen Abschluss – dazu gleich mehr.

Keine BU brauchst du, wenn du finanziell unabhängig bist – also dein Leben auch ohne Arbeitseinkommen finanzieren kannst, etwa durch Mieteinnahmen, Kapitalerträge oder ein großes Vermögen. Wer nur noch wenige Jahre bis zur Rente hat und ausreichend vorgesorgt hat, kann ebenfalls darauf verzichten. Auch wer eine andere ausreichende Absicherung hat – etwa als verbeamteter Lehrer mit 30 Dienstjahren – muss die BU individuell abwägen.

BU-Versicherung für Selbstständige

Selbstständige und Freiberufler, die nicht in der gesetzlichen Rentenversicherung pflichtversichert sind, haben keinen Anspruch auf Erwerbsminderungsrente. Ohne BU-Versicherung fehlt ihnen im Ernstfall jegliches Sicherheitsnetz. Die BU-Versicherung ist für Selbstständige deshalb existenziell.

Manche Selbstständige argumentieren, sie könnten stattdessen selbst sparen – etwa über einen ETF-Sparplan. Das funktioniert aber nur, wenn die Berufsunfähigkeit erst spät im Leben eintritt und genug Kapital angespart wurde. Wer mit 35 berufsunfähig wird, hat in der Regel viel zu wenig auf der hohen Kante. Die BU-Versicherung ist kein Sparplan, sondern eine Risikoabsicherung – sie zahlt sofort, wenn der Fall eintritt.

Allerdings ist der Abschluss für manche Selbstständige teurer – etwa für Handwerker, Gastronomen oder Berufssportler. Die Berufsgruppe beeinflusst den Beitrag erheblich. Wer in einer risikoreichen Branche arbeitet, sollte sich frühzeitig beraten lassen.

Zusätzlich müssen Selbstständige bedenken: Im BU-Fall tragen sie die Krankenversicherung vollständig selbst. Während Arbeitnehmer im Leistungsfall von der Krankenversicherungspflicht profitieren, müssen Selbstständige den vollen Beitrag zur privaten oder freiwillig gesetzlichen Krankenversicherung aus der BU-Rente zahlen. Die BU-Rente sollte deshalb entsprechend höher angesetzt werden.

BU-Versicherung für Beamte

Beamte erhalten bei Dienstunfähigkeit grundsätzlich eine Versorgung vom Dienstherrn – das sogenannte Ruhegehalt. Die Hürden sind allerdings hoch und der Schutz greift erst nach Jahren.

In den ersten fünf Dienstjahren gibt es gar keine Dienstunfähigkeitsversorgung. Wer in dieser Phase dienstunfähig wird, erhält lediglich eine Nachversicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung – und damit allenfalls eine Erwerbsminderungsrente auf niedrigem Niveau.

Zwischen fünf und zehn Dienstjahren gibt es die Mindestversorgung – rund 35 Prozent der letzten Dienstbezüge. Das volle Ruhegehalt von bis zu 71,75 Prozent der letzten Bezüge gibt es erst nach 40 Dienstjahren.

Für Beamte ist eine BU-Versicherung mit Dienstunfähigkeitsklausel entscheidend. Der Unterschied: Die versicherungsrechtliche Berufsunfähigkeit und die beamtenrechtliche Dienstunfähigkeit sind nicht deckungsgleich. Der Dienstherr kann dich für dienstunfähig erklären, weil du deine konkreten Dienstpflichten nicht mehr erfüllen kannst.

Der BU-Versicherer prüft aber nach seinen eigenen Bedingungen. Ohne Dienstunfähigkeitsklausel riskierst du eine Versorgungslücke: Der Dienstherr versetzt dich in den Ruhestand, der BU-Versicherer sieht dich aber nicht als berufsunfähig an.

Die Dienstunfähigkeitsklausel stellt sicher, dass der Versicherer auch dann zahlt, wenn der Dienstherr die Dienstunfähigkeit feststellt – unabhängig von der eigenen Prüfung des Versicherers.

BU-Versicherung für Schüler, Studenten und Azubis

Je jünger und gesünder du beim Abschluss bist, desto günstiger sind die Beiträge. Das gilt ein Leben lang, denn das Eintrittsalter bestimmt den Beitragssatz dauerhaft. Außerdem hast du als Schüler oder Student in der Regel noch keine Vorerkrankungen, die zu Ausschlüssen oder Risikozuschlägen führen.

Ein weiterer Vorteil der Schüler-BU: Die Einstufung in die Berufsgruppe erfolgt als „Schüler” – unabhängig davon, welchen Beruf du später tatsächlich ergreifst. Wirst du später Dachdecker, zahlst du trotzdem den Beitrag, der beim Abschluss als Schüler kalkuliert wurde. Das kann über die gesamte Vertragslaufzeit Tausende Euro sparen.

Viele Versicherer bieten spezielle Schüler- und Studententarife an. Die LV 1871 hat Anfang 2026 die maximale Absicherung für Schüler ab der weiterführenden Schule auf 1.500 Euro angehoben (vorher 1.100 Euro). Die Zurich startete im Januar 2026 eine neue BU mit flexiblen Start- und Aufbauphasen – mit reduzierten Anfangsbeiträgen ab 50 Prozent des späteren Endbeitrags und einer Aufbauphase von bis zu neun Jahren.

Über die Nachversicherungsgarantie kannst du die BU-Rente später ohne erneute Gesundheitsprüfung erhöhen, etwa bei Berufseinstieg, Gehaltserhöhung, Heirat oder Geburt eines Kindes. So startest du günstig und passt den Schutz an dein wachsendes Einkommen an.

Was kostet eine Berufsunfähigkeitsversicherung?

Die Beiträge für eine BU-Versicherung variieren enorm. Eine pauschale Antwort gibt es nicht. Als grobe Orientierung: Zwischen 3 und 10 Prozent deines Nettoeinkommens solltest du für die BU einplanen. Für eine Bürokauffrau mit niedrigem Risikoprofil kann das 50 Euro im Monat bedeuten – für einen Dachdecker mit identischer Absicherung leicht das Vier- bis Fünffache.

Diese Faktoren bestimmen den Beitrag

Beruf: Der mit Abstand wichtigste Faktor. Versicherer teilen Berufe in Risikogruppen ein – typischerweise von 1 (geringes Risiko: Bürokaufleute, Ingenieure, Informatiker) bis 4 (hohes Risiko: Dachdecker, Gerüstbauer, Berufskraftfahrer). Je höher die Risikogruppe, desto teurer der Vertrag. Manche Berufe – etwa Piloten, Berufssportler oder Taucher – sind bei einigen Versicherern gar nicht versicherbar.

Eintrittsalter: Wer mit 20 abschließt, zahlt deutlich weniger als jemand, der erst mit 40 eine BU beantragt. Das Alter beim Abschluss bestimmt den Beitragssatz über die gesamte Laufzeit. Jedes Jahr Aufschub kostet dauerhaft Geld.

Gesundheitszustand: Vorerkrankungen können zu Risikozuschlägen (prozentual höherer Beitrag), Ausschlüssen (bestimmte Erkrankungen sind nicht versichert) oder sogar zur Ablehnung des Antrags führen. Wer gesund ist, bekommt die besten Konditionen.

Höhe der BU-Rente: Je höher die gewünschte monatliche Rente, desto höher der Beitrag. Der Zusammenhang ist annähernd linear – doppelte Rente bedeutet ungefähr doppelten Beitrag.

Vertragslaufzeit: BU-Verträge, die bis zum 67. Lebensjahr laufen, kosten mehr als solche bis 60 oder 63 – schützen aber besser, weil das Risiko der Berufsunfähigkeit mit zunehmendem Alter steigt. Die letzten Berufsjahre sind die teuersten.

Raucherstatus und risikoreiche Hobbys: Raucher zahlen spürbar mehr, weil sie ein höheres Erkrankungsrisiko haben. Bestimmte Risikosportarten wie Fallschirmspringen, Motorsport oder Tauchen können ebenfalls zu Zuschlägen führen.

Beispiel-Person Beruf – Alter – BU-Rente – Laufzeit – ca. Monatsbeitrag Bürokauffrau Büro (Gruppe 1) – 25 – 1.500 € – bis 67 – 40–70 € Ingenieur Büro (Gruppe 1) – 30 – 2.000 € – bis 67 – 60–100 € Erzieherin Sozial (Gruppe 2) – 30 – 1.500 € – bis 67 – 80–130 € Krankenpfleger Pflege (Gruppe 3) – 30 – 1.500 € – bis 67 – 100–170 € Dachdecker Handwerk (Gruppe 4) – 30 – 1.500 € – bis 67 – 150–250 €

Die Werte sind Richtwerte und variieren je nach Versicherer und Tarif. Ein individueller Vergleich ist unerlässlich.

Nettobeitrag vs. Bruttobeitrag

Bei der BU-Versicherung gibt es zwei Beiträge, die du kennen musst. Der Nettobeitrag (auch Zahlbeitrag) ist das, was du tatsächlich zahlst – nach Abzug der Überschussbeteiligung. Die meisten Versicherer werben mit diesem niedrigeren Beitrag. Der Bruttobeitrag (auch Tarifbeitrag) ist die vertragliche Obergrenze – mehr als diesen Betrag darfst du nie zahlen.

Das Problem: Der Nettobeitrag kann steigen, wenn der Versicherer weniger Überschüsse erwirtschaftet. Im schlimmsten Fall nähert er sich dem Bruttobeitrag an. Achte deshalb beim Vergleich nicht nur auf den niedrigsten Nettobeitrag, sondern prüfe auch den Abstand zum Bruttobeitrag.

Ein Vertrag mit 80 Euro Nettobeitrag und 95 Euro Bruttobeitrag ist kalkulatorisch stabiler als einer mit 70 Euro netto und 140 Euro brutto – letzterer hat ein Verteuerungsrisiko von 100 Prozent.

So sparst du bei der BU-Versicherung

Früh abschließen: Das Eintrittsalter bestimmt den Beitrag dauerhaft. Jedes Jahr Aufschub kostet Geld – und jedes Jahr steigt das Risiko, dass eine neue Diagnose den Abschluss erschwert oder verteuert.

Schüler-BU nutzen: Wer schon als Schüler eine BU abschließt, wird unabhängig vom späteren Beruf eingestuft. Ein späterer Dachdecker zahlt dann den Schüler-Tarif statt den Handwerker-Tarif. Über 30 oder 40 Jahre Laufzeit summiert sich das auf Tausende Euro Ersparnis.

Risikovoranfrage nutzen: Bei Vorerkrankungen kannst du über einen Versicherungsmakler anonyme Voranfragen bei mehreren Versicherern stellen. So findest du heraus, wer dich zu welchen Konditionen versichert – ohne dass eine Ablehnung in deiner Versicherungshistorie auftaucht.

Nicht an der falschen Stelle sparen: Eine BU-Rente von 500 Euro klingt günstig, hilft im Ernstfall aber kaum. Besser: Laufzeit bis 67, Rente von mindestens 1.000 Euro und vernünftige Vertragsbedingungen. Spar lieber woanders.

Wie hoch sollte die BU-Rente sein?

Die Faustregel lautet: 70 bis 80 Prozent deines Nettoeinkommens. Warum nicht 100 Prozent? Weil im BU-Fall einige Kosten wegfallen – Fahrtkosten zur Arbeit, Berufskleidung, Verpflegung am Arbeitsplatz. Außerdem wird die BU-Rente günstiger besteuert als Arbeitseinkommen.

Beispiel: Bei 2.500 Euro netto sollte die BU-Rente zwischen 1.750 und 2.000 Euro liegen. Für Berufseinsteiger oder Studenten, die noch wenig verdienen, gilt: Mindestens 1.000 Euro monatlich absichern und später über die Nachversicherungsgarantie erhöhen.

Selbstständige müssen zusätzlich bedenken, dass sie im BU-Fall die Krankenversicherung vollständig selbst tragen – und keine Lohnfortzahlung erhalten. Hier sollte die BU-Rente eher am oberen Ende liegen oder sogar 80 bis 100 Prozent des Nettos betragen.

Prüfe regelmäßig, ob deine BU-Rente noch zu deinem Einkommen passt. Gehaltssprünge, Beförderungen oder der Wechsel in die Selbstständigkeit erfordern eine Anpassung – entweder über die jährliche Dynamik oder über die Nachversicherungsgarantie bei konkreten Anlässen.

Worauf musst du beim Abschluss achten?

Die Bedingungswerke der BU-Versicherer unterscheiden sich erheblich. Ein niedriger Beitrag nützt nichts, wenn der Vertrag im Leistungsfall nicht zahlt. Prüfe diese Klauseln besonders sorgfältig.

Verzicht auf abstrakte Verweisung

Die abstrakte Verweisung erlaubt es dem Versicherer, dich auf einen anderen Beruf zu verweisen – auch wenn du diesen Beruf gar nicht tatsächlich ausübst. Ohne Verzicht könnte ein Versicherer argumentieren: „Du bist zwar als Chirurg berufsunfähig, aber du könntest theoretisch als medizinischer Berater arbeiten.” Und die Leistung verweigern.

Beispiel: Lisa, 42, arbeitet als Physiotherapeutin. Wegen einer chronischen Schultererkrankung kann sie keine Patienten mehr behandeln. Ohne Verzicht auf abstrakte Verweisung könnte der Versicherer sagen: „Sie könnten als Praxismanagerin arbeiten.” Mit Verzicht muss er zahlen – egal, welche anderen Tätigkeiten Lisa theoretisch ausüben könnte.

Ein guter BU-Vertrag enthält den Verzicht auf abstrakte Verweisung. Nur wenn du tatsächlich eine neue, vergleichbare Tätigkeit aufnimmst (konkrete Verweisung), kann die Leistung angepasst werden. Nahezu alle empfehlenswerten BU-Tarife verzichten heute darauf – achte aber trotzdem darauf, besonders bei älteren Verträgen oder günstigen Angeboten.

Nachversicherungsgarantie

Die Nachversicherungsgarantie erlaubt dir, die BU-Rente bei bestimmten Lebensereignissen zu erhöhen – ohne erneute Gesundheitsprüfung. Das ist besonders wertvoll, weil sich dein Absicherungsbedarf im Laufe des Lebens verändert. Typische Anlässe für eine Nachversicherung:

– Berufseinstieg oder Jobwechsel mit höherem Gehalt

– Gehaltserhöhung ab einer bestimmten Schwelle

– Heirat oder eingetragene Lebenspartnerschaft

– Geburt oder Adoption eines Kindes

– Erwerb einer selbst genutzten Immobilie

– Aufnahme einer Selbstständigkeit

Achte darauf, wie hoch die maximale Erhöhung ist und ob es eine Altersgrenze gibt (oft bis 45 oder 50 Jahre). Manche Versicherer begrenzen die Gesamterhöhung auf einen festen Betrag – etwa 2.500 oder 3.000 Euro zusätzlich. Andere bieten eine Karrieregarantie, bei der die Nachversicherung großzügiger ausfällt: Die LV 1871 ermöglicht seit Anfang 2026 bis zu 8.000 Euro BU-Rente über die Karrieregarantie.

Beitragsdynamik und Leistungsdynamik

Inflation frisst Kaufkraft – auch bei der BU-Rente. Ohne Dynamik wird eine heute vereinbarte BU-Rente von 2.000 Euro in 20 Jahren deutlich weniger wert sein.

Die Beitragsdynamik erhöht deinen Beitrag jährlich um einen festen Prozentsatz (meist 2 bis 3 Prozent). Dafür steigt auch die versicherte BU-Rente proportional mit. Das ist dein eingebauter Inflationsschutz während der Beitragszahlungsphase.

Die Leistungsdynamik erhöht die BU-Rente während des Leistungsbezugs – also wenn du bereits berufsunfähig bist und die Rente beziehst. Ohne Leistungsdynamik bleibt deine BU-Rente über Jahre oder Jahrzehnte auf dem gleichen Niveau, während die Lebenshaltungskosten steigen. Wer mit 40 berufsunfähig wird und bis 67 BU-Rente bezieht, hat 27 Jahre Inflation vor sich.

Beide Dynamiken sollten im Vertrag enthalten sein. Du kannst der jährlichen Beitragserhöhung widersprechen, wenn es finanziell eng wird – aber Vorsicht: Bei manchen Versicherern führt dreimaliges Widersprechen in Folge zum dauerhaften Wegfall der Dynamik.

Arbeitsunfähigkeitsklausel (AU-Klausel)

Die AU-Klausel ist eine wertvolle Zusatzleistung, die den Übergang zwischen Krankengeld und BU-Rente überbrückt. Sie greift, wenn du längere Zeit ununterbrochen krankgeschrieben bist – typischerweise ab sechs Monaten. Der Vorteil: Du bekommst bereits eine Rente, obwohl die Berufsunfähigkeit noch gar nicht endgültig festgestellt ist.

In der Praxis dauert die Prüfung eines BU-Antrags oft viele Monate. Der Versicherer fordert Arztberichte an, bestellt Gutachten, prüft die Berufstätigkeit. In dieser Zeit hast du möglicherweise kein Einkommen – das Krankengeld ist ausgelaufen, die BU-Rente noch nicht bewilligt. Die AU-Klausel überbrückt genau diese Lücke.

Prognosezeitraum und rückwirkende Leistung

Der Prognosezeitraum legt fest, wie lange die Berufsunfähigkeit voraussichtlich andauern muss. Standard sind sechs Monate. Das heißt: Wenn ein Arzt prognostiziert, dass du deinen Beruf voraussichtlich mindestens sechs Monate nicht ausüben kannst, hast du Anspruch auf die BU-Rente. Eine tatsächliche Wartezeit von sechs Monaten ist damit nicht gemeint – die Leistung kann sofort einsetzen.

Gute BU-Verträge zahlen die Rente rückwirkend ab Eintritt der Berufsunfähigkeit – nicht erst ab dem Zeitpunkt der Antragstellung oder der Anerkennung. Zwischen dem tatsächlichen Eintritt der BU und der Bewilligung durch den Versicherer können Monate liegen. Rückwirkende Leistung bedeutet, dass du diese Monate nachgezahlt bekommst.

Gesundheitsfragen und vorvertragliche Anzeigepflicht

Die Gesundheitsprüfung ist die größte Hürde beim Abschluss einer BU-Versicherung. Versicherer stellen umfangreiche Fragen zu deinem Gesundheitszustand – und falsche oder unvollständige Angaben können im Leistungsfall den gesamten Versicherungsschutz kosten.

Welche Gesundheitsfragen stellt die BU-Versicherung?

Die konkreten Fragen variieren je nach Versicherer, decken aber typischerweise folgende Bereiche ab:

Ambulante Behandlungen der letzten 3 bis 5 Jahre: Arztbesuche, Diagnosen, Therapien, verordnete Medikamente. Auch scheinbar harmlose Behandlungen wie Physiotherapie wegen Rückenschmerzen oder eine Beratung beim Hautarzt müssen angegeben werden.

Stationäre Aufenthalte der letzten 5 bis 10 Jahre: Krankenhausaufenthalte, Operationen, Reha-Maßnahmen.

Psychotherapeutische Behandlungen der letzten 5 bis 10 Jahre: Psychotherapie, psychiatrische Behandlung, psychosomatische Reha. Dieser Bereich ist besonders heikel, weil psychische Erkrankungen die häufigste BU-Ursache sind. Schon wenige Sitzungen einer Gesprächstherapie können zu Ausschlüssen oder Risikozuschlägen führen.

Aktuelle Beschwerden und Dauermedikation: Laufende Behandlungen, chronische Erkrankungen, regelmäßig eingenommene Medikamente.

Körperliche Daten: Größe, Gewicht, BMI, Raucherstatus.

Versicherer mit kürzeren Abfragezeiträumen sind vorteilhaft, wenn du Vorerkrankungen hast, die länger zurückliegen. Beispiel: Marco, 28, hatte vor vier Jahren eine sechsmonatige Psychotherapie wegen einer Belastungsreaktion nach einer Trennung.

Bei einem Versicherer mit 5-Jahres-Abfrage muss er das angeben – mit der Folge eines möglichen Ausschlusses für psychische Erkrankungen. Bei einem Versicherer mit 3-Jahres-Abfrage fällt die Therapie nicht mehr in den Fragezeitraum.

Was passiert bei falschen Gesundheitsangaben?

Die vorvertragliche Anzeigepflicht (§ 19 VVG) verpflichtet dich, alle Gesundheitsfragen wahrheitsgemäß und vollständig zu beantworten. Tust du das nicht – ob absichtlich oder aus Vergesslichkeit – riskierst du schwerwiegende Konsequenzen.

Rücktritt vom Vertrag: Bei vorsätzlich oder grob fahrlässig falschen Angaben kann der Versicherer innerhalb der ersten fünf Vertragsjahre vom Vertrag zurücktreten. Der Versicherungsschutz erlischt rückwirkend, du bekommst bestenfalls einen Teil der Beiträge zurück.

Anfechtung wegen arglistiger Täuschung: Wenn der Versicherer nachweist, dass du bewusst getäuscht hast, kann er den Vertrag auch nach fünf Jahren noch anfechten – zeitlich unbegrenzt. Das ist der schlimmste Fall: Du stehst im Leistungsfall ohne Schutz da und hast jahrelang Beiträge gezahlt.

Vertragsanpassung: Bei leicht fahrlässig falschen Angaben kann der Versicherer den Vertrag nachträglich anpassen – etwa durch Ausschlüsse für die verschwiegene Erkrankung oder durch einen höheren Beitrag.

Versicherer prüfen Gesundheitsangaben besonders gründlich, wenn ein Leistungsfall eintritt. Sie fordern Patientenakten von Ärzten und Krankenkassen an und vergleichen diese minutiös mit deinen Angaben im Antrag. Selbst eine vergessene Behandlung, die du als unwichtig eingestuft hast, kann zum Problem werden. Die Rechtsprechung ist hier streng: „Ich habe das vergessen” reicht als Entschuldigung in der Regel nicht aus.

Risikovoranfrage: So gehst du mit Vorerkrankungen um

Wenn du Vorerkrankungen hast, musst du nicht blind einen Antrag stellen und eine Ablehnung riskieren. Die Risikovoranfrage über einen spezialisierten Versicherungsmakler ist der sichere Weg:

Der Makler stellt deine Gesundheitsdaten anonymisiert bei mehreren Versicherern vor. Die Versicherer teilen mit, ob und zu welchen Bedingungen sie dich versichern würden – normaler Beitrag, Risikozuschlag, Ausschluss bestimmter Erkrankungen oder Ablehnung. Erst wenn du ein akzeptables Angebot hast, stellst du den offiziellen Antrag.

Der entscheidende Vorteil: Ablehnungen bei einer Risikovoranfrage werden nicht gespeichert. Bei einem offiziellen Antrag dagegen schon – und eine Ablehnung erschwert den Abschluss bei anderen Versicherern erheblich, weil in jedem neuen Antrag nach früheren Ablehnungen gefragt wird.

Tipp: Fordere vor der Beantragung deine Patientenakte bei deiner Krankenkasse an. So weißt du genau, was dort dokumentiert ist, und kannst die Gesundheitsfragen vollständig und korrekt beantworten. Manche Diagnosen stehen in der Akte, die du selbst längst vergessen hast.

BU-Versicherung und Steuer

Beiträge absetzen: Die Beiträge zur BU-Versicherung sind als Vorsorgeaufwendungen steuerlich absetzbar – zusammen mit allen anderen Versicherungsbeiträgen. Der Höchstbetrag liegt für Arbeitnehmer bei 1.900 Euro jährlich, für Selbstständige bei 2.800 Euro.

Da diese Grenzen meist schon durch Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge ausgeschöpft sind, wirkt sich die BU bei Arbeitnehmern in der Praxis steuerlich oft nicht aus. Selbstständige mit höherem Freibetrag haben etwas mehr Spielraum.

BU-Rente versteuern: Im Leistungsfall wird die BU-Rente mit dem Ertragsanteil besteuert. Nur ein kleiner Teil ist steuerpflichtig – der Ertragsanteil hängt von der voraussichtlichen Rentendauer ab. Bei einer BU-Rente, die mit 40 beginnt und bis 67 läuft (27 Jahre), beträgt der Ertragsanteil 17 Prozent. Von einer BU-Rente von 2.000 Euro wären also nur 340 Euro steuerpflichtig. Bei einem durchschnittlichen Steuersatz fällt darauf wenig oder gar keine Steuer an.

Sonderfall Basisrente: Wird die BU als Zusatzversicherung an eine Basisrente (Rürup) gekoppelt, sind die Beiträge besser absetzbar (im Rahmen der Basisrenten-Förderung). Allerdings wird die BU-Rente dann in voller Höhe nachgelagert besteuert – deutlich ungünstiger als die Ertragsanteilsbesteuerung der selbstständigen BU. Ob sich das lohnt, muss im Einzelfall gerechnet werden. Für die meisten Arbeitnehmer ist die selbstständige BU (SBU) steuerlich vorteilhafter.

Was tun im Leistungsfall?

Der Moment, den niemand erleben möchte: Du kannst deinen Beruf nicht mehr ausüben. Jetzt kommt es darauf an, richtig zu handeln – denn Fehler in dieser Phase können dich die gesamte Leistung kosten.

BU-Rente beantragen – So gehst du vor

Schritt 1 – Versicherer informieren: Melde die Berufsunfähigkeit so früh wie möglich bei deinem Versicherer. Die meisten Versicherer stellen ein Leistungsantragsformular zur Verfügung. Warte nicht, bis alles „sicher” ist – eine frühzeitige Meldung sichert dir rückwirkende Leistungen.

Schritt 2 – Unterlagen zusammenstellen: Du brauchst ärztliche Atteste und Befundberichte, eine detaillierte Beschreibung deiner beruflichen Tätigkeit, Angaben zu bisherigen Behandlungen und Therapien, ggf. Gutachten und Krankenhausberichte.

Schritt 3 – Berufsbeschreibung erstellen: Dieser Punkt wird oft unterschätzt. Beschreibe deinen Beruf so detailliert wie möglich – nicht nur „Bürokaufmann”, sondern welche konkreten Tätigkeiten du täglich ausübst, in welchem zeitlichen Umfang, unter welchen körperlichen und psychischen Anforderungen. Je konkreter die Beschreibung, desto besser kannst du belegen, warum du diese Tätigkeit nicht mehr ausüben kannst.

Schritt 4 – Geduld haben: Die Prüfung dauert oft mehrere Monate. Der Versicherer fordert Arztberichte an, bestellt möglicherweise ein eigenes Gutachten und prüft die Berufsbeschreibung. Wenn du eine AU-Klausel hast, überbrückt diese die Wartezeit mit einer Vorabzahlung.

Beispiel: Petra, 51, ist Erzieherin in einer Kita. Seit einem Jahr leidet sie unter schwerem Tinnitus und Erschöpfungszuständen – der permanente Lärmpegel in der Kita ist für sie unerträglich geworden. Ihr Arzt bescheinigt, dass sie auf absehbare Zeit nicht als Erzieherin arbeiten kann.

Petra meldet sich bei ihrem BU-Versicherer und beschreibt detailliert ihren Arbeitsalltag: Betreuung von 25 Kindern, permanenter Lärmpegel über 80 Dezibel, gleichzeitiges Beaufsichtigen mehrerer Gruppen, Elterngespräche, Dokumentationspflichten. Der Versicherer erkennt die BU an und zahlt rückwirkend.

Wenn der Versicherer die Leistung ablehnt

Nicht jeder BU-Antrag wird sofort anerkannt. Das bedeutet aber nicht, dass du leer ausgehst. Die Leistungsquote ist besser als ihr Ruf: Laut einer Studie des Analysehauses Franke und Bornberg wurden über 80 Prozent der BU-Anträge anerkannt.

Wird dein Antrag abgelehnt, hast du mehrere Möglichkeiten:

Widerspruch: Lege schriftlich und fristgerecht Widerspruch ein. Lass dir die Ablehnungsgründe genau erläutern und widerlege sie gezielt – etwa durch zusätzliche ärztliche Stellungnahmen.

Versicherungsombudsmann: Der Ombudsmann der Versicherungswirtschaft vermittelt kostenlos zwischen dir und dem Versicherer. Für Streitwerte bis 100.000 Euro ist seine Entscheidung für den Versicherer bindend.

Anwalt für Versicherungsrecht: Bei komplexen Fällen oder wenn der Versicherer mauert, solltest du dir anwaltliche Hilfe holen. Viele auf BU-Recht spezialisierte Kanzleien bieten kostenlose Ersteinschätzungen an. Auch die Verbraucherzentralen beraten zu BU-Streitigkeiten.

Klage: Als letztes Mittel kannst du vor dem Zivilgericht klagen. Eine Rechtsschutzversicherung mit Baustein für Versicherungsrecht ist dafür hilfreich – aber achte darauf, dass die Rechtsschutzversicherung vor dem BU-Streit abgeschlossen wurde.

Häufige Ablehnungsgründe: unzureichende ärztliche Dokumentation der Berufsunfähigkeit, BU-Grad unter 50 Prozent, vorvertragliche Anzeigepflichtverletzung (verschwiegene Vorerkrankungen) oder fehlende Mitwirkung des Versicherten bei der Prüfung.

Nachprüfung durch den Versicherer

Der Versicherer darf regelmäßig überprüfen, ob die Berufsunfähigkeit fortbesteht. Du bist verpflichtet, an dieser Nachprüfung mitzuwirken – dazu gehören ärztliche Untersuchungen und Auskünfte über deine aktuelle gesundheitliche Situation.

Verbessert sich dein Gesundheitszustand so weit, dass du deinen Beruf wieder ausüben kannst, darf der Versicherer die Leistung einstellen. Allerdings trägt er die Beweislast: Er muss nachweisen, dass du deinen Beruf wieder zu mehr als 50 Prozent ausüben kannst – nicht umgekehrt. Du musst nicht beweisen, dass du immer noch berufsunfähig bist.

Alternativen zur Berufsunfähigkeitsversicherung

Nicht jeder bekommt eine BU-Versicherung – sei es wegen Vorerkrankungen, eines risikoreichen Berufs oder weil die Beiträge das Budget sprengen. Es gibt Alternativen, die zumindest einen Teilschutz bieten. Keine davon erreicht allerdings den umfassenden Schutz einer BU. Wer eine BU bekommen kann, sollte immer die BU wählen.

Grundfähigkeitsversicherung

Die Grundfähigkeitsversicherung leistet, wenn du bestimmte körperliche oder geistige Grundfähigkeiten verlierst – etwa Sehen, Hören, Gehen, Greifen, Sprechen, Autofahren oder Treppensteigen. Der Leistungsauslöser ist klar definiert: Kannst du eine versicherte Grundfähigkeit nicht mehr ausüben, zahlt die Versicherung – unabhängig davon, ob du deinen Beruf noch ausüben kannst oder nicht.

Vorteile: Günstiger als BU (oft 30 bis 50 Prozent weniger), einfachere Gesundheitsfragen mit weniger Ablehnungen, klare Leistungsauslöser ohne aufwendige Berufsprüfung.

Nachteile: Psychische Erkrankungen – die häufigste BU-Ursache – sind in vielen Tarifen nur eingeschränkt oder gar nicht abgedeckt. Wer an Depressionen oder Burnout erkrankt, aber alle Grundfähigkeiten behält, geht leer aus. Auch viele innere Erkrankungen wie Krebs oder Herz-Kreislauf-Probleme lösen keine Leistung aus, solange keine Grundfähigkeit betroffen ist.

Die Grundfähigkeitsversicherung ist eine sinnvolle Alternative für Menschen, die wegen Vorerkrankungen keine BU bekommen, oder für körperlich arbeitende Menschen, bei denen der Verlust einer Grundfähigkeit das wahrscheinlichste Risiko darstellt. Für Büroarbeiter, deren Hauptrisiko psychische Erkrankungen sind, ist sie weniger geeignet.

Erwerbsunfähigkeitsversicherung

Die private Erwerbsunfähigkeitsversicherung zahlt, wenn du gar keinen Beruf mehr ausüben kannst – nicht nur deinen konkreten Beruf, sondern überhaupt keine Erwerbstätigkeit mehr auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Der Schutz orientiert sich an der gesetzlichen Definition der Erwerbsminderung und ist damit deutlich enger als bei der BU.

Vorteile: Deutlich günstiger als BU, leichtere Gesundheitsprüfung, kaum Ablehnungen.

Nachteile: Sehr enge Leistungsvoraussetzungen. Wer seinen konkreten Beruf nicht mehr ausüben kann, aber theoretisch noch irgendeiner leichten Arbeit nachgehen könnte, bekommt keine Leistung. In der Praxis heißt das: Die Erwerbsunfähigkeitsversicherung zahlt oft erst bei schwerer Krankheit oder nach einem gravierenden Unfall – dann, wenn auch die gesetzliche Erwerbsminderungsrente greifen würde.

Als alleiniger Schutz ist die Erwerbsunfähigkeitsversicherung nur eine Notlösung. Sie kann sinnvoll sein für Menschen, die weder eine BU noch eine Grundfähigkeitsversicherung bekommen – besser ein schmaler Schutz als gar keiner.

Dread-Disease-Versicherung und Multi-Risk

Die Dread-Disease-Versicherung (auch: schwere Krankheiten-Versicherung) zahlt eine einmalige Kapitalsumme bei Diagnose einer schweren Krankheit – etwa Krebs, Herzinfarkt, Schlaganfall, Multiple Sklerose oder Organversagen. Sie ersetzt keine laufende monatliche Rente, kann aber als Soforthilfe dienen: Das Kapital steht sofort zur Verfügung, ohne dass du nachweisen musst, dass du berufsunfähig bist.

Multi-Risk-Versicherungen kombinieren verschiedene Bausteine aus BU, Grundfähigkeit, Pflege und Dread Disease zu einem Gesamtpaket. Die Idee: Egal welches Risiko eintritt, mindestens ein Baustein greift. Der Nachteil: Diese Produkte sind komplex, schwer vergleichbar und oft teurer als die Summe der Einzelteile.

Merkmal BU-Versicherung – Grundfähigkeit – Erwerbsunfähigkeit – Dread Disease Schutzumfang Konkreter Beruf – Grundfähigkeiten – Jede Erwerbstätigkeit – Schwere Krankheiten Psychische Erkrankungen Ja – Eingeschränkt – Selten – Nein Kosten Hoch – Mittel – Niedrig – Mittel Leistungsart Monatliche Rente – Monatliche Rente – Monatliche Rente – Einmalzahlung Empfehlung Erste Wahl – Alternative bei Ablehnung – Nur als Notlösung – Ergänzung

Selbstständige BU (SBU) oder BU-Zusatzversicherung (BUZ)?

Ein häufiger Fehler beim BU-Abschluss: Die Berufsunfähigkeitsversicherung wird nicht als eigenständiger Vertrag abgeschlossen, sondern als Zusatz zu einer Lebens- oder Rentenversicherung. Diese Unterscheidung ist wichtiger, als sie auf den ersten Blick wirkt.

Selbstständige Berufsunfähigkeitsversicherung (SBU)

Die SBU ist ein eigenständiger Versicherungsvertrag, der unabhängig von anderen Produkten existiert. Du zahlst einen monatlichen Beitrag ausschließlich für den BU-Schutz. Wenn du den Vertrag nicht mehr brauchst oder dir die Beiträge zu hoch werden, kannst du ihn kündigen oder beitragsfrei stellen – ohne dass andere Verträge betroffen sind.

Die SBU ist für die meisten Menschen die bessere Wahl. Du behältst volle Flexibilität. Die Beiträge sind transparent, weil kein Sparanteil enthalten ist. Und wenn sich deine Lebensumstände ändern – etwa weil du in die Selbstständigkeit wechselst, heiratestest oder Kinder bekommst –, bleibt der BU-Schutz davon unberührt.

BU-Zusatzversicherung (BUZ)

Die BUZ wird an einen Hauptvertrag gekoppelt – typischerweise eine Renten- oder Kapitallebensversicherung. Der Vorteil: Du sparst gleichzeitig für die Altersvorsorge und hast BU-Schutz in einem Vertrag. Klingt praktisch, hat aber erhebliche Nachteile.

Das größte Risiko: Wenn du den Hauptvertrag kündigst – etwa weil du das Geld brauchst oder der Hauptvertrag unrentabel ist –, verlierst du automatisch auch den BU-Schutz. Einen neuen BU-Vertrag zu bekommen ist dann möglicherweise schwierig oder teuer, besonders wenn sich dein Gesundheitszustand zwischenzeitlich verschlechtert hat.

Weitere Nachteile der BUZ: Die Beiträge sind oft intransparent aufgeteilt zwischen Sparanteil und Risikoanteil. Bei finanziellen Engpässen kannst du nicht einfach nur den Sparanteil reduzieren. Und der Schutz ist fest an die Bedingungen des Hauptvertrags gebunden – Anpassungen sind nur eingeschränkt möglich.

Beispiel: Daniel, 32, hat vor fünf Jahren eine BUZ als Zusatz zu einer fondsgebundenen Rentenversicherung abgeschlossen. Jetzt braucht er das Geld für den Hausbau und will die Rentenversicherung kündigen. Problem: Mit der Kündigung erlischt auch sein BU-Schutz. Inzwischen nimmt Daniel Blutdruckmedikamente – eine neue BU bekommt er nur noch mit Risikozuschlag. Hätte er von Anfang an eine SBU abgeschlossen, wäre sein BU-Schutz von der Kündigung der Altersvorsorge nicht betroffen.

Häufige Fehler bei der Berufsunfähigkeitsversicherung

Zu spät abgeschlossen: Wer erst mit 40 eine BU sucht, zahlt deutlich mehr – und hat oft schon Vorerkrankungen, die zu Ausschlüssen oder Ablehnung führen. Rückenbeschwerden, ein Bandscheibenvorfall, eine psychotherapeutische Behandlung – alles, was im Laufe der Jahre anfällt, wird zum Hindernis. Schon als Schüler oder Student abschließen ist die klügste Strategie: gesunder Zustand, günstiger Beitrag, voller Versicherungsschutz.

Zu niedrige BU-Rente: 500 oder 750 Euro klingen nach einem erschwinglichen Beitrag, helfen im Ernstfall aber kaum. Wer davon Miete, Lebensmittel, Krankenversicherung und Nebenkosten zahlen soll, kommt nicht weit. Bedenke: Im BU-Fall fallen zwar Fahrtkosten zur Arbeit weg, aber dafür kommen oft Kosten für Therapien, Medikamente und Hilfsmittel hinzu. Mindestens 1.000 Euro, besser 70 bis 80 Prozent des Nettos.

Falsche oder unvollständige Gesundheitsangaben: Der häufigste Grund, warum Versicherer im Leistungsfall die Zahlung verweigern – und der teuerste Fehler. Versicherer prüfen bei einem Leistungsantrag gründlich, ob die Gesundheitsfragen beim Abschluss korrekt beantwortet wurden. Sie fordern Patientenakten an, vergleichen Diagnosen und Behandlungsdaten. Auch eine versehentlich vergessene Behandlung kann als fahrlässig eingestuft werden. Nimm dir Zeit, fordere die Patientenakte an und beantworte jede Frage vollständig.

BU-Zusatzversicherung statt selbstständiger BU: Eine BU als Zusatz zu einer Lebens- oder Rentenversicherung (BUZ) bindet dich an den Hauptvertrag. Kündigst du die Altersvorsorge – etwa weil du Geld brauchst oder den Anbieter wechseln willst –, verlierst du automatisch auch den BU-Schutz. Eine selbstständige BU (SBU) ist unabhängig und fast immer die bessere Wahl.

Kündigung statt Beitragsfreistellung: Wenn du dir die Beiträge vorübergehend nicht leisten kannst, kündige nicht sofort. Stelle den Vertrag stattdessen beitragsfrei. Du behältst dann einen reduzierten BU-Schutz mit anteilig niedrigerer Rente und kannst den Vertrag später oft wieder aktivieren. Eine Kündigung bedeutet den kompletten und unwiderruflichen Verlust des Versicherungsschutzes. Einen neuen Vertrag zu denselben Konditionen wirst du in der Regel nicht mehr bekommen – dein Alter ist höher, und möglicherweise sind inzwischen Vorerkrankungen hinzugekommen.

Dynamik dauerhaft abgelehnt: Die jährliche Beitragserhöhung durch die Dynamik wirkt lästig, schützt aber deine BU-Rente vor Kaufkraftverlust. Bei einer Inflationsrate von 2 Prozent verliert eine BU-Rente von 2.000 Euro in 20 Jahren rund ein Drittel ihrer Kaufkraft. Drei Mal in Folge der Dynamik widersprechen kann bei manchen Versicherern zum dauerhaften Wegfall führen – dann hast du den Inflationsschutz endgültig verloren.

Nur auf den Preis geschaut: Der günstigste Tarif ist selten der beste. Entscheidend sind die Vertragsbedingungen: Verzicht auf abstrakte Verweisung, Nachversicherungsgarantie, AU-Klausel, Prognosezeitraum, rückwirkende Leistung. Ein Vertrag, der 20 Euro im Monat mehr kostet, aber im Leistungsfall zuverlässig zahlt, ist die bessere Investition als ein Billigtarif mit Lücken im Kleingedruckten.

Praktische Tipps

Patientenakte anfordern: Bevor du einen BU-Antrag stellst, fordere deine Patientenakte bei der Krankenkasse an. Das kostet nichts und dauert etwa zwei bis vier Wochen. So weißt du genau, was dokumentiert ist – und vermeidest unvollständige Angaben, die dich später den Versicherungsschutz kosten können. Manche Diagnosen stehen in der Akte, die du selbst längst vergessen hast – etwa ein Arztbesuch wegen Rückenschmerzen vor drei Jahren oder eine Überweisung zum Orthopäden, die du nie wahrgenommen hast.

Makler statt Vergleichsportal: Ein spezialisierter Versicherungsmakler kennt die Unterschiede zwischen den Tarifen im Detail, kann anonyme Risikovoranfragen stellen und berät unabhängig von einzelnen Versicherern. Die Vergütung des Maklers ist im Beitrag bereits enthalten (Courtage) – du zahlst nicht mehr als beim Direktabschluss oder über ein Vergleichsportal. Der entscheidende Unterschied: Ein Makler prüft die Vertragsbedingungen einzeln und empfiehlt nicht einfach den günstigsten Tarif. Gerade bei Vorerkrankungen oder ungewöhnlichen Berufen kann ein Makler den Unterschied zwischen Ablehnung und Annahme machen.

BU-Rente regelmäßig prüfen: Alle zwei bis drei Jahre prüfen, ob die vereinbarte Rente noch zum aktuellen Einkommen passt. Nach einer Beförderung, einem Jobwechsel oder dem Übergang in die Selbstständigkeit kann eine Anpassung nötig sein – über die Nachversicherungsgarantie bei konkreten Anlässen oder die Beitragsdynamik, die automatisch jährlich greift.

Berufsunfähigkeit lückenlos dokumentieren: Wenn sich eine BU abzeichnet, dokumentiere deine Beschwerden und Einschränkungen von Anfang an. Gehe regelmäßig zum Arzt, lass dir Befunde schriftlich geben, folge den empfohlenen Therapien. Der Versicherer wird im Leistungsfall die ärztliche Dokumentation minutiös prüfen. Lücken in der Behandlungshistorie können dazu führen, dass er die Schwere der Einschränkung anzweifelt.

Berufsbeschreibung vorbereiten: Schreibe dir jetzt – solange du noch gesund bist – deine typischen Tätigkeiten im Beruf auf. Im Leistungsfall musst du dem Versicherer genau erklären, was du beruflich tust. Je konkreter und detaillierter du das kannst, desto besser stehen deine Chancen auf Anerkennung.

Alte Verträge prüfen lassen: Hast du eine BU aus den 2000er- oder 2010er-Jahren? Prüfe die Bedingungen: Enthält der Vertrag den Verzicht auf abstrakte Verweisung? Gibt es eine AU-Klausel? Stimmt die Rentenhöhe noch? Ein Wechsel kann sinnvoll sein – aber schließe den neuen Vertrag zuerst ab und kündige den alten erst danach.

Rechtsschutzversicherung ergänzen: Eine Rechtsschutzversicherung mit Baustein für Vertrags- und Versicherungsrecht schützt dich finanziell, falls es im Leistungsfall zum Streit mit dem BU-Versicherer kommt. Achte darauf, dass die Police bereits besteht, bevor ein Streit beginnt.

Keine Unfallversicherung als BU-Ersatz: Die Unfallversicherung deckt nur Unfälle ab – weniger als 7 Prozent aller Berufsunfähigkeiten. Psychische Erkrankungen, Krebs und Rückenprobleme sind dort nicht versichert. Eine Unfallversicherung kann die BU allenfalls ergänzen, niemals ersetzen.

Aktuelle Entwicklungen 2026

Der BU-Markt ist in Bewegung – und die Veränderungen betreffen sowohl die Beiträge als auch die Vertragsbedingungen und die staatliche Absicherung.

Beitragsentwicklung und Zinswende

Steigende Zinsen haben den Versicherern mehr Spielraum bei der Kalkulation gegeben. Der Höchstrechnungszins wurde erstmals seit über einem Jahrzehnt angehoben, was es den Versicherern erlaubt, Rückstellungen effizienter zu bilden. In der Folge haben viele Anbieter Beiträge gesenkt – besonders für akademische, kaufmännische und technische Berufe. Der Wettbewerb um attraktive Berufsgruppen wie Informatiker, Ingenieure, Ärzte und Juristen ist intensiver denn je.

Gleichzeitig verschärfen Versicherer ihre Annahmerichtlinien. Psychische Vorerkrankungen werden genauer geprüft, die Gesundheitsfragen teilweise detaillierter gestaltet. Einige Versicherer setzen bereits KI-gestützte Risikomodelle ein, die individuelle Risikoprofile präziser berechnen als die klassische Einteilung in wenige Berufsgruppen. Das kann für manche Antragsteller vorteilhaft sein – für andere führt es zu präziseren (und manchmal höheren) Zuschlägen.

Neue Produkte und Tarifupdates

Die Zurich hat im Januar 2026 eine BU mit flexiblen Start- und Aufbauphasen lanciert. Junge Versicherte können mit einem reduzierten Startbeitrag ab 50 Prozent des späteren Endbeitrags einsteigen. Die Startphase ist zwischen einem und vier Jahren wählbar, die anschließende Aufbauphase mit linear steigenden Beiträgen dauert bis zu neun Jahre. Das Modell richtet sich gezielt an Schüler, Azubis und Studenten, deren Budget in den ersten Berufsjahren knapp ist.

Die LV 1871 hat Anfang 2026 gleich mehrere Stellschrauben justiert: Die maximale Absicherung für Schüler ab der weiterführenden Schule stieg von 1.100 auf 1.500 Euro, für viele Studiengänge von 1.500 auf 2.000 Euro. Zudem wurde die Karrieregarantie auf bis zu 8.000 Euro BU-Rente ausgebaut – ein Spitzenwert im Markt. Auch andere Versicherer wie Baloise, Gothaer und Dialog haben ihre Karrieregarantien in den vergangenen Monaten erhöht.

Gesetzliche Erwerbsminderungsrente 2026

Die Rentenanpassung zum 1. Juli 2026 fällt mit 4,24 Prozent höher aus als zunächst prognostiziert. Der Rentenwert steigt von 40,79 auf 42,52 Euro pro Entgeltpunkt. Für die Erwerbsminderungsrente bedeutet das eine spürbare Erhöhung – eine bisherige Bruttorente von 1.000 Euro steigt rechnerisch auf rund 1.042 Euro.

Trotzdem bleibt die Versorgungslücke erheblich. Die durchschnittliche volle Erwerbsminderungsrente lag 2023 bei etwa 1.059 Euro brutto – selbst nach der Erhöhung 2026 reicht das bei weitem nicht, um ein durchschnittliches Nettoeinkommen zu ersetzen. An der Notwendigkeit einer privaten BU-Versicherung ändert die Rentenerhöhung nichts.

Die Hinzuverdienstgrenzen für Erwerbsminderungsrentner sind 2026 ebenfalls gestiegen: Wer eine volle EM-Rente bezieht, darf bis zu 20.763,75 Euro brutto im Jahr hinzuverdienen. Bei teilweiser Erwerbsminderung sind es mindestens 41.527,50 Euro. Diese höheren Grenzen geben Betroffenen mehr Spielraum für stundenweise Arbeit, ohne die Rente zu gefährden.

FAQ – Häufige Fragen zur Berufsunfähigkeitsversicherung

Was kostet eine Berufsunfähigkeitsversicherung im Monat?

Das hängt von Beruf, Alter, Gesundheit und gewünschter Rentenhöhe ab. Für eine Bürokauffrau (25 Jahre, 1.500 Euro BU-Rente) sind es etwa 40 bis 70 Euro monatlich. Ein Handwerker im gleichen Alter zahlt für den gleichen Schutz oft das Drei- bis Vierfache.

Ist eine Berufsunfähigkeitsversicherung sinnvoll?

Ja – für jeden, der von seinem Arbeitseinkommen lebt. Die gesetzliche Erwerbsminderungsrente reicht nicht aus, um den Lebensstandard zu halten. Statistisch wird jeder Vierte im Laufe seines Arbeitslebens berufsunfähig, und die häufigste Ursache sind psychische Erkrankungen – sie können jeden treffen.

Wann zahlt die BU-Versicherung?

Wenn du deinen zuletzt ausgeübten Beruf aus gesundheitlichen Gründen zu mindestens 50 Prozent nicht mehr ausüben kannst – und dieser Zustand voraussichtlich mindestens sechs Monate andauert. Die Leistung wird bei guten Verträgen rückwirkend ab Eintritt der BU gezahlt.

Was ist der Unterschied zwischen BU und Erwerbsminderungsrente?

Die BU-Versicherung bezieht sich auf deinen konkreten Beruf. Die Erwerbsminderungsrente prüft, ob du irgendeine Tätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt ausüben kannst. Die BU schützt deutlich umfassender – eine Physiotherapeutin, die nicht mehr behandeln kann, ist BU-versicherungstechnisch berufsunfähig, kann aber für die EM-Rente auf eine Bürotätigkeit verwiesen werden.

Kann ich die BU-Versicherung von der Steuer absetzen?

Die Beiträge sind als Sonderausgaben absetzbar, der Höchstbetrag (1.900 Euro für Angestellte) ist aber meist durch Kranken- und Pflegeversicherung ausgeschöpft. Dafür wird die BU-Rente im Leistungsfall günstig mit dem Ertragsanteil besteuert.

Was passiert wenn ich die BU-Versicherung kündige?

Du verlierst den gesamten Versicherungsschutz. Einen Rückkaufswert gibt es bei der selbstständigen BU nicht – sie ist eine reine Risikoversicherung. Besser: Vertrag beitragsfrei stellen statt kündigen.

Bekomme ich eine BU-Versicherung mit Vorerkrankungen?

Möglicherweise – mit Risikozuschlag oder Ausschluss bestimmter Erkrankungen. Nutze die anonyme Risikovoranfrage über einen Makler, um vorab zu erfahren, welcher Versicherer dich zu welchen Bedingungen versichert. Ablehnungen bei Voranfragen werden nicht gespeichert.

Was ist eine abstrakte Verweisung?

Das Recht des Versicherers, dich auf einen anderen Beruf zu verweisen, den du theoretisch ausüben könntest – auch wenn du das tatsächlich nicht tust. Ein guter BU-Vertrag verzichtet darauf.

Wie lange wird die BU-Rente gezahlt?

So lange die Berufsunfähigkeit besteht – maximal bis zum vereinbarten Endalter (meist 67 Jahre). Danach greift die reguläre Altersrente.

Brauche ich eine BU-Versicherung als Beamter?

Ja – besonders in den ersten Dienstjahren, wenn die Versorgung durch den Dienstherrn noch minimal ist. Achte unbedingt auf eine Dienstunfähigkeitsklausel im Vertrag.

Was mache ich, wenn der Versicherer nicht zahlt?

Widerspruch einlegen, Versicherungsombudsmann einschalten, Anwalt für Versicherungsrecht konsultieren, ggf. klagen. Die Anerkennungsquote liegt bei über 80 Prozent – es lohnt sich, dranzubleiben.

Lohnt sich eine BU für Schüler oder Studenten?

Ja – je jünger du abschließt, desto günstiger sind die Beiträge dauerhaft. Außerdem hast du in jungen Jahren oft noch keine Vorerkrankungen. Die Schüler-BU wird unabhängig vom späteren Beruf eingestuft, was bei risikoreichen Berufen enorm viel Geld spart.

Was ist besser – selbstständige BU oder BU-Zusatzversicherung?

Die selbstständige BU (SBU) ist flexibler und fast immer die bessere Wahl. Bei einer BU-Zusatzversicherung (BUZ) verlierst du den BU-Schutz, wenn du den gekoppelten Hauptvertrag (z. B. Rentenversicherung) kündigst.

Was ist eine Arbeitsunfähigkeitsklausel?

Eine Zusatzleistung, die dir bereits nach sechs Monaten ununterbrochener Krankschreibung eine BU-Rente zahlt – auch bevor die Berufsunfähigkeit endgültig festgestellt ist. Sie überbrückt die oft monatelange Prüfungsphase.

Wie hoch sollte meine BU-Rente sein?

70 bis 80 Prozent deines Nettoeinkommens, mindestens aber 1.000 Euro monatlich. Selbstständige sollten höher absichern, weil sie im BU-Fall auch die volle Krankenversicherung tragen. Bedenke: Mit der Inflation verliert eine heute vereinbarte BU-Rente über die Jahre an Kaufkraft – die Beitragsdynamik gleicht das aus.

Zahlt die BU-Versicherung auch bei psychischen Erkrankungen?

Ja – psychische Erkrankungen sind bei einer BU-Versicherung mitversichert und mit über 35 Prozent sogar die häufigste Ursache für Leistungsfälle. Depressionen, Burnout, Angststörungen und andere psychische Leiden sind vollständig abgedeckt. Allerdings können psychische Vorerkrankungen beim Abschluss zu Ausschlüssen oder Risikozuschlägen führen. Wer noch nie wegen psychischer Probleme in Behandlung war, bekommt den vollen Schutz ohne Einschränkung.

Was ist eine Risikovoranfrage?

Eine anonyme Anfrage, die dein Versicherungsmakler bei mehreren Versicherern stellt, bevor du einen offiziellen Antrag stellst. Die Versicherer teilen mit, ob und zu welchen Bedingungen sie dich versichern würden. Ablehnungen bei einer Risikovoranfrage werden nicht gespeichert – das ist der entscheidende Vorteil gegenüber einem direkten Antrag, bei dem eine Ablehnung in deiner Versicherungshistorie vermerkt wird.

Kann ich die BU-Rente später erhöhen?

Ja – über die Nachversicherungsgarantie bei bestimmten Anlässen (Heirat, Geburt, Gehaltserhöhung, Immobilienkauf) oder über die jährliche Beitragsdynamik. In beiden Fällen ist keine erneute Gesundheitsprüfung nötig. Achte beim Abschluss darauf, dass die Nachversicherungsgrenzen hoch genug sind.

Quellen und Rechtsgrundlagen

– Versicherungsvertragsgesetz (VVG): §§ 172–177 (Berufsunfähigkeitsversicherung), § 19 (vorvertragliche Anzeigepflicht)

– Sozialgesetzbuch VI (SGB VI): §§ 43–45 (Erwerbsminderungsrente)

– Morgen & Morgen: M&M Rating Berufsunfähigkeit 2025 – Ursachenstatistik

– Franke und Bornberg: BU-Leistungspraxisstudie – Anerkennungsquote über 80 %

– Deutsche Rentenversicherung: Änderungen in der gesetzlichen Rentenversicherung zum 1. Januar 2026, Rentenwertanpassung zum 1. Juli 2026

– GDV (Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft): Branchendaten zur Berufsunfähigkeitsversicherung