Bürgergeld und Vermögen – diese Ersparnisse bleiben erhalten

Wer Grundsicherungsgeld beantragt, muss seine Rücklagen nicht vollständig aufbrauchen. Seit dem 1. Juli 2026 gibt es aber keine allgemeine Vermögenskarenz mehr, und wie viel Erspartes geschützt bleibt, hängt vom Alter ab.

Der Freibetrag reicht von 5.000 bis 20.000 Euro pro Person. Ein angemessenes Auto, bestimmte Formen der Altersvorsorge und unter Umständen das eigene Zuhause können zusätzlich geschützt sein.

Wie viel Erspartes darf ich beim Grundsicherungsgeld behalten?

Das Jobcenter prüft bei Bewilligungszeiträumen nach neuem Recht das verwertbare Vermögen von Anfang an. Für jedes Mitglied der Bedarfsgemeinschaft gilt ein eigener Freibetrag nach § 12 Abs. 2 SGB II.

Alter Freibetrag pro Person Unter 30 Jahren 5.000 Euro 30 bis 39 Jahre 10.000 Euro 40 bis 49 Jahre 12.500 Euro Ab 50 Jahren 20.000 Euro

Der höhere Freibetrag gilt ab Beginn des Monats, in dem Sie 30, 40 oder 50 werden. Nicht ausgeschöpfte Freibeträge werden innerhalb der Bedarfsgemeinschaft übertragen, wenn das Vermögen eines anderen Mitglieds dessen eigenen Freibetrag übersteigt.

Wann gelten die alten Bürgergeld-Grenzen weiter?

Hat Ihr Bewilligungszeitraum vor dem 1. Juli 2026 begonnen, gilt für diesen Zeitraum das alte Vermögensrecht weiter. Prüfen Sie dafür den Beginn und das Ende des Zeitraums im Bescheid (§ 65a Abs. 1 SGB II).

Nach altem Recht galten während der Vermögenskarenz 40.000 Euro für die erste leistungsberechtigte Person und 15.000 Euro für jede weitere Person in der Bedarfsgemeinschaft als Schwelle für erhebliches Vermögen. Nach Ende dieser Karenzzeit betrug der allgemeine Freibetrag 15.000 Euro pro Person.

Was zählt als Vermögen und was als Einkommen?

Zum Vermögen zählen grundsätzlich bereits vorhandene, verwertbare Werte wie Bargeld, Kontoguthaben, Wertpapiere oder nicht geschützte Immobilien. Das Jobcenter setzt grundsätzlich den Verkehrswert zum Zeitpunkt des Antrags an; bei später erworbenem Vermögen zählt der Zeitpunkt des Erwerbs.

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Neu zufließendes Geld wie Lohn wird grundsätzlich als Einkommen geprüft. Wer vorhandenes Geld vom eigenen Girokonto aufs eigene Tagesgeldkonto überweist, erzielt damit kein neues Einkommen.

Auto, Altersvorsorge und Hausrat: Was zusätzlich geschützt sein kann

Angemessener Hausrat bleibt bei der Berechnung außer Betracht. Das gilt auch für ein angemessenes Kraftfahrzeug je erwerbsfähiger Person in der Bedarfsgemeinschaft; erklärt die Person im Antrag, dass das Auto angemessen ist, wird dies nach dem Gesetz zunächst vermutet.

Für die Altersvorsorge bestimmte Versicherungsverträge und ausdrücklich nach Bundesrecht geförderte Vorsorgeformen sind geschützt. Für Jahre einer hauptberuflichen Selbstständigkeit ohne Beiträge an die im Gesetz genannten Versorgungssysteme kann zusätzlich zur Altersvorsorge bestimmtes Vermögen nach eigenen Berechnungsregeln geschützt sein.

Ein gewöhnliches Depot oder Sparkonto wird nicht allein dadurch geschützt, dass Sie es „Altersvorsorge“ nennen. Würde die Verwertung eines Vermögenswerts eine besondere Härte bedeuten, kann er im Einzelfall außer Betracht bleiben.

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Muss ich mein selbst bewohntes Haus verkaufen?

Während der Unterkunftskarenz wird selbst genutztes Wohneigentum bei der Vermögensprüfung nicht berücksichtigt. Dieser Schutz gilt weiter, obwohl die allgemeine Vermögenskarenz entfallen ist.

Außerhalb der Unterkunftskarenz schützt das Gesetz grundsätzlich ein selbst genutztes Haus bis 140 Quadratmeter Wohnfläche oder eine selbst genutzte Eigentumswohnung bis 130 Quadratmeter. Für jede Person ab der fünften, die dort wohnt, kommen 20 Quadratmeter hinzu; bei besonderen Härten sind Ausnahmen möglich.

Der Schutz der Immobilie sagt noch nicht, welche laufenden Kosten das Jobcenter anerkennt. Dafür gelten die Regeln für Unterkunft und Heizung.

Was passiert oberhalb des Freibetrags?

Zu berücksichtigendes Vermögen oberhalb der Freibeträge ist grundsätzlich für den Lebensunterhalt einzusetzen. Ist der sofortige Verbrauch oder die sofortige Verwertung aber nicht möglich oder würde dies eine besondere Härte bedeuten, muss das Jobcenter die Leistungen bei sonst erfüllten Voraussetzungen als Darlehen erbringen (§ 24 Abs. 5 SGB II).

Lassen Sie sich bei einer Ablehnung erläutern, wie das Jobcenter den Wert ermittelt und welche Freibeträge es angesetzt hat. Wie Sie einen Antrag stellen und den Bescheid prüfen, erklärt unser Ratgeber zum Grundsicherungsgeld.

Praxisbeispiel: 15.000 Euro auf dem Konto und trotzdem unter dem Freibetrag

Ein 38-Jähriger hat 15.000 Euro auf dem Tagesgeldkonto, seine 45-jährige Partnerin 5.000 Euro. Beide bilden eine Bedarfsgemeinschaft und haben kein weiteres anrechenbares Vermögen.

Sein Freibetrag beträgt 10.000 Euro, ihrer 12.500 Euro; davon nutzt sie 7.500 Euro nicht aus. Von ihrem freien Betrag werden 5.000 Euro auf ihn übertragen, sodass die Rücklagen von zusammen 20.000 Euro den Anspruch nicht ausschließen.

Häufige Fragen zum Vermögen beim Jobcenter

Gibt es noch 40.000 Euro Schonvermögen im ersten Bezugsjahr?

Für neu begonnene Bewilligungszeiträume ab dem 1. Juli 2026 gilt die alte Vermögenskarenz nicht mehr. Bei früher begonnenen Bewilligungszeiträumen ist die Übergangsregel zu beachten.

Zählt das Geld auf jedem Konto einzeln?

Nein. Der Freibetrag gilt pro Person, nicht pro Konto; das Jobcenter betrachtet die zu berücksichtigenden Vermögenswerte zusammen.

Bekomme ich ab dem 30. Geburtstag erst im Folgemonat mehr Freibetrag?

Nein. Wer etwa am 20. November 30 Jahre alt wird, hat bereits ab dem 1. November einen Freibetrag von 10.000 Euro.

Quellen: § 12 SGB II; § 65a SGB II; Bundesagentur für Arbeit: Einkommen und Vermögen.