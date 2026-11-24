Bürgergeld – Anspruch auf Darlehen vom Jobcenter

Der Kühlschrank ist kaputt, die Stromsperre droht oder für die neue Wohnung fehlt die Kaution. Ein Darlehen vom Jobcenter kann helfen, doch für diese Fälle gelten unterschiedliche Regeln.

Wer weiter Grundsicherungsgeld bezieht, zahlt ein gewöhnliches Jobcenter-Darlehen in der Regel über monatliche Abzüge zurück. Bei einem Regelbedarf von 563 Euro sind fünf Prozent derzeit 28,15 Euro im Monat.

Kaputter Kühlschrank: Wann ein Anspruch auf ein Darlehen besteht

Nach § 24 Abs. 1 SGB II muss das Jobcenter bei nachgewiesenem Bedarf ein Darlehen gewähren, wenn die Ausgabe vom Regelbedarf umfasst ist, nicht warten kann und sich nicht anders decken lässt. Ein defekter Kühlschrank, der sich nicht wirtschaftlich reparieren lässt, kann so ein Fall sein.

Das Jobcenter kann Geld auszahlen oder den Bedarf als Sachleistung decken, etwa mit einem geeigneten Gebrauchtgerät. Verfügbares Vermögen nach § 42a Abs. 1 SGB II und zumutbare Alternativen sind vorher zu prüfen.

Erstausstattung, Mehrbedarf und Vorschuss sind keine gewöhnlichen Darlehen

Wer erstmals eine Wohnung ausstatten muss und keine grundlegenden Möbel oder Haushaltsgeräte hat, kann unter den Voraussetzungen des § 24 Abs. 3 SGB II eine Erstausstattung als Geld- oder Sachleistung bekommen. Dafür ist kein laufender Bezug nötig, wenn die übrigen Voraussetzungen erfüllt sind; der bloße Ersatz eines verschlissenen Geräts ist dagegen in der Regel keine Erstausstattung.

Bei einem besonderen, unabweisbaren Bedarf kann ein Mehrbedarf nach § 21 Abs. 6 SGB II infrage kommen. Bei einmaligen Ausgaben setzt das unter anderem voraus, dass ein Darlehen ausnahmsweise nicht zumutbar oder wegen der Art des Bedarfs nicht möglich ist; allein die Dringlichkeit macht ein Darlehen nicht zum Zuschuss.

Geht es darum, die Zeit bis zur endgültigen Berechnung zu überbrücken, gelten andere Regeln. Beim Jobcenter kommt dann insbesondere eine vorläufige Bewilligung oder eine andere Form der schnellen Zahlung infrage.

Mietkaution, Mietschulden und Stromsperre: Wo der Unterschied liegt

Die Kaution für eine neue Wohnung kann das am neuen Wohnort zuständige Jobcenter bei vorheriger Zusicherung als Bedarf anerkennen. Sie soll nach § 22 Abs. 6 SGB II als Darlehen erbracht werden; holen Sie die Zusicherung für die Kaution möglichst vor der Unterschrift unter den Mietvertrag ein.

Bei Mietschulden oder einer vergleichbaren Notlage kommt eine Übernahme nach § 22 Abs. 8 SGB II in Betracht, wenn Grundsicherungsgeld für Unterkunft und Heizung erbracht wird. Droht sonst Wohnungslosigkeit, sollen die Schulden übernommen werden, wenn die Hilfe gerechtfertigt und notwendig ist; Geldleistungen sollen dabei als Darlehen erbracht werden.

Bei drohender Stromsperre können je nach Art und Entstehung der Forderung § 24 Abs. 1 oder § 22 Abs. 8 SGB II einschlägig sein. Legen Sie die Sperrandrohung vor und dokumentieren Sie, ob sich die Sperre etwa durch eine tragbare Ratenzahlung beim Energieversorger noch verhindern lässt.

Eine im laufenden Monat fällige, angemessene Heiz- oder Betriebskostennachforderung für die bewohnte Wohnung kann dagegen ein regulärer Bedarf nach § 22 Abs. 1 SGB II sein. Das Jobcenter darf sie nicht allein deshalb als Darlehen behandeln, weil die Rechnung einmalig anfällt.

So beginnt die Tilgung: Fünf Prozent ab dem Folgemonat

Wenn Sie laufende Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts beziehen, beginnt die monatliche Aufrechnung nach § 42a Abs. 2 SGB II grundsätzlich im Monat nach der Auszahlung. Das Jobcenter muss den Abzug schriftlich per Bescheid erklären und darf nur gegen den Anspruch der Person aufrechnen, die das Darlehen aufgenommen hat.

Auch bei mehreren Darlehen sind es nach den Fachlichen Weisungen der Bundesagentur für Arbeit insgesamt fünf Prozent des eigenen Regelbedarfs, nicht fünf Prozent für jedes Darlehen. Die Rate berechnet sich nicht aus der Darlehenssumme oder der gesamten Leistung einschließlich Miete.

Keine laufende Darlehenstilgung per Aufrechnung erfolgt, soweit der Lebensunterhalt selbst als Darlehen gewährt wird oder bereits mehr als 20 Prozent des Regelbedarfs nach § 43 SGB II einbehalten werden. Bei einer Leistungsminderung um 30 Prozent ist eine zusätzliche Aufrechnung ebenfalls ausgeschlossen; bei geringerer Minderung begrenzt § 43 Abs. 3 SGB II die mögliche Aufrechnung.

Wann die Restschuld auf einmal fällig wird

Endet der Leistungsbezug, wird der offene Betrag nach § 42a Abs. 4 SGB II grundsätzlich sofort fällig. Das Jobcenter soll aber eine Rückzahlungsvereinbarung treffen, die Ihre wirtschaftlichen Verhältnisse berücksichtigt.

Das Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen hat am 26. Februar 2026 einen Rückforderungsbescheid aufgehoben, weil das Jobcenter in diesem Fall eine Vereinbarung nicht ausreichend geprüft hatte (L 19 AS 1127/25). Die Schuld ist dadurch nicht erlassen; die Rechtsfrage ist beim Bundessozialgericht unter B 7 AS 5/26 R anhängig.

Zahlt der Vermieter die Kaution zurück, wird der offene Betrag des Kautionsdarlehens sofort fällig; reicht die Rückzahlung nicht aus, soll das Jobcenter für den Rest eine Vereinbarung treffen. Bei einem Darlehen wegen nicht sofort verwertbaren Vermögens wird die Rückzahlung mit der Verwertung fällig.

Für Härtefalldarlehen an Auszubildende nach § 27 Abs. 3 SGB II gilt ein anderer Zeitpunkt: Sie werden erst nach Abschluss der Ausbildung fällig. Auch dann soll die Rückzahlung an die wirtschaftlichen Verhältnisse angepasst werden.

So beantragen Sie ein Darlehen

Ein Darlehen wegen unabweisbaren Bedarfs müssen Sie nach § 37 Abs. 1 SGB II gesondert beantragen. Nach den Hinweisen der Bundesagentur für Arbeit geht das formlos; wenn Sie noch keine laufenden Leistungen beantragt haben, braucht das Jobcenter auch den Hauptantrag.

Erklären Sie, was Sie benötigen, warum Sie nicht warten können und weshalb Sie die Ausgabe nicht selbst decken können. Ein Reparaturangebot, ein günstiges Ersatzangebot oder das Schreiben des Energieversorgers hilft dem Jobcenter bei der Prüfung.

Bei Ablehnung können Sie grundsätzlich binnen eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch einlegen. Drohen erhebliche Nachteile, etwa eine unmittelbar bevorstehende Stromsperre, kommt zusätzlich eine einstweilige Anordnung beim Sozialgericht in Betracht.

Praxisbeispiel: 240 Euro für einen Ersatzkühlschrank

Frau Weber bezieht Grundsicherungsgeld mit einem Regelbedarf von 563 Euro und hat kein frei verfügbares Geld für einen Kühlschrank. Das Jobcenter bewilligt ihr im November 240 Euro als Darlehen für ein geeignetes Gebrauchtgerät.

Mit dem Aufrechnungsbescheid behält es ab Dezember monatlich 28,15 Euro ein, solange der Leistungsbezug und die übrigen Voraussetzungen bestehen. Nach acht vollen Raten sind 225,20 Euro getilgt; die letzte Rate beträgt noch 14,80 Euro.

Häufige Fragen zum Darlehen vom Jobcenter

Muss das Jobcenter ein Darlehen für eine Waschmaschine bewilligen?

Das hängt vom Einzelfall ab. Ist ein Ersatz dringend nötig und weder eine zumutbare Reparatur noch eine andere Deckung möglich, kann ein Anspruch nach § 24 Abs. 1 SGB II bestehen.

Kostet ein Darlehen vom Jobcenter Zinsen?

Auf das übliche Darlehen für einen unabweisbaren Bedarf erhebt das Jobcenter keine Darlehenszinsen. Den bewilligten Betrag müssen Sie aber zurückzahlen.

Kann das Jobcenter eine Mietkaution schon während des Leistungsbezugs vom Regelbedarf abziehen?

Ja, das Bundessozialgericht hat die monatliche Aufrechnung bei Kautionsdarlehen grundsätzlich gebilligt (Urteil vom 28. November 2018, B 14 AS 31/17 R). Damals galt eine höhere Rate; heute richtet sich der Abzug grundsätzlich nach der Fünf-Prozent-Regel des § 42a Abs. 2 SGB II.