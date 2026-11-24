Untätigkeitsklage gegen das Jobcenter erheben

Der Antrag auf Grundsicherungsgeld ist beim Jobcenter eingegangen, doch monatelang kommt kein Bescheid. Mit einer Untätigkeitsklage können Sie eine Entscheidung verlangen, wenn die gesetzliche Wartefrist abgelaufen ist und das Jobcenter keinen ausreichenden Grund für die Verzögerung hat.

Wer schon jetzt kein Geld für Lebensmittel oder Miete hat, sollte nicht auf den Ablauf der Wartefrist warten. In einer akuten Notlage kann ein Eilantrag beim Sozialgericht der schnellere Weg sein.

Wann sind sechs Monate und wann drei Monate abzuwarten?

Entscheidet das Jobcenter nicht über einen Antrag, etwa über den Antrag auf Grundsicherungsgeld oder einen Überprüfungsantrag, können Sie in der Regel nach Ablauf von sechs Monaten Untätigkeitsklage erheben. Warten Sie auf eine Entscheidung über einen bereits eingelegten Widerspruch, beträgt die Wartefrist nach § 88 SGG drei Monate.

Für die Berechnung kommt es auf den Eingang des Antrags oder Widerspruchs an, nicht auf das Datum des Schreibens. Fällt der letzte Tag der Wartefrist auf einen Samstag, Sonntag oder gesetzlichen Feiertag, endet sie nach § 64 SGG mit Ablauf des nächsten Werktags.

Diese Wartefristen bestimmen, ab wann Sie die Untätigkeit regulär vor Gericht geltend machen können. Sie sind keine pauschale Erlaubnis für das Jobcenter, einen entscheidungsreifen Vorgang liegen zu lassen: Das Verwaltungsverfahren ist nach § 9 SGB X zügig zu führen.

Das Schaubild zeigt die Wartezeiten nach § 88 SGG; sie gelten auch für das Grundsicherungsgeld, das im Schaubild noch Bürgergeld heißt. Entscheidend ist, ob ein Bescheid aussteht, nicht ob das Jobcenter überhaupt geantwortet hat.

Eine Eingangsbestätigung ersetzt keinen Bescheid

Eine Nachricht, dass Ihr Antrag eingegangen oder noch in Prüfung sei, entscheidet nicht über Ihren Anspruch. Das Jobcenter kann aber einen ausreichenden Grund dafür haben, dass es noch nicht entscheidet, etwa wenn ein für den Fall notwendiges Gutachten trotz rechtzeitiger Beauftragung noch aussteht.

Auch fehlende Unterlagen können im Einzelfall eine Verzögerung erklären, wenn sie für die Entscheidung tatsächlich benötigt werden. Ob der Grund ausreicht, prüft das Gericht; erkennt es ihn an, setzt es das Verfahren aus und bestimmt eine Frist, die es verlängern kann.

Muss ich dem Jobcenter die Klage vorher ankündigen?

Eine schriftliche Nachfrage kann helfen, fehlende Unterlagen oder einen Übermittlungsfehler früh zu erkennen. Eine allgemeine Pflicht, nach Ablauf der Wartefrist noch einmal nachzufragen oder die Klage anzudrohen, gibt es nach dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 8. Februar 2023 aber nicht.

Was die Klage bewirkt und was nicht

Mit der Untätigkeitsklage verlangen Sie grundsätzlich, dass das Jobcenter entscheidet; das Gericht spricht Ihnen dabei nicht automatisch die beantragte Leistung zu. Die Behörde kann den Antrag auch ablehnen, und gegen einen ablehnenden Erstbescheid müssen Sie dann in der Regel innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch einlegen.

Ergeht stattdessen ein ablehnender Widerspruchsbescheid, kommt innerhalb der dort genannten Frist eine Klage gegen die Entscheidung in Betracht. Geht der ausstehende Bescheid während des Untätigkeitsverfahrens ein, informieren Sie das Gericht und klären Sie, ob Sie das Verfahren für erledigt erklären und eine Kostenentscheidung beantragen sollten.

So reichen Sie die Untätigkeitsklage ein

Zuständig ist normalerweise das Sozialgericht am Wohnort. Sie können die Klage nach § 90 SGG unterschrieben schriftlich einreichen oder sie bei der Rechtsantragstelle des Gerichts aufnehmen lassen.

Elektronisch geht das nach § 65a SGG zum Beispiel über Mein Justizpostfach; eine gewöhnliche E-Mail reicht nicht. Fügen Sie möglichst Kopien des Antrags oder Widerspruchs, des Eingangsnachweises und einschlägiger Schreiben des Jobcenters bei.

Muster: Untätigkeitsklage gegen das Jobcenter

Ersetzen Sie die Angaben in eckigen Klammern und wählen Sie im Muster entweder „Antrag“ oder „Widerspruch“. Bei einem Widerspruch geben Sie auch an, gegen welchen Bescheid Sie ihn eingelegt haben.

An das Sozialgericht [Ort, Anschrift]Untätigkeitsklage nach § 88 SGG Klägerin oder Kläger: [Vorname, Nachname, Anschrift]Beklagtes Jobcenter: [Name, Anschrift]Aktenzeichen oder Bedarfsgemeinschaftsnummer: [Nummer] Ich beantrage, das Jobcenter zu verpflichten, über meinen [Antrag/Widerspruch] vom [Datum] betreffend [Leistung oder Bescheid mit Datum] zu entscheiden. Mein [Antrag/Widerspruch] ist beim Jobcenter am [Datum] eingegangen. Bis heute liegt mir keine Entscheidung vor; ein ausreichender Grund für die Verzögerung ist mir nicht bekannt. Als Nachweise füge ich [Kopien des Antrags oder Widerspruchs, Eingangsnachweis und weitere Schreiben] bei. [Ort, Datum und Unterschrift]

Wenn jetzt Geld fehlt: Eilantrag oder Vorschuss prüfen

Droht eine akute Notlage und besteht voraussichtlich ein Leistungsanspruch, können Sie beim zuständigen Sozialgericht einen Eilantrag auf eine vorläufige Regelung nach § 86b SGG stellen. Machen Sie die Dringlichkeit und den möglichen Anspruch nachvollziehbar, etwa mit aktuellen Kontoauszügen, Mietunterlagen und dem Nachweis Ihres Antrags beim Jobcenter.

Kann das Jobcenter den Anspruch noch nicht abschließend berechnen, bitten Sie es zu prüfen, ob es nach § 41a SGB II vorläufig entscheiden muss. Wann eine vorläufige Entscheidung, ein Vorschuss oder eine frühere Auszahlung passt, erklärt der Ratgeber zur schnellen Zahlung.

Praxisbeispiel: Sechs Monate ohne Bescheid

Frau Yilmaz beantragt am 12. Mai 2026 beim Jobcenter die Überprüfung ihres Leistungsbescheids und bekommt eine Eingangsbestätigung. Am 12. November endet die sechsmonatige Wartefrist, ohne dass das Jobcenter entschieden oder eine nachvollziehbare Erklärung gegeben hat.

Ab dem 13. November kann Frau Yilmaz Untätigkeitsklage erheben. Damit kann sie eine Entscheidung über ihren Überprüfungsantrag verlangen; ob ihr tatsächlich eine Nachzahlung zusteht, ist damit noch nicht entschieden.

Häufige Fragen zur Untätigkeitsklage

Was kostet eine Untätigkeitsklage gegen das Jobcenter?

Streiten Sie als Leistungsberechtigte oder Antragsteller über Ihre Sozialleistung, fallen vor dem Sozialgericht nach § 183 SGG in der Regel keine Gerichtsgebühren an. Eine beauftragte anwaltliche Vertretung kann dennoch Kosten verursachen; über die Erstattung entscheidet das Gericht nach § 193 SGG.

Brauche ich für die Klage einen Anwalt?

Nein, vor dem Sozialgericht können Sie das Verfahren nach § 73 SGG selbst führen. Wenn unklar ist, welche Klage oder welcher Eilantrag zu Ihrem Fall passt, kann eine Sozialberatungsstelle oder eine anwaltliche Beratung helfen.

Kann ich Untätigkeitsklage erheben, wenn der Bescheid vorliegt, aber das Geld nicht auf dem Konto ist?

Für den bereits beschiedenen Antrag ist das nicht der passende Weg. Fordern Sie in diesem Fall das Jobcenter nachweisbar zur Auszahlung der bewilligten Leistung auf und lassen Sie bei akuter Not prüfen, welcher gerichtliche Eilrechtsschutz infrage kommt.