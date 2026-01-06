Pflegegeld Auszahlung – Alle Auszahlungstermine 2026

Lesedauer 4 Minuten

Pflegegeld 2026: Warum der genaue Auszahlungstag nicht bei allen gleich ist

Wer Pflegegeld bezieht, plant mit festen Eingängen: Miete, Pflegehilfsmittel, Fahrtkosten oder eine kleine Anerkennung für die pflegenden Angehörigen. In der Praxis sorgt aber genau ein Punkt immer wieder für Verunsicherung: Viele sprechen vom „ersten Werktag“, andere vom „letzten Arbeitstag vor Monatsende“. Beides kann stimmen – je nachdem, bei welcher Pflegekasse man versichert ist und welche Auszahlungslogik diese nutzt.

Tabelle: Auszahlung Pflegegeld 2026

Leistungsmonat 2026 Pflegegeld Auszahlungstermin Januar 2026 Variante A (Gutschrift zu Monatsbeginn): 02.01.2026

Variante B (Gutschrift am Monatsende für den Folgemonat): 30.12.2025 Februar 2026 Variante A: 02.02.2026

Variante B: 30.01.2026 März 2026 Variante A: 02.03.2026

Variante B: 27.02.2026 April 2026 Variante A: 01.04.2026

Variante B: 31.03.2026 Mai 2026 Variante A: 04.05.2026

Variante B: 30.04.2026 Juni 2026 Variante A: 01.06.2026

Variante B: 29.05.2026 Juli 2026 Variante A: 01.07.2026

Variante B: 30.06.2026 August 2026 Variante A: 03.08.2026

Variante B: 31.07.2026 September 2026 Variante A: 01.09.2026

Variante B: 31.08.2026 Oktober 2026 Variante A: 01.10.2026

Variante B: 30.09.2026 November 2026 Variante A: 02.11.2026

Variante B: 30.10.2026 Dezember 2026 Variante A: 01.12.2026

Variante B: 30.11.2026

So funktioniert die Pflegegeld-Auszahlung im Alltag

Pflegegeld wird grundsätzlich für die häusliche Pflege gezahlt, wenn die pflegebedürftige Person mindestens Pflegegrad 2 hat und die Versorgung überwiegend durch Privatpersonen organisiert wird. Das Geld fließt dabei nicht als „Lohn“, sondern als Leistung der Pflegeversicherung und wird auf das Konto der anspruchsberechtigten Person überwiesen.

Bei den Auszahlungsterminen ist wichtig: Pflegekassen zahlen im Voraus. Manche überweisen so, dass das Geld am Monatsanfang verfügbar ist. Andere setzen den Überweisungslauf schon auf den letzten Arbeitstag vor Monatsende, damit die Leistung für den Folgemonat rechtzeitig eingeht. Deshalb kursieren zwei Terminreihen – und beide begegnen Ihnen 2026 wieder.

Werktag, Bankarbeitstag und geschäftsfreie Tage: Der Unterschied entscheidet über die Gutschrift

Im Alltag werden „Werktag“ und „Bankarbeitstag“ häufig gleichgesetzt, doch für Konto-Gutschriften ist das nicht exakt dasselbe. Als Werktage gelten in vielen Zusammenhängen Montag bis Samstag, Feiertage ausgenommen. Banken buchen Überweisungen in der Regel jedoch nur an Bankarbeitstagen, typischerweise Montag bis Freitag. Samstage führen deshalb oft dazu, dass Zahlungen erst am darauffolgenden Montag sichtbar werden.

Hinzu kommt eine Besonderheit, die jedes Jahr wieder eine Rolle spielt: Heiligabend und Silvester gelten im Zahlungsverkehr häufig als geschäftsfreie Tage, obwohl es keine gesetzlichen Feiertage sind. Dadurch verschieben sich „letzte Bankarbeitstage“ am Jahresende häufig auf den 30. Dezember. Genau deshalb liegt der Auszahlungstermin für den Leistungsmonat Januar 2026 bei manchen Kassen nicht im Januar, sondern bereits Ende Dezember 2025.

Alle Auszahlungstermine 2026: Die zwei üblichen Termine in einem Kalender

Die nachfolgenden Daten sind so aufgebaut, dass Sie beide in Deutschland verbreiteten Varianten sofort einordnen können. Variante A beschreibt die Gutschrift zu Beginn des jeweiligen Monats. Variante B beschreibt die Gutschrift am letzten Bankarbeitstag des Vormonats für den folgenden Monat, wie sie einzelne Pflegekassen ausdrücklich so handhaben.

Januar bis März 2026

Für den Januar 2026 liegt die Gutschrift bei Variante A voraussichtlich am Freitag, 2. Januar 2026, weil Neujahr am 1. Januar ein Feiertag ist. Bei Variante B erfolgt die Gutschrift für den Januar bereits am Dienstag, 30. Dezember 2025, weil der 31. Dezember im Bankverkehr häufig nicht als Bankarbeitstag zählt.

Für den Februar 2026 ist Variante A voraussichtlich Montag, 2. Februar 2026, da der 1. Februar auf einen Sonntag fällt. Variante B liegt am Freitag, 30. Januar 2026.

Für den März 2026 ist Variante A voraussichtlich Montag, 2. März 2026, weil der 1. März ein Sonntag ist. Variante B liegt am Freitag, 27. Februar 2026.

April bis Juni 2026

Für den April 2026 ist Variante A voraussichtlich Mittwoch, 1. April 2026. Variante B liegt am Dienstag, 31. März 2026.

Für den Mai 2026 verschiebt sich Variante A auf Montag, 4. Mai 2026, weil der 1. Mai ein Feiertag ist und das Wochenende folgt. Variante B liegt am Donnerstag, 30. April 2026.

Für den Juni 2026 ist Variante A voraussichtlich Montag, 1. Juni 2026. Variante B liegt am Freitag, 29. Mai 2026.

Juli bis September 2026

Für den Juli 2026 ist Variante A voraussichtlich Mittwoch, 1. Juli 2026. Variante B liegt am Dienstag, 30. Juni 2026.

Für den August 2026 ist Variante A voraussichtlich Montag, 3. August 2026, weil der 1. August auf einen Samstag fällt und Samstage bankseitig meist nicht als Buchungstage zählen. Variante B liegt am Freitag, 31. Juli 2026.

Für den September 2026 ist Variante A voraussichtlich Dienstag, 1. September 2026. Variante B liegt am Montag, 31. August 2026.

Oktober bis Dezember 2026

Für den Oktober 2026 ist Variante A voraussichtlich Donnerstag, 1. Oktober 2026. Variante B liegt am Mittwoch, 30. September 2026.

Für den November 2026 ist Variante A voraussichtlich Montag, 2. November 2026, weil der 1. November auf einen Sonntag fällt. Variante B liegt am Freitag, 30. Oktober 2026.

Für den Dezember 2026 ist Variante A voraussichtlich Dienstag, 1. Dezember 2026. Variante B liegt am Montag, 30. November 2026.

Privat versichert oder Kombinationsleistung: Warum Ihr persönlicher Termin abweichen kann

Wer privat pflegepflichtversichert ist, trifft in der Praxis häufiger auf Auszahlungen, die nicht „im Voraus zum Monatsanfang“ gutgeschrieben werden, sondern zeitlich nachgelagert sind. Dadurch kann sich die Zuordnung verschieben: Der Zahlungseingang Anfang Februar kann dann beispielsweise den Leistungsmonat Januar abdecken. Für Betroffene wirkt es so, als käme das Pflegegeld „später“, obwohl die Kasse schlicht eine andere Systematik nutzt.

Auch bei der Kombinationsleistung, also wenn neben Pflegegeld auch Pflegesachleistungen genutzt werden, ist eine spätere Auszahlung üblich, weil zunächst berechnet werden muss, in welcher Höhe Sachleistungen im betreffenden Monat angefallen sind. Dann wird das Pflegegeld anteilig festgesetzt und im Nachhinein überwiesen. In diesen Fällen hilft ein fester Jahreskalender nur begrenzt; maßgeblich ist die monatliche Abrechnung.

Was tun, wenn das Pflegegeld nicht pünktlich ankommt?

Wenn am erwarteten Tag keine Gutschrift sichtbar ist, lohnt es sich zunächst, den Bankkalender mitzudenken: Buchungen werden oft erst im Laufe des Bankarbeitstags verarbeitet, teilweise auch erst am folgenden Bankarbeitstag. Bleibt der Eingang aus, ist der nächste Schritt die Pflegekasse – am besten mit Blick auf die konkrete Auszahlungslogik Ihrer Kasse, denn manche überweisen systematisch am Monatsende, andere am Monatsanfang.

Dass es trotz fester Routinen zu Verzögerungen kommen kann, zeigen gelegentlich auch technische Störungen einzelner Kassen. Solche Fälle sind selten, aber sie erklären, warum „der“ Auszahlungstag in der Realität manchmal ein Korridor von ein bis zwei Bankarbeitstagen ist.

Fazit

Für 2026 gibt es nicht nur einen einzigen Auszahlungskalender, sondern zwei in Deutschland weit verbreitete Terminreihen. Wer seine Pflegekasse kennt, kann die eigene Reihe zuverlässig nutzen: Entweder landet das Pflegegeld am Monatsanfang auf dem Konto oder bereits am letzten Bankarbeitstag vor Monatsende für den Folgemonat.

Wer privat versichert ist oder Kombinationsleistungen bezieht, sollte zusätzlich prüfen, ob die Auszahlung nachträglich erfolgt, weil dann die Zuordnung zum jeweiligen Leistungsmonat verschoben sein kann.