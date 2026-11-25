Bürgergeld Erstausstattung für die Wohnung beantragen

Wer nach einer Trennung, nach Wohnungslosigkeit oder beim ersten eigenen Haushalt ohne Bett, Tisch oder Kühlschrank dasteht, kann eine Erstausstattung beim Jobcenter beantragen. Dafür muss nicht die ganze Wohnung leer sein: Auch einzelne notwendige Gegenstände können bewilligt werden.

Wann Sie Anspruch auf eine Erstausstattung haben

Eine notwendige Wohnungserstausstattung einschließlich Haushaltsgeräten ist nach § 24 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 SGB II nicht im Regelbedarf enthalten. Das Jobcenter muss diesen Bedarf gesondert decken, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind.

Entscheidend ist, was Ihnen für einen einfachen, funktionsfähigen Haushalt fehlt und warum dieser Bedarf entstanden ist. Ein gewöhnlicher Umzug mit vorhandenem Hausrat begründet für sich genommen keinen Anspruch.

Eine Erstausstattung kann nach der Trennung vom Partner oder beim Wechsel aus einer möblierten in eine unmöblierte Wohnung infrage kommen. Auch nach einem Wohnungsbrand kann ein neuer Bedarf entstehen, obwohl Sie schon einmal einen Haushalt eingerichtet haben.

Das Bundessozialgericht hat diese Unterscheidung in einem Sozialhilfefall erläutert und dabei ausdrücklich die Rechtsprechung zum SGB II herangezogen (Urteil vom 16. Februar 2022, B 8 SO 14/20 R). Allein durch Zeitablauf geht der Anspruch nicht verloren, solange der Bedarf fortbesteht.

Welche Möbel und Geräte das Jobcenter anerkennen kann

Je nach Wohnung und Haushalt kommen etwa ein Bett mit Matratze, eine Sitzgelegenheit, ein Tisch, ein Kühlschrank, eine Kochmöglichkeit und eine Waschmaschine infrage. Gebrauchte Gegenstände können ausreichen, wenn sie geeignet und tatsächlich erhältlich sind.

Typische Fälle bei einer Wohnungserstausstattung Situation Was das Jobcenter prüft Nach einer Trennung fehlt ein Bett Auch ein einzelnes notwendiges Möbelstück kann zur Erstausstattung gehören. Die Wohnung hat bereits einen Herd Ein zusätzlicher Herd muss grundsätzlich nicht finanziert werden. Der bisherige Kühlschrank geht kaputt Das ist normalerweise Ersatzbeschaffung; bei einem unabweisbaren Bedarf kann ein Darlehen infrage kommen. Ein Wohnungsbrand zerstört den Hausrat Die notwendige Ausstattung kann erneut zu bewilligen sein, soweit der Bedarf etwa durch eine Versicherung nicht gedeckt ist.

Ein Fernseher zählt nach der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts nicht zur Wohnungserstausstattung, auch nicht als Gebrauchtgerät (Urteil vom 24. Februar 2011, B 14 AS 75/10 R). Bei verschlissenen oder defekten Gegenständen erfahren Sie im Ratgeber zum Jobcenter-Darlehen, wann eine Finanzierung nach § 24 Absatz 1 SGB II möglich ist.

So beantragen Sie die Erstausstattung

Die Erstausstattung müssen Sie nach § 37 Absatz 1 SGB II gesondert beantragen, auch wenn Sie bereits Grundsicherungsgeld beziehen. Reichen Sie den Antrag nachweisbar ein, möglichst bevor Sie etwas kaufen, und warten Sie nach Möglichkeit die Entscheidung ab.

Beschreiben Sie, weshalb die Einrichtung fehlt, welche Gegenstände bereits vorhanden sind und was Sie noch benötigen. Je nach Fall helfen ein Mietvertrag, ein Übergabeprotokoll oder ein Nachweis über den Verlust des Hausrats.

Muster für den Antrag: „Ich beantrage eine Erstausstattung für meine Wohnung nach § 24 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 SGB II. Welche Gegenstände mir aus welchem Grund fehlen, entnehmen Sie bitte der beigefügten Aufstellung.“

Wenn Sie nicht auf die Entscheidung warten können, weil Ihnen beispielsweise eine Schlafmöglichkeit fehlt, schildern Sie die Dringlichkeit schriftlich und bitten um eine schnelle Entscheidung. Bei einer Ablehnung oder einer zu niedrigen Pauschale können Sie den Bescheid prüfen und Widerspruch einlegen; beachten Sie die Frist in der Rechtsbehelfsbelehrung.

Was für unter 25-Jährige beim Auszug gilt

Greift beim Umzug die Sonderregel nach § 22 Absatz 5 SGB II, setzt auch die Erstausstattung nach § 24 Absatz 6 SGB II grundsätzlich eine Zusicherung zur Übernahme der Unterkunfts- und Heizkosten voraus. Klären Sie deshalb vor Unterschrift unter den Mietvertrag, ob das Jobcenter die neue Unterkunft anerkennt.

Eine Zusicherung muss zum Beispiel bei schwerwiegenden sozialen Gründen oder bei einem für die Arbeitsaufnahme erforderlichen Umzug erteilt werden. Sie kann ausnahmsweise entbehrlich sein, wenn ein gesetzlicher Auszugsgrund vorliegt und es aus wichtigem Grund unzumutbar war, sie vorher einzuholen.

Umzugskosten und Mietkaution sind von der Einrichtung zu unterscheiden. Klären und beantragen Sie diese Leistungen ebenfalls gesondert, bevor Sie sich vertraglich binden oder Kosten verursachen.

Wie viel das Jobcenter zahlt

Die Bundesagentur für Arbeit nennt Geld- und Sachleistungen, zu denen auch Gutscheine gehören können. Eine bundesweite feste Pauschale gibt es nicht; das Gesetz verlangt nachvollziehbare Erfahrungswerte und geeignete Angaben zu den nötigen Ausgaben.

Wenn die Pauschale nicht reicht, sammeln Sie konkrete Angebote für geeignete, erreichbare Gegenstände und weisen Sie das Jobcenter auf die Differenz hin. Das ist besonders hilfreich, wenn der genannte Anbieter das Gerät nicht vorrätig hat oder notwendige Lieferkosten hinzukommen.

Praxisbeispiel: Tisch und Kühlschrank fehlen nach der Trennung

Nach der Trennung kann Frau Aydin ihr Bett und einen Schrank mitnehmen, Tisch und Kühlschrank verbleiben beim früheren Partner. Sie beantragt vor dem Kauf nur die fehlenden Gegenstände und erklärt, welche Möbel bereits vorhanden sind.

Sechs Fragen und Antworten zur Erstausstattung

Kann ich Erstausstattung bekommen, obwohl ich laufend kein Grundsicherungsgeld beziehe?

Ja, wenn Sie die Voraussetzungen des SGB II erfüllen und die Erstausstattung nicht vollständig selbst bezahlen können. Das Jobcenter darf dabei auch Einkommen aus bis zu sechs Monaten nach dem Entscheidungsmonat berücksichtigen.

Muss ich die Erstausstattung zurückzahlen?

Eine bewilligte Erstausstattung nach § 24 Absatz 3 SGB II ist kein Darlehen und wird nicht in monatlichen Raten getilgt. Ein Darlehen für den gewöhnlichen Ersatz eines Haushaltsgeräts ist etwas anderes.

Kann ich nach dem Einzug noch einen Antrag stellen?

Wenn ein echter Bedarf an Erstausstattung weiterhin besteht, ist ein Antrag auch nach dem Einzug möglich. Für bereits gekaufte Gegenstände ist eine Kostenerstattung dagegen nicht automatisch gesichert.

Muss ich eine komplette Wohnungseinrichtung beantragen?

Nein. Fehlen Ihnen nach einer Trennung etwa nur ein Kühlschrank und ein Tisch, können Sie diese Gegenstände einzeln als Erstausstattung beantragen.

Kann das Jobcenter statt Geld einen Gutschein geben?

Ja, die Leistung kann auch als Sachleistung erbracht werden. Lässt sich ein bewilligter Gegenstand mit dem Gutschein nicht beschaffen, teilen Sie das dem Jobcenter mit und legen Sie konkrete Angebote vor.

Zählt eine defekte Waschmaschine als Erstausstattung?

Wenn die bisherige Maschine durch normalen Verschleiß ausfällt, handelt es sich in der Regel um Ersatzbeschaffung. Kommt ein Aufschub nicht infrage und fehlen eigene Mittel, können Sie ein Darlehen nach § 24 Absatz 1 SGB II prüfen lassen.