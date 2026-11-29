Bürgergeld-Mehrbedarf für Ernährung vom Jobcenter

Wenn Sie Grundsicherungsgeld beziehen und aus medizinischen Gründen auf eine besondere Ernährung angewiesen sind, kann das Jobcenter einen Mehrbedarf für kostenaufwendige Ernährung anerkennen. Die Leistung hieß zuvor Bürgergeld.

Bürgergeld-Zuschuss bei kostenaufwendiger Ernährung

Der Regelbedarf für Alleinstehende beträgt 2026 monatlich 563 Euro. Der Mehrbedarf deckt nicht den gesamten Einkauf, sondern berücksichtigt die zusätzlichen Kosten einer medizinisch notwendigen Kostform.

Wer hat Anspruch auf einen Mehrbedarf für kostenaufwendige Ernährung?

Nach § 21 Abs. 5 SGB II muss die besondere Ernährung medizinisch notwendig sein und gegenüber gewöhnlicher Kost mehr kosten. Eine Diagnose allein reicht nicht.

Lassen Sie den Zusammenhang, die notwendige Kost und den Zeitraum ärztlich bescheinigen. Dafür können Sie die Anlage MEB nutzen.

Für welche chronischen Erkrankungen gibt es einen Mehrbedarf?

Das Gesetz nennt weder eine abschließende Liste von Erkrankungen noch feste Eurobeträge. Die Bundesagentur für Arbeit nutzt die Empfehlungen des Deutschen Vereins als Orientierung.

Die Prozentwerte beziehen sich auf die Regelbedarfsstufe 1 mit 563 Euro im Jahr 2026, auch wenn der persönliche Regelbedarf niedriger ist. Sie sind keine automatisch zustehenden Beträge.

Richtwerte für Erwachsene pro Monat (2026) Erkrankung oder Bedarf Empfehlung Rechenbetrag Krankheitsassoziierte Mangelernährung bei entsprechendem Befund 10 % 56,30 Euro Mukoviszidose 30 % 168,90 Euro Terminale Niereninsuffizienz mit Dialyse 5 % 28,15 Euro Zöliakie 20 % 112,60 Euro Schluckstörung mit ärztlich empfohlenem Andickungspulver Keine Pauschale Erforderliche, nicht anderweitig gedeckte Aufwendungen

Für Kinder und Jugendliche gelten eigene Richtwerte

Der Deutsche Verein hat 2024 eigene Empfehlungen für Säuglinge, Kinder und Jugendliche veröffentlicht. Die Rechenbasis bleibt die Regelbedarfsstufe 1; die empfohlenen Prozentsätze unterscheiden sich nach Alter und Kostform.

Ausgewählte Richtwerte für Minderjährige (2026) Alter Zöliakie Mukoviszidose Medizinisch notwendige ketogene Diät Krankheitsassoziierte Mangelernährung Unter 1 Jahr 5 % / 28,15 Euro 20 % / 112,60 Euro 5 % / 28,15 Euro 10 % / 56,30 Euro 1 bis 3 Jahre 10 % / 56,30 Euro 15 % / 84,45 Euro 10 % / 56,30 Euro 25 % / 140,75 Euro 4 bis 6 Jahre 10 % / 56,30 Euro 15 % / 84,45 Euro 15 % / 84,45 Euro 25 % / 140,75 Euro 7 bis 9 Jahre 10 % / 56,30 Euro 20 % / 112,60 Euro 15 % / 84,45 Euro 30 % / 168,90 Euro 10 bis 12 Jahre 15 % / 84,45 Euro 20 % / 112,60 Euro 15 % / 84,45 Euro 35 % / 197,05 Euro 13 bis 14 Jahre 15 % / 84,45 Euro 25 % / 140,75 Euro 15 % / 84,45 Euro 40 % / 225,20 Euro 15 bis 17 Jahre 15 % / 84,45 Euro 30 % / 168,90 Euro 15 % / 84,45 Euro 45 % / 253,35 Euro

Die Empfehlungen behandeln weitere Fälle, etwa Phenylketonurie und bestimmte Formen von Morbus Crohn. Ob der Richtwert passt, hängt von der notwendigen Ernährung und den Mehrkosten ab.

Mehrbedarf bei Zöliakie

Menschen mit Zöliakie benötigen eine strikt glutenfreie Ernährung. Glutenfreie Ersatzprodukte etwa für Brot oder Nudeln können den Einkauf verteuern.

Mehrbedarf bei Schluckstörungen

Schluckstörungen können etwa nach einem Schlaganfall oder bei neurologischen Erkrankungen auftreten. Empfiehlt die behandelnde Praxis Andickungspulver, kommen die erforderlichen, nicht anderweitig gedeckten Kosten als Mehrbedarf infrage.

Mehrbedarf bei chronischer Niereninsuffizienz

Bei terminaler Niereninsuffizienz mit Dialyse empfiehlt der Deutsche Verein für Erwachsene fünf Prozent der Regelbedarfsstufe 1. Liegt zusätzlich eine bescheinigte krankheitsassoziierte Mangelernährung vor, können zusammen 15 Prozent berücksichtigt werden, im Jahr 2026 also 84,45 Euro.

Für die Diagnose einer chronischen Nierenerkrankung allein gibt es keinen Richtwert. Ist auch ohne Dialyse eine teurere Ernährung medizinisch notwendig, ist der Bedarf im Einzelfall zu prüfen.

Mehrbedarf bei Mukoviszidose

Bei der angeborenen Stoffwechselkrankheit Mukoviszidose oder zystischen Fibrose kommt es aufgrund einer genetischen Störung zu einem Ungleichgewicht im Salz-Wasser-Haushalt. Dadurch können sich unter anderem Verdauung und Nährstoffaufnahme verändern.

Die notwendige Kost bespricht das Behandlungsteam mit den Betroffenen. Für Erwachsene empfiehlt der Deutsche Verein 30 Prozent der Regelbedarfsstufe 1, für Minderjährige gelten die altersabhängigen Richtwerte.

Mehrbedarf bei krankheitsbedingter Mangelernährung

Bei der krankheitsbedingten Mangelernährung handelt es sich um einen Zustand, der durch ein langanhaltendes Ungleichgewicht zwischen der Nahrungszufuhr und dem Energiebedarf entsteht. Auslöser können zum Beispiel eine Tumorerkrankung oder eine fortgeschrittene Lungen- oder Lebererkrankung sein.

Unbeabsichtigter Gewichtsverlust kann ein Hinweis sein. Bei Kindern und Jugendlichen berücksichtigt die behandelnde Praxis auch Wachstum und Entwicklungsstand.

Voraussetzungen für den Anspruch auf Mehrbedarf

Für die Anerkennung in früheren Monaten reicht ein später ausgestelltes Attest allein nicht. Der Mehrbedarf muss damals bestanden haben, die notwendige Kost muss der betroffenen Person bekannt gewesen sein und der Zeitraum muss vom Leistungsantrag erfasst sein.

Fehlt der Bedarf im Bescheid, kommt je nach Verfahrensstand ein Widerspruch oder Überprüfungsantrag infrage.

Bei diesen Erkrankungen gibt es meist keinen Mehrbedarf

Bei Typ-1- und Typ-2-Diabetes, Bluthochdruck oder Gicht genügt für Erwachsene nach den Empfehlungen in der Regel eine bedarfsgerechte Vollkost. Sind ausnahmsweise zusätzliche Ausgaben nötig, etwa bei einer weiteren Erkrankung, sind sie im Einzelfall zu prüfen.

Laktoseintoleranz: Erwachsene und Kinder unterscheiden

Für Erwachsene mit einer gewöhnlichen Laktoseintoleranz wird in der Regel kein Zuschlag empfohlen. Bei Kindern und Jugendlichen mit geringer Laktosetoleranz oder ausgeprägten Beschwerden sieht der Deutsche Verein fünf Prozent als Richtwert vor, also 28,15 Euro im Jahr 2026.

Wie wird der Mehrbedarf für kostenaufwendige Ernährung beantragt?

Geben Sie den Bedarf im Antrag auf Grundsicherungsgeld an oder teilen Sie ihn dem Jobcenter mit, wenn er später entsteht. Ein eigener Leistungsantrag ist für diesen Mehrbedarf nicht vorgeschrieben.

Reichen Sie die ärztliche Bescheinigung mit Kostform und Zeitraum ein; die Bundesagentur bittet um einen verschlossenen Umschlag. Nach ihren Weisungen wird der Nachweis grundsätzlich nach spätestens zwölf Monaten erneut geprüft, bei dauerhaften Erkrankungen wie Zöliakie oder Mukoviszidose gibt es Ausnahmen.

Praxisbeispiel: 56,30 Euro bei Zöliakie

Lina ist neun Jahre alt und braucht laut ihrer Ärztin glutenfreie Kost. Für ihre Altersgruppe liegt der Richtwert bei zehn Prozent der Regelbedarfsstufe 1, im Jahr 2026 also bei 56,30 Euro im Monat.

Für Zehn- bis Zwölfjährige beträgt der Richtwert 15 Prozent, bei unveränderter Berechnungsbasis also 84,45 Euro. Linas Vater prüft nach dem Geburtstag, ob das Jobcenter den Bedarf neu bewertet hat.

Fünf Fragen und Antworten

Reicht die Diagnose?

Nein. Die besondere Kost muss medizinisch notwendig sein und zusätzliche Ausgaben verursachen.

Wird der Zuschlag vom persönlichen Regelbedarf berechnet?

Die empfohlenen Prozentwerte beziehen sich auf Regelbedarfsstufe 1, auch bei Kindern.

Muss ich Kassenzettel sammeln?

Bei einem Richtwert steht der ärztliche Nachweis im Vordergrund. Wo tatsächliche Mehrkosten zu belegen sind, helfen Rechnungen und Preisnachweise.

Brauche ich jedes Jahr eine neue Bescheinigung?

Das hängt von der Erkrankung und dem Bescheid ab. Für einige dauerhafte Erkrankungen sehen die Weisungen Ausnahmen vor.

Kann das Jobcenter den Mehrbedarf nachzahlen?

Das ist für Ansprüche möglich, die vom Leistungsantrag erfasst waren und schon damals bestanden. Ob ein alter Bescheid korrigiert werden kann, hängt auch von den Fristen ab.

Quellen

§ 21 SGB II · § 37 SGB II · Deutscher Verein: Empfehlungen für Erwachsene und Kinder · BA-Weisungen zu § 21 SGB II