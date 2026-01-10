Kinderzuschlag Auszahlung – Alle Auszahlungstermine 2026

Lesedauer 3 Minuten

Kinderzuschlag und Kindergeld laufen organisatorisch zusammen. Maßgeblich ist: Beides wird überwiesen und kann nicht bar ausgezahlt werden; im Laufe des Überweisungstages wird der Betrag dem Konto gutgeschrieben.

Wer am Auszahlungstag morgens noch keinen Eingang sieht, muss deshalb nicht automatisch von einem Zahlungsstopp ausgehen – oft liegt es schlicht am Zeitpunkt der bankinternen Verbuchung.

Auszahlungstermine 2026 nach Endziffer (Kalender)

Die Familienkasse staffelt die Auszahlungen nach der letzten Ziffer der Kindergeldnummer (Endziffer). Damit lässt sich der voraussichtliche Überweisungstag 2026 zuverlässig ablesen.

Endziffer der Kindergeldnummer Auszahlungstermine 2026 (Überweisung) 0 08.01 · 04.02 · 04.03 · 08.04 · 06.05 · 03.06 · 03.07 · 05.08 · 03.09 · 05.10 · 04.11 · 03.12 1 08.01 · 06.02 · 05.03 · 09.04 · 07.05 · 08.06 · 06.07 · 06.08 · 07.09 · 06.10 · 05.11 · 04.12 2 09.01 · 10.02 · 06.03 · 13.04 · 08.05 · 09.06 · 07.07 · 07.08 · 08.09 · 08.10 · 06.11 · 07.12 3 13.01 · 12.02 · 09.03 · 14.04 · 12.05 · 10.06 · 09.07 · 10.08 · 10.09 · 09.10 · 10.11 · 08.12 4 14.01 · 13.02 · 10.03 · 15.04 · 13.05 · 12.06 · 10.07 · 12.08 · 11.09 · 12.10 · 11.11 · 09.12 5 15.01 · 16.02 · 11.03 · 16.04 · 18.05 · 15.06 · 13.07 · 14.08 · 15.09 · 13.10 · 12.11 · 10.12 6 16.01 · 17.02 · 12.03 · 17.04 · 19.05 · 16.06 · 14.07 · 17.08 · 16.09 · 15.10 · 13.11 · 11.12 7 19.01 · 18.02 · 16.03 · 20.04 · 20.05 · 17.06 · 17.07 · 18.08 · 17.09 · 16.10 · 16.11 · 14.12 8 22.01 · 19.02 · 17.03 · 21.04 · 21.05 · 18.06 · 20.07 · 19.08 · 18.09 · 19.10 · 17.11 · 15.12 9 23.01 · 20.02 · 20.03 · 23.04 · 22.05 · 22.06 · 21.07 · 21.08 · 21.09 · 20.10 · 20.11 · 16.12

Endziffer finden: Warum sie auch bei mehreren Kindern nur einmal zählt

Die Kindergeldnummer ist die Referenz der Familienkasse. Entscheidend ist die letzte Ziffer dieser Nummer – sie heißt „Endziffer“. Über diese Endziffer wird festgelegt, wann Kindergeld und gegebenenfalls Kinderzuschlag ausgezahlt werden.

Das ist gerade für Familien wichtig, die gedanklich „pro Kind“ rechnen: Für die Auszahlung ist die Endziffer der Kindergeldnummer der berechtigten Person der Taktgeber, nicht eine „separate Endziffer je Kind“.

Auszahlungstag heißt nicht: Geld ist sofort sichtbar

Der Kalender nennt den Tag, an dem die Familienkasse die Überweisung veranlasst. Im Regelfall wird der Betrag im Laufe des Überweisungstages gutgeschrieben, die konkrete Uhrzeit hängt aber von der Bank ab.

Rund um Wochenenden und Feiertage sind Verschiebungen auf den nächsten Bankarbeitstag ein typisches, völlig normales Muster.

Ab wann Kinderzuschlag gezahlt wird: Antrag und Beginn des Anspruchs

Beim Kinderzuschlag ist der Antrag der Startpunkt. Der Text bleibt bewusst beim Auszahlungsschwerpunkt, aber für die Auszahlung ist ein Punkt entscheidend: Ohne aktuellen Bewilligungsbescheid gibt es keinen Zahlungslauf, auch wenn der Kalender „eigentlich“ den richtigen Tag anzeigt.

Bewilligungszeitraum: warum die Auszahlung nicht automatisch weiterläuft

In der Praxis wird Kinderzuschlag häufig für einen begrenzten Zeitraum bewilligt, weshalb rechtzeitige Folgeanträge wichtig sind; die BA-Unterlagen nennen hier regelmäßig sechs Monate als Bewilligungsrahmen.

Endet die Auszahlung, liegt das deshalb oft nicht an „verspäteter Überweisung“, sondern an abgelaufener Bewilligung oder an Punkten, die vor einer Weiterbewilligung geklärt werden müssen.

Wenn 2026 keine Zahlung kommt: die realistischen Ursachen

Wenn am erwarteten Termin kein Eingang sichtbar ist, klären sich die meisten Fälle über drei Fragen: Stimmt die Endziffer und der Termin, liegt der Tag eventuell an einem Wochenende/Feiertag und besteht eine laufende Bewilligung.

Danach kommt ein Punkt, der in der Praxis besonders häufig ist: Kontodaten. Schon ein Kontowechsel oder eine nicht mehr aktuelle IBAN kann dazu führen, dass Zahlungen nicht ankommen.

Erst wenn diese Punkte passen und trotzdem keine Gutschrift erfolgt, lohnt die Kontaktaufnahme mit der Familienkasse, weil dann auch technische Zuordnungs- oder Bearbeitungsthemen eine Rolle spielen können.

Infografik: Wann wird der Kinderzuschlag 2026 ausgezahlt?

