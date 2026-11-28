Arbeitslos: Anspruch auf Bürgergeld oder Arbeitslosengeld?

Wurden Sie gekündigt oder läuft Ihr Arbeitsvertrag aus und Sie fragen sich nun, wie es weitergeht und ob Sie Anspruch auf Bürgergeld oder Arbeitslosengeld haben? In unserem Ratgeber erfahren Sie alles Wissenswerte über eine bevorstehende Arbeitslosigkeit, um unangenehme Überraschungen wie Sperrzeiten zu vermeiden. Denn bereits bevor die Arbeitslosigkeit offiziell beginnt, müssen Sie aktiv werden, damit Sie von Beginn der Arbeitslosigkeit an abgesichert sind.

Arbeitslosengeld oder Grundsicherungsgeld?

Arbeitslosengeld ist eine Versicherungsleistung der Agentur für Arbeit. Im Regelfall müssen Sie in den 30 Monaten vor Arbeitslosigkeit und Arbeitslosmeldung mindestens zwölf Monate versichert gewesen sein.

Sie müssen sich arbeitslos melden, eine Stelle suchen und grundsätzlich für eine versicherungspflichtige Beschäftigung von mindestens 15 Wochenstunden zur Verfügung stehen. Unter Voraussetzungen können auch Zeiten mit Krankengeld, Kindererziehung in den ersten drei Lebensjahren oder freiwilliger Arbeitslosenversicherung mitzählen.

Sechs Versicherungsmonate reichen nur bei der verkürzten Anwartschaftszeit nach § 142 Abs. 2 SGB III. Dazu müssen unter anderem die Beschäftigungstage überwiegend aus im Voraus auf höchstens 14 Wochen befristeten Stellen stammen und das Bruttoarbeitsentgelt der letzten zwölf Monate darf die gesetzliche Grenze nicht überschreiten.

Das Grundsicherungsgeld ist dagegen eine bedarfsabhängige Leistung des Jobcenters. Es kommt bei fehlendem Arbeitslosengeld oder ergänzend infrage, wenn das anrechenbare Einkommen einschließlich Arbeitslosengeld den anerkannten Bedarf nicht deckt und die übrigen Voraussetzungen erfüllt sind.

Arbeitslosengeld: Wie viel Geld bekomme ich?

Die Agentur berechnet aus dem beitragspflichtigen Bruttoarbeitsentgelt ein tägliches Bemessungsentgelt, in der Regel aus abgerechneten Beschäftigungszeiten im letzten Jahr. Minijobverdienst ohne Arbeitslosenversicherung zählt dafür nicht.

Nach rechnerischem Abzug von Lohnsteuer, gegebenenfalls Solidaritätszuschlag und einer Sozialversicherungspauschale von 20 Prozent bleibt das Leistungsentgelt. Davon erhalten Sie grundsätzlich 60 Prozent, mit einem steuerrechtlich berücksichtigungsfähigen Kind unter den gesetzlichen Voraussetzungen 67 Prozent.

Arbeitslosengeld: Dauer des Anspruchs

Beim regulären Anspruch ergeben zwölf Versicherungsmonate sechs Monate Arbeitslosengeld. Mit mindestens 24 Versicherungsmonaten sind bis zum 50. Geburtstag höchstens zwölf Monate möglich.

Bei der verkürzten Anwartschaftszeit gilt eine eigene Staffel: Sechs, acht oder zehn Versicherungsmonate führen grundsätzlich zu drei, vier oder fünf Monaten Leistung. Ein befristeter Vertrag allein eröffnet diese Sonderregelung nicht.

Verlängerter Bezug für Ältere

Ab 50 Jahren sind bei mindestens 30 Versicherungsmonaten bis zu 15 Monate Arbeitslosengeld möglich. Ab 55 sind es bei 36 Versicherungsmonaten bis zu 18, ab 58 bei 48 Versicherungsmonaten bis zu 24 Monate.

Entscheidend sind das Alter bei Entstehung des Anspruchs und die berücksichtigungsfähigen Versicherungszeiten nach § 147 SGB III. Wer einen späteren Anspruchsbeginn erwägt, sollte vorher die Folgen für Zahlungen und Krankenversicherung klären und die Arbeitsuchendmeldung nicht aufschieben.

Ist die Kündigung rechtens?

Wenn Ihnen gekündigt wurde, sollten Sie als erstes vom Betriebs-, Personalrat, der Mitarbeitervertretung (BR/PR/MAV) oder Ihrer Gewerkschaft prüfen lassen, ob die Kündigung rechtmäßig ist: Hat Ihr Arbeitgeber den Kündigungsschutz beachtet?

Wurden BR/PR/MAV ordnungsgemäß angehört? Ist eine Kündigungsschutzklage sinnvoll? Wenn Sie eine Kündigungsschutzklage in Erwägung ziehen, drängt die Zeit. Klagen müssen Sie innerhalb von drei Wochen, nachdem Sie die schriftliche Kündigung erhalten haben. Es zählt der Zugang der schriftlichen Kündigung, nicht der Poststempel.

Die frühzeitige Arbeitsuchendmeldung

Melden Sie sich spätestens drei Monate vor dem Ende des Arbeitsverhältnisses arbeitsuchend. Erfahren Sie erst später vom Ende, müssen Sie sich nach § 38 SGB III innerhalb von drei Tagen nach Kenntnis melden.

Die Meldung ist unter anderem online oder telefonisch möglich. Sie ist auch dann erforderlich, wenn Sie gegen die Kündigung vorgehen oder der Arbeitgeber eine Fortsetzung in Aussicht stellt; ausgenommen sind betriebliche Ausbildungsverhältnisse.

Eine verspätete Meldung ohne wichtigen Grund kann eine einwöchige Sperrzeit auslösen. Die Arbeitsuchendmeldung ersetzt nicht die Arbeitslosmeldung.

Anspruch auf Abfindung nach Kündigung prüfen

In jedem Fall ist es ratsam, einen Abfindungsanspruch zu prüfen. Mit diesem Online Abfindungsrechner kann ermittelt werden, ob ein Anrecht auf Abfindung besteht und wie hoch die mögliche Abfindungssumme ist.

Wird ein Aufhebungsvertrag vorgelegt, sollte auch dieser geprüft werden, bevor dieser unterschrieben wird. Ist der Aufhebungsvertrag erst einmal unterschrieben, kann kaum noch nachverhandelt werden.

Die “richtige” Arbeitslosmeldung: Persönlich arbeitslos melden

Arbeitslosengeld bekommen Sie erst ab dem Tag, an dem Sie tatsächlich arbeitslos sind und – ganz wichtig – nachdem Sie sich zusätzlich zur Arbeitsuchendmeldung noch einmal persönlich arbeitslos gemeldet haben (Personalausweis mitnehmen). Wer die Online-Funktion des Personalausweises freigeschaltet hat, kann diesen Schritt auch Online auf der Webseite der Agentur für Arbeit tätigen.

Um kein Geld zu verschenken, müssen Sie sich also spätestens am ersten Tag, an dem Sie arbeitslos sind, auch arbeitslos melden. Empfehlenswert ist aber, sich deutlich früher arbeitslos zu melden, damit der Antrag rechtzeitig bearbeitet werden kann und Sie zügig Ihr Geld bekommen.

Sie können sich frühestens drei Monate bevor Ihr Job tatsächlich endet, arbeitslos melden. Wenn Sie erst spät gekündigt wurden, können Sie die Arbeitsuchendmeldung und die Arbeitslosmeldung in einem Aufwasch erledigen.

Denn dann ist der Zeitraum zwischen dem Tag, an dem Sie vom Ende Ihres Arbeitsverhältnisses erfahren, und dem tatsächlichen Ende des Arbeitsverhältnisses kürzer als drei Monate. Wenn also für Sie die oben genannte Drei-Tage-Frist für die Arbeitssuchmeldung gilt, können Sie sich gleichzeitig arbeitsuchend und arbeitslos melden.

Beispiel aus der Praxis

Jan erhält 850 Euro Arbeitslosengeld. Liegt sein vom Jobcenter anerkannter Bedarf bei 1.050 Euro und sind nach den zulässigen Abzügen insgesamt 820 Euro Einkommen anzurechnen, kann er bei erfüllten Voraussetzungen 230 Euro ergänzendes Grundsicherungsgeld bekommen.

Fünf Fragen und Antworten

Muss Arbeitslosengeld erst auslaufen?

Nein. Wenn es nicht reicht, können Sie bereits während des Bezugs einen ergänzenden Anspruch beim Jobcenter prüfen lassen.

Reichen sechs Monate in einem befristeten Job?

Nicht automatisch. Prüfen Sie die Voraussetzungen der verkürzten Anwartschaftszeit.

Wann melde ich mich arbeitslos?

Spätestens am ersten Tag ohne Beschäftigung; die Meldung ist schon bis zu drei Monate vorher möglich.

Sind 60 oder 67 Prozent vom letzten Nettolohn garantiert?

Nein. Die Sätze beziehen sich auf ein pauschal berechnetes Leistungsentgelt.

Wer prüft welchen Antrag?

Arbeitslosengeld beantragen Sie bei der Agentur für Arbeit, Grundsicherungsgeld gesondert beim Jobcenter.

Quellen

Bundesagentur für Arbeit: Anspruch, Höhe und Dauer

§ 38 SGB III: Arbeitsuchendmeldung

§ 142 SGB III: Anwartschaftszeit

§ 147 SGB III: Anspruchsdauer

§ 19 SGB II: Leistungen bei ungedecktem Bedarf