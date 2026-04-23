EM-Rentenrechner: EM-Rente 2026 berechnen

Wer wegen Krankheit oder Behinderung nicht mehr arbeiten kann, bekommt von der Deutschen Rentenversicherung eine Erwerbsminderungsrente — theoretisch. In der Praxis kämpfen Betroffene monatelang um ihren Anspruch, erhalten Bescheide voller Fachbegriffe und stellen fest: Die Rente ist deutlich niedriger als erwartet. Dabei wäre vieles vermeidbar, wenn man die Berechnungsformel kennt, bevor man den Antrag stellt. Dieser Artikel erklärt, wie die EM-Rente 2026 berechnet wird, wo die versteckten Abzüge lauern und was der Rentenwert von 42,52 Euro für Ihre Rente bedeutet.

2026 · § 43 SGB VI Erwerbsminderungsrente-Rechner Berechnen Sie Ihre voraussichtliche EM-Rente — mit Zurechnungszeit, Abschlägen und Hinzuverdienstgrenzen für 2026. 1 Art der Erwerbsminderung 🔴 Volle Erwerbsminderung < 3 Stunden täglich arbeitsfähig 🟡 Teilweise Erwerbsminderung 3–6 Stunden täglich arbeitsfähig 2 Ihre Rentenpunkte Entgeltpunkte aus der Renteninformation oder Schätzung aus Gehalt und Beitragsjahren. 📄 EP bekannt 📊 EP schätzen Bisherige Entgeltpunkte Aus Ihrer Renteninformation — ohne Zurechnungszeit (wird automatisch ergänzt). Punkte Ø Jahresbruttoeinkommen € / Jahr Bisherige Beitragsjahre Jahre mit Pflichtbeiträgen bis zum EM-Eintritt. Jahre 3 Alter bei EM-Eintritt Bestimmt Zurechnungszeit und möglichen Abschlag. Alter beim Eintritt der Erwerbsminderung Jahre 4 Abzüge KV-Zusatzbeitrag Durchschnitt 2026: 2,9 %. % Kinderlos +0,6 % auf die Pflegeversicherung Geben Sie Ihre Entgeltpunkte und Ihr Alter ein — das Ergebnis erscheint automatisch. Hinweis: Dieser Rechner dient der ersten Orientierung und ersetzt nicht die verbindliche Auskunft der Deutschen Rentenversicherung. Nicht berücksichtigt: Einkommensteuer, individuelle Gesamtleistungsbewertung der Zurechnungszeit, Günstigerprüfung, Grundrente. Rentenwert ab 01.07.2026: 42,52 €. Zurechnungszeit 2026: bis 66 J. 3 M. (§ 253a SGB VI). Alle Angaben ohne Gewähr.

Volle oder teilweise Erwerbsminderung — ein Unterschied von mehreren hundert Euro

Das Gesetz unterscheidet zwei Stufen der Erwerbsminderung, und der Unterschied ist gravierend. Wer täglich weniger als drei Stunden auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt tätig sein kann, gilt als voll erwerbsgemindert nach § 43 Abs. 2 SGB VI und erhält den vollen Rentenartfaktor von 1,0. Wer noch zwischen drei und sechs Stunden arbeiten könnte, erhält nur die teilweise Erwerbsminderung — mit Rentenartfaktor 0,5, also der halben Rente. Bei gleichen Entgeltpunkten, gleicher Zurechnungszeit und gleichem Zugangsfaktor bedeutet das in der Praxis: Die volle EM-Rente ist doppelt so hoch wie die teilweise.

Es gibt eine wichtige Ausnahme, die viele nicht kennen: die sogenannte Arbeitsmarktrente. Wer zwar zwischen drei und sechs Stunden arbeitsfähig wäre, für den aber kein entsprechender Teilzeitarbeitsplatz vorhanden ist, erhält trotzdem die volle EM-Rente. Die Rentenversicherung muss nachweisen, dass solche Stellen tatsächlich verfügbar sind — gelingt ihr das nicht, zahlt sie die volle Rente. Diesen Rechtsanspruch kennen viele Betroffene nicht, und die DRV weist nicht freiwillig darauf hin.

Wie die EM-Rente berechnet wird — die Formel hinter dem Bescheid

Die monatliche Bruttorente ergibt sich aus vier Faktoren, die miteinander multipliziert werden: Entgeltpunkte gesamt, Zugangsfaktor, Rentenartfaktor und aktueller Rentenwert. Der Rentenwert steigt zum 1. Juli 2026 auf 42,52 Euro — ein wichtiger Wert, denn jeder Entgeltpunkt ist genau diesen Betrag wert. Wer also auf 20 Entgeltpunkte kommt und keinen Abschlag hat, erhält eine volle EM-Rente von 850,40 Euro brutto.

Die Entgeltpunkte spiegeln wider, wie viel jemand im Verhältnis zum Durchschnittsverdienst (2026 vorläufig: 51.944 Euro) verdient hat. Wer genau diesen Durchschnitt verdient, sammelt pro Beitragsjahr genau einen Entgeltpunkt. Wer weniger verdient hat — etwa wegen Teilzeit, Niedriglohn oder langen Ausbildungsphasen — hat entsprechend weniger Punkte angesammelt. Gerade das trifft viele Frauen, die jahrelang in Teilzeit gearbeitet haben, besonders hart.

Zurechnungszeit: Warum die EM-Rente oft höher ausfällt als erwartet

Das vielleicht wichtigste Merkmal der Erwerbsminderungsrente ist die Zurechnungszeit. Die Deutsche Rentenversicherung rechnet so, als hätte die betroffene Person bis zum Alter von 66 Jahren und 3 Monaten weiter gearbeitet und Entgeltpunkte gesammelt. Wer also mit 45 Jahren erwerbsgemindert wird, bekommt zusätzliche Entgeltpunkte für rund 21 Jahre und 3 Monate — als hätte sie diese Zeit tatsächlich gearbeitet. Rechtliche Grundlage ist § 253a SGB VI.

Konkret funktioniert das so: Die Rentenversicherung nimmt den Durchschnittswert der bisher erreichten Entgeltpunkte pro Jahr und schreibt ihn für die Zurechnungszeit fort. Wer bis zum 45. Lebensjahr 18 Entgeltpunkte in 25 Beitragsjahren angesammelt hat, kommt auf durchschnittlich 0,72 Punkte pro Jahr. Diese werden dann für die restlichen 255 Zurechnungsmonate hochgerechnet, was weitere gut 15 Punkte ergibt. Die Gesamtrente ist damit erheblich höher als ohne Zurechnungszeit. Das soll die EM-Rente armutsfest machen — ob es das leistet, ist eine andere Frage.

Zu beachten: Die letzten vier Jahre vor Eintritt der Erwerbsminderung bleiben bei der Berechnung der Zurechnungszeit außen vor, sofern die Entgeltpunkte in diesem Zeitraum unterdurchschnittlich waren. Das dient dem Schutz der Betroffenen — wer kurz vor dem Zusammenbruch kaum noch arbeitsfähig war und deshalb wenig verdient hat, soll nicht dafür bestraft werden.

Der Abschlag — dauerhaft, unkorrigierbar und bis zu 10,8 Prozent

Wer vor dem 65. Lebensjahr erwerbsgemindert wird, muss mit einem Abschlag rechnen. Für jeden Monat, den der Rentenbeginn vor dem vollendeten 65. Lebensjahr liegt, werden 0,3 Prozent von der Rente abgezogen — maximal für 36 Monate, also maximal 10,8 Prozent. Wer mit 50 Jahren in die EM-Rente rutscht, bekommt nicht mehr Abschlag als jemand, der mit 62 in Rente geht: Die Obergrenze liegt bei 36 Monaten.

Was viele nicht wissen und was die Rentenversicherung in ihren Bescheiden nicht besonders hervorhebt: Dieser Abschlag ist dauerhaft. Er bleibt auch dann bestehen, wenn die EM-Rente nach Erreichen der Regelaltersgrenze in eine normale Altersrente umgewandelt wird. Wer also mit 55 Jahren in Rente geht und bis 67 lebt, trägt den Abschlag von 10,8 Prozent zwölf Jahre lang — und verliert über diesen Zeitraum gerechnet mehrere zehntausend Euro.

Ein Rechenbeispiel: Maria, 52 Jahre, volle Erwerbsminderung, 22 Entgeltpunkte (inkl. Zurechnungszeit). Der Abschlag beträgt 36 Monate × 0,3 % = 10,8 %. Ihre Bruttorente ohne Abschlag wäre 22 × 42,52 = 935,44 Euro. Mit Abschlag bleiben ihr 834,93 Euro brutto. Nach Abzug von Kranken- und Pflegeversicherung (ca. 11,45 %) landen etwa 739 Euro auf dem Konto. Das liegt unterhalb der Armutsgefährdungsschwelle.

EM-Rente 2026 berechnen — mit Zurechnungszeit und Abschlag

Mit dem folgenden Rechner können Sie Ihre voraussichtliche Erwerbsminderungsrente selbst ermitteln. Sie benötigen entweder Ihre bisherigen Entgeltpunkte aus der aktuellen Renteninformation oder eine Schätzung auf Basis Ihres Jahresbruttogehalts und Ihrer Beitragsjahre. Der Rechner berücksichtigt die Zurechnungszeit bis 66 Jahre und 3 Monate, den Abschlag von bis zu 10,8 Prozent sowie die Abzüge für Kranken- und Pflegeversicherung.

Hinzuverdienstgrenzen 2026 — was erlaubt ist und was abgezogen wird

Wer eine EM-Rente bezieht, darf hinzuverdienen — aber nur bis zu bestimmten Grenzen. Bei der vollen Erwerbsminderungsrente gilt 2026 eine Jahresgrenze von 20.763,75 Euro, entsprechend rund 1.730 Euro im Monat. Bei der teilweisen Erwerbsminderungsrente liegt die Grenze bei 41.527,50 Euro jährlich, also etwa 3.460 Euro monatlich.

Wer diese Grenzen überschreitet, verliert nicht automatisch die gesamte Rente. Stattdessen werden 40 Prozent des Überschreitungsbetrags auf die Rente angerechnet und abgezogen. Das ist fairer als das frühere System, aber die Berechnung ist kompliziert — und wer seinen Hinzuverdienst nicht korrekt meldet, riskiert Rückforderungen für bis zu vier Jahre rückwirkend. Die Rentenversicherung gleicht die tatsächlichen Einkünfte regelmäßig mit den Steuerdaten ab.

Wichtig: Als Hinzuverdienst gilt nicht nur Arbeitseinkommen. Auch Einnahmen aus selbständiger Tätigkeit, Mieteinnahmen und bestimmte Sozialleistungen können angerechnet werden. Wer sich unsicher ist, sollte den Hinzuverdienst vorab mit der DRV klären — am besten schriftlich, damit man im Streitfall einen Beleg hat.

Voraussetzungen für den EM-Rentenanspruch

Nicht jeder, der nicht mehr arbeiten kann, bekommt automatisch eine EM-Rente. Drei Grundvoraussetzungen müssen erfüllt sein. Erstens die allgemeine Wartezeit: mindestens fünf Jahre Versicherungszeit in der gesetzlichen Rentenversicherung. Zweitens die besondere versicherungsrechtliche Voraussetzung: In den fünf Jahren unmittelbar vor Eintritt der Erwerbsminderung müssen mindestens drei Jahre mit Pflichtbeiträgen belegt sein. Drittens muss die Erwerbsminderung selbst medizinisch nachgewiesen werden — durch ärztliche Gutachten, die die DRV in der Regel selbst in Auftrag gibt.

Gerade die Dreijahres-Regelung führt häufig zu Problemen. Wer lange Zeit selbständig oder in der Schwarzarbeit tätig war, wer Lücken wegen Kindererziehung, Arbeitslosigkeit ohne Pflichtbeiträge oder einem Auslandsaufenthalt hat, kann trotz langer Versicherungszeit scheitern. Die Rentenversicherung prüft dies streng — und lehnt auch dann ab, wenn die Erwerbsminderung eindeutig ist, die formalen Voraussetzungen aber fehlen.

Antrag, Ablehnung, Widerspruch — was Betroffene wissen müssen

Die Ablehnungsquote bei EM-Renten-Erstanträgen ist hoch. Viele Betroffene geben nach einem ablehnenden Bescheid auf, obwohl ein Widerspruch erfolgreich sein könnte. Wer einen Ablehnungsbescheid erhält, hat einen Monat Zeit, schriftlich Widerspruch einzulegen — die Frist beginnt mit dem Tag, an dem der Bescheid bekannt gegeben wurde. Ein formloser Widerspruch (“Hiermit lege ich Widerspruch ein”) reicht zunächst aus, um die Frist zu wahren. Die Begründung kann nachgereicht werden.

Im Widerspruchsverfahren und einem etwaigen Klageverfahren kommt es entscheidend auf die ärztliche Dokumentation an. Eigene Arztberichte, Krankenhausentlassungsberichte und Atteste können dem Widerspruch beigefügt werden. Wer das Gutachten der DRV für falsch hält, kann eine Begutachtung durch einen eigenen Arzt beantragen — allerdings auf eigene Kosten. Bei einer anschließenden erfolgreichen Klage können diese Kosten aber erstattet werden. Ein Beratungsangebot durch einen Rentenberater oder Sozialrechtsanwalt lohnt sich in vielen Fällen: Viele arbeiten auf Erfolgsbasis.

Grundsicherung als Auffangnetz — wenn die EM-Rente nicht reicht

Wer eine EM-Rente erhält, die unterhalb des soziokulturellen Existenzminimums liegt, hat Anspruch auf ergänzende Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach §§ 41 ff. SGB XII. Der Antrag ist beim zuständigen Sozialamt zu stellen. Die Grundsicherung füllt die Differenz zwischen der tatsächlichen Rente und dem individuellen Bedarf auf — sie schließt Kosten der Unterkunft, Heizung und den Regelbedarf ein.

Wichtig: Die Grundsicherung ist kein Almosen, sondern ein gesetzlicher Anspruch. Viele Betroffene beantragen sie aus Scham nicht — und verzichten damit auf Leistungen, die ihnen zustehen. Wer befürchtet, dass das Sozialamt Unterhalt von Angehörigen einfordert: Ab einem Jahreseinkommen der Kinder unter 100.000 Euro wird kein Elternunterhalt für Grundsicherungsleistungen verlangt.

Häufige Fragen zur Erwerbsminderungsrente 2026

Wie hoch ist die durchschnittliche EM-Rente 2026?

Die durchschnittliche volle Erwerbsminderungsrente lag zuletzt bei etwa 950 bis 1.000 Euro brutto monatlich. Nach Abzug von Kranken- und Pflegeversicherung verbleiben rund 840 bis 880 Euro netto. Die teilweise EM-Rente liegt entsprechend bei der Hälfte dieser Beträge. Individuelle Abweichungen nach oben und unten sind erheblich — entscheidend sind die angesammelten Entgeltpunkte und das Alter beim Renteneintritt.

Kann die EM-Rente rückwirkend beantragt werden?

Ja, der Anspruch auf EM-Rente kann rückwirkend entstehen — allerdings wird die Rente frühestens ab dem Monat gezahlt, in dem der Antrag gestellt wurde. Nur in Ausnahmefällen, etwa bei einer festgestellten medizinischen Rückwirkung, kann eine Zahlung für frühere Zeiträume erfolgen. Wer also die Antragsstellung verzögert, verliert bares Geld. Der Antrag sollte so früh wie möglich gestellt werden — selbst wenn der Ausgang unsicher ist.

Was passiert mit der EM-Rente, wenn ich die Regelaltersgrenze erreiche?

Die Erwerbsminderungsrente wird bei Erreichen der Regelaltersgrenze automatisch in eine Altersrente umgewandelt. Die Höhe ändert sich dabei nicht, aber der Abschlag bleibt bestehen. Wer also mit einem Abschlag von 10,8 Prozent in die EM-Rente gegangen ist, bekommt auch als Rentner dieselbe geminderte Summe — lebenslang.

Wie beeinflusst die Zurechnungszeit die Rentenanwartschaft bei jungen Betroffenen?

Je jünger jemand ist, wenn die Erwerbsminderung eintritt, desto länger ist die Zurechnungszeit — und desto stärker wirkt sie sich auf die Rentenhöhe aus. Ein 35-Jähriger profitiert von über 31 Jahren Zurechnungszeit und hat damit eine deutlich höhere Rente, als seine bisher angesammelten Entgeltpunkte vermuten lassen würden. Die Zurechnungszeit ist das Hauptinstrument, das EM-Renten vor extremer Armut bewahrt — auch wenn der Schutz bei Niedriglohnbiografien begrenzt bleibt.

Wann lohnt sich ein Widerspruch gegen einen ablehnenden EM-Rentenbescheid?

Grundsätzlich immer, wenn die medizinische Sachlage nicht eindeutig ist oder das Gutachten der DRV die eigene gesundheitliche Situation nicht korrekt wiedergibt. Die Erfolgsquote von Widersprüchen und Klagen ist erheblich — rund ein Drittel aller ursprünglich abgelehnten Anträge wird nach Widerspruch oder Klage doch bewilligt. Wer keine finanziellen Mittel für anwaltliche Beratung hat, kann Beratungshilfe beim Amtsgericht beantragen.

Quellen: