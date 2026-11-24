Wer auf Einladung des Jobcenters persönlich erscheinen muss, kann die notwendigen Fahrtkosten zurückverlangen. Auch ein günstiges Busticket darf das Jobcenter nicht allein deshalb ablehnen, weil der Betrag unter einer festen Grenze liegt.

Die Erstattung kommt nicht automatisch mit dem Grundsicherungsgeld, das früher Bürgergeld hieß. Stellen Sie einen Antrag, heben Sie Ihre Belege auf und sagen Sie vor dem Termin Bescheid, wenn Sie das Ticket nicht vorfinanzieren können.

Für welche Termine übernimmt das Jobcenter Fahrtkosten?

§ 59 SGB II verweist auf die allgemeine Meldepflicht nach § 309 SGB III. Nach dessen Absatz 4 kann das Jobcenter auf Antrag die notwendigen Reisekosten übernehmen, die durch die Aufforderung zur persönlichen Meldung entstehen und nicht bereits nach anderen Vorschriften übernommen werden können.

Das kann sowohl für einen Meldetermin im Jobcenter als auch für eine angeordnete ärztliche oder psychologische Untersuchung an einem anderen Ort gelten. Muss eine Begleitperson aus nachvollziehbarem Grund mitkommen, können auch ihre notwendigen Reisekosten berücksichtigt werden.

Für einen freiwilligen Besuch ohne vorherige Terminaufforderung greift diese Regel nicht automatisch. Nach den Fachlichen Weisungen der Bundesagentur für Arbeit kommen Erstattungen auch für bestimmte eingeladene Gespräche ohne Rechtsfolgenbelehrung infrage, etwa zur Vorbereitung eines Kooperationsplans.

Keine pauschale Ablehnung unter sechs Euro

Das Bundessozialgericht hat eine feste Sechs-Euro-Grenze für Fahrten von Leistungsbeziehenden verworfen (Urteil vom 6. Dezember 2007, B 14/7b AS 50/06 R). Das Jobcenter muss die tatsächliche Belastung und die wirtschaftlichen Verhältnisse berücksichtigen; bei Leistungsbeziehenden nach dem SGB II kommt die Ablehnung notwendiger Fahrtkosten nach dem Urteil regelmäßig nicht infrage.

Das Gericht ließ offen, wie in einem Einzelfall bei äußerst geringfügigen Kosten zu entscheiden wäre. Die Weisungen der Bundesagentur gehen für die Praxis weiter: Sie sehen keine Bagatellgrenze vor und erlauben, mehrere kleine Beträge gebündelt abzurechnen.

So beantragen und belegen Sie die Erstattung

Beantragen Sie die Kosten möglichst vorab oder direkt beim Termin; dafür können Sie das Formular Ihres Jobcenters verwenden. Liegt kein Formular vor, können Sie den Antrag formlos stellen, etwa über das Online-Postfach oder in einem Brief, dessen Eingang Sie nachweisen können.

Ein kurzer Text genügt: „Hiermit beantrage ich die Erstattung der notwendigen Fahrtkosten für den Meldetermin am [Datum] in [Ort] nach § 59 SGB II in Verbindung mit § 309 Absatz 4 SGB III.“ Nennen Sie Ihre Kundennummer, den Fahrtweg und die Kosten; fügen Sie Einladung und Fahrkarten oder Quittungen bei, sobald diese vorliegen.

Stimmen Sie eine Fahrt mit dem eigenen Pkw oder dem Taxi möglichst vorher ab, wenn Bus oder Bahn nicht zumutbar oder nicht verfügbar sind. Erklären Sie, warum die gewählte Fahrt notwendig ist, zum Beispiel weil Sie den Termin mit öffentlichen Verkehrsmitteln nicht rechtzeitig erreichen können.

Können Sie das Ticket nicht bezahlen, melden Sie sich vor dem Termin beim Jobcenter und bitten Sie um eine Fahrkarte, eine Vorabzahlung oder einen anderen erreichbaren Termin. Lassen Sie sich bestätigen, ob der Termin verlegt wird, statt ohne Rückmeldung fernzubleiben.

Vorstellungsgespräch und Arbeitsweg sind andere Fälle

Welche Regeln für welche Fahrt gelten Anlass Mögliche Hilfe Meldetermin auf Aufforderung des Jobcenters Erstattung notwendiger Reisekosten auf Antrag nach § 59 SGB II in Verbindung mit § 309 Absatz 4 SGB III. Vorstellungsgespräch bei einem Arbeitgeber Förderung aus dem Vermittlungsbudget möglich, soweit erforderlich und der Arbeitgeber die Kosten nicht übernimmt. Antrag vor dem Entstehen der Kosten stellen. Regelmäßiger Arbeitsweg bei ergänzendem Grundsicherungsgeld Notwendige Fahrtkosten können bei der Einkommensberechnung berücksichtigt werden. Das ist keine gesonderte Auszahlung der Fahrtkosten.

Die Förderung eines Vorstellungsgesprächs richtet sich nach § 16 SGB II in Verbindung mit § 44 SGB III. Fragen Sie vor dem Ticketkauf beim Arbeitgeber nach der Kostenerstattung und klären Sie mit Jobcenter oder Arbeitsagentur, welche Kosten aus dem Vermittlungsbudget übernommen werden können.

Wer bereits arbeitet und Grundsicherungsgeld aufstockt, kann Fahrtkosten unter den Voraussetzungen von § 11b SGB II und § 6 Grundsicherungsgeld-Verordnung vom Einkommen absetzen lassen. Eine dort geregelte Kilometerpauschale gilt nicht automatisch für Meldetermine beim Jobcenter.

Was tun, wenn das Jobcenter die Erstattung ablehnt?

Bitten Sie bei einer mündlichen Absage um eine schriftliche, begründete Entscheidung und bewahren Sie den Nachweis über die Antragstellung auf. Ein schriftlicher Ermessensbescheid soll erkennen lassen, welche Gründe die Behörde für ihre Entscheidung berücksichtigt hat (§ 35 SGB X).

Gegen einen ablehnenden Bescheid können Sie grundsätzlich innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch einlegen. Hat das Jobcenter allein mit einem festen Mindestbetrag argumentiert, können Sie auf das Urteil des Bundessozialgerichts und auf Ihre nachgewiesenen Kosten verweisen.

Praxisbeispiel: Zwei Bustickets für 5,60 Euro

Das Jobcenter lädt Frau Keller zu einem Meldetermin ein, für die Hin- und Rückfahrt zahlt sie zusammen 5,60 Euro. Sie reicht die Fahrkarten mit ihrem Erstattungsantrag ein und bekommt zunächst die Auskunft, dass unter sechs Euro nichts gezahlt werde.

Frau Keller bittet um einen schriftlichen Bescheid. Das Jobcenter muss ihren Antrag unter Berücksichtigung der notwendigen Kosten und ihrer individuellen Lage prüfen, statt ihn allein mit der Sechs-Euro-Grenze abzulehnen.

Häufige Fragen zu Fahrtkosten beim Jobcenter

Brauche ich für jeden Meldetermin einen Antrag?

Die Reisekosten werden nur auf Antrag übernommen. Mehrere kleinere Fahrten können je nach Verfahren gebündelt abgerechnet werden; ordnen Sie den einzelnen Terminen die jeweiligen Belege zu.

Bekomme ich etwas, wenn ich zu Fuß gehe oder bereits ein passendes Ticket habe?

Die Vorschrift betrifft notwendige Reisekosten, die wegen des Termins anfallen. Entstehen durch die Fahrt keine zusätzlichen Kosten, sollten Sie nicht mit einer gesonderten Zahlung rechnen.

Wer zahlt, wenn mich nicht das Jobcenter, sondern die Arbeitsagentur einlädt?

Wenden Sie sich an die Stelle, die Sie zur Meldung aufgefordert hat. Hat die Arbeitsagentur den Termin veranlasst, ist für diesen Antrag grundsätzlich die Arbeitsagentur zuständig, nicht das Jobcenter.