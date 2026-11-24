GEZ Befreiung – Vom Rundfunkbeitrag befreien lassen

Der Rundfunkbeitrag beträgt nach Angaben des Beitragsservice derzeit 18,36 Euro pro Monat und Wohnung. Wer bestimmte Sozialleistungen bezieht oder einen besonderen Härtefall nachweist, kann sich auf Antrag befreien lassen.

Welche Sozialleistungen zur Befreiung berechtigen

Welche Leistungen zählen, steht in § 4 des Rundfunkbeitragsstaatsvertrags. Der Beitragsservice verwendet für die häufigsten Fälle diese Befreiungsgründe:

Sozialleistung Befreiungsgrund Grundsicherungsgeld nach dem SGB II, früher Bürgergeld, einschließlich Leistungen nach § 22 SGB II 403 c, früher 403 b Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII 401 Grundsicherung im Alter oder bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII 402 Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII oder begünstigtes Pflege- oder Teilhabegeld nach Landesrecht 407

Auch Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz können den Anspruch begründen. Beim Bezug von BAföG, Berufsausbildungsbeihilfe oder Ausbildungsgeld kommt eine Befreiung infrage, wenn die Empfänger nicht bei den Eltern wohnen.

Wohngeld, Arbeitslosengeld I oder eine niedrige Rente allein reichen nicht. Auch das gewöhnliche Pflegegeld der Pflegekasse ist von der Hilfe zur Pflege durch das Sozialamt zu unterscheiden.

Härtefall: Wenn das Einkommen knapp über der Bedarfsgrenze liegt

Lehnt die zuständige Behörde eine zur Befreiung berechtigende Sozialleistung ab, weil Ihre Einkünfte den errechneten Bedarf um weniger als 18,36 Euro im Monat übersteigen, können Sie einen gesonderten Härtefallantrag stellen. Die Einkommensdifferenz muss aus dem Ablehnungsbescheid oder einer ergänzenden Bescheinigung der Behörde hervorgehen.

Eine bewilligte Sozialleistung, auf die Sie gegenüber der Behörde schriftlich verzichtet haben, kommt ebenfalls als Härtefall infrage. Dafür verlangt der Beitragsservice sowohl den Bewilligungsbescheid als auch die Verzichtserklärung.

Ein Härtefall kann auch ohne diesen knappen Ablehnungsbescheid vorliegen. Das Bundesverwaltungsgericht erkannte ihn bei einer Studentin an, der nach den Wohnkosten weniger als der Sozialhilferegelsatz blieb, die kein verwertbares Vermögen hatte und deren Zweitstudium nicht gefördert wurde.

So stellen Sie den Antrag und weisen den Zeitraum nach

Füllen Sie das offizielle Formular online aus, drucken Sie es aus und schicken Sie es unterschrieben mit dem Nachweis an den Beitragsservice. Wenn Sie bereits angemeldet sind, geben Sie Ihre Beitragsnummer an.

Für die Befreiung wegen Sozialleistungsbezugs reicht im Regelfall eine gut lesbare Kopie des Bewilligungsbescheids oder der Bescheinigung des Leistungsträgers. Daraus müssen Ihr Name, die Leistungsart und der Zeitraum hervorgehen.

Schicken Sie keine Originale ein.

Die reguläre Befreiung beginnt am Ersten des Monats, ab dem Ihr Nachweis gilt, frühestens drei Jahre vor Beginn des Antragsmonats. Für den Härtefall wegen geringfügig zu hohen Einkommens zählt dagegen der Monat, in dem der Ablehnungsbescheid ergangen ist; die Befreiung wird für ein Jahr gewährt, ebenfalls mit der Dreijahresgrenze.

Wann Mitbewohner trotz Ihrer Befreiung zahlen müssen

In derselben Wohnung erstreckt sich die Befreiung auf Ihren Ehepartner oder eingetragenen Lebenspartner sowie auf im Haushalt lebende Kinder unter 25 Jahren, sofern es Ihre Kinder oder die Ihres Ehe- oder Lebenspartners sind. Sie gilt auch für andere Wohnungsinhaber, wenn ihr Einkommen und Vermögen bei der Bewilligung der Sozialleistung berücksichtigt wurde.

Ein nicht befreiter WG-Mitbewohner, der nicht unter diese Regeln fällt, bleibt dagegen beitragspflichtig. Für dieselbe Wohnung ist trotzdem nur ein Beitrag fällig; das ist auch beim Meldedatenabgleich wichtig.

Beispiel aus der Praxis

Das Sozialamt lehnt Frau Keller im November 2026 die Hilfe zum Lebensunterhalt ab, weil ihre Einkünfte den festgestellten Bedarf um 12 Euro monatlich übersteigen. Sie kann den Ablehnungsbescheid nutzen, um eine Härtefallbefreiung ab November 2026 zu beantragen.

Häufige Fragen zur GEZ-Befreiung

Reicht das Merkzeichen RF für eine vollständige Befreiung?

Nein, das Merkzeichen RF berechtigt auf Antrag zur Ermäßigung auf 6,12 Euro pro Monat. Für die vollständige Befreiung braucht es einen eigenen Befreiungsgrund, etwa Taubblindheit oder den Bezug von Blindenhilfe.

Gilt die Befreiung mit einem neuen Leistungsbescheid automatisch weiter?

Nein, stellen Sie bei fortbestehendem Anspruch einen Folgeantrag mit neuem Nachweis. Fällt die Voraussetzung schon vor Ende der bewilligten Befreiung weg, melden Sie das dem Beitragsservice.

Muss ich ohne Fernseher oder Radio Rundfunkbeitrag zahlen?

Ja, im privaten Bereich knüpft der Beitrag an die Wohnung an, nicht an vorhandene Geräte. Zahlt bereits jemand für dieselbe Wohnung, fällt kein zweiter Beitrag an.