Bürgergeld-Vorschuss vom Jobcenter

Der Antrag ist beim Jobcenter, aber das Konto ist leer. Wer auf Grundsicherungsgeld wartet, sollte nicht nur nach dem Bearbeitungsstand fragen, sondern eine schnelle Entscheidung verlangen und nachweisen, warum das Geld jetzt gebraucht wird.

Welche Hilfe passt, hängt davon ab, ob das Jobcenter noch rechnet, eine bewilligte Zahlung fehlt oder die nächste Rate lediglich früher ausgezahlt werden soll. Die drei Fälle unterliegen unterschiedlichen Regeln.

Das Jobcenter muss unter bestimmten Bedingungen vorläufig entscheiden

Steht der Anspruch auf Grundsicherungsgeld grundsätzlich fest, dauert aber die Berechnung seiner Höhe voraussichtlich länger, muss das Jobcenter unter den Voraussetzungen des § 41a Abs. 1 SGB II vorläufig entscheiden. Das gilt auch, wenn die Voraussetzungen des Anspruchs erst noch geklärt werden müssen, der Anspruch aber hinreichend wahrscheinlich ist.

Eine vorläufige Entscheidung scheidet aus, wenn die antragstellende Person selbst zu vertreten hat, dass das Jobcenter nicht sofort abschließend entscheiden kann. Fehlen noch Unterlagen eines Arbeitgebers oder einer anderen Behörde, teilen Sie dem Jobcenter mit, wann Sie diese angefordert haben, und reichen Sie die bereits verfügbaren Nachweise ein.

Nach den Fachlichen Weisungen der Bundesagentur für Arbeit hat die vorläufige Bewilligung nach § 41a SGB II Vorrang vor dem allgemeinen Vorschuss, wenn der Anspruch dem Grunde nach besteht und nur die Höhe noch nicht feststeht. Entscheidend ist daher nicht das Wort „Vorschuss“, sondern dass Sie eine schnelle Zahlung beantragen und Ihre Lage nachvollziehbar schildern.

Welche Zahlung kommt in welcher Situation infrage?

Vorläufige Bewilligung, Vorschuss und vorzeitige Auszahlung im Vergleich Situation Was Sie tun können Der Antrag liegt vor, der Anspruch ist hinreichend wahrscheinlich oder steht grundsätzlich fest, die Prüfung dauert aber länger Vorläufige Entscheidung nach § 41a SGB II, wenn Sie die Verzögerung nicht zu vertreten haben. Eine bewilligte Rate ist bereits fällig, aber nicht angekommen Auszahlung des fälligen Betrags verlangen und gegebenenfalls die Bankverbindung prüfen lassen. Die nächste Rate ist bewilligt, aber Sie benötigen einen Teil davon vor dem Zahlungstermin Vorzeitige Auszahlung bis zu 100 Euro nach § 42 Abs. 2 SGB II beantragen; der Betrag fehlt bei einer folgenden Auszahlung.

Der allgemeine Vorschuss nach § 42 SGB I setzt voraus, dass der Anspruch auf die Geldleistung dem Grunde nach besteht und die Berechnung länger dauert. Wo die Vorschrift anwendbar ist, muss der Träger auf Antrag zahlen und spätestens nach Ablauf eines Kalendermonats nach Eingang des Vorschussantrags mit der Zahlung beginnen; die Höhe bestimmt er nach pflichtgemäßem Ermessen.

Die 100-Euro-Grenze gilt dagegen nur für die vorzeitige Auszahlung aus einem bestehenden Bescheid nach § 42 Abs. 2 SGB II. Die Auszahlung ist ausgeschlossen, wenn im Folgemonat eine Sanktion greift, im laufenden Monat oder im Monat der Verrechnung eine Aufrechnung zu erwarten ist oder die vorzeitige Zahlung schon in einem der beiden vorherigen Kalendermonate genutzt wurde.

So beantragen Sie die schnelle Zahlung

Falls Sie noch keinen Leistungsantrag gestellt haben, holen Sie das sofort nach; die Schritte erklärt der Ratgeber zur Antragstellung beim Jobcenter. Teilen Sie gleichzeitig mit, von welchem Geld Sie derzeit leben, welche Zahlungen fällig sind und welche Unterlagen noch fehlen.

Mein Antrag auf Grundsicherungsgeld ist am [Datum] eingegangen; ich kann meinen Lebensunterhalt derzeit nicht decken. Bitte entscheiden Sie umgehend über den Antrag, bei noch offener Prüfung vorläufig nach § 41a SGB II, und teilen Sie mir Ihre Entscheidung schriftlich mit.

Ergänzen Sie die Bedarfsgemeinschaftsnummer, falls vorhanden, und belegen Sie die Notlage etwa mit einem aktuellen Kontoauszug oder einer Mahnung. Speichern Sie die Versandbestätigung des Jobcenters oder lassen Sie sich eine Kopie am Schalter abstempeln.

Bei akuter Not nicht auf eine Untätigkeitsklage warten

Wenn das Geld für Essen, Miete oder andere notwendige Ausgaben fehlt und das Jobcenter keine schnelle Hilfe leistet, kommt ein Eilantrag beim Sozialgericht nach § 86b SGG infrage. Machen Sie Ihren Anspruch und die Dringlichkeit glaubhaft und legen Sie die Anträge, Antworten und aktuellen Nachweise vor.

Die Untätigkeitsklage nach § 88 SGG ist etwas anderes: Ohne zureichenden Grund ausstehende Entscheidungen lassen sich damit im Regelfall nach sechs Monaten beim Antrag oder drei Monaten beim Widerspruch einfordern. Bei einem Eilantrag müssen Sie diese Fristen nicht abwarten.

Praxisbeispiel: Das Einkommen steht erst später fest

Eine Beschäftigte beantragt ergänzendes Grundsicherungsgeld, weil ihr Lohn für Miete und Lebensunterhalt nicht reicht. Die Höhe ihrer Zuschläge schwankt, die nächste Abrechnung liegt noch nicht vor und auf dem Konto sind nur 28 Euro.

Sie reicht die bisherigen Lohnabrechnungen ein, belegt den Kontostand und bittet um eine vorläufige Entscheidung. Das Jobcenter darf die Hilfe nicht allein deshalb aufschieben, weil die endgültige Berechnung noch nicht möglich ist, wenn die Voraussetzungen des § 41a SGB II erfüllt sind.

Häufige Fragen zur schnellen Zahlung vom Jobcenter

Bekomme ich automatisch 100 Euro, wenn ich noch keinen Bescheid habe?

Nein. Für die vorzeitige Auszahlung bis 100 Euro muss die nächste Rate bereits bewilligt sein; bei einem offenen Antrag kommt stattdessen eine vorläufige Entscheidung infrage.

Muss ich vorläufig gezahltes Geld zurückzahlen?

Nur wenn die endgültige Berechnung eine nicht anderweitig verrechnete Überzahlung ergibt und die gesetzlichen Voraussetzungen für eine Erstattung erfüllt sind. Bei einem allgemeinen Vorschuss nach § 42 SGB I ist die Differenz zu erstatten, soweit der Vorschuss höher war als der endgültige Anspruch.

Was mache ich bei einer schriftlichen Ablehnung?

Prüfen Sie die Rechtsbehelfsbelehrung und legen Sie bei Bedarf fristgerecht Widerspruch gegen den Jobcenter-Bescheid ein. Bei akuter Not kann zusätzlich ein Eilantrag beim Sozialgericht nötig sein.