Weiterbewlligungsantrag auf Bürgergeld stellen – Darauf ist zu achten

Endet der Bewilligungsbescheid, zahlt das Jobcenter nicht automatisch weiter. Wer Grundsicherungsgeld braucht, sollte den Folgeantrag stellen, bevor die bisherige Bewilligung ausläuft, und nicht auf einen Brief vom Jobcenter warten.

Ein verspäteter Antrag hat zwei mögliche Folgen: Wer erst im ersten unbewilligten Monat beantragt, muss oft länger auf das Geld warten. Wer auch diesen Monat verstreichen lässt, verliert den Anspruch für diesen Monat in der Regel ganz.

Welches Datum im Bescheid zählt?

Schauen Sie im Bewilligungsbescheid nach, bis wann die Leistung bewilligt wurde. Nach § 41 Abs. 3 SGB II beträgt der Bewilligungszeitraum in der Regel ein Jahr; insbesondere bei vorläufiger Bewilligung oder unangemessenen Unterkunfts- und Heizkosten sind es regelmäßig sechs Monate.

Stellen Sie den Folgeantrag möglichst mehrere Wochen vor dem Ende und nennen Sie den Monat, ab dem Sie die Leistung weiter benötigen. Die Vorlaufzeit ist eine praktische Empfehlung, keine gesetzliche Ausschlussfrist und keine Garantie, dass die Zahlung pünktlich eingeht.

Was passiert, wenn der Antrag später eingeht?

Nach § 37 Abs. 2 SGB II wirkt der Antrag auf Leistungen zum Lebensunterhalt grundsätzlich auf den ersten Tag des Antragsmonats zurück. Für frühere Monate gibt es in der Regel kein Geld, selbst wenn die übrigen Voraussetzungen vorgelegen hätten.

Endet die Bewilligung im November und der Folgeantrag geht im Dezember ein, kann der Dezember noch berücksichtigt werden. Geht er erst im Januar ein, hilft die Rückwirkung auf den Monatsersten für den Dezember nicht mehr.

Eine generelle Sechs-Monats-Frist für die Antragstellung gibt es nicht. Die Weisung der Bundesagentur für Arbeit zu § 37 SGB II nennt sechs Monate lediglich als Orientierung dafür, wie lange eine Unterbrechung dauern sollte, damit sich noch das Formular für die Weiterbewilligung verwenden lässt.

Kein Formular im Briefkasten? So stellen Sie den Folgeantrag trotzdem

Sie können die Weiterbewilligung online beantragen oder das amtliche Formular für den Weiterbewilligungsantrag (WBA) per Post oder persönlich abgeben. Sichern Sie die Eingangsbestätigung oder lassen Sie eine Kopie abstempeln; beim Postversand zählt der Eingang, nicht der Poststempel.

Wenn es eilt, stellen Sie den Antrag zunächst formlos, statt auf Formulare oder Belege zu warten. Ergänzen Sie Ihren Namen, Ihre Adresse und nach Möglichkeit Ihre Bedarfsgemeinschaftsnummer und reichen Sie die erforderlichen Angaben nach.

Hiermit beantrage ich die Weiterbewilligung meiner Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem SGB II ab [Monat/Jahr]. Bitte bestätigen Sie mir den Eingang; fehlende Unterlagen reiche ich nach.

Welche Unterlagen das Jobcenter für die Weiterbewilligung verlangt

Das Jobcenter prüft für den neuen Zeitraum unter anderem, wer zur Bedarfsgemeinschaft gehört, wie hoch Einkommen und Wohnkosten sind und welches Vermögen vorhanden ist. Das aktuelle Papierformular der Bundesagentur verlangt die Anlage VM einmal für die gesamte Bedarfsgemeinschaft.

Das Papierformular nennt grundsätzlich Kontoauszüge der letzten drei Monate; im Einzelfall können weitere Nachweise verlangt werden. Reichen Sie Kopien oder digitale Dateien ein und teilen Sie auch Änderungen, die nach der Antragstellung eintreten, unverzüglich mit (§ 60 SGB I).

Für Bewilligungszeiträume ab dem 1. Juli 2026 gelten beim Vermögen die altersabhängigen Freibeträge nach § 12 SGB II. Der Übergangsschutz für vor Juli begonnene Bewilligungszeiträume gilt nicht automatisch für den Folgebescheid (§ 65a SGB II).

Was hilft, wenn der Antrag vorliegt, aber kein Geld kommt?

Fragen Sie mit dem Eingangsbeleg nach, ob Unterlagen fehlen, und weisen Sie schriftlich auf eine akute finanzielle Notlage hin. Unter den gesetzlichen Voraussetzungen kann das Jobcenter zur vorläufigen Bewilligung verpflichtet sein; fehlt bereits Geld für den notwendigen Lebensunterhalt, kommt ein Eilantrag beim Sozialgericht infrage.

Lehnt das Jobcenter ab oder bewilligt es aus Ihrer Sicht zu wenig, können Sie in der Regel innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch einlegen. Halten Sie sich an die Hinweise im Bescheid und sichern Sie den Eingang.

Praxisbeispiel: Der Bescheid läuft aus, ein Nachweis fehlt

Frau Becker erhält Grundsicherungsgeld bis zum 30. November, aber die aktuelle Lohnabrechnung ihres Minijobs liegt noch nicht vor. Sie beantragt im November nachweisbar die Weiterbewilligung ab Dezember und reicht die Abrechnung nach.

Damit hat sie den Folgeantrag gestellt, ohne auf die fehlende Unterlage zu warten. Hätte sie ihn erst am 4. Dezember gestellt, wäre der Dezember grundsätzlich noch erfasst; bei einem erst am 4. Januar gestellten Folgeantrag wäre der Dezember in der Regel verloren.

Häufige Fragen zum Weiterbewilligungsantrag

Muss ich auf die Erinnerung vom Jobcenter warten?

Nein. Beantragen Sie die Weiterbewilligung anhand des Datums in Ihrem Bescheid, auch wenn noch kein Erinnerungsschreiben oder Formular angekommen ist.

Reicht eine Veränderungsmitteilung?

Eine Veränderungsmitteilung meldet etwa Lohnänderungen oder einen Umzug und ersetzt nicht ohne Weiteres einen Folgeantrag. Schreiben Sie ausdrücklich, dass Sie ab dem Ende der bisherigen Bewilligung weiter Leistungen beantragen.

Muss ich nach einer Unterbrechung zwingend einen Hauptantrag stellen?

Bei kürzeren Unterbrechungen lässt sich nach der Weisung der Bundesagentur häufig noch das Weiterbewilligungsformular nutzen. Beantragen Sie die Leistung in jedem Fall sofort und klären Sie anschließend mit dem Jobcenter, welche Formulare und Angaben es für die Prüfung verlangt.