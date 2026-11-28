Bürgergeld bei Arbeitsunfähigkeit und Erwerbsunfähigkeit

Wer Grundsicherungsgeld bezieht, muss dem Jobcenter eine Arbeitsunfähigkeit und deren voraussichtliche Dauer unverzüglich melden. Zum 1. Januar 2027 ändert sich für viele gesetzlich Versicherte der Nachweis: Ihre Krankenkasse übermittelt die Daten auf Abruf an das Jobcenter.

Muss das Jobcenter über eine Krankheit informiert werden?

Die Anzeige bleibt auch mit elektronischer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU) Pflicht. Melden Sie Beginn und voraussichtliche Dauer sofort und geben Sie auch eine Verlängerung weiter.

Was gilt bis Ende 2026 und was ändert sich ab Januar?

Bis Ende 2026 gilt für den Regelfall nach § 56 SGB II: Die ärztliche Bescheinigung muss spätestens vor Ablauf des dritten Kalendertages nach Beginn der Arbeitsunfähigkeit vorliegen; das Jobcenter kann sie früher verlangen. Wer zusätzlich Arbeitslosengeld bezieht, fällt unter die gesonderten Regeln der Arbeitsagentur.

Ab 1. Januar 2027 rufen die gemeinsamen Einrichtungen laut Weisung der Bundesagentur für Arbeit bei gesetzlich versicherten erwerbsfähigen Leistungsberechtigten die eAU für die eigene Erkrankung im Regelfall bei der Krankenkasse ab. Lassen Sie die Arbeitsunfähigkeit weiterhin ärztlich feststellen; die Krankmeldung beim Jobcenter ersetzt das nicht.

Ist kein elektronischer Abruf möglich, etwa bei privater Krankenversicherung oder bei einer Bescheinigung aus dem Ausland, kann weiterhin ein eigener Nachweis nötig sein. Bei einem kommunalen Jobcenter informieren Sie sich über dessen Melde- und Nachweisweg.

Muss ich krank zum Jobcenter?

Wenn Sie einen Termin krankheitsbedingt nicht wahrnehmen können, sagen Sie ihn möglichst vorab ab und fragen Sie nach einem Ersatztermin. Eine AU kann den wichtigen Grund belegen; je nach Einzelfall kann das Jobcenter einen zusätzlichen Nachweis verlangen.

Wann gelte ich als arbeitsunfähig?

Nach der Arbeitsunfähigkeits-Richtlinie kommt es bei erwerbsfähigen Leistungsberechtigten grundsätzlich darauf an, ob sie krankheitsbedingt mindestens drei Stunden täglich arbeiten oder an einer Eingliederungsmaßnahme teilnehmen können. Bei einer ausgeübten Beschäftigung ist auch die konkrete Tätigkeit zu berücksichtigen.

Benötige ich eine Krankschreibung?

Lassen Sie die Arbeitsunfähigkeit rechtzeitig ärztlich feststellen. Ob Sie die Bescheinigung selbst einreichen müssen oder das Jobcenter sie elektronisch abruft, hängt vom Verfahren und Ihrer Versicherung ab.

Worauf muss ich achten, wenn ich während einer Maßnahme krank werde?

Melden Sie die Arbeitsunfähigkeit unverzüglich beim Jobcenter und informieren Sie auch den Maßnahmeträger über den Ausfall. Fragen Sie nach, welchen Nachweis der Träger benötigt; der Abruf des Jobcenters ersetzt die Mitteilung an ihn nicht.

Was muss ich bei psychischen Erkrankungen beachten?

Für psychische und körperliche Erkrankungen gelten dieselben Meldegrundsätze. Medizinische Einzelheiten gehören bei einer Begutachtung zum Ärztlichen Dienst, nicht in eine gewöhnliche Krankmeldung an die Vermittlungsfachkraft.

Was passiert nach sechs Wochen Krankschreibung?

Bei fortbestehendem Anspruch läuft das Grundsicherungsgeld weiter; die Krankschreibung allein löst keinen Wechsel aus. Wer ausschließlich wegen des SGB-II-Bezugs gesetzlich krankenversichert ist, erwirbt daraus keinen Krankengeldanspruch, während bei einer versicherungspflichtigen Beschäftigung als Aufstocker ein eigener Anspruch bestehen kann.

Was ist der Unterschied zwischen Arbeitsunfähigkeit und Erwerbsunfähigkeit?

Eine Krankschreibung sagt nicht automatisch, dass jemand im Sinne des SGB II nicht erwerbsfähig ist. Erwerbsfähig ist nach § 8 SGB II, wer nicht wegen Krankheit oder Behinderung auf absehbare Zeit außerstande ist, unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes mindestens drei Stunden täglich zu arbeiten.

Dabei geht es nicht nur um den erlernten Beruf. Wenn Sie wegen einer Schulterverletzung nicht mehr körperlich arbeiten können, aber auf absehbare Zeit mindestens drei Stunden täglich eine andere zumutbare Tätigkeit ausüben können, schließt die Verletzung die Erwerbsfähigkeit nicht automatisch aus.

Was passiert, wenn ich nicht erwerbsfähig bin?

Das Jobcenter stellt die Erwerbsfähigkeit nach § 44a SGB II fest. Bei einem Zuständigkeitsstreit zwischen den Trägern sichern unter den gesetzlichen Voraussetzungen zunächst die Leistungen nach dem SGB II den Lebensunterhalt, bis die Zuständigkeit geklärt ist.

Wer mit einer erwerbsfähigen leistungsberechtigten Person in einer Bedarfsgemeinschaft lebt, kann als nicht erwerbsfähiges Mitglied Grundsicherungsgeld erhalten, sofern kein Anspruch auf Grundsicherung nach dem vierten Kapitel SGB XII besteht. Je nach Einzelfall kommen eine Erwerbsminderungsrente oder beim Sozialamt Hilfe zum Lebensunterhalt beziehungsweise Grundsicherung bei dauerhafter voller Erwerbsminderung infrage.

Beispiel aus der Praxis

Miriam ist gesetzlich versichert und wird im Januar 2027 vor einem Jobcenter-Termin krank. Sie sagt den Termin ab, meldet die voraussichtliche Dauer und lässt sich krankschreiben, damit ihre gemeinsame Einrichtung den Nachweis abrufen kann.

Fünf Fragen und Antworten

Muss ich mich trotz eAU krankmelden?

Ja. Melden Sie die Arbeitsunfähigkeit und ihre voraussichtliche Dauer unverzüglich.

Muss ich den Ausdruck einreichen?

In der Regel nicht, wenn die gemeinsame Einrichtung bei Ihrer gesetzlichen Kasse elektronisch abrufen kann. Bei Ausnahmen klären Sie den Nachweis mit dem Jobcenter.

Endet die Leistung nach sechs Wochen?

Nein, nicht allein wegen der Dauer der Krankschreibung.

Schließt die AU einen Meldetermin automatisch aus?

Nicht automatisch. Melden Sie die Verhinderung und reagieren Sie auf eine etwaige Nachfrage zum Nachweis.

Muss bei fehlender Erwerbsfähigkeit immer das Sozialamt zahlen?

Nein. Prüfen Sie die Haushaltskonstellation und ob ein vorrangiger Anspruch nach dem SGB XII besteht.

Quellen

BA: Elektronischer AU-Abruf im SGB II

§ 56 SGB II: Anzeige und Nachweis

§ 19 SGB II: Leistungsberechtigung

§ 44a SGB II: Erwerbsfähigkeit

G-BA: Arbeitsunfähigkeits-Richtlinie