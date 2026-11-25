Wohngeld oder Bürgergeld beantragen – das gilt zu beachten

Eine hohe Miete allein beantwortet nicht die Frage, ob die Wohngeldstelle oder das Jobcenter zuständig ist. Beim Wohngeld geht es um einen Zuschuss zu den Wohnkosten; Grundsicherungsgeld kann auch die Lücke beim Lebensunterhalt schließen.

Wann ist Wohngeld die passende Leistung?

Wohngeld hilft Haushalten mit niedrigem Einkommen bei den Wohnkosten. Mieter können einen Mietzuschuss beantragen, Eigentümer für selbst genutztes Wohneigentum unter den gesetzlichen Voraussetzungen einen Lastenzuschuss.

Die Berechnung richtet sich nach der Zahl der berücksichtigten Haushaltsmitglieder, dem erwarteten Einkommen und der anrechenbaren Miete oder Belastung. Der Wohngeldrechner des Bundes liefert eine erste Schätzung, aber keinen Bescheid.

Wann ist das Jobcenter zuständig?

Wenn Einkommen und verwertbares Vermögen nicht genügen, um Lebensunterhalt und anerkannte Wohnkosten zu bestreiten, kommt bei erfüllten Voraussetzungen Grundsicherungsgeld nach dem SGB II infrage. Die Leistung hieß bis Ende Juni 2026 Bürgergeld; auf älteren Bescheiden und Formularen können Sie noch diese Bezeichnung finden.

Für Menschen, die die Altersgrenze erreicht haben oder ab 18 dauerhaft voll erwerbsgemindert sind, kommt bei einer ungedeckten Bedarfslücke stattdessen Grundsicherung nach dem SGB XII beim Sozialamt infrage. Wer nur wenig verdient, kann je nach Rechnung auch beim Jobcenter aufstocken.

Warum die Warmmiete beim Wohngeld nicht einfach übernommen wird

Frage Wohngeld Grundsicherungsgeld Was wird bezuschusst? Miete oder Belastung für selbst genutzten Wohnraum nach der Wohngeldformel. Regelbedarf, anerkannte Unterkunft und Heizung sowie gegebenenfalls Mehrbedarfe, abzüglich anrechenbaren Einkommens. Was zählt bei der Miete? Berücksichtigungsfähige Miete bis zum Höchstbetrag einschließlich Klimakomponente; eine pauschale Heizkostenkomponente kommt hinzu. Tatsächliche Unterkunfts- und Heizkosten, soweit sie nach den SGB-II-Regeln anerkannt werden. Wohin geht der Antrag? An die örtliche Wohngeldstelle. An das zuständige Jobcenter.

Beim Wohngeld ersetzt die Heizkostenkomponente nicht Ihre tatsächliche Heizkostenrechnung. Beim Jobcenter gelten eigene Regeln für Miete, Angemessenheit und Heizung; die örtliche Wohngeld-Mietenstufe ist keine Jobcenter-Mietgrenze.

Muss ich Wohngeld vor dem Jobcenter beantragen?

Wohngeld oder Kinderzuschlag können vorrangig sein. Nach § 12a SGB II müssen Sie diese Leistungen aber nicht in Anspruch nehmen, wenn dadurch die Hilfebedürftigkeit nicht für alle Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft und für mindestens drei zusammenhängende Monate beseitigt würde.

Wer Grundsicherungsgeld mit berücksichtigten Unterkunftskosten erhält, ist grundsätzlich vom Wohngeld ausgeschlossen (§ 7 WoGG). Ausnahmen gibt es etwa bei ausschließlich darlehensweise gewährten Leistungen; in gemischten Haushalten kann Wohngeld für nicht ausgeschlossene Mitglieder infrage kommen.

Was tun, wenn noch keine Behörde entschieden hat?

Warten Sie bei akuter Geldnot nicht auf einen Wohngeldbescheid, bevor Sie das Jobcenter oder das Sozialamt kontaktieren. Wenn die Zuständigkeit offen ist, können Sie die Anträge zur Fristsicherung stellen und beiden Stellen mitteilen, welche andere Leistung beantragt wurde; eine doppelte Auszahlung für dieselben Personen und Zeiträume folgt daraus nicht.

Wohngeld beginnt im Regelfall mit dem Monat der Antragstellung. Wurde eine ausschließende Sozialleistung abgelehnt, kann Wohngeld nach § 25 Abs. 3 WoGG bei erfüllten Voraussetzungen ab dem abgelehnten Monat beginnen, wenn der Antrag bis Ende des Kalendermonats nach Kenntnis der Ablehnung gestellt wird.

Praxisbeispiel: Der Wohngeldbetrag allein entscheidet nicht

Eine Familie prüft, ob 180 Euro Wohngeld und 220 Euro Kinderzuschlag die finanzielle Lücke schließen; zusammen wären das 400 Euro. Würden bei ihr nach SGB-II-Berechnung dauerhaft 450 Euro zum anerkannten Bedarf fehlen, wäre die Hilfebedürftigkeit mit beiden Leistungen nicht vollständig beseitigt und das Jobcenter dürfte sie nicht allein deshalb auf Wohngeld und Kinderzuschlag verweisen.

Sechs Fragen und Antworten zu Wohngeld und Grundsicherungsgeld

Kann ich beide Leistungen für mich gleichzeitig bekommen?

In der Regel nicht, wenn im Grundsicherungsgeld Unterkunftskosten berücksichtigt wurden. Ob eine gesetzliche Ausnahme vorliegt, muss die Behörde prüfen.

Gibt es eine bundesweite Einkommensgrenze beim Wohngeld?

Keine einheitliche Eurogrenze für alle Fälle. Wie hoch das Einkommen sein darf, hängt unter anderem von Haushaltsgröße, anrechenbaren Wohnkosten und Mietenstufe ab.

Bekomme ich mit einer kleinen Rente Wohngeld?

Das kann sich lohnen, wenn der Lebensunterhalt mit der Rente, weiteren verfügbaren Mitteln und dem Zuschuss nachvollziehbar finanzierbar ist. Bleibt eine Bedarfslücke, sollten Sie auch Leistungen beim Sozialamt prüfen.

Übernimmt Wohngeld eine hohe Heizkostennachzahlung?

Nicht wie eine Kostenerstattung für die konkrete Rechnung. Wohngeld enthält eine pauschale Heizkostenkomponente; bei einer akuten Bedarfslücke kann ein Antrag bei der zuständigen Grundsicherungsstelle zu prüfen sein.

Bekommen Studierende Wohngeld, wenn kein BAföG ausgezahlt wird?

Wer dem Grunde nach BAföG erhalten kann, ist nicht automatisch wohngeldberechtigt, nur weil der Zahlbetrag null ist. § 20 WoGG stellt darauf ab, ob alle Haushaltsmitglieder dem Grunde nach förderberechtigt sind, und enthält Ausnahmen, etwa bei ausschließlich darlehensweiser Förderung.

Soll ich laufendes Grundsicherungsgeld abmelden, bevor Wohngeld bewilligt ist?

Verzichten Sie nicht vorschnell auf laufende Leistungen. Klären Sie schriftlich mit beiden Stellen, ab welchem Monat der Wechsel möglich ist, und sichern Sie den Eingang Ihres Wohngeldantrags.