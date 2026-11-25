Elterngeld und Bürgergeld – Anspruch und Höhe

Auch Eltern im SGB-II-Bezug können Elterngeld bekommen. Wie viel zusätzlich im Familienbudget bleibt, hängt vor allem davon ab, ob die Elterngeldstelle bei ihrer Berechnung Erwerbseinkommen vor der Geburt berücksichtigt hat.

Wer kann Elterngeld beantragen?

Elterngeld können grundsätzlich Eltern beantragen, die mit ihrem Kind zusammenleben, es selbst betreuen und im Durchschnitt des Lebensmonats höchstens 32 Stunden pro Woche arbeiten. Hinzu kommen weitere Voraussetzungen, etwa zum Wohnsitz oder zum Aufenthaltsrecht (§ 1 BEEG).

Auch ohne vorherige Arbeit besteht bei erfüllten Voraussetzungen ein Anspruch auf den Mindestbetrag. Für Geburten ab April 2025 liegt die Grenze beim zu versteuernden Einkommen bei 175.000 Euro im Kalenderjahr vor der Geburt; ausgeschlossen ist der Anspruch bei Überschreiten dieser Grenze.

Wie viel zahlen Basiselterngeld und ElterngeldPlus?

Das reguläre Basiselterngeld liegt ohne Zuschläge zwischen 300 und 1.800 Euro je Lebensmonat. Es ersetzt meist 65 bis 67 Prozent des wegfallenden elterngeldrechtlichen Nettoeinkommens; bei niedrigeren Einkommen kann der Anteil höher ausfallen (§ 2 BEEG).

Ein Monat Basiselterngeld lässt sich gegen zwei Monate ElterngeldPlus tauschen. Das Plus liegt regulär bei 150 bis 900 Euro im Monat; bei Teilzeitarbeit kann die tatsächliche Monatszahlung genauso hoch sein wie das Basiselterngeld, das mit demselben Teilzeiteinkommen zustünde.

Eltern stehen zusammen grundsätzlich zwölf Basis-Monatsbeträge zu; bei der gesetzlich vorausgesetzten Einkommensminderung sind zwei zusätzliche Monate möglich. Wie sich die Monate aufteilen lassen und wann ein gleichzeitiger Bezug zulässig ist, regelt § 4 BEEG.

Was rechnet das Jobcenter an?

Beim Grundsicherungsgeld gilt der allgemeine Elterngeldfreibetrag von 300 Euro nicht automatisch. Nach § 10 Abs. 5 BEEG bleibt der Teil in Höhe des bei der Elterngeldberechnung berücksichtigten Erwerbseinkommens vor der Geburt anrechnungsfrei, höchstens 300 Euro beim Basiselterngeld und 150 Euro beim ElterngeldPlus.

Berücksichtigtes Erwerbseinkommen vor der Geburt Freibetrag beim Basiselterngeld Freibetrag beim ElterngeldPlus Keines Kein Elterngeldfreibetrag Kein Elterngeldfreibetrag 250 Euro monatlich Bis zu 250 Euro Bis zu 125 Euro 300 Euro oder mehr monatlich Bis zu 300 Euro Bis zu 150 Euro

Ein Minijob kann Einkommen liefern, das für den Freibetrag zählt. Wer vor der Geburt zeitweise arbeitslos war, sollte den Berechnungsbogen prüfen: Eine Unterbrechung schließt den Freibetrag nicht automatisch aus, wie der Fall vor dem Sozialgericht Stralsund zeigt.

Was gilt für Mutterschaftsgeld und andere Hilfen?

Mutterschaftsgeld nach § 19 Mutterschutzgesetz bleibt beim Jobcenter nach § 10 Abs. 5 BEEG in voller Höhe unberücksichtigt. Davon zu unterscheiden ist die Anrechnung bestimmter Mutterschaftsleistungen auf das Elterngeld selbst; das Familienportal des Bundes erläutert diese Berechnung.

Für den Kinderzuschlag gilt ebenfalls der besondere Freibetrag nach § 10 Abs. 5 BEEG. Bei Wohngeld bleibt Elterngeld dagegen grundsätzlich bis zum allgemeinen Freibetrag von 300 Euro beziehungsweise 150 Euro bei ElterngeldPlus anrechnungsfrei, auch ohne vorherigen Verdienst.

Wo stelle ich den Antrag, und welche Frist gilt?

Beantragen Sie Elterngeld bei der für Ihren Wohnort zuständigen Elterngeldstelle und behalten Sie den Eingangsnachweis. Nach § 7 BEEG wird es höchstens für die drei Lebensmonate vor Beginn des Lebensmonats nachgezahlt, in dem der Antrag eingegangen ist.

Reichen Sie beim Jobcenter den Elterngeldbescheid samt Berechnungsbogen ein. Im SGB-II-Bescheid können Sie anschließend prüfen, ob der Elterngeldbetrag und der Freibetrag richtig angesetzt wurden.

Praxisbeispiel: Von 300 Euro bleiben 250 Euro anrechnungsfrei

Bei Frau Schuster berücksichtigt die Elterngeldstelle vor der Geburt durchschnittlich 250 Euro Erwerbseinkommen im Monat und bewilligt 300 Euro Basiselterngeld. Beim Jobcenter bleiben davon 250 Euro frei; von den verbleibenden 50 Euro können je nach Fall noch weitere Abzüge zu prüfen sein.

Sechs Fragen und Antworten zu Elterngeld und Jobcenter

Bekomme ich Elterngeld, wenn ich vorher nicht gearbeitet habe?

Ja, wenn die übrigen Voraussetzungen vorliegen. Der Mindestbetrag beträgt 300 Euro Basiselterngeld oder 150 Euro ElterngeldPlus; ohne berücksichtigtes Erwerbseinkommen gibt es beim Jobcenter aber keinen besonderen Elterngeldfreibetrag.

Kann ein Minijob vor der Geburt den Freibetrag erhöhen?

Ja. Entscheidend ist, welches Erwerbseinkommen im Berechnungsbogen der Elterngeldstelle steht, nicht allein der Verdienst im letzten Monat vor der Geburt.

Bekomme ich den Freibetrag doppelt, wenn ich ElterngeldPlus wähle?

Nein. Der monatliche Freibetrag halbiert sich, dafür kann je umgewandeltem Basis-Monat zweimal so lange ElterngeldPlus bezogen werden.

Zählen Kalendermonate oder Lebensmonate des Kindes?

Elterngeld wird für Lebensmonate bewilligt. Bei einer Geburt am 18. läuft der erste Lebensmonat bis zum 17. des Folgemonats.

Kann ich zusätzlich Geld für die Baby-Erstausstattung beantragen?

Ja, wenn die sozialrechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Die Baby-Erstausstattung ist eine eigene Leistung und wird nicht durch das Elterngeld ersetzt.

Was tun, wenn der Freibetrag im Bescheid fehlt?

Reichen Sie den Elterngeldbescheid mit der Berechnung ein und benennen Sie den fehlenden Freibetrag. Gegen einen neuen Bescheid können Sie grundsätzlich innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch einlegen.