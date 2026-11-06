Arbeitnehmer arbeitet eine Woche und muss Monate Arbeitslosengeld zurückzahlen

Ein Mann nahm eine neue Arbeit auf, doch schon nach etwas mehr als einer Woche war der Job wieder vorbei. Trotzdem musste er Arbeitslosengeld für rund zweieinhalb Monate zurückzahlen. Das Sozialgericht Mannheim bestätigte die Rückforderung.

Der Grund war, dass der Mann seine Arbeitsaufnahme nicht bei der Agentur für Arbeit gemeldet hatte. Auch nach dem Ende der Beschäftigung meldete er sich nicht erneut arbeitslos. Dadurch verlor er für den betroffenen Zeitraum seinen Anspruch auf Arbeitslosengeld.

Der Fall zeigt, wie teuer eine versäumte Meldung werden kann. Wer während des Arbeitslosengeldbezugs eine Beschäftigung aufnimmt, muss die Arbeitsagentur informieren und nach dem Ende des Jobs prüfen, ob eine erneute Arbeitslosmeldung erforderlich ist.

Rückforderung von Mitte April bis Ende Juni

Der Mann bezog seit März Arbeitslosengeld und nahm Mitte April eine Beschäftigung auf, ohne die Arbeitsagentur zu informieren. Nach gut einer Woche gab er den Job wieder auf; erst Anfang Juli begann er eine dauerhafte Beschäftigung.

Als die Behörde im Juli von der ersten Arbeitsaufnahme erfuhr, verlangte sie sämtliche Leistungen ab diesem Zeitpunkt bis Ende Juni zurück. Das Gericht bestätigte dies mit rechtskräftigem Urteil vom 12. November 2025, Aktenzeichen S 4 AL 212/25.

Wieder ohne Arbeit – aber ohne wirksame Meldung

Während des Jobs fehlte die Arbeitslosigkeit, danach die wirksame Arbeitslosmeldung. Nach der Gerichtsmitteilung hätte der Kläger die Folgen kennen müssen, weil Arbeitslose Informationen zu ihren Pflichten erhalten und wesentliche Änderungen sofort mitteilen müssen.

Für einen Anspruch auf Arbeitslosengeld genügt es nicht, tatsächlich ohne Beschäftigung zu sein. § 137 SGB III verlangt daneben eine Arbeitslosmeldung bei der Agentur für Arbeit und die erfüllte Anwartschaftszeit.

Warum die kurze Beschäftigung nicht schützt

§ 141 Absatz 3 SGB III unterscheidet zwei Fälle: Die Wirkung der Arbeitslosmeldung endet bei einer Unterbrechung der Arbeitslosigkeit von mehr als sechs Wochen.

Sie erlischt aber auch bei einer Arbeitsaufnahme, die der Arbeitsagentur nicht unverzüglich mitgeteilt wurde.

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Deshalb können Sie sich bei einem nicht gemeldeten Job nicht darauf verlassen, dass die Beschäftigung nur wenige Tage dauert. Ist die bisherige Meldung erloschen, brauchen Sie nach dem Ende der Beschäftigung eine neue wirksame Arbeitslosmeldung.

Auch ein noch vorhandener Restanspruch auf Arbeitslosengeld ersetzt diesen Schritt nicht. Ungenutzte Anspruchstage allein begründen keine Zahlung für einen Zeitraum ohne wirksame Meldung.

Wann die Sechs-Wochen-Regel hilft

Bei einer rechtzeitig mitgeteilten Unterbrechung von höchstens sechs Wochen kann die bisherige Arbeitslosmeldung weiterwirken. Die Bundesagentur verlangt dafür, dass Sie Arbeitsaufnahme und Dauer unverzüglich mitteilen und auch das Ende der Unterbrechung rechtzeitig anzeigen.

Situation Folge für die Arbeitslosmeldung Beschäftigung bis zu sechs Wochen, Beginn und Ende rechtzeitig mitgeteilt Eine erneute Arbeitslosmeldung ist grundsätzlich nicht erforderlich; die übrigen Anspruchsvoraussetzungen müssen vorliegen. Beschäftigung beendet die Arbeitslosigkeit, Aufnahme aber nicht unverzüglich mitgeteilt Die bisherige Meldung erlischt; nach dem Job ist eine erneute Arbeitslosmeldung nötig. Arbeitslosigkeit länger als sechs Wochen unterbrochen Eine erneute Arbeitslosmeldung ist auch bei zuvor gemeldeter Arbeitsaufnahme erforderlich.

Arbeitsaufnahme melden, Nachweise aufbewahren

Informieren Sie die Arbeitsagentur möglichst vor dem ersten Arbeitstag über Beginn und Umfang der Beschäftigung. Nutzen Sie dafür beispielsweise die Veränderungsmitteilung im Online-Portal und bewahren Sie die Eingangsbestätigung auf.

Warten Sie weder die erste Lohnzahlung ab noch das Ende der Probezeit Die Pflicht zur Mitteilung besteht unabhängig davon, wann Geld eingeht; die spätere Anrechnung von nachgezahltem Arbeitslohn ist eine andere Frage.

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Auch vermeintlich unverbindliche Arbeitstage sollten Sie vorher klären. Denn unbezahltes Probearbeiten kann den Leistungsanspruch gefährden, wenn die tatsächliche Tätigkeit der Arbeitslosigkeit entgegensteht.

Ein Nebenjob ist anders zu prüfen

Das Urteil bedeutet nicht, dass jede verschwiegene Nebentätigkeit die gesamte spätere Zahlung entfallen lässt. Eine Erwerbstätigkeit von weniger als 15 Wochenstunden schließt die Beschäftigungslosigkeit nach § 138 Absatz 3 SGB III grundsätzlich nicht aus; mehrere Tätigkeiten werden zusammengerechnet.

Auch solche Tätigkeiten müssen Sie melden, und Einkommen kann die Leistung mindern. Warum die Behörde bei einem verschwiegenen Nebenjob nicht ohne Weiteres das gesamte Arbeitslosengeld zurückfordern darf, hängt deshalb auch vom tatsächlichen Arbeitsumfang ab.

Nach dem gescheiterten Job richtig zurückmelden

Ist eine neue Arbeitslosmeldung erforderlich, erledigen Sie diese spätestens am ersten Tag der erneuten Arbeitslosigkeit. Möglich sind die persönliche Meldung bei der zuständigen Agentur oder das vorgesehene Online-Verfahren mit Identitätsnachweis; auch beim bevorzugten Online-Zugang der Arbeitsagentur bleibt die persönliche Meldung zulässig.

Ein gewöhnlicher Anruf oder eine einfache E-Mail ersetzt die erforderliche Arbeitslosmeldung nicht. Ebenso reicht eine Meldung beim Jobcenter hierfür grundsätzlich nicht aus.

Die Arbeitsuchendmeldung ist davon zu unterscheiden: Erfahren Sie weniger als drei Monate vorher vom Beschäftigungsende, müssen Sie sich grundsätzlich innerhalb von drei Tagen arbeitsuchend melden. Diese Drei-Tage-Regel nach einer Kündigung verschiebt nicht den Zeitpunkt der erforderlichen Arbeitslosmeldung.

Rückforderung prüfen statt nur die Jobdauer zählen

Bei einem Aufhebungs- und Erstattungsbescheid sollten Sie prüfen, welche Beschäftigungszeiten die Behörde zugrunde legt und welche Meldungen sie berücksichtigt hat. Sichern Sie Arbeitsvertrag, Kündigung, Stundennachweise und Übermittlungsbestätigungen, um falsche Annahmen belegen zu können.

Gegen den Bescheid können Sie bei ordnungsgemäßer Rechtsbehelfsbelehrung grundsätzlich innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch einlegen. Ein bloßes Klärungsgespräch wahrt diese Widerspruchsfrist bei einer Arbeitslosengeld-Rückforderung nicht.

Falls Sie selbst gekündigt haben, muss daneben eine mögliche Sperrzeit geprüft werden. Ob ein wichtiger Grund für die Eigenkündigung vorlag, ist eine andere Frage als das Erlöschen der Arbeitslosmeldung.

FAQ: Kurzer Job und Arbeitslosengeld

Muss ich auch einen Job für wenige Tage melden?

Ja, auch eine kurze Beschäftigung müssen Sie der Arbeitsagentur mitteilen. Warten Sie nicht ab, ob die Zusammenarbeit längerfristig funktioniert.

Muss ich mich nach jedem kurzen Job neu arbeitslos melden?

Nicht zwingend: Bei einer Unterbrechung von höchstens sechs Wochen und rechtzeitig mitgeteiltem Beginn und Ende kann die bisherige Meldung fortwirken. Wurde die Arbeitsaufnahme dagegen nicht unverzüglich mitgeteilt und beendete sie die Arbeitslosigkeit, ist eine neue Meldung erforderlich.

Kann ich eine versäumte Meldung rückwirkend nachholen?

Grundsätzlich erhalten Sie Arbeitslosengeld frühestens ab der wirksamen Meldung. War die Agentur am ersten Tag nicht dienstbereit, kann die Meldung am nächsten dienstbereiten Tag nach § 141 Absatz 2 SGB III zurückwirken.

Gilt die Rückforderung auch bei einem kleinen Nebenjob?

Eine Tätigkeit unter 15 Wochenstunden lässt die Beschäftigungslosigkeit grundsätzlich bestehen, muss aber ebenfalls gemeldet werden. Ob und wie viel zurückzuzahlen ist, hängt unter anderem von Arbeitszeit und anzurechnendem Einkommen ab.

Quellen

Sozialgericht Mannheim: Gerichtliche Kurzmitteilung zum rechtskräftigen Urteil vom 12. November 2025 – S 4 AL 212/25.