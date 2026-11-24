Bürgergeld Ratgeber

Stand: 24. November 2026. Wer seine Miete und den Lebensunterhalt nicht aus dem eigenen Einkommen bezahlen kann, sollte nicht bis zum nächsten Monat warten. Seit dem 1. Juli 2026 heißt die Leistung des Jobcenters Grundsicherungsgeld, und für Wohnkosten und Ersparnisse gelten strengere Regeln als beim früheren Bürgergeld.
Wer beim Jobcenter Unterstützung bekommen kann
Grundsicherungsgeld kommt grundsätzlich für Menschen ab 15 Jahren bis zur gesetzlichen Altersgrenze infrage, die erwerbsfähig und hilfebedürftig sind und ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben. Auch nicht erwerbsfähige Angehörige können unter bestimmten Voraussetzungen Leistungen erhalten, wenn sie mit einer erwerbsfähigen leistungsberechtigten Person in einer Bedarfsgemeinschaft leben.
Sie müssen dafür nicht arbeitslos sein: Wer arbeitet, aber zu wenig zum Leben verdient, kann das Einkommen beim Jobcenter aufstocken. Wer die Altersgrenze erreicht hat oder ab 18 dauerhaft voll erwerbsgemindert ist, prüft stattdessen die Grundsicherung nach dem SGB XII beim Sozialamt.
So stellen Sie den Antrag, ohne einen Monat zu verlieren
Stellen Sie den Antrag beim zuständigen Jobcenter, sobald sich die finanzielle Lücke abzeichnet. Ein Antrag auf Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts wirkt nach § 37 SGB II grundsätzlich auf den ersten Tag des Antragsmonats zurück, nicht auf frühere Monate.
Der Antrag ist nicht an ein Formular gebunden; fehlende Nachweise können Sie nachreichen. Nutzen Sie nach Möglichkeit einen Weg mit Eingangsbestätigung, etwa den Online-Antrag der Bundesagentur für Arbeit, und bewahren Sie die Bestätigung auf.
Was das Jobcenter für Lebensunterhalt, Miete und Heizung zahlt
2026 beträgt der monatliche Regelbedarf für Alleinstehende und Alleinerziehende 563 Euro; bei volljährigen Partnern sind es in der Regel 506 Euro pro Person. Dazu kommen anerkannte Kosten der Unterkunft und Heizung und gegebenenfalls Mehrbedarfe; anrechenbares Einkommen mindert den Anspruch.
Seit Juli 2026 werden die Unterkunftskosten auch im ersten Bezugsjahr geprüft. Wie der örtliche Richtwert, die 150-Prozent-Grenze, mögliche Ausnahmen und die getrennte Prüfung der Heizkosten zusammenhängen, erklärt der Ratgeber zu Miete und Wohnkosten.
Wer Warmwasser etwa mit einem Durchlauferhitzer erzeugt, sollte prüfen, ob ein Mehrbedarf für Warmwasser im Bescheid steht. Besondere Ansprüche kommen auch während der Schwangerschaft infrage.
Ersparnisse, Wohngeld und Kinderzuschlag: Welche Regeln gelten?
Für neue Bewilligungszeiträume ab Juli 2026 gelten beim Vermögen nach Alter gestaffelte Freibeträge statt einer allgemeinen Vermögenskarenz. Für früher begonnene Bewilligungszeiträume kann das bisherige Recht weitergelten; die Beträge und Ausnahmen stehen im Ratgeber zum Schonvermögen.
Wenn das Einkommen der Eltern grundsätzlich für sie selbst reicht, aber nicht für die ganze Familie, kann der Kinderzuschlag helfen. Prüfen Sie auch, ob Wohngeld für Ihren Haushalt infrage kommt.
Was sich bei der Vermittlung und beim Bescheid geändert hat
Seit Juli hat die Vermittlung in Arbeit wieder grundsätzlich Vorrang; eine Weiterbildung kann weiterhin sinnvoll sein, wenn sie die Chancen auf eine dauerhafte Beschäftigung verbessert. Mehr zu Vermittlung, Mitwirkung und den seit Juli geltenden Regeln finden Sie in unserer ausführlichen Übersicht zum Grundsicherungsgeld 2026.
Prüfen Sie im Bescheid besonders die anerkannten Wohnkosten, das berechnete Einkommen und mögliche Mehrbedarfe. Gegen einen fehlerhaften Bescheid können Sie in der Regel binnen eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch einlegen; beachten Sie die Rechtsbehelfsbelehrung.
Praxisbeispiel: Der Antrag im November kann den November sichern
Frau Kaya hat im November weniger Einkommen als sonst und reicht am 26. November ihren Antrag beim Jobcenter ein. Wenn alle Voraussetzungen vorliegen, kann sie bereits für November Leistungen erhalten, auch wenn sie die Lohnabrechnung erst im Dezember nachreicht.
Häufige Fragen zum Grundsicherungsgeld
Muss ich wegen der Umbenennung einen neuen Antrag stellen?
Nein, nicht allein wegen des Namenswechsels. Ein laufender Bescheid gilt grundsätzlich weiter; einen nötigen Weiterbewilligungsantrag müssen Sie aber wie bisher rechtzeitig stellen.
Ist Grundsicherungsgeld dasselbe wie Grundsicherung im Alter?
Nein. Grundsicherungsgeld nach dem SGB II beantragen Sie beim Jobcenter; für die Grundsicherung im Alter und bei dauerhafter voller Erwerbsminderung nach dem SGB XII ist das Sozialamt zuständig.
Kann das Geld vom Jobcenter auf einem gepfändeten Konto geschützt sein?
Ein Pfändungsschutzkonto (P-Konto) schützt Guthaben bis zum Freibetrag. Bei Unterhaltspflichten oder bestimmten zusätzlichen Leistungen lässt sich der Freibetrag unter Voraussetzungen erhöhen.
Quellen: Bundesarbeitsministerium: Grundsicherung für Arbeitsuchende; Bundesagentur für Arbeit: neue Regeln seit Juli 2026; SGB II im Wortlaut.