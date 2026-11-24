Bürgergeld Ratgeber

Stand: 24. November 2026. Wer seine Miete und den Lebensunterhalt nicht aus dem eigenen Einkommen bezahlen kann, sollte nicht bis zum nächsten Monat warten. Seit dem 1. Juli 2026 heißt die Leistung des Jobcenters Grundsicherungsgeld, und für Wohnkosten und Ersparnisse gelten strengere Regeln als beim früheren Bürgergeld.

Wer beim Jobcenter Unterstützung bekommen kann

Grundsicherungsgeld kommt grundsätzlich für Menschen ab 15 Jahren bis zur gesetzlichen Altersgrenze infrage, die erwerbsfähig und hilfebedürftig sind und ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben. Auch nicht erwerbsfähige Angehörige können unter bestimmten Voraussetzungen Leistungen erhalten, wenn sie mit einer erwerbsfähigen leistungsberechtigten Person in einer Bedarfsgemeinschaft leben.

Sie müssen dafür nicht arbeitslos sein: Wer arbeitet, aber zu wenig zum Leben verdient, kann das Einkommen beim Jobcenter aufstocken. Wer die Altersgrenze erreicht hat oder ab 18 dauerhaft voll erwerbsgemindert ist, prüft stattdessen die Grundsicherung nach dem SGB XII beim Sozialamt.

So stellen Sie den Antrag, ohne einen Monat zu verlieren

Stellen Sie den Antrag beim zuständigen Jobcenter, sobald sich die finanzielle Lücke abzeichnet. Ein Antrag auf Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts wirkt nach § 37 SGB II grundsätzlich auf den ersten Tag des Antragsmonats zurück, nicht auf frühere Monate.

Der Antrag ist nicht an ein Formular gebunden; fehlende Nachweise können Sie nachreichen. Nutzen Sie nach Möglichkeit einen Weg mit Eingangsbestätigung, etwa den Online-Antrag der Bundesagentur für Arbeit, und bewahren Sie die Bestätigung auf.

Was das Jobcenter für Lebensunterhalt, Miete und Heizung zahlt

2026 beträgt der monatliche Regelbedarf für Alleinstehende und Alleinerziehende 563 Euro; bei volljährigen Partnern sind es in der Regel 506 Euro pro Person. Dazu kommen anerkannte Kosten der Unterkunft und Heizung und gegebenenfalls Mehrbedarfe; anrechenbares Einkommen mindert den Anspruch.

Seit Juli 2026 werden die Unterkunftskosten auch im ersten Bezugsjahr geprüft. Wie der örtliche Richtwert, die 150-Prozent-Grenze, mögliche Ausnahmen und die getrennte Prüfung der Heizkosten zusammenhängen, erklärt der Ratgeber zu Miete und Wohnkosten.

Wer Warmwasser etwa mit einem Durchlauferhitzer erzeugt, sollte prüfen, ob ein Mehrbedarf für Warmwasser im Bescheid steht. Besondere Ansprüche kommen auch während der Schwangerschaft infrage.

Ersparnisse, Wohngeld und Kinderzuschlag: Welche Regeln gelten?

Für neue Bewilligungszeiträume ab Juli 2026 gelten beim Vermögen nach Alter gestaffelte Freibeträge statt einer allgemeinen Vermögenskarenz. Für früher begonnene Bewilligungszeiträume kann das bisherige Recht weitergelten; die Beträge und Ausnahmen stehen im Ratgeber zum Schonvermögen.

Wenn das Einkommen der Eltern grundsätzlich für sie selbst reicht, aber nicht für die ganze Familie, kann der Kinderzuschlag helfen. Prüfen Sie auch, ob Wohngeld für Ihren Haushalt infrage kommt.

Was sich bei der Vermittlung und beim Bescheid geändert hat

Seit Juli hat die Vermittlung in Arbeit wieder grundsätzlich Vorrang; eine Weiterbildung kann weiterhin sinnvoll sein, wenn sie die Chancen auf eine dauerhafte Beschäftigung verbessert. Mehr zu Vermittlung, Mitwirkung und den seit Juli geltenden Regeln finden Sie in unserer ausführlichen Übersicht zum Grundsicherungsgeld 2026.

Prüfen Sie im Bescheid besonders die anerkannten Wohnkosten, das berechnete Einkommen und mögliche Mehrbedarfe. Gegen einen fehlerhaften Bescheid können Sie in der Regel binnen eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch einlegen; beachten Sie die Rechtsbehelfsbelehrung.

Praxisbeispiel: Der Antrag im November kann den November sichern

Frau Kaya hat im November weniger Einkommen als sonst und reicht am 26. November ihren Antrag beim Jobcenter ein. Wenn alle Voraussetzungen vorliegen, kann sie bereits für November Leistungen erhalten, auch wenn sie die Lohnabrechnung erst im Dezember nachreicht.

Häufige Fragen zum Grundsicherungsgeld

Muss ich wegen der Umbenennung einen neuen Antrag stellen?

Nein, nicht allein wegen des Namenswechsels. Ein laufender Bescheid gilt grundsätzlich weiter; einen nötigen Weiterbewilligungsantrag müssen Sie aber wie bisher rechtzeitig stellen.

Ist Grundsicherungsgeld dasselbe wie Grundsicherung im Alter?

Nein. Grundsicherungsgeld nach dem SGB II beantragen Sie beim Jobcenter; für die Grundsicherung im Alter und bei dauerhafter voller Erwerbsminderung nach dem SGB XII ist das Sozialamt zuständig.

Kann das Geld vom Jobcenter auf einem gepfändeten Konto geschützt sein?

Ein Pfändungsschutzkonto (P-Konto) schützt Guthaben bis zum Freibetrag. Bei Unterhaltspflichten oder bestimmten zusätzlichen Leistungen lässt sich der Freibetrag unter Voraussetzungen erhöhen.

Quellen: Bundesarbeitsministerium: Grundsicherung für Arbeitsuchende; Bundesagentur für Arbeit: neue Regeln seit Juli 2026; SGB II im Wortlaut.

Bürgergeld im Allgemeinen

Bürgergeld Familie

Kinderzuschlag 2026: Wer bis zu 297 Euro pro Kind bekommt Stand: 24. November 2026. Wenn das Einkommen für die Eltern reicht, aber für die ganze Familie knapp wird, kann der Kinderzuschlag helfen. Die Familienkasse zahlt 2026 bis zu 297 Euro pro Kind im Monat zusätzlich zum Kindergeld. In den 297 Euro stecken bereits 25 Euro Sofortzuschlag. Wer den Kinderzuschlag beantragen will, sollte nicht auf den nächsten Lohnzettel warten: Für Monate vor dem Antrag gibt es in der Regel keine Zahlung. Wer Anspruch auf Kinderzuschlag hat Das Kind muss unter 25 Jahre alt sein, im Haushalt leben und darf weder verheiratet sein noch in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft leben. Für das Kind muss zudem Anspruch ... Weiterlesen Elterngeld und Bürgergeld – Anspruch und Höhe Wenn Eltern nach der Geburt ihres Kindes ihre berufliche Tätigkeit unterbrechen oder reduzieren, gleicht das Elterngeld fehlendes Einkommen aus. Mit Varianten wie ElterngeldPlus oder Partnerschaftsbonus können Familien das Elterngeld auf die eigene Situation abstimmen. Viele junge Eltern haben offene Fragen zum Elterngeld und zur Elternzeit. Wer hat Anspruch auf Elterngeld? Wie lange bekommt man Elterngeld? Bekommen Bürgergeld-Beziehende auch Elterngeld? Antworten auf diese und weitere Fragen finden Sie in unserem Ratgeber. Elterngeld 2026: Das Wichtigste in Kürze Eltern haben einen Anspruch auf das Elterngeld – das gilt auch für Alleinerziehende sowie für getrennt lebende Elternteile. Folgende wichtige Aspekte spielen beim Elterngeld eine wichtige Rolle: Das ... Weiterlesen Schwangerschaft und Bürgergeld | Mehrbedarf und Anspruch auf Zuschüsse Eine Schwangerschaft stellt viele Menschen vor finanzielle Herausforderungen. Für Bürgergeld-Leistungsberechtigte kommt es daher zu vielen Fragen. Wie soll ich mein Kind mit den geringen Zahlungen vom Jobcenter ernähren? Habe ich vielleicht einen Anspruch auf eine größere Wohnung, denn mein Kind benötigt ja auch ein eigenes Kinderzimmer? Gibt es eventuell auch Mehrbedarfe für Schwangere? Bürgergeld während der Schwangerschaft Auch während der Schwangerschaft haben Sie einen Anspruch auf Bürgergeld (ehemals Hartz IV). Sie müssen das Jobcenter jedoch über Ihre Schwangerschaft informieren. Sollte Ihre Schwangerschaft allerdings unproblematisch und ohne Risiken verlaufen, bleiben Sie weiterhin in der Jobvermittlung des Jobcenters. Das bedeutet für Sie, dass Ihnen ... Weiterlesen

Bürgergeld Wohnung

Miete beim Grundsicherungsgeld: Wie viel zahlt das Jobcenter? Wer Grundsicherungsgeld bezieht, bekommt die Miete nicht automatisch in voller Höhe vom Jobcenter. Seit dem 1. Juli 2026 kann auch im ersten Bezugsjahr eine Lücke entstehen, wenn die Wohnkosten mehr als 150 Prozent des örtlichen Richtwerts betragen. Wie viel das Jobcenter anerkennt, hängt vom Wohnort, von der Haushaltsgröße und vom Einzelfall ab. Für Heizkosten gilt die Karenzzeit nicht, und bei einem Umzug kommen weitere Regeln hinzu. Welche Wohnkosten übernimmt das Jobcenter? Bei einer Mietwohnung zählen die Nettokaltmiete und die kalten Betriebskosten, etwa für Wasser und Müllabfuhr, zur Bruttokaltmiete. Die Heizkosten kommen hinzu und werden grundsätzlich nur in angemessener Höhe berücksichtigt. Den örtlichen Richtwert für ... Weiterlesen Bürgergeld-Mehrbedarf für Warmwasser Beim Bezug von Bürgergeld zahlt das Jobcenter die Kosten für Heizung und Wasser in tatsächlicher Höhe, die Stromkosten sind hingegen pauschal in den Regelsatz eingerechnet. Es sei denn, Sie können nachweisen, dass mit dem Strom Wasser erwärmt wird. In diesem Fall können Sie einen Mehrbedarf beantragen. Wir haben in dem folgenden Artikel die wichtigsten Regelungen zu Warmwasser und Energiekosten für Sie zusammengestellt, damit Sie den Berechnungswust in Ihrem Bescheid besser nachvollziehen können. Warmwasser- und sonstige Energiekosten beim Bürgergeld Ihre Jobcenter-Leistungen sind in zwei große Posten aufgeteilt: Die Regelleistung (Regelsatz) und die Unterkunftskosten. Je nachdem, wofür die Energiekosten anfallen, zahlt das Jobcenter entweder zusätzlich ... Weiterlesen Umzugskosten: Umzug beim Bürgergeld – Das zahlt das Jobcenter Wer Bürgergeld bezieht und umziehen muss oder möchte, ist in der Regel auf die Hilfe des Jobcenters angewiesen. Für Bürgergeld Leistungsberechtigte ist ein Umzug in eine neue Wohnung nicht selten ein steiniger Weg: Die Angebote sind spärlich, die Wohnungen auf dem angespannten Wohnungsmarkt oft zu teuer. Hinzu kommt, dass das Jobcenter einen Umzug erstmal genehmigen muss oder die Empfängerinnen und Empfänger ungewollt zu einem Umzug auffordert, weil die aktuelle Wohnung zu teuer ist. Im Folgenden erfahren Sie, welche Kosten der Leistungsträger bei einem Umzug übernimmt und worauf bei einem Umzug während des Bürgergeld-Bezuges geachtet werden sollte. Muss das Jobcenter die Umzugskosten ... Weiterlesen

Bürgergeld Beruf

Grundsicherungsgeld trotz Job: So stocken Sie Ihr Einkommen auf Stand: 24. November 2026. Wer arbeitet, kann trotzdem Geld vom Jobcenter bekommen. Reicht das anrechenbare Einkommen für den Lebensunterhalt und die anerkannten Wohnkosten nicht aus, kann das Jobcenter die Lücke schließen. Die Leistung nach dem SGB II heißt seit dem 1. Juli 2026 Grundsicherungsgeld statt Bürgergeld. Aufstocken können Beschäftigte mit geringem Lohn, Selbstständige und unter Umständen auch Menschen, deren Arbeitslosengeld nicht zum Leben reicht. Wann zahlt das Jobcenter trotz Einkommen? Entscheidend ist die Differenz zwischen dem anerkannten Bedarf und dem anrechenbaren Einkommen. Zum Bedarf gehören der Regelbedarf, die berücksichtigten Kosten für Unterkunft und Heizung sowie gegebenenfalls Mehrbedarfe. 2026 beträgt der Regelbedarf 563 Euro für ... Weiterlesen Mehrbedarf für nicht erwerbsfähige Behinderte Wenn Sie eine Behinderung haben und aufgrund dieser nicht mindestens drei Stunden pro Tag arbeiten können, gelten Sie als erwerbsunfähig. Haben Sie zudem einen Behindertenausweis mit dem Merkzeichen “G” steht Ihnen ein Mehrbedarf in Höhe von 17 Prozent des Regelsatzes nach dem SGB XII zu. Wenn Sie Sozialgeld beziehen und innerhalb einer Bedarfsgemeinschaft leben, haben Sie ebenfalls einen Anspruch auf Mehrbedarf. Anspruch auf Mehrbedarf nach dem SGB XII Sind Sie voll erwerbsgemindert und erhalten eine Erwerbsminderungsrente, richtet sich der Anspruch auf Mehrbedarf aufgrund einer Behinderung nach § 30 Absatz 1 SGB XII. Voraussetzungen für den Mehrbedarf in Höhe von 17 Prozent sind: Sie ... Weiterlesen Ein-Euro-Job: Arbeitsgelegenheit vom Jobcenter Als Ein-Euro-Jobs werden bestimmte Nebentätigkeiten für Bürgergeld-Beziehende bezeichnet. Beim Jobcenter heißen diese Tätigkeiten „Arbeitsgelegenheit mit Mehraufwandsentschädigung“. Durch solche Maßnahme sollen Empfängerinnen und Empfänger von Bürgergeld-Leistungen ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt verbessern. Ein-Euro-Jobs müssen immer dem öffentlichen Interesse dienen. Ein-Euro-Job: Das wichtigste in Kürze! Ein-Euro-Jobs werden offiziell als Arbeitsgelegenheit mit Mehraufwandsentschädigung bezeichnet. Das dort verdiente Geld ist kein Gehalt, sondern eine Aufwandsentschädigung. Die Aufwandsentschädigung beträgt in den meisten Fällen 2-3 Euro pro Stunde. Die Aufwandsentschädigung wird nicht auf das Bürgergeld angerechnet, sondern zusätzlich ausgezahlt. Kosten, die durch die Arbeitsgelegenheit entstehen, wie Fahrkarten oder Arbeitskleidung, werden ebenfalls vom Jobcenter erstattet. Ein-Euro-Jobs dürfen maximal 24 Monate andauern. Die Arbeitszeit bei dieser ... Weiterlesen Ausbildung: Dann besteht ein Bürgergeld-Anspruch Auszubildende werden vom Staat vorranging durch das Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) oder die Bundesausbildungsbeihilfe (BAB) gefördert. Reichen diese Zuschüsse nicht für die Kostendeckung aus oder erfüllen die Betroffenen nicht die Vorraussetzungen für diese Förderungen, können Auszubildende mitunter auch während der Ausbildung Bürgergeld beantragen. Berufsausbildungsbeihilfe: Voraussetzungen und Anspruch Die Faustregel ist: Wer eine Ausbildung macht, bekommt kein Bürgergeld vom Jobcenter. Vorrang hat hier immer die BAB. Diese Beihilfe gilt für alle, die: an einer Berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme (BvB) teilnehmen, eine betriebliche oder außerbetriebliche Berufsausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf machen, zu weit entfernt von dem Ausbildungsbetrieb wohnen, um zuhause wohnen zu bleiben, eine Ausbildung machen, über 18 Jahre alt oder verheiratet ... Weiterlesen Wie bewerbe ich mich? Sich auf seine Wunschstelle zu bewerben ist häufig leichter gesagt als getan. Wenn Sie sich bereits länger im Hartz IV-Bezug finden haben Sie zudem eine Lücke im Lebenslauf. Dies kann im Vergleich zu anderen Bewerbern manchmal negativ auffallen. Wie Sie trotzdem eine Bewerbung schreiben, die aus allen anderen heraussticht, erfahren Sie hier. Die richtige Struktur Die Bestandteile einer Bewerbung sind das Anschreiben, Deckblatt, Lebenslauf und Anlagen (Zeugnisse und Zertifikate). Wenn Sie die Bewerbung schriftlich einreichen, müssen diese Bestandteile in die richtige Reihenfolge gebracht werden. Wenn der Personaler sich erst durch Zeugnisse und andere Nachweise kämpfen muss, bis er Ihr Anschreiben findet, ... Weiterlesen Jobsuche Dank des Internets ist die Jobsuche heute so einfach wie nie . Jobbörsen wie Stepstone oder Monster.de sprießen derzeit wie Pilze aus dem Boden. Durch Filter kann der Jobsuchende die Jobs nach Stadt, Branche, Tätigkeit und Berufserfahrung eingrenzen und sich so nur die auf ihn zugeschnittenen Stellenangebote anzeigen lassen. Für 99 Prozent der Unternehmen ist dabei die Online-Bewerbung Standard. Was sie enthalten muss und wie sie strukturiert werden sollte erfahren Sie hier. Anschreiben Mit dem Anschreiben machen Sie Werbung in eigener Sache und überzeugen die Personaler von Ihren Fähigkeiten und Ihrer Motivation die Sie von anderen Bewerbern abhebt. Nehmen Sie sich also ... Weiterlesen

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