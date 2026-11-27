Wer seinen Job verliert und zuvor über mindestens 12 Monate in die Arbeitslosenversicherung eingezahlt hat, kann in der Regel Arbeitslosengeld (früher ALG I) beantragen. Kündigen Sie jedoch ihren Job selbst oder unterzeichnen einen Aufhebungsvertrag, droht mitunter eine Sperrzeit des Arbeitslosengeldes für bis zu 12 Wochen. In unserem Ratgeber erfahren Sie, worauf bei einem Aufhebungsvertrag geachtet werden muss, um eine Sperre zu verhindern.

Aufhebungsvertrag: Darauf sollten Sie vor der Unterzeichnung achten!

Wer einen Aufhebungsvertrag unterschreibt, beendet das Arbeitsverhältnis einvernehmlich. Prüfen Sie vorab das vereinbarte Ende, die ordentliche Kündigungsfrist des Arbeitgebers, eine mögliche Abfindung und ob Lohn und Freistellung bis zum Ende geregelt sind.

Die Agentur für Arbeit prüft eine Sperrzeit und ein mögliches Ruhen des Anspruchs getrennt. Eine eingehaltene Kündigungsfrist schützt deshalb nicht automatisch vor einer Sperrzeit.

Was ist ein Aufhebungsvertrag?

Ein Aufhebungsvertrag ist eine Alternative zur Kündigung. Arbeitnehmer und Arbeitgeber schließen ihn, um eine (vorzeitige) Beendigung des Arbeitsverhältnisses zu erreichen. Er ist eine Möglichkeit, das Arbeitsverhältnis zu beenden, ohne auf die gesetzlichen Kündigungsfristen Rücksicht nehmen zu müssen.

Ein Aufhebungsvertrag kann jedoch nur mit Zustimmung des Arbeitnehmers geschlossen werden. Er gilt als einvernehmliche Lösung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Für Arbeitnehmer ist ein Aufhebungsvertrag aus wirtschaftlicher Sicht meist nur dann sinnvoll, wenn bereits eine neue Stelle in Aussicht ist. Führt die Unterzeichnung des Aufhebungsvertrages dagegen zu einer Arbeitslosigkeit, sollte sich Arbeitnehmende von fachkundiger Stelle beraten lassen.

Wichtig: Ein Aufhebungsvertrag muss immer in Schriftform ausgeführt werden. Der Vertrag ist erst bindend, wenn sowohl der Arbeitnehmer als auch der Arbeitsgeber im beiderseitigen Einverständnis unterzeichnet haben.

Welche Vorteile hat ein Aufhebungsvertrag?

Durch ein Aufhebungsvertrag kann ein Arbeitsverhältnis im beiderseitigen Einverständnis beendet werden, ohne dass die gesetzliche Kündigungsfrist eingehalten werden muss. Das kann für Arbeitnehmende von Vorteil sein, wenn sie beispielsweise eine neue Arbeitsstelle in Aussicht haben und diese früher antreten möchten. Für Arbeitgeber ist ein Aufhebungsvertrag von Vorteil, wenn sie sich schnell von einem Angestellten trennen möchten, ohne befürchten zu müssen, dass dieser gegen eine Kündigung klagt. Ein Aufhebungsvertrag ist vor allem dann sinnvoll, wenn sowohl der Arbeitnehmer als auch der Arbeitgeber kein Interesse mehr am Fortführen des Arbeitsverhältnisses hat.

Achtung: Während ein Aufhebungsvertrag für Arbeitgeber keine Nachteile hat, kann er in bestimmten Fällen negative Konsequenzen für den Arbeitnehmer mit sich bringen. Das ist vor allem dann der Fall, wenn Betroffene durch den Aufhebungsvertrag arbeitslos werden und Arbeitslosengeld oder Bürgergeld beziehen möchten.

Aufhebungsvertrag mit Abfindung

Eine Abfindung wird nicht einfach vom monatlichen Arbeitslosengeld abgezogen. Nach § 158 SGB III kann der Anspruch jedoch ruhen, wenn eine Entlassungsentschädigung gezahlt wird und das Arbeitsverhältnis vor Ablauf der für den Arbeitgeber geltenden ordentlichen Kündigungsfrist endet.

Ist die einschlägige Kündigungsfrist eingehalten, löst die Abfindung nach dieser Vorschrift grundsätzlich kein Ruhen aus. Eine Sperrzeit nach § 159 SGB III kann dennoch eintreten; dazu erklärt der Ratgeber zur Abfindung beim Arbeitslosengeld die Unterschiede.

Unterschied zwischen Ruhezeit und Sperrzeit

Während des Ruhens nach § 158 SGB III wird vorübergehend nicht gezahlt; dieser Ruhenstatbestand verkürzt für sich genommen die Anspruchsdauer nicht. Eine Sperrzeit wegen Arbeitsaufgabe kann dagegen auch die Anspruchsdauer mindern: Bei zwölf Wochen um die Sperrzeittage, mindestens aber um ein Viertel des Anspruchs (§ 148 SGB III).

Ein Ruhenszeitraum wegen einer Abfindung dauert höchstens ein Jahr und kann nach den gesetzlichen Berechnungsregeln kürzer sein. Wer mit einer Zahlungslücke rechnet, sollte den Krankenversicherungsschutz und mögliche eigene Beiträge vor Unterzeichnung mit der Krankenkasse klären.

Sperrzeit durch Aufhebungsvertrag

Nach § 159 SGB III kommt eine Sperrzeit bei Arbeitsaufgabe infrage, wenn Sie das Beschäftigungsverhältnis lösen, dadurch vorsätzlich oder grob fahrlässig arbeitslos werden und kein wichtiger Grund vorliegt. Allein die Überschrift des Vertrags entscheidet nicht.

Wieso verhängt die Bundesagentur für Arbeit überhaupt Sperrzeiten?

Die Arbeitslosenversicherung prüft, ob die Arbeitslosigkeit ohne wichtigen Grund selbst herbeigeführt wurde. Sie muss den Einzelfall prüfen; Gründe aus Ihrem persönlichen Bereich sollten Sie belegen können.

Wie lange dauert die Sperrzeit?

Die Sperrzeit für das Arbeitslosengeld kann bis zu 12 Wochen dauern. Wichtig hierbei: Die Sperrzeit kann auch während eines laufenden Bewilligungszeitraumes erfolgen. Aus folgenden Gründen können Sie Sperrzeiten beim Arbeitslosengeld bekommen:

Grund Dauer Sperrzeit Eigenkündigung, Aufhebungsvertrag oder selbstverschuldete Kündigung 12 Wochen Arbeitsablehnung, Ablehnung einer Eingliederungsmaßnahme und Abbruch einer Eingliederungsmaßnahme 1. Verstoß: 3 Wochen 2. Verstoß: 6 Wochen ab dem 3. Verstoß: 12 Wochen unzureichende Eigenbemühung 2 Wochen Meldeversäumnis und die verspätete Arbeitsuchendmeldung 1 Woche

Eine Sperrzeit wegen fehlender Eigenbemühungen ist von der Arbeitsaufgabe zu trennen. Sie setzt unter anderem voraus, dass die geforderten Eigenbemühungen trotz Belehrung über die Rechtsfolgen nicht nachgewiesen wurden.

Unter welchen Bedingungen verkürzt sich die Sperrzeit?

Bei Arbeitsaufgabe sind zwölf Wochen die Regel. Hätte das Arbeitsverhältnis ohnehin innerhalb von sechs Wochen geendet, verkürzt sich die Sperrzeit auf drei Wochen; bei einem ohnehin bevorstehenden Ende innerhalb von zwölf Wochen oder bei besonderer Härte sind es sechs Wochen.

Ein wichtiger Grund ist davon zu unterscheiden: Liegt er vor, tritt wegen der Arbeitsaufgabe keine Sperrzeit ein.

Sperrzeit umgehen

Ein wichtiger Grund kann etwa vorliegen, wenn der Arbeitgeber eine betriebsbedingte Kündigung mit Bestimmtheit angekündigt hat und der Vertrag das Arbeitsverhältnis nicht früher beendet als die Kündigung. In den Fachlichen Weisungen der Arbeitsagentur ist eine Abfindung bis zu 0,5 Monatsentgelten je Beschäftigungsjahr unter weiteren Voraussetzungen ein erleichterter Prüfungsfall; eine Mindestabfindung von 0,25 Monatsentgelten ist keine allgemeine Voraussetzung.

Bei gesundheitlichen Gründen sollten Sie möglichst vor der Unterschrift ärztliche Nachweise sichern und prüfen, ob zumutbare Alternativen zur Vertragsauflösung bestehen. Melden Sie sich spätestens drei Monate vor dem Ende arbeitsuchend oder, wenn Sie erst später davon erfahren, innerhalb von drei Tagen.

Unbezahlte Freistellung trotz Arbeitgeberkündigung

Das Landessozialgericht Rheinland-Pfalz bestätigte eine zwölfwöchige Sperrzeit, weil der Arbeitnehmer nach einer Arbeitgeberkündigung einer unwiderruflichen Freistellung ohne Lohn bis zum Vertragsende zugestimmt hatte. Das Urteil vom 26. November 2026 (L 1 AL 36/25) war bei Bekanntgabe nicht rechtskräftig.

Das Urteil betrifft die Kombination aus unwiderruflicher Freistellung und Lohnverzicht. Bei fortbestehendem Lohnanspruch kann das Arbeitslosengeld nach § 157 SGB III für denselben Zeitraum ruhen; die Entscheidung bedeutet keine pauschale Sperre für jede bezahlte Freistellung.

Quelle:

Kündigungsschutzgesetz (KSchG):

Drittes Sozialgesetzbuch (SGB III)

Beispiel aus der Praxis

Mara soll Ende März ausscheiden; bei einer Arbeitgeberkündigung wäre Ende Juni möglich. Unterschreibt sie für Ende März und erhält dafür eine Abfindung, prüft die Agentur sowohl das Ruhen wegen der verkürzten Frist als auch eine Sperrzeit wegen ihrer Mitwirkung.

Fünf Fragen und Antworten

Verhindert die eingehaltene Kündigungsfrist eine Sperrzeit?

Nein. Sie ist beim Ruhen wegen Abfindung wichtig, ersetzt aber nicht die Prüfung eines wichtigen Grundes für den Aufhebungsvertrag.

Gibt es eine vorgeschriebene Mindestabfindung?

Nein. Eine freiwillige Abfindung ist Verhandlungssache; für die Sperrzeit gelten eigene Prüfkriterien.

Kann auch ein Abwicklungsvertrag nach einer Kündigung schaden?

Ja, etwa bei freiwillig vereinbarter unwiderruflicher Freistellung ohne Lohn. Das Mainzer Urteil ist nicht rechtskräftig.

Wie viel Anspruch kann bei zwölf Wochen verloren gehen?

Bei ursprünglich 360 Tagen sind es wegen der Viertelregel mindestens 90 Tage; die Sperrzeit selbst dauert 84 Tage.

Wann muss ich mich arbeitslos melden?

Spätestens am ersten Tag ohne Beschäftigung; die frühere Arbeitsuchendmeldung ersetzt das nicht.