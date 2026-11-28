Steuererklärung auch beim Bürgergeld?

Eine Steuererklärung kann sich auch dann lohnen, wenn Sie zeitweise Grundsicherungsgeld bezogen haben. Wer im selben Jahr Lohnsteuer gezahlt hat, kann unter Umständen Geld zurückbekommen; ein Zufluss während des Leistungsbezugs kann jedoch die Zahlung des Jobcenters mindern.

Muss das Grundsicherungsgeld in die Steuererklärung?

Grundsicherungsgeld, früher Bürgergeld, ist steuerfrei und erhöht den Steuersatz nicht über den Progressionsvorbehalt. Allein sein Bezug führt nicht zur Abgabepflicht; eine allgemeine Pflicht, die Bezugsdauer in der Steuererklärung einzutragen, gibt es nicht.

Arbeitslosengeld oder Krankengeld sind davon zu unterscheiden. Wer im selben Jahr lohnversteuerten Arbeitslohn und mehr als 410 Euro solcher dem Progressionsvorbehalt unterliegenden Leistungen hatte, muss nach § 46 EStG in der Regel eine Steuererklärung abgeben.

Kosten für die Arbeitssuche als Werbungskosten angeben

Beruflich veranlasste Bewerbungskosten können Werbungskosten sein, auch wenn aus der Bewerbung kein Arbeitsvertrag wird. Beispiele sind:

Fortbildungen,

Führungszeugnisse,

Bewerbungsfotos,

Materialien zum Schreiben und auch

Fahrten zu Vorstellungsgesprächen bei potentiellen Arbeitgebern.

Heben Sie die Belege auf und geben Sie nur selbst getragene Aufwendungen an. Ohne gezahlte Steuer gibt es dadurch keine unmittelbare Erstattung; ob sich ein steuerlicher Verlust feststellen lässt, hängt vom Einzelfall ab.

Müssen Aufstocker eine Steuererklärung abgeben?

Das richtet sich nach den allgemeinen Steuerregeln, nicht nach der Aufstockung selbst. Auch ohne Pflicht kann sich die Erklärung lohnen, etwa nach einem Teiljahr mit Beschäftigung und Lohnsteuerabzug oder wenn hohe berufliche Ausgaben angefallen sind.

Der Arbeitnehmer-Pauschbetrag beträgt 2026 1.230 Euro. Sind die abzugsfähigen Werbungskosten höher, können Sie stattdessen die tatsächlichen Kosten ansetzen; eine Erstattung in Höhe der Kosten ergibt sich daraus nicht.

Was die Steuerklasse für eine Erstattung bedeutet

Die Steuerklasse beeinflusst vor allem, wie viel Lohnsteuer im Laufe des Jahres einbehalten wurde. Ob die Jahresabrechnung eine Erstattung oder eine Nachzahlung ergibt, hängt unter anderem von den Einkünften und abzugsfähigen Beträgen im gesamten Jahr ab.

Wann rechnet das Jobcenter die Steuererstattung an?

Eine Einkommensteuererstattung, die während des Leistungsbezugs eingeht, ist grundsätzlich Einkommen. Ausgangspunkt ist der Monat der Gutschrift, nicht das Steuerjahr oder das Datum auf dem Bescheid.

Das Jobcenter muss einschlägige Absetzungen nach § 11b SGB II prüfen. Eine Verteilung über sechs Monate folgt nicht allein aus der Höhe des Betrags; § 11 Abs. 3 SGB II stellt hierfür besondere Voraussetzungen an eine als Nachzahlung zufließende Einnahme.

Melden Sie die Gutschrift und reichen Sie bei Bedarf den Steuerbescheid und den Nachweis zum Zahlungseingang ein. Prüfen Sie im Änderungsbescheid, welchen Monat und welchen Betrag das Jobcenter angesetzt hat.

Beispiel aus der Praxis

Lea erhält am 18. November 180 Euro vom Finanzamt für das Vorjahr. Wenn der November ihr Zuflussmonat ist und nach den im Einzelfall zu prüfenden Absetzungen 150 Euro anrechenbar bleiben, sinkt ihr Anspruch für diesen Monat im Beispiel um 150 Euro.

Fünf Fragen und Antworten

Ist Grundsicherungsgeld steuerpflichtig?

Nein. Es unterliegt auch nicht dem Progressionsvorbehalt.

Muss ich bei Bezug von Arbeitslosengeld eine Erklärung abgeben?

Das kann insbesondere bei lohnversteuertem Arbeitslohn und mehr als 410 Euro dem Progressionsvorbehalt unterliegenden Leistungen der Fall sein.

Wie hoch ist der Arbeitnehmer-Pauschbetrag 2026?

1.230 Euro. Höhere berufliche Kosten können Sie mit Nachweisen geltend machen.

Welches Datum zählt beim Jobcenter?

Grundsätzlich der tatsächliche Zahlungseingang, nicht das Datum des Steuerbescheids.

Muss ich den Zahlungseingang melden?

Ja. Informieren Sie das Jobcenter und bewahren Sie Steuerbescheid und Kontonachweis auf.

Quellen

§ 9a EStG: Arbeitnehmer-Pauschbetrag

§ 32b EStG: Progressionsvorbehalt

§ 46 EStG: Veranlagung bei Arbeitslohn

§ 11 SGB II: Einkommen und Zufluss

§ 11b SGB II: Absetzbeträge