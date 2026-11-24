Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung – Anspruch und Höhe

Stand: 24. November 2026. Reicht die Rente nicht für Miete, Heizung und Lebensunterhalt, kann das Sozialamt die Lücke schließen. Das gilt unter bestimmten Voraussetzungen auch für Menschen, die dauerhaft voll erwerbsgemindert sind und keine Rente erhalten.

Eine bundesweit gültige Rentengrenze gibt es dafür nicht. Entscheidend ist, welcher Bedarf anerkannt wird und wie viel Einkommen nach Abzügen und Freibeträgen noch angerechnet werden darf.

Wer Grundsicherung beantragen kann

Die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ist eine Leistung der Sozialhilfe nach dem Vierten Kapitel des SGB XII. Sie kommt infrage, wenn Sie Ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben und den notwendigen Lebensunterhalt nicht aus dem anrechenbaren Einkommen und verwertbaren Vermögen decken können.

Für die Grundsicherung im Alter zählt die Altersgrenze Ihres Geburtsjahrgangs. Eine vorgezogene Altersrente öffnet diesen Anspruch nicht automatisch.

Altersgrenze für die Grundsicherung nach Geburtsjahrgang Geburtsjahr Altersgrenze 1958 66 Jahre 1959 66 Jahre und 2 Monate 1960 66 Jahre und 4 Monate 1961 66 Jahre und 6 Monate 1962 66 Jahre und 8 Monate 1963 66 Jahre und 10 Monate Ab 1964 67 Jahre

Unterhalb der Altersgrenze kommt die Leistung grundsätzlich ab 18 Jahren infrage, wenn Sie aus gesundheitlichen Gründen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt weniger als drei Stunden täglich arbeiten können und eine Besserung der vollen Erwerbsminderung unwahrscheinlich ist. Ein Rentenanspruch oder ein Schwerbehindertenausweis ist dafür nicht erforderlich.

Eine volle Erwerbsminderungsrente allein beweist umgekehrt noch keinen Anspruch, etwa wenn sie nur wegen des verschlossenen Teilzeitarbeitsmarkts gezahlt wird. Ist die medizinische Dauerhaftigkeit nicht bereits geklärt, kann das Sozialamt die Rentenversicherung um Prüfung bitten.

Für Volljährige im Eingangsverfahren oder Berufsbildungsbereich einer Werkstatt oder eines anderen Leistungsanbieters und in einem Ausbildungsverhältnis mit einem Budget für Ausbildung gelten eigene Zugangsregeln. Die Voraussetzungen stehen in § 41 SGB XII, das Prüfverfahren in § 45 SGB XII.

Wann statt Grundsicherung Hilfe zum Lebensunterhalt infrage kommt

Wer vor Erreichen der Altersgrenze vorübergehend aus medizinischen Gründen voll erwerbsgemindert ist, kann unter Umständen Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Dritten Kapitel des SGB XII bekommen. Das gilt nicht, wenn dem Grunde nach ein Anspruch auf Leistungen des Jobcenters besteht, etwa als nicht erwerbsfähiges Mitglied einer Bedarfsgemeinschaft.

Auch bei einer vorgezogenen Altersrente kann Hilfe zum Lebensunterhalt die Lücke bis zur Altersgrenze schließen, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind. Melden Sie Ihren Bedarf frühzeitig beim Sozialamt: Bei der laufenden Hilfe zum Lebensunterhalt kommt es grundsätzlich darauf an, wann die Behörde von den anspruchsbegründenden Umständen erfahren hat (§ 18 und § 21 SGB XII).

Wie viel Grundsicherung zahlt das Sozialamt?

2026 beträgt der Regelbedarf für Alleinstehende in einer Wohnung 563 Euro im Monat. Für erwachsene Partner in einer gemeinsamen Wohnung sind es in der Regel je 506 Euro.

Zum Regelbedarf kommen die anerkannten Kosten für Unterkunft und Heizung sowie gegebenenfalls Mehrbedarfe oder Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung. Von diesem Bedarf zieht das Amt das anrechenbare Einkommen ab; die 563 Euro sind daher weder eine pauschale Auszahlung noch eine Obergrenze der gesamten Leistung (§ 42 und § 43a SGB XII).

Ein Mehrbedarf kann zum Beispiel bei nachgewiesenem Merkzeichen G im Alter oder bei voller Erwerbsminderung anfallen. Wann die 17 Prozent anerkannt werden, erläutert die Regelung in § 30 Abs. 1 SGB XII.

Miete und Heizkosten: Seit Juli 2026 gilt eine neue Grenze

Für die Unterkunft gilt grundsätzlich eine einjährige Karenzzeit, für die Heizung nicht. Seit Juli 2026 begrenzt § 35 SGB XII die anerkannten Unterkunftskosten grundsätzlich auf das Eineinhalbfache der örtlichen Angemessenheitsgrenze; in der Karenzzeit sind höhere Kosten im Einzelfall möglich, wenn sie unabweisbar sind oder in einer Haushaltsgemeinschaft mit Kindern anfallen.

Die Höchstgrenze bedeutet nicht, dass das Amt jede Miete bis zu diesem Betrag dauerhaft übernehmen muss. Nach der Karenzzeit zählt grundsätzlich die angemessene Miete; bei einer Kostensenkung muss das Sozialamt unter anderem prüfen, ob und wann sie im Einzelfall möglich und zumutbar ist.

Was das bei einer besonders hohen Miete bedeuten kann, zeigt ein Eilbeschluss für eine Berliner Rentnerin. Wer mit Angehörigen zusammenlebt, sollte zudem prüfen, welchen Mietanteil das Amt berücksichtigt.

Welches Einkommen rechnet das Sozialamt an?

Zur Berechnung zählen grundsätzlich gesetzliche Renten, Erwerbseinkommen und weitere Einkünfte, etwa aus Vermietung. Steuern, Pflichtbeiträge und bestimmte Versicherungen oder notwendige Ausgaben können nach § 82 SGB XII abzuziehen sein.

Von Einkommen aus einer Beschäftigung oder selbstständigen Tätigkeit bleiben grundsätzlich 30 Prozent anrechnungsfrei, 2026 höchstens 281,50 Euro im Monat. Für bestimmte zusätzliche Altersvorsorgeleistungen gilt ein eigener Freibetrag: bis zu 100 Euro monatlich plus 30 Prozent des darüberliegenden Betrags, ebenfalls gedeckelt auf 281,50 Euro.

Bei zusammenlebenden Paaren kann das Einkommen und Vermögen des nicht getrennt lebenden Partners berücksichtigt werden, soweit es dessen eigenen notwendigen Lebensunterhalt übersteigt. Das folgt aus § 43 SGB XII.

Rentenfreibetrag ab 33 Jahren: Bis zu 281,50 Euro bleiben anrechnungsfrei

Wer mindestens 33 Jahre Grundrentenzeiten nachweist, kann einen Teil seiner gesetzlichen Rente vor der Anrechnung schützen. Nach § 82a SGB XII bleiben bis zu 100 Euro und zusätzlich 30 Prozent des darüberliegenden Betrags frei, insgesamt höchstens 281,50 Euro monatlich im Jahr 2026; entsprechende Zeiten in anderen Alterssicherungssystemen können unter den gesetzlichen Voraussetzungen ebenfalls zählen.

Sie müssen dafür keinen Grundrentenzuschlag beziehen. Der Rentenfreibetrag ist keine zusätzliche Zahlung der Rentenversicherung, sondern senkt das Einkommen, das das Sozialamt ansetzt.

Welche Ersparnisse und Sachwerte geschützt sind

Für eine alleinstehende erwachsene Person sind in der Regel bis zu 10.000 Euro an kleineren Geldwerten geschützt; werden beide erwachsenen Partner berücksichtigt, sind es grundsätzlich zusammen 20.000 Euro. Die Beträge ergeben sich aus § 1 der Verordnung zu § 90 Abs. 2 Nr. 9 SGB XII.

Nach § 90 SGB XII können auch angemessener Hausrat, ein angemessenes Kraftfahrzeug und angemessenes selbst genutztes Wohneigentum geschützt sein. Das Sozialamt darf daher ein Auto oder das selbst bewohnte Haus nicht pauschal als einzusetzendes Vermögen behandeln.

Müssen erwachsene Kinder für ihre Eltern zahlen?

Bei der Grundsicherung und grundsätzlich auch bei der Hilfe zum Lebensunterhalt werden Unterhaltsansprüche gegen Kinder und Eltern erst berücksichtigt, wenn das jährliche Gesamteinkommen der jeweiligen Person mehr als 100.000 Euro beträgt. Die Einkommen mehrerer Kinder werden dafür nicht zusammengezählt; ein Überschreiten bedeutet noch nicht automatisch, dass und wie viel Unterhalt geschuldet wird (§ 94 Abs. 1a SGB XII).

Das Sozialamt geht zunächst davon aus, dass die Grenze nicht überschritten wird. Nicht zu verwechseln ist das mit den Regeln zum Einkommen des eigenen Partners; für Hilfe zum Lebensunterhalt an minderjährige Kinder gilt die 100.000-Euro-Regel nicht.

So stellen Sie den Antrag und sichern den ersten Monat

Stellen Sie den Antrag möglichst direkt beim zuständigen Sozialamt und lassen Sie sich den Eingang bestätigen. Reichen Sie Rentenbescheid, Konto- und Vermögensnachweise sowie Belege über Miete und Heizkosten ein, aber warten Sie mit dem Antrag nicht auf fehlende Unterlagen.

Der Antrag wirkt grundsätzlich auf den ersten Tag des Antragsmonats zurück, wenn die Voraussetzungen in diesem Monat vorliegen. Wer wegen Erreichens der Altersgrenze vom Jobcenter zur Grundsicherung wechselt, muss eine Sonderregel für den Beginn beachten: Der neue Bewilligungszeitraum beginnt am ersten Tag des Folgemonats (§ 44 SGB XII).

Das Sozialamt bewilligt die Leistung in der Regel für zwölf Monate. Prüfen Sie im Bescheid, wie lange er gilt, und kümmern Sie sich rechtzeitig um die Weiterbewilligung.

Wer Ersparnisse, einen Freibetrag oder die Wohnkosten im Bescheid falsch berücksichtigt sieht, kann grundsätzlich binnen eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch einlegen. Bei einer akuten Notlage kann zusätzlich ein Eilantrag beim Sozialgericht infrage kommen (§ 84 SGG).

Praxisbeispiel: Was bei 780 Euro Rente übrig bleibt

Die alleinstehende Frau Becker hat die Altersgrenze erreicht und weist 34 Jahre Grundrentenzeiten nach. Das Sozialamt erkennt 600 Euro für Unterkunft und Heizung an; zusammen mit 563 Euro Regelbedarf beträgt ihr monatlicher Bedarf 1.163 Euro.

Aus 780 Euro gesetzlicher Rente ergibt die Freibetragsformel zunächst 304 Euro, gesetzlich frei bleiben aber höchstens 281,50 Euro. Ohne weitere Einkünfte oder Abzüge rechnet das Amt damit 498,50 Euro an und zahlt in dieser vereinfachten Rechnung 664,50 Euro Grundsicherung.

Drei Fragen zur Grundsicherung

Kann ich Grundsicherung bekommen, wenn ich gar keine Rente erhalte?

Ja. Wer das vorgeschriebene Alter erreicht hat oder die Voraussetzungen wegen dauerhafter voller Erwerbsminderung erfüllt, kann bei einem ungedeckten Bedarf auch ohne Rentenanspruch Grundsicherung erhalten.

Kann ich gleichzeitig Wohngeld und Grundsicherung beziehen?

Für dieselbe Person grundsätzlich nicht, wenn die Wohnkosten bei der Grundsicherung berücksichtigt sind (§ 7 Wohngeldgesetz). Wenn ein Mietzuschuss die finanzielle Lücke bereits schließt, lohnt sich die Prüfung, wie viel Wohngeld zur Rente möglich ist.

Was gilt bei einer längeren Reise ins Ausland?

Wer sich länger als vier Wochen ununterbrochen im Ausland aufhält, erhält nach Ablauf der vierten Woche bis zur nachgewiesenen Rückkehr keine Grundsicherung. Der gewöhnliche Aufenthalt in Deutschland bleibt eine eigenständige Voraussetzung (§ 41a SGB XII).