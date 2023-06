Bürgergeld-Rechner – Online den Jobcenter-Anspruch berechnen

Lesedauer < 1 Minuten

Mit dem aktuellen Bürgergeld Rechner können Sie online schnell und sicher ihren Jobcenter- Anspruch online auf das Arbeitslosengeld II berechnen. Die Anwendung ist kostenfrei und enthät alle aktuellen Daten. Bürgergeld-Rechner

Warum den Anspruch auf Bürgergeld online berechnen?

Ein Bürgergeld-Bescheid ist ein komplizierter Wust aus Berechnungen, Belehrungen, Tabellen und Drohungen. Kaum jemand kann nachvollziehen, was das Jobcenter ausrechnet und wie viel Geld am Ende eigentlich auf dem eigenen Konto landen sollte. Praktisch für das Jobcenter, denn wer nicht versteht was passiert, der kann sich auch nicht wehren.

Mit unserem Rechner können Sie in ein paar Klicks kostenlos und schnell überprüfen, wie viel Geld Ihnen eigentlich zusteht.

Wenn das Jobcenter zu wenig berechnet

Wenn das Jobcenter Ihnen weniger überweist, sollten die Alarmglocken läuten. Denn im Umgang mit Behörden und gerade mit dem Jobcenter gilt: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Berechnen Sie also selbst, wie hoch Ihr Anspruch ist und überprüfen Sie, ob das Jobcenter seine Arbeit macht.