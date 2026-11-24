Bedarfsgemeinschaft im Bürgergeld – Darauf sollte geachtet werden

Wer mit anderen zusammenwohnt, muss dem Jobcenter nicht automatisch deren Einkommen offenlegen. Ob Mitbewohner, Partner oder erwachsene Kinder in die Berechnung einbezogen werden, hängt davon ab, wie sie zusammenleben und welche Regeln für sie gelten.

Wer zu einer Bedarfsgemeinschaft gehört

Die Bedarfsgemeinschaft bestimmt, wessen Bedarf das Jobcenter ermittelt und wessen Einkommen und Vermögen es dabei berücksichtigt. Eine alleinlebende leistungsberechtigte Person kann für sich allein eine Bedarfsgemeinschaft bilden.

Nach § 7 SGB II zählen insbesondere erwerbsfähige Leistungsberechtigte und ihre nicht dauerhaft getrennt lebenden Ehegatten oder eingetragenen Lebenspartner dazu. Auch unverheiratete Paare können eine Bedarfsgemeinschaft bilden, wenn sie in einem gemeinsamen Haushalt leben und füreinander Verantwortung übernehmen und einstehen wollen.

2026 liegt der monatliche Regelbedarf für Alleinstehende und Alleinerziehende bei 563 Euro, für volljährige Partner bei jeweils 506 Euro. Anerkannte Kosten für Unterkunft und Heizung und mögliche Mehrbedarfe kommen hinzu; anrechenbares Einkommen kann die Auszahlung mindern.

Was die Ein-Jahres-Regel wirklich bedeutet

Das Jobcenter muss zuerst feststellen, dass es sich um ein Paar handelt, das nicht nur zusammen wohnt, sondern auch gemeinsam wirtschaftet. Eine gemeinsame Adresse, ein gemeinsamer Mietvertrag oder die Nutzung derselben Küche reichen dafür allein nicht aus.

Bei Paaren mit gemeinsamem Haushalt wird der Wille, füreinander einzustehen, nach § 7 Abs. 3a SGB II vermutet, wenn sie länger als ein Jahr zusammenleben oder mit einem gemeinsamen Kind zusammenwohnen. Das gilt auch, wenn sie Kinder oder Angehörige im Haushalt versorgen oder über Einkommen oder Vermögen des anderen verfügen dürfen.

Diese Vermutung lässt sich mit konkreten Angaben und Belegen widerlegen; das Jobcenter muss feststellen, ob die Tatsachen für die Vermutung überhaupt vorliegen. Umgekehrt gibt es kein geschütztes Probejahr: Auch vor Ablauf eines Jahres kann das Jobcenter eine Bedarfsgemeinschaft feststellen, wenn andere Umstände dafür sprechen.

Wohngemeinschaft und Haushaltsgemeinschaft sind nicht dasselbe

In einer klassischen WG teilen sich die Bewohner die Wohnung und gegebenenfalls einzelne Kosten, sorgen aber für ihren Lebensunterhalt jeweils selbst. Dann rechnet das Jobcenter das Einkommen eines Mitbewohners nicht als Partnereinkommen an.

Bei zusammenlebenden Verwandten oder Verschwägerten kann eine Haushaltsgemeinschaft vorliegen, wenn sie auch gemeinsam wirtschaften. Nach § 9 Abs. 5 SGB II darf das Jobcenter dann Unterstützung vermuten, soweit sie nach deren Einkommen und Vermögen zu erwarten ist; auch diese Vermutung lässt sich widerlegen.

Welche Kinder das Jobcenter einbezieht

Unverheiratete Kinder unter 25 gehören grundsätzlich zur Bedarfsgemeinschaft ihrer Eltern, wenn sie im Haushalt leben und den Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln decken können. Umgekehrt können die im Haushalt lebenden Eltern eines unverheirateten erwerbsfähigen Kindes unter 25 und der dort lebende Partner eines Elternteils zur Bedarfsgemeinschaft zählen.

Ab dem 25. Geburtstag gehören Kinder nicht mehr zur Bedarfsgemeinschaft der Eltern, auch wenn sie zu Hause wohnen bleiben. Eine 22-jährige erwerbsfähige Mutter kann mit ihrem eigenen Kind eine eigene Bedarfsgemeinschaft bilden, obwohl beide bei ihren Eltern wohnen.

Ist ein Kind schwanger oder betreut es sein eigenes Kind unter sechs Jahren, wird ihm das Einkommen und Vermögen seiner Eltern nicht nach § 9 Abs. 2 Satz 2 SGB II zugerechnet. Für den Auszug unter 25 sollten sich Betroffene die Übernahme der Wohnkosten vor Abschluss des Mietvertrags zusichern lassen; § 22 Abs. 5 SGB II regelt auch Ausnahmen.

Wenn ein Kind regelmäßig bei beiden Eltern wohnt

Bei getrennt lebenden Eltern können regelmäßige Aufenthalte beim anderen leistungsberechtigten Elternteil eine zeitweise Bedarfsgemeinschaft begründen; ein sporadischer Besuch reicht nicht. Für die Zeiten im eigenen Haushalt kann der umgangsberechtigte Elternteil Leistungen für das Kind nach § 38 Abs. 2 SGB II beantragen.

Quellen: Bundesagentur für Arbeit: Fachliche Weisungen zu § 7 SGB II; Bundesarbeitsministerium: Regelbedarfe 2026. Mehr zum Grundsicherungsgeld finden Sie in unserer Ratgeberübersicht.

Praxisbeispiel: Zwei Freunde, eine Wohnung

Nach dem Verlust ihres Jobs beantragt Frau Aydin Grundsicherungsgeld; sie wohnt seit zwei Jahren mit einem Freund in einer WG. Beide überweisen ihren eigenen Mietanteil, kaufen getrennt ein und kommen nicht für den Lebensunterhalt des anderen auf.

Allein die zwei Jahre in derselben Wohnung machen den Freund nicht zu ihrem Partner im Sinne des SGB II. Geht das Jobcenter dennoch von einer Bedarfsgemeinschaft aus, kann Frau Aydin die Wohn- und Kostenaufteilung erläutern und beispielsweise ihren Mietanteil belegen.

Häufige Fragen zur Bedarfsgemeinschaft

Wird das Einkommen aller Personen in derselben Wohnung zusammengerechnet?

Nein. Innerhalb einer Bedarfsgemeinschaft kann etwa Partnereinkommen zählen; bei einer reinen WG wird das Einkommen der Mitbewohner nicht einbezogen.

Was kann ich bei einer falschen Einordnung tun?

Bitten Sie um die konkrete Begründung und schildern Sie, wie Sie wohnen und wirtschaften. Gegen den Bescheid können Sie grundsätzlich innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch einlegen.

Wo finde ich die BG-Nummer?

Die Bedarfsgemeinschaftsnummer steht in der Regel auf den Schreiben des Jobcenters. Anders als diese Nummer bezeichnet die Kundennummer eine einzelne Person.